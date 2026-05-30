Cuisinière à induction de 6,3 pi³/30 po | Conv. par ventilateur, Air Fry, acier inox., encastr.

La technologie Air Fry permet d’obtenir rapidement des plats croustillants qui raviront tous les palais, sans nécessiter de préchauffage ni d’un appareil supplémentaire sur le comptoir. Il suffit d’appuyer sur la toche Air Fry pour préparer vos plats préférés, comme des frites, des ailes de poulet et bien plus encore. Les températures élevées et un puissant ventilateur de convection fonctionnent ensemble pour créer ce croustillant irrésistible que vous adorez tout en utilisant beaucoup moins d’huile que la friture traditionnelle, ce qui en fait une solution de rechange plus saine sans sacrifier la saveur ni nourrir un sentiment de culpabilité.