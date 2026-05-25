Surface de cuisson à induction de 36 po | Élément UltraHeat de 4,3 kW, intell.

La capacité de vos accessoires de cuisson à chauffer sur un élément à induction dépend de plusieurs facteurs, tels que sa taille, son matériau et la forme de sa base. Notre surface de cuisson est munie d’un indicateur de compatibilité intégré, qui évalue la compatibilité entre les accessoires de cuisson et les éléments sur une échelle de 0 à 10, afin de vous aider à optimiser la puissance et les performances de chaque élément et à maximiser l’efficacité énergétique.