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Cuisinière élec. de 6,3 pi³/30 po | Conv. par ventilateur, Air Fry, SelfClean, EasyCleanMD, intell., acier inox., encastr.

Cuisinière élec. de 6,3 pi³/30 po | Conv. par ventilateur, Air Fry, SelfClean, EasyCleanMD, intell., acier inox., encastr.

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Vue avant de Cuisinière élec. de 6,3 pi³/30 po | Conv. par ventilateur, Air Fry, SelfClean, EasyCleanMD, intell., acier inox., encastr. LSEL633CXE
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principales caractéristiques

  • Réglage pour cuisson Air Fry
  • Fonctions EasyCleanMD et d’autonettoyage
  • Élément double 2-en-1
  • Technologie intelligente LG ThinQMD
Plus

Réglage pour cuisson Air Fry

Des aliments croustillants et savoureux pour
nourrir une armée

La technologie Air Fry permet d’obtenir rapidement des plats croustillants qui raviront tous les palais, sans nécessiter de préchauffage ni d’un appareil supplémentaire sur le comptoir. Il suffit d’appuyer sur la toche Air Fry pour préparer vos plats préférés, comme des frites, des ailes de poulet et bien plus encore. Les températures élevées et un puissant ventilateur de convection fonctionnent ensemble pour créer ce croustillant irrésistible que vous adorez tout en utilisant beaucoup moins d’huile que la friture traditionnelle, ce qui en fait une solution de rechange plus saine sans sacrifier la saveur ni nourrir un sentiment de culpabilité.

Fonctions EasyClean🅫 et d’autonettoyage

Nettoyez rapidement votre four grâce au cycle EasyClean🅫
de 10 minutes

Gardez votre four comme neuf grâce à la fonction de nettoyage de four la plus rapide de l’industrie*. Il suffit de vaporiser le four avec de l’eau et de sélectionner le cycle EasyClean🅫. Ce cycle de 10 minutes permet d’enlever la saleté sans produits chimiques ni chaleur élevée grâce à notre intérieur en émail vitrifié spécialement formulé. Vous pouvez ensuite facilement essuyer les résidus restants**. Pour un nettoyage en profondeur occasionnel, utilisez notre fonction d’autonettoyage standard.

*Sur la base d’une enquête de marché menée en août 2023.

**En présence d’importantes accumulations de saletés, il est possible qu’un nettoyage manuel supplémentaire ou que l’utilisation de la fonctionnalité d’autonettoyage soit nécessaire.

Élément double 2-en-1

Élément double 2-en-1

Grâce à notre conception à élément double 2-en-1, vous pouvez adapter la taille de l’élément pour les accessoires de cuisson de 6 et de 9 po.

Technologie intelligente LG ThinQ🅫

Une maison plus intelligente grâce à l’application
LG ThinQ🅫

L’application ThinQ offre contrôle et commodité pour les appareils intelligents de LG afin de vous aider à vous simplifier la vie et à profiter du confort de votre maison. Gérez et surveillez votre surface de cuisson à distance, synchronisez-la avec votre hotte ou four à micro-ondes à hotte intégrée intelligent de LG pour activer automatiquement l’éclairage et la ventilation, et bien plus encore.

*Sur certains appareils intelligents de LG. Les fonctionnalités varient selon le modèle.

Certifié ENERGY STAR🅫

Économisez de l’argent. Économisez de l’énergie.

Les produits qui portent l’étiquette ENERGY STAR répondent à des critères rigoureux en matière d’efficacité énergétique fixés par l’Environmental Protection Agency des États-Unis (U.S. EPA). Ils vous permettent d’économiser de l’argent et de l’énergie tout en protégeant l’environnement en vous aidant à faire des choix qui contribuent à un avenir fondé sur l’énergie propre. 

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