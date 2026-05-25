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Surface de cuisson à induction de 36 po | Élément UltraHeat de 4,3 kW, intell.

Surface de cuisson à induction de 36 po | Élément UltraHeat de 4,3 kW, intell.

CBIH3613BE
Vue avant de Surface de cuisson à induction de 36 po | Élément UltraHeat de 4,3 kW, intell. CBIH3613BE
LG Surface de cuisson à induction de 36 po | Élément UltraHeat de 4,3 kW, intell., CBIH3613BE
LG Surface de cuisson à induction de 36 po | Élément UltraHeat de 4,3 kW, intell., CBIH3613BE
LG Surface de cuisson à induction de 36 po | Élément UltraHeat de 4,3 kW, intell., CBIH3613BE
LG Surface de cuisson à induction de 36 po | Élément UltraHeat de 4,3 kW, intell., CBIH3613BE
LG Surface de cuisson à induction de 36 po | Élément UltraHeat de 4,3 kW, intell., CBIH3613BE
Vue avant de Surface de cuisson à induction de 36 po | Élément UltraHeat de 4,3 kW, intell. CBIH3613BE
LG Surface de cuisson à induction de 36 po | Élément UltraHeat de 4,3 kW, intell., CBIH3613BE
LG Surface de cuisson à induction de 36 po | Élément UltraHeat de 4,3 kW, intell., CBIH3613BE
LG Surface de cuisson à induction de 36 po | Élément UltraHeat de 4,3 kW, intell., CBIH3613BE
LG Surface de cuisson à induction de 36 po | Élément UltraHeat de 4,3 kW, intell., CBIH3613BE
LG Surface de cuisson à induction de 36 po | Élément UltraHeat de 4,3 kW, intell., CBIH3613BE

principales caractéristiques

  • Quatre éléments à induction
  • Élément UltraHeat🅪 de 4,3 kW
  • Indicateur de compatibilité des accessoires de cuisson
  • Commandes tactiles en verre SmoothTouch🅫
  • Synchronisation de la hotte et du four à micro-ondes à hotte intégrée
  • ThinQ🅫
Plus

Quatre éléments à induction

Quatre éléments à induction

La surface de cuisson est dotée de quatre éléments à induction de tailles et de niveaux de puissance différents pour offrir toute la puissance et la précision dont vous avez besoin.

Quatre éléments à induction

Éléments polyvalents pour une ébullition rapide ou un véritable mijotage

Notre élément UltraHeat🅪 de 4 300 W est assez puissant pour faire bouillir l’eau rapidement et assez flexible pour permettre un véritable mijotage.

Optimisez les performances et maximisez l’efficacité énergétique

La capacité de vos accessoires de cuisson à chauffer sur un élément à induction dépend de plusieurs facteurs, tels que sa taille, son matériau et la forme de sa base. Notre surface de cuisson est munie d’un indicateur de compatibilité intégré, qui évalue la compatibilité entre les accessoires de cuisson et les éléments sur une échelle de 0 à 10, afin de vous aider à optimiser la puissance et les performances de chaque élément et à maximiser l’efficacité énergétique.

Commandes tactiles en verre SmoothTouch🅫

Commandes élégantes
et intuitives

Les commandes tactiles en verre SmoothTouch🅫 sont conviviales, et offrent un style épuré et une utilisation facile, d’une simple pression du doigt. De plus, la surface lisse se nettoie facilement : une conception aussi pratique qu’élégante.

Synchronisation de la hotte et du four à micro-ondes à hotte intégrée

Synchronisation de la hotte et du four à micro-ondes à hotte intégrée intelligent de LG

Pour une expérience de cuisson fluide, synchronisez votre appareil avec votre hotte ou votre four à micro-ondes à hotte intégrée intelligent de LG grâce à l’application LG ThinQ🅫. Cette fonctionnalité active automatiquement le ventilateur et l’éclairage de la hotte ou du four à micro-ondes lorsque les brûleurs de la surface de cuisson sont utilisés et les désactive lorsque les brûleurs sont éteints.

Technologie intelligente LG ThinQ🅫

Une maison plus intelligente grâce à l’application
LG ThinQ🅫

L’application ThinQ offre contrôle et commodité pour les appareils intelligents de LG afin de vous aider à vous simplifier la vie et à profiter du confort de votre maison. Gérez et surveillez votre surface de cuisson à distance, synchronisez-la avec votre hotte ou four à micro-ondes à hotte intégrée intelligent de LG pour activer automatiquement l’éclairage et la ventilation, et bien plus encore.

Une maison plus intelligente grâce à l’application LG ThinQ🅫

Une maison plus intelligente grâce à l’application LG ThinQ🅫

*Sur certains appareils intelligents de LG. Les fonctionnalités varient selon le modèle.

Certifié ENERGY STAR🅫

Économisez de l’argent. Économisez de l’énergie.

Les produits qui portent l’étiquette ENERGY STAR répondent à des critères rigoureux en matière d’efficacité énergétique fixés par l’Environmental Protection Agency des États-Unis (U.S. EPA). Ils vous permettent d’économiser de l’argent et de l’énergie tout en protégeant l’environnement en vous aidant à faire des choix qui contribuent à un avenir fondé sur l’énergie propre. 

Économisez de l’argent. Économisez de l’énergie.

Économisez de l’argent. Économisez de l’énergie.

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