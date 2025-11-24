About Cookies on This Site

TV LG 65 Polegadas

As TVs LG de 65 polegadas são a escolha ideal para quem busca uma experiência de entretenimento verdadeiramente imersiva em ambientes mais amplos. Com uma tela que maximiza cada detalhe, você desfrutará de uma qualidade de imagem excepcional, tecnologias de ponta como OLED e QNED, e todas as funcionalidades de uma Smart TV LG.

Perguntas Frequentes

P.

Qual o tamanho de uma TV de 65 polegadas ?

R.

Uma TV de 65 polegadas normalmente tem cerca de 145 cm (57 polegadas) de largura e 83 cm (33 polegadas) de altura. O tamanho exato pode variar dependendo da moldura e do design.

P.

A que distância você deve se sentar de uma TV de 65 polegadas ?

R.

Para uma TV de 65 polegadas, a distância ideal de visualização é de cerca de 2,5 a 3 metros. Isso proporciona um equilíbrio ideal entre imersão e conforto visual.

P.

Qual tamanho de sala é ideal para uma TV de 65 polegadas ?

R.

Uma TV de 65 polegadas é ideal para salas de tamanho médio a grande, onde você pode manter a distância necessária para uma experiência de visualização imersiva. Salas de estar ou áreas de entretenimento espaçosas são perfeitas.

P.

Qual é a melhor TV de 65 polegadas ?

R.

Nossa TV de 65 polegadas oferece qualidade de imagem 4K premium, poderosos aprimoramentos com IA e otimização avançada de som. Ela foi projetada para elevar seu entretenimento em casa.

P.

Quais são as melhores TVs LG de 65 polegadas para jogos ?

R.

As melhores TVs LG de 65 polegadas para jogos oferecem tempos de resposta rápidos, suporte para taxa de atualização de 120Hz e recursos específicos para jogos, como VRR e ALLM, para uma jogabilidade suave e responsiva.

P.

Qual é uma boa resolução para uma TV de 65 polegadas ?

R.

A resolução 4K UHD é perfeita para uma TV de 65 polegadas, garantindo detalhes nítidos e cores vibrantes, especialmente ao assistir a filmes ou jogar em espaços maiores.

TVs LG 65 Polegadas: o tamanho que transforma sua experiência

A Escolha ideal para ambientes amplos: 65 Polegadas

Uma TV de 65 polegadas é o ponto de equilíbrio perfeito para salas de estar maiores, proporcionando uma experiência visual que se aproxima do cinema sem sobrecarregar o espaço. Este tamanho de tela permite que você mergulhe completamente no conteúdo, seja um filme, um evento esportivo ou um jogo, garantindo que cada cena seja vista com o máximo impacto e clareza, mesmo a uma distância maior.

Tecnologias de imagem de ponta em 65 Polegadas

As TVs LG de 65 polegadas incorporam o que há de mais avançado em tecnologia de imagem da LG, garantindo uma performance visual deslumbrante:

TVs 4K UHD 65 Polegadas: Resolução Ultra HD para uma nitidez impressionante e detalhes que saltam da tela.

TVs OLED 65 Polegadas: Desfrute de pretos perfeitos, contraste infinito e cores incrivelmente precisas, para uma profundidade e realismo sem igual.

TVs QNED 65 Polegadas: A combinação de NanoCell e MiniLED oferece cores puras, brilho intenso e um controle de luz de fundo aprimorado.

TVs NanoCell 65 Polegadas: Garante cores puras e consistentes de qualquer ângulo, ideal para quem assiste em grupo.

Com o suporte de processadores de Inteligência Artificial, a imagem é constantemente otimizada para oferecer o melhor brilho, contraste e nitidez em cada momento.

Entretenimento conectado e inteligente com webOS

Todas as TVs LG de 65 polegadas são Smart TVs equipadas com o aclamado sistema operacional webOS. Acesse seus serviços de streaming favoritos, navegue na internet e controle sua TV com facilidade usando o Magic Remote e comandos de voz. A plataforma webOS oferece uma interface intuitiva e personalizável, colocando um universo de conteúdo e aplicativos ao seu alcance, para uma experiência de entretenimento fluida e sem interrupções.

Design refinado para sua sala de estar

As TVs LG de 65 polegadas são projetadas com um design sofisticado que complementa qualquer decoração. Com bordas mínimas e um perfil elegante, elas se tornam um ponto focal de beleza em sua sala, maximizando a área de tela para uma imersão visual sem distrações. A atenção aos detalhes no design garante que sua TV seja tão impressionante quanto a imagem que ela exibe.

Encontre a TV LG de 65 polegadas perfeita para você

Explore nossa vasta seleção de TVs LG de 65 polegadas e descubra o modelo que melhor se encaixa no seu estilo de vida e nas suas necessidades de entretenimento. Seja para desfrutar de filmes com qualidade cinematográfica, acompanhar seus esportes favoritos com clareza ou mergulhar em jogos com gráficos incríveis, uma TV LG de 65 polegadas oferece a escala e a tecnologia para uma experiência inesquecível.

