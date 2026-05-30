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Four à micro-ondes à hotte de 1,8 pi³ | Cuisson par capteur, cuisson automatique, 300 PCM, EasyCleanMD, intell., acier inox. noir

Four à micro-ondes à hotte de 1,8 pi³ | Cuisson par capteur, cuisson automatique, 300 PCM, EasyCleanMD, intell., acier inox. noir

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Vue avant de Four à micro-ondes à hotte de 1,8 pi³ | Cuisson par capteur, cuisson automatique, 300 PCM, EasyClean<sup>MD</sup>, intell., acier inox. noir MVEM1825Z
LG Four à micro-ondes à hotte de 1,8 pi³ | Cuisson par capteur, cuisson automatique, 300 PCM, EasyClean<sup>MD</sup>, intell., acier inox. noir, MVEM1825Z
LG Four à micro-ondes à hotte de 1,8 pi³ | Cuisson par capteur, cuisson automatique, 300 PCM, EasyClean<sup>MD</sup>, intell., acier inox. noir, MVEM1825Z
LG Four à micro-ondes à hotte de 1,8 pi³ | Cuisson par capteur, cuisson automatique, 300 PCM, EasyClean<sup>MD</sup>, intell., acier inox. noir, MVEM1825Z
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LG Four à micro-ondes à hotte de 1,8 pi³ | Cuisson par capteur, cuisson automatique, 300 PCM, EasyClean<sup>MD</sup>, intell., acier inox. noir, MVEM1825Z
Vue avant de Four à micro-ondes à hotte de 1,8 pi³ | Cuisson par capteur, cuisson automatique, 300 PCM, EasyClean<sup>MD</sup>, intell., acier inox. noir MVEM1825Z
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principales caractéristiques

  • Cuisson et réchauffage par capteur
  • Réglages de cuisson automatique
  • Finition résistante aux taches
  • Conception de poignée haut de gamme
  • Ventilateur à deux vitesses de 300 PCM
Plus

Technologie de capteurs pour des repas cuits à la perfection

Choisissez un menu parmi les options de cuisson par capteur et laissez le four à micro-ondes déterminer automatiquement quand vos aliments sont prêts grâce à la technologie de détection de l’humidité. Obtenez des repas parfaitement cuits sans avoir à vous soucier du temps de cuisson ou des niveaux de puissance.

Trois réglages de cuisson automatique

Réglages de cuisson automatique

Préparez des plats savoureux en toute simplicité grâce à l’un des trois réglages de cuisson automatique.

Choisissez entre Décongélation automatique, Ramollir et Faire fondre.

3 Auto Cook Settings

Gérez les réalités de la vie avec style

Profitez de tous les avantages de l’acier inoxydable sans avoir à vous encombrer de produits nettoyants particuliers ni à porter une attention constante à votre appareil. La finition résistante aux taches de LG se nettoie facilement avec un chiffon doux et sec pour une cuisine à votre goût qui s’occupe de votre quotidien.

Pensée dans un souci
de style

Ce nouveau style fait passer votre cuisine à un niveau supérieur en lui donnant une nouvelle apparence contemporaine. Notre nouvelle poignée de type barre est légèrement profilée pour s’adapter confortablement à votre main.

Ventilateur de 300 PCM

Ventilateur à deux vitesses de 300 PCM

Profitez d’un ventilateur puissant à deux vitesses de 300 PCM pour aider à éliminer la fumée, la vapeur et les odeurs. Il est particulièrement utile lorsqu’il y a plus d’espace entre votre four à micro-ondes et la surface de cuisson.

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