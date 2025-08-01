Descubra o mundo de detalhes com as TVs 4K UHD LG

Resolução 4K Ultra HD: Quatro Vezes Mais Detalhes

As TVs 4K UHD da LG entregam uma resolução de 3840 x 2160 pixels, o que significa quatro vezes mais detalhes que uma TV Full HD convencional. Essa densidade de pixels superior garante imagens incrivelmente nítidas e realistas, permitindo que você perceba cada nuance e textura, desde a menor gota de chuva até a expressão mais sutil de um personagem. Prepare-se para uma clareza visual que redefine sua forma de assistir.

Processadores inteligentes: otimização em tempo real

Em cada TV 4K UHD LG está um poderoso processador de Inteligência Artificial. Esse chip avançado otimiza a imagem e o som em tempo real, analisando o conteúdo e ajustando os parâmetros para a melhor experiência possível. Ele realiza o upscaling de conteúdos de menor resolução para perto do 4K, aprimora o contraste, a nitidez e a profundidade, garantindo que tudo o que você assiste seja exibido com a máxima qualidade.

HDR Ativo: mais brilho e contraste para imagens dinâmicas

As TVs 4K UHD da LG são projetadas para reproduzir uma vasta gama de cores, tornando as imagens mais vivas e realistas. Além disso, muitos modelos contam com HDR Ativo (High Dynamic Range), que otimiza cada cena para entregar um brilho e contraste aprimorados. Isso significa pretos mais profundos, brancos mais brilhantes e uma riqueza de detalhes tanto nas áreas escuras quanto nas claras, proporcionando uma experiência visual mais dinâmica e envolvente.

Conectividade e Smart TV

As TVs 4K UHD da LG combinam alta tecnologia com um design elegante e moderno que se integra perfeitamente a qualquer ambiente. Com bordas finas e um perfil sofisticado, elas são um complemento perfeito para sua sala. Além disso, contam com diversas opções de conectividade, incluindo múltiplas portas HDMI e USB, Wi-Fi e Bluetooth, permitindo que você conecte todos os seus dispositivos e desfrute de uma experiência multimídia completa.

Equipadas com o intuitivo sistema operacional webOS, as TVs 4K UHD da LG oferecem uma experiência smart completa e fluida. Acesse seus aplicativos de streaming favoritos com facilidade, navegue na internet, controle sua casa inteligente e utilize comandos de voz para encontrar o que deseja. A interface amigável e as funcionalidades avançadas garantem que seu entretenimento esteja sempre ao alcance dos seus dedos.