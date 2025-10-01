Laveuse à chargement vertical de 5,8 pi³ et sécheuse à chargement frontal de 7,3 pi³

Repoussez les limites de votre salle de lavage grâce à l’application ThinQMD. Démarrez votre laveuse ou votre sécheuse à distance, sélectionnez un cycle, surveillez la consommation d’énergie, démarrez ou arrêtez le lavage et recevez des notifications lorsque le cycle est terminé, le tout à partir de votre téléphone intelligent. Vos appareils sont compatibles avec l’Assistant Google et Alexa d’Amazon pour que vous puissiez gérer votre lavage à l’aide de simples commandes vocales.

