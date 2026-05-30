Four à micro-ondes à hotte de 1,8 pi³ | Cuisson par capteur, cuisson automatique, 300 PCM, EasyCleanMD, intell., acier inox. noir

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Choisissez un menu parmi les options de cuisson par capteur et laissez le four à micro-ondes déterminer automatiquement quand vos aliments sont prêts grâce à la technologie de détection de l’humidité. Obtenez des repas parfaitement cuits sans avoir à vous soucier du temps de cuisson ou des niveaux de puissance.