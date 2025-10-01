Cuisinière électrique 30 po, 6,3 pi³ | ProBakeMD Convection, EasyCleanMD et fonction intelligente, inox, autoportante

Grâce à la fonction EasyCleanMD, l’intérieur de votre four reste comme neuf. Dix minutes suffisent, il n’y a pas plus rapide! Il suffit de vaporiser l’intérieur du four avec de l’eau, d’appuyer sur le bouton EasyCleanMD et de laisser le four faire le travail, sans produits chimiques ni chaleur élevée. Vous pouvez ensuite facilement essuyer les résidus restants*. Pour le nettoyage en profondeur occasionnel, utilisez la fonctionnalité classique d’autonettoyage.