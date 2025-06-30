Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Four à micro-ondes intelligent avec hotte intégrée de 2,1 pi³ avec Wi-Fi, hotte ExtendaVentMC 2.0 et fonctionnalité EasyCleanMD

principales caractéristiques

  • 2,1 pi³
  • Cuisson par capteur
  • Hotte ExtendaVentMC
  • Synchronisation avec la cuisinière LG
  • Technologie ThinQMD
Plus
Style épuré. Caractéristiques modernes.

Style épuré. Propriétés modernes.

Conception raffinée. Style et technologie modernes.

Réduit les odeurs de fumée et de cuisson

Hotte ExtendaVent 2.0

Réduit les odeurs de cuisson

Quatre réglages pratiques de cuisson automatique

Technologie pratique

Cuisson par capteur et auto

Conception classique, haut de gamme

Conception classique, haut de gamme

Améliorez votre cuisine grâce à cet élégant micro-ondes avec hotte intégrée, qui offre style et fonctionnalité. La poignée classique permet un accès facile, tandis que le hublot WideViewMC confère un aspect moderne. Les commandes tactiles en verre SmoothTouchMC complètent le look et permettent un fonctionnement sans effort, d’une simple pression du doigt.
Grande capacité

Grande capacité

Avec une capacité de 2,1 pi³, il y a toujours suffisamment d’espace pour réchauffer vos grands plats.
Cuisinez intelligemment grâce à la technologie de cuisson par capteur

Cuisinez intelligemment grâce à la technologie de cuisson par capteur

Fini les devinettes, plus besoin de se demander : « Est-ce que c’est prêt? ». Le capteur d’humidité détermine si les aliments sont cuits et éteint automatiquement le four à micro-ondes afin de prévenir une cuisson trop courte ou trop longue des aliments.
Six réglages de cuisson automatique

Six réglages de cuisson automatique

Préparez des plats savoureux en toute simplicité grâce à l’un des six réglages de cuisson automatique. Choisissez entre Décongélation automatique, Ramollissement, Fondue, Mijotage, Cuisson à la vapeur ou Repas pour enfants.
Fini la fumée

Fini la fumée

Réduisez les émanations de fumée et les odeurs de cuisson persistantes grâce à la hotte ExtendaVentMC 2.0 de LG. Alors que la plupart des fours à micro-ondes à hotte intégrée couvrent uniquement l’arrière de la surface de cuisson, la hotte ExtendaVentMC 2.0 se déploie pour fournir une ventilation puissante couvrant une plus grande partie de votre surface de cuisson, pour un taux d’aspiration deux fois plus élevé.

*Basé sur les résultats de tests internes effectués par LG en comparaison avec un four à micro-ondes de LG non doté de la hotte ExtendaVentMC . Les résultats peuvent varier en fonction du type d’aliment et du mode de cuisson.

Restez synchronisé

Restez synchronisé

Connectez votre four à micro-ondes prenant en charge le Wi-Fi à votre cuisinière LG grâce à l’application ThinQMD pour jumeler les appareils automatiquement. La ventilation et la lumière de votre micro-ondes s’allument et s’éteignent automatiquement lorsque la surface de cuisson de votre cuisinière est allumée ou éteinte, de sorte que vous n’aurez pas à lever le petit doigt lorsque vous cuisinez.

Intérieur EasyCleanMD

Des débordements? Des éclaboussures? Ne vous en faites pas. L’intérieur EasyCleanMD de LG résiste aux taches et aux accumulations pour que le nettoyage du micro-ondes ne devienne pas une corvée. Vous n’avez qu’à essuyer les éclaboussures à l’aide d’un linge humide. Pas de produits chimiques, pas de récurage, pas de problèmes.

 

*Les accumulations importantes de saleté peuvent nécessiter un nettoyage manuel supplémentaire.

Entretien facile avec la finition PrintProofMC

La finition PrintProofMC de LG, résistante aux empreintes et aux taches, se nettoie facilement avec un chiffon doux et sec, pour une cuisine à votre goût et un quotidien qui a du style.

Contrôle pratique avec ThinQMD

Avec l’application ThinQMD, vous pouvez profiter de la surveillance à distance, synchroniser automatiquement les ventilateurs et les lumières de votre micro-ondes de LG avec ceux de votre cuisinière LG prenant en charge le Wi-Fi, ajuster les paramètres et régler des minuteries.

 

*Certaines fonctionnalités du micro-ondes qui fonctionneront avec Alexa et l’Assistant Google sont à venir.

SOMMAIRE

Imprimer

DIMENSIONS

MVEL2125X

Toutes les spécifications

CODE-BARRES

  • Code-barres

    048231349246

ACCESSOIRES

  • Plateau en verre (ch.)

    1

  • Anneau de rotation (ch.)

    1

  • Manuel d’utilisation (ch.)

    1

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

  • Marque

    LG

  • Conception de la porte

    À deux battants

  • EasyClean

    Oui

  • Type d’installation

    Avec hotte intégrée

  • Couleur extérieure

    Noir

  • Capacité du four (pi³)

    2,1

  • Type

    Solo

FONCTIONNALITÉS DES COMMANDES

  • Affichage des commandes

    DEL

  • Emplacement des commandes

    Côté droit

  • Type de commandes

    Pavé tactile en verre

CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES

  • Conforme aux normes de l’ADA

    Non

  • Ajouter 30secondes

    Oui

  • Verrouillage de sécurité

    Oui

  • Sécurité pour enfants

    Non

  • Signal de fin de cuisson

    Oui

  • EasyClean

    Oui

  • Minuterie de cuisine

    Oui

  • Réglage de l’heure

    Oui

  • Activation/désactivation du plateau rotatif

    Oui

MODES DE CUISSON

  • Cuisson

    Non

  • Friteuse à air

    Non

  • Cuisson automatique

    Non

  • Réchauffage automatique

    Non

  • Cuisson par convection

    Non

  • Décongélation

    Oui

  • Déshydrater

    Non

  • Grille

    Non

  • Décongélation par onduleur

    Non

  • Fondre

    Oui

  • Cuisson par mémoire

    Non

  • Levage du pain

    Non

  • Rôtir

    Non

  • Cuisson par capteur

    Oui

  • Réchauffage par capteur

    Oui

  • Cuisson lente

    Non

  • Ramollir

    Oui

  • Convection rapide

    Non

  • Rôtisserie rapide

    Non

  • Cuisson par étapes

    Oui

  • Cuisson vapeur

    Non

  • Réchauffer

    Non

CONCEPTION / FINITION

  • Conception de la cavité

    Carrée

  • Couleur de la porte

    Noir

  • Conception de la portière en verre

    Brouillée

  • Conception extérieure

    Fenêtre WideView classique

  • Couleur extérieure

    Noir

  • Finition antiempreinte

    Oui

DIMENSIONS/POIDS

  • Dimensions de la cavité (L x H x P) (po)

    21 15/16 x 11 3/16 x 14 9/16

  • Dimensions de l’emballage (LxHxP) (po)

    33 9/16 x 21 x 20 9/16

  • Dimensions du produit (L x H x P) (po)

    29 7/8 x 17 15/16 x 15 7/8

  • Poids du produit (lb)

    61,3

  • Poids d’expédition (lb)

    73,2

CARACTÉRISTIQUES DU FOUR À MICRO-ONDES

  • Puissance de l’éclairage extérieur (W)

    4

  • Type d’éclairage de la cavité

    DEL

  • Type d’éclairage extérieur

    DEL

  • Comment cuisiner

    Automatique + manuel

  • Consommation d’énergie du four à micro-ondes (W)

    1 500

  • Réglages de puissance du four à micro-ondes

    10

  • Puissance de sortie du four à micro-ondes (W)

    900

  • Capacité du four (pi³)

    2,1

  • Capacité du four (L)

    60

  • Onduleur intelligent

    Non

  • Consommation d’énergie totale (W)

    1 500

  • Taille du plateau rotatif (po)

    14,2

  • Taille du plateau rotatif (mm)

    360

PUISSANCE/VALEURS NOMINALES

  • Alimentation requise (Volt/Hz)

    120V / 60Hz

  • Valeur en ampères à 120V (A)

    13,0

  • Valeur en watts à 120V (W)

    1 500

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • Balise NFC activée

    Non

  • Smart Diagnosis

    Oui

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉVENT

  • Extraction filtre à graisse (ch.)

    2

  • Filtration

    Filtre à charbon

  • Type de filtre à graisse

    Maille

  • Circulation de l’air de ventilation (PCM)

    400

  • Type de grille d’évacuation

    Dissimulée

  • Réglages de puissance de ventilation

    4

