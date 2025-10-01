About Cookies on This Site

Laveuse à chargement vertical de 5,8 pi³ et sécheuse à chargement frontal de 7,3 pi³

WT7150CW
Bundle
Bundle

principales caractéristiques

  • Tambour turbo avec moteur Inverter Direct DriveMC
  • Technologie 6MotionMC
  • Option ColdWashMC
  • Grande capacité de 7,3 pi³
  • Séchage par détecteur
  • Smart DiagnosisMC
Plus
Products in this Bundle: 2
Front view

DLE7150W

Sécheuse électrique à super grande capacité de 7,3 pi3 avec technologie de séchage par détecteur
WT7150CW

Laveuse à chargement vertical à hyper grande capacité de 5,8 pi3 avec TurboDrumMC– Blanc
Une façon plus intelligence de faire le lavage

La technologie 6MotionMC utilise jusqu’à six mouvements de lavage différents pour offrir une expérience de nettoyage intelligente qui lave les vêtements en douceur tout en maximisant les performances de nettoyage.
Le froid, c’est efficace

Désormais, vous pouvez sélectionner le cycle de lavage à l’eau froide sur votre laveuse sans compromettre la propreté de vos vêtements. La technologie ColdWashMC utilise l’eau froide et des mouvements de lavage améliorés afin de pénétrer les tissus en profondeur. Ainsi, vous profitez des économies d’un lavage à l’eau froide et des bienfaits d’un lavage à l’eau chaude.
Gagnez du temps et simplifiez votre journée de lavage

Repoussez les limites de votre salle de lavage grâce à l’application ThinQMD. Démarrez votre laveuse ou votre sécheuse à distance, sélectionnez un cycle, surveillez la consommation d’énergie, démarrez ou arrêtez le lavage et recevez des notifications lorsque le cycle est terminé, le tout à partir de votre téléphone intelligent. Vos appareils sont compatibles avec l’Assistant Google et Alexa d’Amazon pour que vous puissiez gérer votre lavage à l’aide de simples commandes vocales.
Un gain de temps appréciable

Super grande capacité, super grandes brassées.
Un séchage précis

Le système de séchage par détecteur de LG mesure les niveaux d'humidité durant le cycle et règle automatiquement le temps de séchage afin que votre lessive soit sèche à tous les coups.
Caractéristique clé

MATÉRIAU et FINITION - Couleur extérieure

Blanc (W)

CAPACITÉ - Capacité (pi³)

7.3

DIMENSIONS et POIDS - Dimensions (L x H x P [po])

27 x 44 1/4 x 29 1/2

CARACTÉRISTIQUES - Porte réversible

Oui

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

Oui

Toutes les spécifications

MATÉRIAU ET FINITION

Couleur extérieure

Blanc (W)

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Verrouillage des commandes

Oui

Avertisseur de séchage humide

Oui

Niveau de séchage

Très sec, normal, séchage humide

Économie d’énergie

Oui

Moins de temps

Oui

Plus de temps

Oui

Signal

Oui

Temp.

Élevée, moyenne, basse

Temps de séchage

60 min, 40 min, 20 min, MoreLess

Antifroissement

Oui

BAR CODE

Bar Code

048231028431

CAPACITÉ

Capacité (pi³)

7.3

COMMANDES ET AFFICHAGE

Type d’affichage

Intelligent Electronic Controls with LED Display

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions de la boîte (L × H × P [po])

29 1/2 x 47 1/8 x 30 31/32

Dimensions (L x H x P [po])

27 x 44 1/4 x 29 1/2

Profondeur du produit avec la porte ouverte à 90° (po)

50.25

Poids incluant l’emballage (lb)

134.7

Poids (lb)

114.9

ÉNERGIE

Homologuée ENERGY STARMD

Oui

CEF

3.94

ENERGY STARMD Le plus efficace

Non

CARACTÉRISTIQUES

Type

Electric

Vérification de l’installation en 3minutes

Oui

Avertisseur de fin de cycle

Oui

Indicateur d’obstruction dans le conduit FlowSense

Oui

Pieds de mise à niveau

4 Adjustable Legs

Porte réversible

Oui

Séchage par détecteur

Oui

Option de ventilation

4 Way Venting

ALIMENTATION

Exigences électriques

240V, 30Amps

PROGRAMMES

Séchage à l’air

Oui

Literie

Oui

Délicats

Oui

Rafraîchir

Oui

Vêtements très sales

Oui

Normal

Oui

Tissus infroissables

Oui

Séchage rapide

Oui

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

ThinQ (Wi-Fi)

Oui

Diagnostic intelligent

Oui

Caractéristique clé

CAPACITÉ - Capacité (pi³)

5,8

DIMENSIONS et POIDS - Dimensions (L x H x P [po])

27 x 44 1/2 x 28 3/8

Toutes les spécifications

MATÉRIAU ET FINITION

Couleur extérieure

Blanc (W)

Type de couvercle

SilverTransparent Glass

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

ColdWash

Oui

Verrouillage des commandes

Oui

Lavage différé

Oui

Rinçage supplémentaire

Oui

Rinçage + Essorage

Oui

Trempage

Oui

Essorage seulement

Oui

Nettoyage de la cuve

Oui

Plus d’eau

Oui

BAR CODE

Bar Code

772454074165

CAPACITÉ

Capacité (pi³)

5,8

COMMANDES ET AFFICHAGE

Type d’affichage

Electronic Control Panel with LED Display

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions de la boîte (L × H × P [po])

29 19/32 x 46 3/8 x 31 3/8

Dimensions (L x H x P [po])

27 x 44 1/2 x 28 3/8

Hauteur avec couvercle ouvert

57.25

Poids incluant l’emballage (lb)

147

Poids (lb)

127

ÉNERGIE

Homologuée ENERGY STARMD

Oui

ENERGY STARMD Le plus efficace

Non

CARACTÉRISTIQUES

Type

Top Load Washer

6 Motion DD

Oui

ColdWash

Oui

Avertisseur de fin de cycle

Oui

Moteur à inversion DirectDrive

Oui

Pieds de mise à niveau

4 Adjustable Legs

LoadSense

Oui

Cuve en acier inoxydable NeveRust

Oui

Porte à fermeture en douceur

Oui

Système antivibrations TrueBalance

Oui

TurboDrum

Oui

Niveau d’eau

Oui

ALIMENTATION

Exigences électriques

120V, 60 Hz, 5 Amps

PROGRAMMES

Literie

Oui

Délicats

Oui

Haut rendement

Oui

Normal

Oui

Lavage rapide

Oui

Rinçage et essorage

Oui

Essorage seulement

Oui

Nettoyage de la cuve

Oui

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

Diagnostic intelligent

Oui

Ce que les gens disent

Nos choix pour vous

