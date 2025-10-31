Avis de non-responsabilité:

*Certaines exclusions s'appliquent. Offre valide sur lg.com/ca, jusqu'à épuisement des stocks. L'offre s'applique à certains produits : fauteuils de massage, stylers et stanbyME2. À partir du 6 octobre 2025, si vous achetez 1 produit admissible avec un fauteuil de massage LG, vous économiserez 300 $, et si vous achetez 2 produits LG admissibles avec un fauteuil de massage LG, vous économiserez 500 $ sur votre achat. En raison de la demande élevée et des retards d'approvisionnement mondiaux, il est difficile de garantir les dates de livraison. Offre non combinable avec toute autre promotion. Ventes commerciales exclues. Sujet à modifications sans préavis. Retours : si vous choisissez de retourner un ou plusieurs articles achetés dans le cadre de cette offre, un taux de réduction inférieur (ou aucune réduction) sera appliqué à votre achat, et cela sera reflété dans le remboursement que vous recevrez.Par exemple, si vous avez acheté trois articles au départ et que vous retournez un produit admissible autre qu’un fauteuil de massage inclinable, vous serez seulement admissible à un rabais de 300 $ sur votre achat, plutôt qu’au rabais de 500 $ que vous aviez reçu lors de votre achat initial, et cela sera reflété dans le remboursement. Si vous avez acheté deux articles au départ et que vous en retournez un autre qu’un fauteuil de massage inclinable, vous recevrez un remboursement pour l’article retourné, moins le rabais de 300 $.