Four à micro-ondes intelligent avec hotte intégrée de 2,1 pi³ avec Wi-Fi, hotte ExtendaVentMC 2.0 et fonctionnalité EasyCleanMD

Réduisez les émanations de fumée et les odeurs de cuisson persistantes grâce à la hotte ExtendaVentMC 2.0 de LG. Alors que la plupart des fours à micro-ondes à hotte intégrée couvrent uniquement l’arrière de la surface de cuisson, la hotte ExtendaVentMC 2.0 se déploie pour fournir une ventilation puissante couvrant une plus grande partie de votre surface de cuisson, pour un taux d’aspiration deux fois plus élevé.