LG Smart Monitor Swing Stand Plate
STA33P
principales caractéristiques
- Conçu pour les moniteurs LG Smart Monitor
- Compatible avec les moniteurs LG Smart Monitor et le Swing Stand
Gardez vos essentiels à portée de main
La plaque optionnelle Swing Stand Plate vous permet de ranger soigneusement votre télécommande, vos haut-parleurs, votre smartphone et d’autres accessoires, tout en gardant votre espace propre et sans encombrement.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Le moniteur, le Swing Stand, la télécommande, le haut-parleur XBOOM (haut-parleur Bluetooth), l’ordinateur portable, la tablette, le téléphone mobile, la carte mémoire et la console de jeux ne sont pas inclus dans l’emballage et sont vendus séparément.
*La télécommande est incluse avec le LG Smart Monitor, vendu séparément.
Pour votre configuration audio
Un emplacement idéal pour votre haut-parleur
Ne laissez pas votre haut-parleur au sol ni dans le passage.
Le Swing Stand Plate offre un emplacement propre et sécurisé pour votre haut-parleur Bluetooth.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Ce moniteur, le Swing Stand et le haut-parleur XBOOM (haut-parleur Bluetooth) ne sont pas inclus dans l’emballage et sont vendus séparément.
Personnalisez votre configuration audio
Placez vos appareils plus volumineux, comme votre haut-parleur, sur le support, et gardez vos essentiels — comme votre tablette et votre télécommande — à portée de main sur le Swing Stand Plate.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Le moniteur, le Swing Stand, la tablette et la télécommande ne sont pas inclus dans l’emballage et sont vendus séparément.
*La télécommande est incluse avec le LG Smart Monitor, vendu séparément.
Pour l’emplacement de votre télécommande
Votre télécommande, toujours à portée de main
Le Swing Stand Plate aide à éviter que votre télécommande ne se perde en lui offrant un emplacement visible et sécurisé juste sous votre moniteur
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Le moniteur, le Swing Stand, le téléphone mobile et la télécommande ne sont pas inclus dans l’emballage et sont vendus séparément.
*La télécommande est incluse avec le LG Smart Monitor, vendu séparément.
Pour votre configuration gaming
Gardez votre configuration gaming prête
Regroupez vos essentiels de gaming en un seul endroit. Le Swing Stand Plate aide à réduire l’encombrement des câbles et à garder votre configuration propre, même lors de sessions de jeu intenses.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Le moniteur, le Swing Stand, la carte mémoire et la console de jeu ne sont pas inclus dans l’emballage et sont vendus séparément.
Pour votre configuration bureautique
Boostez votre productivité au bureau
Que vous soyez en train de vous détendre ou de travailler, le Swing Stand Plate garde votre ordinateur portable, votre téléphone et votre télécommande au même endroit.
Il contribue à maintenir un espace ordonné et à améliorer votre concentration.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Le moniteur, le Swing Stand et l’ordinateur portable ne sont pas inclus dans l’emballage et sont vendus séparément.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Ce support est conçu pour supporter des poids de tête compris entre 4 kg et 6,5 kg ; les dommages causés par le dépassement de cette limite ne sont pas couverts par la garantie.
*Selon le moniteur installé, la fonction de pivot de l’écran peut ne pas être disponible.
*Le moniteur et le Swing Stand ne sont pas inclus dans l’emballage et sont vendus séparément.
Améliorez votre configuration Swing avec xboom
Découvrez les modèles LG xboom qui s’associent parfaitement au Swing Stand et au Swing Stand Plate — conçus pour enrichir votre configuration avec un son immersif, que vous travailliez, regardiez du contenu ou profitiez d’un moment de détente.
LG xboom Grab
Son signature xboom réglé par will.i.am
Un son dynamique avec style, accompagné d’une sangle pratique. Avec une durabilité de qualité militaire et une certification IP67, il est conçu pour résister à diverses conditions extérieures.
LG xboom Bounce
Son signature xboom réglé par will.i.am Faites monter l’ambiance avec vos morceaux préférés grâce à 120 W de son signature puissant et des basses percutantes. Éclairage AI synchronisé avec la musique, tandis que les fonctions karaoké et DJ mix ajoutent encore plus de plaisir à l’expérience.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Le haut-parleur montré n’est pas inclus et est vendu séparément.
Toutes les spécifications
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
379 x 77 x 277
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
350 x 63 x 261.1
Poids à l’expédition [kg]
1.8kg
Poids sans le socle [kg]
1.4kg
Poids avec le socle [kg]
1.4kg
Ce que les gens disent
