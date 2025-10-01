We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Laveuse à chargement vertical de 5,8 pi³ et sécheuse à chargement frontal de 7,3 pi³
- Sécheuse électrique à super grande capacité de 7,3 pi3 avec technologie de séchage par détecteur
- Laveuse à chargement vertical à hyper grande capacité de 5,8 pi3 avec TurboDrumMC– Blanc
Caractéristique clé
MATÉRIAU et FINITION - Couleur extérieure
Blanc (W)
CAPACITÉ - Capacité (pi³)
7.3
DIMENSIONS et POIDS - Dimensions (L x H x P [po])
27 x 44 1/4 x 29 1/2
CARACTÉRISTIQUES - Porte réversible
Oui
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)
Oui
Toutes les spécifications
MATÉRIAU ET FINITION
Couleur extérieure
Blanc (W)
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Verrouillage des commandes
Oui
Avertisseur de séchage humide
Oui
Niveau de séchage
Très sec, normal, séchage humide
Économie d’énergie
Oui
Moins de temps
Oui
Plus de temps
Oui
Signal
Oui
Temp.
Élevée, moyenne, basse
Temps de séchage
60 min, 40 min, 20 min, MoreLess
Antifroissement
Oui
BAR CODE
Bar Code
048231028431
CAPACITÉ
Capacité (pi³)
7.3
COMMANDES ET AFFICHAGE
Type d’affichage
Intelligent Electronic Controls with LED Display
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions de la boîte (L × H × P [po])
29 1/2 x 47 1/8 x 30 31/32
Dimensions (L x H x P [po])
27 x 44 1/4 x 29 1/2
Profondeur du produit avec la porte ouverte à 90° (po)
50.25
Poids incluant l’emballage (lb)
134.7
Poids (lb)
114.9
ÉNERGIE
Homologuée ENERGY STARMD
Oui
CEF
3.94
ENERGY STARMD Le plus efficace
Non
CARACTÉRISTIQUES
Type
Electric
Vérification de l’installation en 3minutes
Oui
Avertisseur de fin de cycle
Oui
Indicateur d’obstruction dans le conduit FlowSense
Oui
Pieds de mise à niveau
4 Adjustable Legs
Porte réversible
Oui
Séchage par détecteur
Oui
Option de ventilation
4 Way Venting
ALIMENTATION
Exigences électriques
240V, 30Amps
PROGRAMMES
Séchage à l’air
Oui
Literie
Oui
Délicats
Oui
Rafraîchir
Oui
Vêtements très sales
Oui
Normal
Oui
Tissus infroissables
Oui
Séchage rapide
Oui
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
Diagnostic intelligent
Oui
Caractéristique clé
CAPACITÉ - Capacité (pi³)
5,8
DIMENSIONS et POIDS - Dimensions (L x H x P [po])
27 x 44 1/2 x 28 3/8
Toutes les spécifications
MATÉRIAU ET FINITION
Couleur extérieure
Blanc (W)
Type de couvercle
SilverTransparent Glass
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
ColdWash
Oui
Verrouillage des commandes
Oui
Lavage différé
Oui
Rinçage supplémentaire
Oui
Rinçage + Essorage
Oui
Trempage
Oui
Essorage seulement
Oui
Nettoyage de la cuve
Oui
Plus d’eau
Oui
BAR CODE
Bar Code
772454074165
CAPACITÉ
Capacité (pi³)
5,8
COMMANDES ET AFFICHAGE
Type d’affichage
Electronic Control Panel with LED Display
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions de la boîte (L × H × P [po])
29 19/32 x 46 3/8 x 31 3/8
Dimensions (L x H x P [po])
27 x 44 1/2 x 28 3/8
Hauteur avec couvercle ouvert
57.25
Poids incluant l’emballage (lb)
147
Poids (lb)
127
ÉNERGIE
Homologuée ENERGY STARMD
Oui
ENERGY STARMD Le plus efficace
Non
CARACTÉRISTIQUES
Type
Top Load Washer
6 Motion DD
Oui
ColdWash
Oui
Avertisseur de fin de cycle
Oui
Moteur à inversion DirectDrive
Oui
Pieds de mise à niveau
4 Adjustable Legs
LoadSense
Oui
Cuve en acier inoxydable NeveRust
Oui
Porte à fermeture en douceur
Oui
Système antivibrations TrueBalance
Oui
TurboDrum
Oui
Niveau d’eau
Oui
ALIMENTATION
Exigences électriques
120V, 60 Hz, 5 Amps
PROGRAMMES
Literie
Oui
Délicats
Oui
Haut rendement
Oui
Normal
Oui
Lavage rapide
Oui
Rinçage et essorage
Oui
Essorage seulement
Oui
Nettoyage de la cuve
Oui
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
Diagnostic intelligent
Oui
