98 polegadas ou maior TVs 4K UHD LG

As TVs 4K UHD da LG são a escolha perfeita para quem busca uma experiência visual superior. Com uma resolução quatro vezes maior que o Full HD, elas revelam cada detalhe com clareza impressionante, cores vibrantes e um brilho otimizado. Equipadas com processadores inteligentes e funcionalidades smart, as TVs 4K UHD da LG transformam seu entretenimento.

Perguntas Frequentes

P.

O que é uma TV 4K ?

R.

Uma TV 4K oferece uma resolução de 3840 x 2160, colocando 8,3 milhões de pixels na tela. Isso significa imagens mais nítidas, detalhes aprimorados e uma experiência mais imersiva, especialmente em telas maiores.

 

Para filmes, esportes e games, a resolução 4K proporciona cenas mais claras e fluidas*. Além disso, com serviços de streaming como Netflix, Disney+ e Prime Video**, que oferecem uma ampla variedade de conteúdos em 4K, sempre há algo impressionante para assistir.

Saiba mais

*As TVs 4K oferecem uma experiência aprimorada em comparação com as TVs HD padrão (1080p).

**Assinaturas separadas são necessárias para Netflix, Disney+, Prime Video e seus serviços relacionados.

O conteúdo disponível e os aplicativos podem variar de acordo com o país, produto e região.

P.

Qual conteúdo em 4K está disponível ?

R.

Uma ampla variedade de conteúdos em 4K está disponível em diversas plataformas de streaming, serviços de aluguel digital e opções gratuitas. Algumas das opções de streaming mais populares incluem Netflix, Disney+, Prime Video, Fandango at Home e Rakuten TV*. Essas plataformas oferecem uma seleção de filmes em 4K, séries de TV e produções originais exclusivas.

 

*É necessário ter assinaturas separadas para Netflix, Disney+, Prime Video, Fandango at Home e Rakuten TV, bem como para seus serviços relacionados.

A disponibilidade de conteúdos e aplicativos pode variar de acordo com o país, produto e região.

P.

O que observar ao comprar uma TV 4K ?

R.

Aqui estão alguns fatores-chave a considerar ao escolher uma TV 4K:

 

Resolução e Qualidade de Imagem

Certifique-se de que a TV possui resolução 4K real para imagens mais nítidas e detalhadas. A TV LG OLED oferece pretos perfeitos* mesmo em ambientes claros ou escuros.

 

Recursos de Smart TV

Garanta que a TV tenha uma plataforma inovadora e fácil de usar, proporcionando acesso a serviços de streaming populares, como Netflix, Disney+, Prime Video** e outros. O LG webOS oferece busca intuitiva de conteúdo com IA, reconhecimento de voz e recomendações personalizadas com base nos hábitos de visualização.

P.

Qual é a diferença entre uma TV 4K e uma TV 8K ?

R.

A TV 4K oferece uma resolução de 3.840 x 2.160 pixels, resultando em imagens nítidas, cores vibrantes e suporte para High Dynamic Range (HDR), que cria uma imagem mais realista. Em contraste, uma TV 8K possui uma resolução de 7.680 x 4.320 pixels, proporcionando ainda mais clareza. Embora o 8K seja a tecnologia de resolução mais recente, a maioria do conteúdo ainda está disponível em 4K. Com uma ampla seleção de filmes, séries e jogos em 4K, essa continua sendo a melhor escolha para uma experiência imersiva nos dias de hoje.

Descubra o mundo de detalhes com as TVs 4K UHD LG 

 

Resolução 4K Ultra HD: Quatro Vezes Mais Detalhes 

As TVs 4K UHD da LG entregam uma resolução de 3840 x 2160 pixels, o que significa quatro vezes mais detalhes que uma TV Full HD convencional. Essa densidade de pixels superior garante imagens incrivelmente nítidas e realistas, permitindo que você perceba cada nuance e textura, desde a menor gota de chuva até a expressão mais sutil de um personagem. Prepare-se para uma clareza visual que redefine sua forma de assistir. 

 

Processadores inteligentes: otimização em tempo real 

Em cada TV 4K UHD LG está um poderoso processador de Inteligência Artificial. Esse chip avançado otimiza a imagem e o som em tempo real, analisando o conteúdo e ajustando os parâmetros para a melhor experiência possível. Ele realiza o upscaling de conteúdos de menor resolução para perto do 4K, aprimora o contraste, a nitidez e a profundidade, garantindo que tudo o que você assiste seja exibido com a máxima qualidade. 

 

HDR Ativo: mais brilho e contraste para imagens dinâmicas 

As TVs 4K UHD da LG são projetadas para reproduzir uma vasta gama de cores, tornando as imagens mais vivas e realistas. Além disso, muitos modelos contam com HDR Ativo (High Dynamic Range), que otimiza cada cena para entregar um brilho e contraste aprimorados. Isso significa pretos mais profundos, brancos mais brilhantes e uma riqueza de detalhes tanto nas áreas escuras quanto nas claras, proporcionando uma experiência visual mais dinâmica e envolvente. 

 

Conectividade e Smart TV

As TVs 4K UHD da LG combinam alta tecnologia com um design elegante e moderno que se integra perfeitamente a qualquer ambiente. Com bordas finas e um perfil sofisticado, elas são um complemento perfeito para sua sala. Além disso, contam com diversas opções de conectividade, incluindo múltiplas portas HDMI e USB, Wi-Fi e Bluetooth, permitindo que você conecte todos os seus dispositivos e desfrute de uma experiência multimídia completa. 

Equipadas com o intuitivo sistema operacional webOS, as TVs 4K UHD da LG oferecem uma experiência smart completa e fluida. Acesse seus aplicativos de streaming favoritos com facilidade, navegue na internet, controle sua casa inteligente e utilize comandos de voz para encontrar o que deseja. A interface amigável e as funcionalidades avançadas garantem que seu entretenimento esteja sempre ao alcance dos seus dedos. 

