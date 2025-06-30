We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Four à micro-ondes intelligent avec hotte intégrée de 2,1 pi³ avec Wi-Fi, hotte ExtendaVentMC 2.0 et fonctionnalité EasyCleanMD
*Basé sur les résultats de tests internes effectués par LG en comparaison avec un four à micro-ondes de LG non doté de la hotte ExtendaVentMC . Les résultats peuvent varier en fonction du type d’aliment et du mode de cuisson.
Intérieur EasyCleanMD
Des débordements? Des éclaboussures? Ne vous en faites pas. L’intérieur EasyCleanMD de LG résiste aux taches et aux accumulations pour que le nettoyage du micro-ondes ne devienne pas une corvée. Vous n’avez qu’à essuyer les éclaboussures à l’aide d’un linge humide. Pas de produits chimiques, pas de récurage, pas de problèmes.
*Les accumulations importantes de saleté peuvent nécessiter un nettoyage manuel supplémentaire.
Entretien facile avec la finition PrintProofMC
La finition PrintProofMC de LG, résistante aux empreintes et aux taches, se nettoie facilement avec un chiffon doux et sec, pour une cuisine à votre goût et un quotidien qui a du style.
Contrôle pratique avec ThinQMD
Avec l’application ThinQMD, vous pouvez profiter de la surveillance à distance, synchroniser automatiquement les ventilateurs et les lumières de votre micro-ondes de LG avec ceux de votre cuisinière LG prenant en charge le Wi-Fi, ajuster les paramètres et régler des minuteries.
*Certaines fonctionnalités du micro-ondes qui fonctionneront avec Alexa et l’Assistant Google sont à venir.
SOMMAIRE
DIMENSIONS
Toutes les spécifications
CODE-BARRES
Code-barres
048231349246
ACCESSOIRES
Plateau en verre (ch.)
1
Anneau de rotation (ch.)
1
Manuel d’utilisation (ch.)
1
CARACTÉRISTIQUES DE BASE
Marque
LG
Conception de la porte
À deux battants
EasyClean
Oui
Type d’installation
Avec hotte intégrée
Couleur extérieure
Noir
Capacité du four (pi³)
2,1
Type
Solo
FONCTIONNALITÉS DES COMMANDES
Affichage des commandes
DEL
Emplacement des commandes
Côté droit
Type de commandes
Pavé tactile en verre
CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES
Conforme aux normes de l’ADA
Non
Ajouter 30secondes
Oui
Verrouillage de sécurité
Oui
Sécurité pour enfants
Non
Signal de fin de cuisson
Oui
EasyClean
Oui
Minuterie de cuisine
Oui
Réglage de l’heure
Oui
Activation/désactivation du plateau rotatif
Oui
MODES DE CUISSON
Cuisson
Non
Friteuse à air
Non
Cuisson automatique
Non
Réchauffage automatique
Non
Cuisson par convection
Non
Décongélation
Oui
Déshydrater
Non
Grille
Non
Décongélation par onduleur
Non
Fondre
Oui
Cuisson par mémoire
Non
Levage du pain
Non
Rôtir
Non
Cuisson par capteur
Oui
Réchauffage par capteur
Oui
Cuisson lente
Non
Ramollir
Oui
Convection rapide
Non
Rôtisserie rapide
Non
Cuisson par étapes
Oui
Cuisson vapeur
Non
Réchauffer
Non
CONCEPTION / FINITION
Conception de la cavité
Carrée
Couleur de la porte
Noir
Conception de la portière en verre
Brouillée
Conception extérieure
Fenêtre WideView classique
Couleur extérieure
Noir
Finition antiempreinte
Oui
DIMENSIONS/POIDS
Dimensions de la cavité (L x H x P) (po)
21 15/16 x 11 3/16 x 14 9/16
Dimensions de l’emballage (LxHxP) (po)
33 9/16 x 21 x 20 9/16
Dimensions du produit (L x H x P) (po)
29 7/8 x 17 15/16 x 15 7/8
Poids du produit (lb)
61,3
Poids d’expédition (lb)
73,2
CARACTÉRISTIQUES DU FOUR À MICRO-ONDES
Puissance de l’éclairage extérieur (W)
4
Type d’éclairage de la cavité
DEL
Type d’éclairage extérieur
DEL
Comment cuisiner
Automatique + manuel
Consommation d’énergie du four à micro-ondes (W)
1 500
Réglages de puissance du four à micro-ondes
10
Puissance de sortie du four à micro-ondes (W)
900
Capacité du four (pi³)
2,1
Capacité du four (L)
60
Onduleur intelligent
Non
Consommation d’énergie totale (W)
1 500
Taille du plateau rotatif (po)
14,2
Taille du plateau rotatif (mm)
360
PUISSANCE/VALEURS NOMINALES
Alimentation requise (Volt/Hz)
120V / 60Hz
Valeur en ampères à 120V (A)
13,0
Valeur en watts à 120V (W)
1 500
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
Balise NFC activée
Non
Smart Diagnosis
Oui
CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉVENT
Extraction filtre à graisse (ch.)
2
Filtration
Filtre à charbon
Type de filtre à graisse
Maille
Circulation de l’air de ventilation (PCM)
400
Type de grille d’évacuation
Dissimulée
Réglages de puissance de ventilation
4
