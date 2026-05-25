Gardez votre four comme neuf grâce à la fonction de nettoyage de four la plus rapide de l’industrie*.

Il suffit de vaporiser le four avec de l’eau et de sélectionner le cycle EasyClean🅫.

Ce cycle de 10 minutes permet d’enlever la saleté sans produits chimiques ni chaleur élevée grâce à notre intérieur en émail vitrifié spécialement formulé.

Vous pouvez ensuite facilement essuyer les résidus restants**. Pour un nettoyage en profondeur occasionnel, utilisez notre fonction d’autonettoyage standard.