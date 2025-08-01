Skip to Content Skip to Accessibility Help
Placa Principal TV LG 75NANO80TSA EBU67640794

Placa Principal TV LG 75NANO80TSA EBU67640794

Placa Principal TV LG 75NANO80TSA EBU67640794

EBU67640794
  • FRENTE
  • DIAGONAL DIREITA
  • DIAGONAL ESQUERDA COM MEDIDAS
  • CONECTORES
  • TRASEIRA
FRENTE
DIAGONAL DIREITA
DIAGONAL ESQUERDA COM MEDIDAS
CONECTORES
TRASEIRA

Principais recursos

  • PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIO APÓS TROCA DE PLACA PRINCIPAL
  • É necessário realizar uma atualização (Tool Option) para o funcionamento adequado do produto, o qual é feito apenas com acesso as ferramentas adequadas.
  • Na ausência deste procedimento, seu produto pode apresentar sintomas tais como: o não enquadramento correto da imagem, conflito de regionalidade, ausência de algumas funções, entre outros.
75NANO80TSA.BWZ
75NANO80TSA.BWZZ
Todas as especificações

GERAL

  • Código da peça

    EBU67640794

DIMENSÕES E PESOS

  • Comprimento (m)

    0.22

  • Dimensão do produto (L x A x P, cm)

    22 x 2 x 17,5

  • Dimensão do produto (L x A x P, polegada)

    8,58 x 0,78 x 6,825

  • Peso do produto (g)

    240

  • Peso do produto (kg)

    0,24

MODELOS COMPATÍVEIS

  • Modelo compatível

    75NANO80TSA.BWZ, 75NANO80TSA.BWZZ, 75NANO80TSA.BWZZ

