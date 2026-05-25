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Cuisinière élec. de 6,3 pi³/30 po | SelfClean, EasyCleanMD, intell., acier inox., encastr.

Cuisinière élec. de 6,3 pi³/30 po | SelfClean, EasyCleanMD, intell., acier inox., encastr.

LSEL6331XE
Vue avant de Cuisinière élec. de 6,3 pi³/30 po | SelfClean, EasyCleanMD, intell., acier inox., encastr. LSEL6331XE
LG Cuisinière élec. de 6,3 pi³/30 po | SelfClean, EasyCleanMD, intell., acier inox., encastr., LSEL6331XE
LG Cuisinière élec. de 6,3 pi³/30 po | SelfClean, EasyCleanMD, intell., acier inox., encastr., LSEL6331XE
LG Cuisinière élec. de 6,3 pi³/30 po | SelfClean, EasyCleanMD, intell., acier inox., encastr., LSEL6331XE
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LG Cuisinière élec. de 6,3 pi³/30 po | SelfClean, EasyCleanMD, intell., acier inox., encastr., LSEL6331XE
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Vue avant de Cuisinière élec. de 6,3 pi³/30 po | SelfClean, EasyCleanMD, intell., acier inox., encastr. LSEL6331XE
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LG Cuisinière élec. de 6,3 pi³/30 po | SelfClean, EasyCleanMD, intell., acier inox., encastr., LSEL6331XE

principales caractéristiques

  • Grande capacité (6,3 pi³)
  • Fonctions EasyClean🅫 et d’autonettoyage
  • Brûleur double UltraHeat🅪
  • Finition résistante aux taches
  • Fenêtre WideView🅪
  • Conception de poignée haut de gamme
Plus

Grande capacité (6,3 pi³)

De la place pour la dinde et les accompagnements

Que vous fassiez cuire une grande quantité de biscuits ou une dinde de 20 lb et tous ses accompagnements pour les Fêtes, ce spacieux four de 6,3 pi³ peut tout contenir.

Grande capacité (6,3 pi³)

Grande capacité (6,3 pi³)

Fonctions EasyClean🅫 et d’autonettoyage

Nettoyez rapidement votre four grâce au cycle
EasyClean🅫 de 10 minutes

Gardez votre four comme neuf grâce à la fonction de nettoyage de four la plus rapide de l’industrie*.

Il suffit de vaporiser le four avec de l’eau et de sélectionner le cycle EasyClean🅫.

Ce cycle de 10 minutes permet d’enlever la saleté sans produits chimiques ni chaleur élevée grâce à notre intérieur en émail vitrifié spécialement formulé.

Vous pouvez ensuite facilement essuyer les résidus restants**. Pour un nettoyage en profondeur occasionnel, utilisez notre fonction d’autonettoyage standard.

Fonctions EasyClean🅫 et d’autonettoyage

EasyClean® + Self Clean

* Sur la base d’une enquête de marché menée en août 2023.

** En présence d’importantes accumulations de saletés, il est possible qu’un nettoyage manuel supplémentaire ou que l’utilisation de la fonctionnalité d’autonettoyage soit nécessaire.

Brûleur double UltraHeat🅪

Profitez d’une ébullition rapide

Lorsque les brûleurs ordinaires ne peuvent pas suivre le rythme de vos soupers, augmentez la puissance avec le brûleur double UltraHeat🅪 de 3,2 kW qui peut rapidement atteindre une température élevée pour une ébullition rapide ou demeurer à une température plus basse pour un véritable mijotage.

Finition résistante aux taches

Gérez les réalités de la vie avec style

Profitez de tous les avantages de l’acier inoxydable sans avoir à vous encombrer de produits nettoyants particuliers ni à porter une attention constante à votre appareil. La finition résistante aux taches de LG se nettoie facilement avec un chiffon doux et sec pour une cuisine à votre goût qui s’occupe de votre quotidien.

* Comparativement aux autres modèles de cuisinières au gaz de LG.

Fenêtre WideView🅪

Fenêtre WideView🅪

La grande fenêtre WideView🅪 offre une esthétique moderne et épurée et permet une visibilité facile à l'intérieur du micro-ondes.

Fenêtre WideView🅪

Fenêtre WideView🅪

Conception de poignée haut de gamme

Pensée dans un souci de style

Ce nouveau style fait passer votre cuisine à un niveau supérieur en lui donnant une nouvelle apparence contemporaine. Notre nouvelle poignée de type barre est légèrement profilée pour s’adapter confortablement à votre main.

Technologie intelligente LG ThinQ🅫

Une maison plus intelligente grâce à l’application LG ThinQ🅫

L’application ThinQ offre contrôle et commodité pour les appareils intelligents de LG afin de vous aider à vous simplifier la vie et à profiter du confort de votre maison.

Gérez et surveillez votre surface de cuisson à distance, synchronisez-la avec votre hotte ou four à micro-ondes à hotte intégrée intelligent de

LG pour activer automatiquement l’éclairage et la ventilation, et bien plus encore.

Technologie intelligente LG ThinQ🅫

Technologie intelligente LG ThinQ🅫

*Sur certains appareils intelligents de LG. Les fonctionnalités varient selon le modèle.

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