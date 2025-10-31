Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG Smart Monitor Swing Stand Plate

LG Smart Monitor Swing Stand Plate

LG Smart Monitor Swing Stand Plate

STA33P
Top view of Swing Stand Plate
Top-down view of Swing Stand plate
Front view of Swing Stand Plate
Side view of Swing Stand Plate
-15 degree side view
+15 degree side view
+30 degree top angled view
-30 degree lower angled side view
Swing Stand Plate mounted on the Swing Stand
Right side view of Swing with mounted Swing Stand Plate
Rear view of Swing with mounted Swing Stand Plate
principales caractéristiques

  • Conçu pour les moniteurs LG Smart Monitor
  • Compatible avec les moniteurs LG Smart Monitor et le Swing Stand
LG Smart Monitor Swing stand plate logo.

LG Smart Monitor Swing stand plate logo.

Gardez vos essentiels à portée de main

La plaque optionnelle Swing Stand Plate vous permet de ranger soigneusement votre télécommande, vos haut-parleurs, votre smartphone et d’autres accessoires, tout en gardant votre espace propre et sans encombrement.

Collage du LG Smart Monitor Swing avec le Swing Stand et le Swing Stand Plate dans divers usages tels que le jeu vidéo, la production musicale, le yoga, les réunions et le visionnage de contenus, avec des accessoires tels que télécommandes, haut-parleurs et ordinateurs portables placés sur la plaque.

Collage du LG Smart Monitor Swing avec le Swing Stand et le Swing Stand Plate dans divers usages tels que le jeu vidéo, la production musicale, le yoga, les réunions et le visionnage de contenus, avec des accessoires tels que télécommandes, haut-parleurs et ordinateurs portables placés sur la plaque.

*Le moniteur, le Swing Stand, la télécommande, le haut-parleur XBOOM (haut-parleur Bluetooth), l’ordinateur portable, la tablette, le téléphone mobile, la carte mémoire et la console de jeux ne sont pas inclus dans l’emballage et sont vendus séparément.

*La télécommande est incluse avec le LG Smart Monitor, vendu séparément.

Configuration audioEmplacement de la télécommandeConfiguration bureautiqueConfiguration gaming

Pour votre configuration audio

Un emplacement idéal pour votre haut-parleur

Ne laissez pas votre haut-parleur au sol ni dans le passage.

Le Swing Stand Plate offre un emplacement propre et sécurisé pour votre haut-parleur Bluetooth.

Diverses scènes de vie mettant en avant le LG Smart Monitor Swing avec le Swing Stand et le Swing Stand Plate, notamment une mère et sa fille regardant un dessin animé avec le XBOOM Grab, une femme pratiquant le yoga avec le XBOOM Bounce, ainsi qu’un couple profitant d’un film avec le XBOOM Bounce pour un son immersif.

Diverses scènes de vie mettant en avant le LG Smart Monitor Swing avec le Swing Stand et le Swing Stand Plate, notamment une mère et sa fille regardant un dessin animé avec le XBOOM Grab, une femme pratiquant le yoga avec le XBOOM Bounce, ainsi qu’un couple profitant d’un film avec le XBOOM Bounce pour un son immersif.

*Ce moniteur, le Swing Stand et le haut-parleur XBOOM (haut-parleur Bluetooth) ne sont pas inclus dans l’emballage et sont vendus séparément.

Personnalisez votre configuration audio

Placez vos appareils plus volumineux, comme votre haut-parleur, sur le support, et gardez vos essentiels — comme votre tablette et votre télécommande — à portée de main sur le Swing Stand Plate.

*Le moniteur, le Swing Stand, la tablette et la télécommande ne sont pas inclus dans l’emballage et sont vendus séparément.

*La télécommande est incluse avec le LG Smart Monitor, vendu séparément.

Pour l’emplacement de votre télécommande

Votre télécommande, toujours à portée de main

Le Swing Stand Plate aide à éviter que votre télécommande ne se perde en lui offrant un emplacement visible et sécurisé juste sous votre moniteur

Scènes domestiques mettant en avant le LG Smart Monitor Swing avec le Swing Stand et le Swing Stand Plate, comprenant un gros plan sur une télécommande posée sur la plaque, et une femme écoutant de la musique en diffusant le contenu de son smartphone sur le moniteur tout en se relaxant avec un livre.

Scènes domestiques mettant en avant le LG Smart Monitor Swing avec le Swing Stand et le Swing Stand Plate, comprenant un gros plan sur une télécommande posée sur la plaque, et une femme écoutant de la musique en diffusant le contenu de son smartphone sur le moniteur tout en se relaxant avec un livre.

*Le moniteur, le Swing Stand, le téléphone mobile et la télécommande ne sont pas inclus dans l’emballage et sont vendus séparément.

*La télécommande est incluse avec le LG Smart Monitor, vendu séparément.

Pour votre configuration gaming

Gardez votre configuration gaming prête

Regroupez vos essentiels de gaming en un seul endroit. Le Swing Stand Plate aide à réduire l’encombrement des câbles et à garder votre configuration propre, même lors de sessions de jeu intenses.

Deux configurations gaming utilisant le LG Smart Monitor Swing avec le Swing Stand et le Swing Stand Plate, où une console de jeu est placée sur la plaque tandis que les utilisateurs profitent de jeux de course et de tir spatial depuis le confort de leur salon.

Deux configurations gaming utilisant le LG Smart Monitor Swing avec le Swing Stand et le Swing Stand Plate, où une console de jeu est placée sur la plaque tandis que les utilisateurs profitent de jeux de course et de tir spatial depuis le confort de leur salon.

*Le moniteur, le Swing Stand, la carte mémoire et la console de jeu ne sont pas inclus dans l’emballage et sont vendus séparément.

Pour votre configuration bureautique

Boostez votre productivité au bureau

Que vous soyez en train de vous détendre ou de travailler, le Swing Stand Plate garde votre ordinateur portable, votre téléphone et votre télécommande au même endroit.

Il contribue à maintenir un espace ordonné et à améliorer votre concentration.

Équipe dans une salle de conférence utilisant le LG Smart Monitor Swing avec le Swing Stand et le Swing Stand Plate, où un ordinateur portable LG gram est placé sur la plaque pour une configuration de réunion vidéo ordonnée et productive.

Équipe dans une salle de conférence utilisant le LG Smart Monitor Swing avec le Swing Stand et le Swing Stand Plate, où un ordinateur portable LG gram est placé sur la plaque pour une configuration de réunion vidéo ordonnée et productive.

*Le moniteur, le Swing Stand et l’ordinateur portable ne sont pas inclus dans l’emballage et sont vendus séparément.

Une image d’un affichage combinant un moniteur intelligent, le Swing Stand et le Swing Stand Plate.

Une expérience plus intelligente,
amélioré par un Swing Stand

Présentez un support détachable pour moniteur intelligent. Il personnalise votre expérience de visionnage grâce à notre support flexible, offrant des réglages d’inclinaison, de rotation, de hauteur et en mode Portrait. La base stable, la finition élégante et les roulettes garantissent stabilité et mobilité.

Une expérience plus intelligente,<br> amélioré par un Swing Stand En savoir plus

*Ce support est conçu pour supporter des poids de tête compris entre 4 kg et 6,5 kg ; les dommages causés par le dépassement de cette limite ne sont pas couverts par la garantie.

*Selon le moniteur installé, la fonction de pivot de l’écran peut ne pas être disponible.

*Le moniteur et le Swing Stand ne sont pas inclus dans l’emballage et sont vendus séparément.

Améliorez votre configuration Swing avec xboom

Découvrez les modèles LG xboom qui s’associent parfaitement au Swing Stand et au Swing Stand Plate — conçus pour enrichir votre configuration avec un son immersif, que vous travailliez, regardiez du contenu ou profitiez d’un moment de détente.

LG xboom Grab

Son signature xboom réglé par will.i.am

Un son dynamique avec style, accompagné d’une sangle pratique. Avec une durabilité de qualité militaire et une certification IP67, il est conçu pour résister à diverses conditions extérieures.

En savoir plus

LG xboom Bounce

Son signature xboom réglé par will.i.am Faites monter l’ambiance avec vos morceaux préférés grâce à 120 W de son signature puissant et des basses percutantes. Éclairage AI synchronisé avec la musique, tandis que les fonctions karaoké et DJ mix ajoutent encore plus de plaisir à l’expérience.

En savoir plus

LG xboom Stage 301

Son signature xboom réglé par will.i.am

Avec des basses puissantes et des aigus cristallins, vous pouvez suivre votre rythme à tout moment et partout — que vous dansiez dans votre salon, profitiez du soleil à la plage ou créiez l’ambiance lors de votre escapade en camping.

En savoir plus

*Le haut-parleur montré n’est pas inclus et est vendu séparément.

Imprimer

Toutes les spécifications

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    379 x 77 x 277

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    350 x 63 x 261.1

  • Poids à l’expédition [kg]

    1.8kg

  • Poids sans le socle [kg]

    1.4kg

  • Poids avec le socle [kg]

    1.4kg

