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Que vous fassiez cuire une grande quantité de biscuits ou une dinde de 20 lb et tous ses accompagnements pour les Fêtes, ce spacieux four de 6,3 pi³ peut tout contenir.