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Cuisinière électrique 30 po, 6,3 pi³ | ProBakeMD Convection, EasyCleanMD et fonction intelligente, inox, autoportante

Cuisinière électrique 30 po, 6,3 pi³ | ProBakeMD Convection, EasyCleanMD et fonction intelligente, inox, autoportante

LREN6321CE
Cuisinière électrique 30 po, 6,3 pi³ | ProBake(MD) Convection, EasyClean(MD) et fonction intelligente, inox, autoportante
Cuisinière électrique 30 po, 6,3 pi³ | ProBake(MD) Convection, EasyClean(MD) et fonction intelligente, inox, autoportante
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principales caractéristiques

  • Grande capacité de 6,3 pi³
  • Système de convection ProBakeMD
  • Air Fry
  • Fonction EasyCleanMD et autonettoyage
  • ThinQMD avec Wi-Fi
  • Certifiées ENERGY STARMD
Plus

Grande capacité de 6,3 pi³

De la place pour la dinde et les accompagnements

Que vous fassiez cuire plusieurs douzaines de biscuits ou une dinde de 20 livres et tous ses accompagnements pour les Fêtes, ce spacieux four de 6,3 pi3 peut tout contenir. 

Système de convection ProBakeMD

Une cuisson parfaite sur chaque grille, en tout temps

Le système ProBake ConvectionMD de LG permet d’obtenir une température précise et uniforme sur chaque grille, en tout temps. Inspirée des cuisinières professionnelles, il s’agit de la toute première cuisinière non encastrée dotée d’un élément chauffant situé à l’arrière du four, plutôt que sur la partie inférieure. Ainsi, vos biscuits, gâteaux, rôtis et autres plats seront toujours dorés à la perfection.

Cuisinière LG avec convection ProBake assurant une cuisson uniforme sur chaque grille

De la place pour la dinde et les accompagnements

Air Fry

Cuisinez sans culpabilité pour nourrir une armée

Cuisinez de nombreux plats croustillants dans un seul four grâce à la friteuse intégrée à air chaud à grande capacité de LG. Pas de préchauffage, pas de dégâts, pas de culpabilité! La fonction Air Fry fait circuler l’air chaud à grande vitesse pour une cuisson parfaite et uniforme.

Friteuse à air chaud LG intégrée à grande capacité pour des plats croustillants sans préchauffage et une cuisson uniforme

Fonction EasyCleanMD et autonettoyage

Conservez l’aspect neuf de votre four

Grâce à la fonction EasyCleanMD, l’intérieur de votre four reste comme neuf. Dix minutes suffisent, il n’y a pas plus rapide! Il suffit de vaporiser l’intérieur du four avec de l’eau, d’appuyer sur le bouton EasyCleanMD et de laisser le four faire le travail, sans produits chimiques ni chaleur élevée. Vous pouvez ensuite facilement essuyer les résidus restants*. Pour le nettoyage en profondeur occasionnel, utilisez la fonctionnalité classique d’autonettoyage.

Four LG avec nettoyage EasyClean et autonettoyage pour un entretien rapide sans produits chimiques

* En présence d’importantes accumulations de saletés, il est possible qu’un nettoyage manuel supplémentaire ou que l’utilisation de la fonctionnalité d’autonettoyage soit nécessaire.

ThinQMD avec Wi-Fi

Restez connecté

Grâce à l’application ThinQMD, vous pouvez jeter un coup d’œil à vos plats depuis le confort de votre canapé en surveillant le mode de cuisson et le temps restant. Vous pouvez même utiliser la fonction de commande vocale puisque votre appareil fonctionne avec l’Assistant Google et Alexa d’Amazon.

Cuisinière intelligente LG ThinQ avec Wi-Fi pour contrôle à distance et commandes vocales

Certifiées ENERGY STARMD

Économisez de l’argent, économisez de l’énergie

Les produits qui portent l’étiquette ENERGY STARMD répondent à des critères rigoureux en matière d’efficacité énergétique fixés. Ils vous permettent d’économiser de l’énergie et de l’argent tout en protégeant notre environnement en vous aidant à faire des choix qui contribuent à un avenir fondé sur l’énergie propre.

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Toutes les spécifications

CODE-BARRES

  • Code-barres

    195174149928

ACCESSOIRES

  • joint en caoutchouc

    2

  • Grille standard (ch.)

    2

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

  • Marque

    LG

  • Type de surface de cuisson

    Éléments radiants

  • Type de combustible

    Électrique

  • Couleur extérieure

    Acier inoxydable

  • Système de cuisson du four

    Convection ProBake

  • Type de four

    Simple

  • Type de gamme

    Autoportant

CONFORMITÉ

  • Certifié Energy Star

    Oui

CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES

  • Conforme aux normes de l’ADA

    Non

  • Verrouillage des commandes

    Oui (four)

  • Volume de la sonnerie annonçant la fin de la cuisson

    Oui

  • Cuisson minutée différée

    Oui

  • InstaView

    Non

  • Minuterie de cuisine

    Oui

  • Type de nettoyage du four

    Easy Clean

  • Mode sabbat

    Oui

  • Système à fermeture en douceur

    Non

  • Cuisson chronométrée

    Oui

CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON

  • Type de surface de cuisson

    Éléments radiants

  • Surface de cuisson EasyClean

    Non

  • Type d’élément/brûleur (double)

    Avant gauche, Avant droit

  • Type d’élément/brûleur (simple)

    Arrière gauche, Arrière droit

  • Type de combustible

    Électrique

  • Élément chauffant - Total (W)

    8 800

  • Indicateur de surface chaude

    Oui

  • Nombre d’éléments/brûleurs de surface de cuisson

    4

  • Élément chauffant rayonnant - Avant gauche (W) (po)

    3 200(9), 1 400(6)

  • Élément chauffant rayonnant - Arrière gauche (W) (po)

    1 200(6)

  • Élément chauffant rayonnant - Avant droit (W) (po)

    3 200(9), 1 400(6)

  • Élément chauffant rayonnant - Arrière droit (W) (po)

    1 200(6)

  • Fonctionnalité de sécurité (surface de cuisson)

    Oui

CONCEPTION / FINITION

  • Affichage des commandes

    DEL

  • Matériau de la cavité

    Émail

  • Type de commandes de la surface de cuisson

    Boutons

  • Verre de la surface de cuisson

    Vitrocéramique

  • Couleur de la porte

    Acier inoxydable

  • Couleur de la poignée

    Acier inoxydable

  • Matériau de la poignée

    Acier inoxydable

  • Couleur des boutons

    Acier inoxydable

  • Éclairage des boutons

    Non

  • Matériau des boutons

    Acier inoxydable

  • Couleur extérieure

    Acier inoxydable

  • Type de commandes du four

    Touches tactiles

  • Caractéristiques de la porte du four

    Fenêtre WideView

  • Finition antiempreinte

    Non

DIMENSIONS/POIDS

  • Dimensions du tiroir (LxHxP) (po)

    22 3/8 x 4 x 14 11/16

  • Dimensions de l’intérieur du four (LxHxP) (po)

    24 7/8 x 22 x 20

  • Profondeur totale - avec la poignée (po)

    29 1/8

  • Dimensions de l’emballage (LxHxP) (po)

    32 1/2 x 51 x 30 1/2

  • Dimensions du produit (L x H x P) (po)

    29 7/8 x 46 1/2 x 26 3/4

  • Poids du produit (lb)

    155,0

  • Poids d’expédition (lb)

    187,8

  • Largeur (po)

    29 7/8

CARACTÉRISTIQUES DU TIROIR

  • Type de tiroir

    Rangement

  • Contrôle de temps du tiroir

    Non

CARACTÉRISTIQUES DU FOUR

  • Arrêt automatique de sécurité

    Oui

  • Type d’élément de gril

    Gaine

  • Conversion pour la convection

    Oui

  • Ventilateur de convection

    Double vitesse (Élevée/Basse)

  • Type de convection

    Convection ProBake

  • Puissance de l’élément de gril (W)

    4 200

  • Puissance de l’élément de convection (W)

    2 500

  • Type de combustible

    Électrique

  • Lampe de four intelligente GoCook

    Oui

  • Nombre de positions de la grille

    7

  • Capacité du four (pi³)

    6,3

  • Mode de cuisson du four

    Friteuse à air, Cuisson, Gril, Cuisson par convection, Rôtissage par convection, Réchauffer

  • Type d’éclairage du four

    Halogène

PUISSANCE/VALEURS NOMINALES

  • Alimentation requise (Volt/Hz)

    120/208 V c.a. / 60Hz, 120/240 V c.a. / 60Hz

  • Valeur en ampères à 208 V (A)

    47,1

  • Valeur en ampères à 240 V (A)

    54,3

  • Valeur en watts à 208 V (W)

    9 800

  • Valeur en watts à 240 V (W)

    13 000

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • Balise NFC activée

    Non

  • Service client proactif

    Oui

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • Recette intelligente (application de recette tierce)

    Non

  • Commande vocale (appareil tiers)

    Oui

  • Fonctionne avec

    Amazon Alexa, Assistant Google, ThinQ de LG

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