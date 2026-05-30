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Cuisinière à induction de 6,3 pi³/30 po | Conv. par ventilateur, Air Fry, acier inox., encastr.

Cuisinière à induction de 6,3 pi³/30 po | Conv. par ventilateur, Air Fry, acier inox., encastr.

LSIL633TXE
Vue avant de Cuisinière à induction de 6,3 pi³/30 po | Conv. par ventilateur, Air Fry, acier inox., encastr. LSIL633TXE
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principales caractéristiques

  • Quatre éléments à induction
  • Convection vraie
  • Élément UltraHeat🅪 de 3,9 kW
  • Réglage pour cuisson Air Fry
Plus

Quatre éléments à induction

Quatre éléments à induction

La surface de cuisson est dotée de quatre éléments à induction de tailles et de niveaux de puissance différents pour offrir toute la puissance et la précision dont vous avez besoin.

4 Induction Elements

Quatre éléments à induction

Convection vraie

La véritable convection assure une cuisson
uniforme sur toutes les grilles

Grâce à un troisième élément chauffant relié au ventilateur, la technologie de convection véritable de LG répartit la chaleur avec précision et assure une circulation d’air chaud optimale pour une cuisson uniforme de vos aliments sur toutes les grilles. Savourez des plats délicieusement dorés et croustillants, et profitez de temps de préchauffage et de cuisson plus rapides.*

True Convection

True Convection

*comparativement aux modèles LG sans True Convection

Élément UltraHeat🅪 de 3,9 kW

Éléments polyvalents pour une ébullition
rapide ou un véritable mijotage

Notre élément UltraHeat🅪 de 3 900 W est assez puissant pour faire bouillir l’eau rapidement et assez flexible pour permettre un véritable mijotage.

UltraHeat™ 3.9kW Element

UltraHeat™ 3.9kW Element

Réglage pour cuisson Air Fry

Des aliments croustillants et savoureux pour
nourrir une armée

La technologie Air Fry permet d’obtenir rapidement des plats croustillants qui raviront tous les palais, sans nécessiter de préchauffage ni d’un appareil supplémentaire sur le comptoir. Il suffit d’appuyer sur la toche Air Fry pour préparer vos plats préférés, comme des frites, des ailes de poulet et bien plus encore. Les températures élevées et un puissant ventilateur de convection fonctionnent ensemble pour créer ce croustillant irrésistible que vous adorez tout en utilisant beaucoup moins d’huile que la friture traditionnelle, ce qui en fait une solution de rechange plus saine sans sacrifier la saveur ni nourrir un sentiment de culpabilité.

Air Fry Setting

Air Fry Setting

Certifié ENERGY STAR🅫

Économisez de l’argent. Économisez de l’énergie.

Les produits qui portent l’étiquette ENERGY STAR répondent à des critères rigoureux en matière d’efficacité énergétique fixés par l’Environmental Protection Agency des États-Unis (U.S. EPA). Ils vous permettent d’économiser de l’argent et de l’énergie tout en protégeant l’environnement en vous aidant à faire des choix qui contribuent à un avenir fondé sur l’énergie propre. 

ENERGY STAR® Certified

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