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Cuisinière élec. de 6,3 pi³/30 po | Conv. par ventilateur, Air Fry, SelfClean, EasyCleanMD, intell., acier inox., encastr.

Cuisinière élec. de 6,3 pi³/30 po | Conv. par ventilateur, Air Fry, SelfClean, EasyCleanMD, intell., acier inox., encastr.

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Vue avant de Cuisinière élec. de 6,3 pi³/30 po | Conv. par ventilateur, Air Fry, SelfClean, EasyCleanMD, intell., acier inox., encastr. LSEL633CXE
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principales caractéristiques

  • Réglage pour cuisson Air Fry
  • Fonctions EasyCleanMD et d’autonettoyage
  • Élément double 2-en-1
  • Technologie intelligente LG ThinQMD
Plus

Réglage pour cuisson Air Fry

Des aliments croustillants et savoureux pour
nourrir une armée

La technologie Air Fry permet d’obtenir rapidement des plats croustillants qui raviront tous les palais, sans nécessiter de préchauffage ni d’un appareil supplémentaire sur le comptoir. Il suffit d’appuyer sur la toche Air Fry pour préparer vos plats préférés, comme des frites, des ailes de poulet et bien plus encore. Les températures élevées et un puissant ventilateur de convection fonctionnent ensemble pour créer ce croustillant irrésistible que vous adorez tout en utilisant beaucoup moins d’huile que la friture traditionnelle, ce qui en fait une solution de rechange plus saine sans sacrifier la saveur ni nourrir un sentiment de culpabilité.

Fonctions EasyClean🅫 et d’autonettoyage

Nettoyez rapidement votre four grâce au cycle EasyClean🅫
de 10 minutes

Gardez votre four comme neuf grâce à la fonction de nettoyage de four la plus rapide de l’industrie*. Il suffit de vaporiser le four avec de l’eau et de sélectionner le cycle EasyClean🅫. Ce cycle de 10 minutes permet d’enlever la saleté sans produits chimiques ni chaleur élevée grâce à notre intérieur en émail vitrifié spécialement formulé. Vous pouvez ensuite facilement essuyer les résidus restants**. Pour un nettoyage en profondeur occasionnel, utilisez notre fonction d’autonettoyage standard.

*Sur la base d’une enquête de marché menée en août 2023.

**En présence d’importantes accumulations de saletés, il est possible qu’un nettoyage manuel supplémentaire ou que l’utilisation de la fonctionnalité d’autonettoyage soit nécessaire.

Élément double 2-en-1

Élément double 2-en-1

Grâce à notre conception à élément double 2-en-1, vous pouvez adapter la taille de l’élément pour les accessoires de cuisson de 6 et de 9 po.

Technologie intelligente LG ThinQ🅫

Une maison plus intelligente grâce à l’application
LG ThinQ🅫

L’application ThinQ offre contrôle et commodité pour les appareils intelligents de LG afin de vous aider à vous simplifier la vie et à profiter du confort de votre maison. Gérez et surveillez votre surface de cuisson à distance, synchronisez-la avec votre hotte ou four à micro-ondes à hotte intégrée intelligent de LG pour activer automatiquement l’éclairage et la ventilation, et bien plus encore.

*Sur certains appareils intelligents de LG. Les fonctionnalités varient selon le modèle.

Certifié ENERGY STAR🅫

Économisez de l’argent. Économisez de l’énergie.

Les produits qui portent l’étiquette ENERGY STAR répondent à des critères rigoureux en matière d’efficacité énergétique fixés par l’Environmental Protection Agency des États-Unis (U.S. EPA). Ils vous permettent d’économiser de l’argent et de l’énergie tout en protégeant l’environnement en vous aidant à faire des choix qui contribuent à un avenir fondé sur l’énergie propre. 

SOMMAIRE

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DIMENSIONS

Toutes les spécifications

CODE-BARRES

  • Code-barres

    048231347433

CONCEPTION / FINITION

  • Affichage des commandes

    DEL

  • Caractéristiques de la porte du four

    Fenêtre WideView

  • Type de commandes du four

    Touche en verre + bouton

  • Couleur extérieure

    Acier inoxydable

  • Matériau des boutons

    Plastique

  • Éclairage des boutons

    Non

  • Couleur des boutons

    Acier inoxydable

  • Matériau de la poignée

    Aluminium

  • Couleur de la poignée

    Acier inoxydable

  • Couleur de la porte

    Acier inoxydable

  • Verre de la surface de cuisson

    Vitrocéramique

  • Type de commandes de la surface de cuisson

    Boutons

  • Finition antiempreinte

    Oui

  • Matériau de la cavité

    Émail

PUISSANCE/VALEURS NOMINALES

  • Alimentation requise (Volt/Hz)

    120/208 V c.a. / 60Hz, 120/240 V c.a. / 60Hz

  • Valeur en watts à 208 V (W)

    9 800

  • Valeur en watts à 240 V (W)

    13 000

  • Valeur en ampères à 240 V (A)

    54,2

  • Valeur en ampères à 208 V (A)

    47,1

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

  • Marque

    LG

  • Couleur extérieure

    Acier inoxydable

  • Type de surface de cuisson

    Éléments radiants

  • Type de combustible

    Électrique

  • Type de gamme

    Encastrable

  • Type de four

    Simple

  • Système de cuisson du four

    Convection par ventilateur

CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES

  • Conforme aux normes de l’ADA

    Oui

  • Minuterie de cuisine

    Oui

  • Type de nettoyage du four

    EasyClean + autonettoyant

  • Mode sabbat

    Oui

  • Verrou de la porte de four lors de l’autonettoyage

    Automatique

  • Système à fermeture en douceur

    Non

  • Cuisson chronométrée

    Oui

  • InstaView

    Non

  • Cuisson minutée différée

    Oui

  • Volume de la sonnerie annonçant la fin de la cuisson

    Oui

  • Verrouillage des commandes

    Oui (surface de cuisson, four)

CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON

  • Type de surface de cuisson

    Éléments radiants

  • Élément chauffant rayonnant - Avant gauche (W) (po)

    3 200(9), 1 400(6)

  • Élément chauffant rayonnant - Arrière gauche (W) (po)

    1 200(6)

  • Élément chauffant rayonnant - Avant droit (W) (po)

    3 000(12), 1 900(9)

  • Élément chauffant rayonnant - Arrière droit (W) (po)

    1 200(6)

  • Fonctionnalité de sécurité (surface de cuisson)

    Oui

  • Élément chauffant rayonnant - Arrière centre (W) (po)

    100(7)

  • Nombre d’éléments/brûleurs de surface de cuisson

    5

  • Indicateur de surface chaude

    Oui

  • Élément chauffant - Total (W)

    8 700

  • Type de combustible

    Électrique

  • Type d’élément/brûleur (réchaud)

    Centre arrière

  • Type d’élément/brûleur (simple)

    Arrière gauche, Arrière droit

  • Type d’élément/brûleur (double)

    Avant gauche, Avant droit

  • Surface de cuisson EasyClean

    Non

CARACTÉRISTIQUES DU FOUR

  • Type d’élément de cuisson

    Dissimulée

  • Puissance de l’élément de cuisson (W)

    3 400

  • Ventilateur de convection

    Monovitesse

  • Conversion pour la convection

    Oui

  • Type d’élément de gril

    Gaine

  • Arrêt automatique de sécurité

    Oui

  • Type de convection

    Convection par ventilateur

  • Puissance de l’élément de gril (W)

    4 200

  • Type de combustible

    Électrique

  • Lampe de four intelligente GoCook

    Oui

  • Nombre de positions de la grille

    7

  • Capacité du four (pi³)

    6,3

  • Mode de cuisson du four

    Friteuse à air, Cuisson, Gril, Cuisson par convection, Rôtissage par convection, Repas surgelé, Garder au chaud, Levage du pain, Cuisson lente, Réchauffer

  • Type d’éclairage du four

    Halogène

CARACTÉRISTIQUES DU TIROIR

  • Type de tiroir

    Rangement

  • Contrôle de temps du tiroir

    Non

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • Fonctionne avec

    Amazon Alexa, Assistant Google, ThinQ de LG

  • Commande vocale (appareil tiers)

    Oui

  • Recette intelligente (application de recette tierce)

    Non

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • Service client proactif

    Oui

  • Balise NFC activée

    Non

ACCESSOIRES

  • Filtre arrière (unité)

    1

  • Grille standard (ch.)

    2

CONFORMITÉ

  • Certifié Energy Star

    Oui

DIMENSIONS/POIDS

  • Largeur (po)

    30

  • Dimensions du tiroir (LxHxP) (po)

    22 3/16 x 4 1/2 x 16 3/8

  • Dimensions de l’intérieur du four (LxHxP) (po)

    24 7/8 x 22 x 20

  • Profondeur totale - avec la poignée (po)

    29 1/4

  • Dimensions de l’emballage (LxHxP) (po)

    33 1/16 x 43 x 29 15/16

  • Dimensions du produit (L x H x P) (po)

    29 7/8 x 37 1/4 x 29 1/4

  • Poids du produit (lb)

    166,4

  • Poids d’expédition (lb)

    202,8

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