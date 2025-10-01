We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Laveuse à chargement vertical avec agitateur de 4,8 pi³ et sécheuse à chargement frontal de7,3 pi³
principales caractéristiques
- Agitateur à 4 directions
- Technologie TurboDrumMC
- Couvercle en verre SlamProofMC
- Le capteur intégré de la sécheuse détecte l’humidité et ajuste automatiquement le temps de séchage, ce qui permet d’économiser de l’énergie. Sécheuse homologuée ENERGY STARMD.
- Grâce à la très grande capacité de 7,3 pi³, vous avez encore plus de place pour faire toute votre lessive en moins de brassées.
- Indicateur d’obstruction dans le conduit FlowSenseMD
- Laveuse à chargement vertical de 4,8 pi³ avec agitateur et couvercle en verre SlamProof
- Sécheuse électrique à très grande capacité de 7,3 pi3 homologuée ENERGY STARMD
Caractéristique clé
CAPACITÉ - Capacité (pi³)
4,8
DIMENSIONS et POIDS - Dimensions (L x H x P [po])
27 x 44 1/2 x 28 3/8
CARACTÉRISTIQUES - ezDispense
Non
CARACTÉRISTIQUES - Vapeur
Non
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)
Non
Toutes les spécifications
MATÉRIAU ET FINITION
Couleur extérieure
Blanc
Type de couvercle
Verre trempé
COMMANDES ET AFFICHAGE
Type d’affichage
Dial-A-CycleMC & tableau de commande électronique à afficheur DEL
Mise en marche différée
Non
Témoin de verrouillage de la porte
Oui
Indicateur de chiffre
Non
CARACTÉRISTIQUES
Type
Laveuse à chargement vertical
Agitateur 4 directions
Oui
6 Motion DD
Oui
Conforme aux normes de l’ADA
Non
Ajouter un article
Non
IA DD
Non
Redémarrage automatique
Oui
ColdWash
Non
Gaufrage tambour intérieur
Oui
Avertisseur de fin de cycle
Oui
ezDispense
Non
Système de détection de mousse
Oui
Moteur à inversion DirectDrive
Oui
JetSpray
Non
Pieds de mise à niveau
Oui
LoadSense
Oui
Cuve en acier inoxydable NeveRust
Non
Tambour en semi acier inoxydable
Oui
Porte à fermeture en douceur
Oui
Vapeur
Non
TurboWashMC
Non
Système antivibrations TrueBalance
Oui
TurboDrum
Oui
TurboWash 3D
Non
Capteur de vibrations
Non
Alimentation en eau (chaude/froide)
Chaude et froide
Niveau d’eau
Automatique
Force d'houle
Non
CAPACITÉ
Capacité (pi³)
4,8
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
ThinQ (Wi-Fi)
Non
Cycle téléchargé
Non
Surveillance énergétique
Non
Service client proactif
Non
Démarrage à distance et Surveillance du cycle
Non
Diagnostic intelligent
Oui
Conseil de nettoyage de la cuve
Non
Commande vocale (appareil tiers)
Non
Appariage intelligent
Non
BAR CODE
Bar Code
195174035269
ÉNERGIE
Homologuée ENERGY STARMD
Non
ENERGY STARMD Le plus efficace
Non
IMEF
2,06
IWF
4,3
ALIMENTATION
Exigences électriques
120 V, 60 Hz, 5 A
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Ajouter un article
Non
ColdWash
Non
Verrouillage des commandes
Oui
Remplissage profond
Oui
Lavage différé
Non
Rinçage supplémentaire
Oui
Démarrage à distance
Non
Rinçage + Essorage
Oui
Trempage
Non
Saleté
Non
Essorage
Non
Essorage seulement
Non
Traitement des taches
Non
Vapeur
Non
Temp.
Froide / Tiède / Chaude
Nettoyage de la cuve
Non
TurboWash
Non
Plus d’eau
Non
Wi-Fi
Non
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions de la boîte (L × H × P [po])
29 1/2 x 46 5/8 x 31 1/4
Dimensions (L x H x P [po])
27 x 44 1/2 x 28 3/8
Hauteur avec couvercle ouvert
57 1/4
Poids incluant l’emballage (lb)
132,27
Poids (lb)
116,9
PROGRAMMES
Lavage IA
Non
Allergiene
Non
Vêtements bébé
Non
Literie
Oui
Bright Whites
Non
Gros articles/Large
Non
Soins des couleurs
Non
Délicats
Oui
Téléchargé
Non
Laine / lavage à main
Non
Haut rendement
Oui
Lavage grand format
Non
Normal
Oui
Tissus infroissables
Non
Lavage éclair
Non
Lavage rapide
Oui
Rinçage et essorage
Non
Eau bouillante
Non
Petite charge
Non
Essorage seulement
Oui
Vêtements de sport
Non
Serviettes
Non
Nettoyage de la cuve
Oui
Blancs éclatants
Non
Caractéristique clé
MATÉRIAU et FINITION - Couleur extérieure
Blanc
DIMENSIONS et POIDS - Dimensions (L x H x P [po])
27 x 44 1/2 x 29 1/2
CARACTÉRISTIQUES - Pompe à chaleur à double onduleur
Non
CARACTÉRISTIQUES - Condensateur à nettoyage automatique
Non
CARACTÉRISTIQUES - Type de source de chaleur
Élément chauffant électrique
CARACTÉRISTIQUES - Porte réversible
Oui
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - Jumelage intelligent
Non
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)
Non
Toutes les spécifications
MATÉRIAU ET FINITION
Couleur extérieure
Blanc
Type de porte
Opaque
Côté tambour
Alcosta
Arrière de tambour
Acier peint
COMMANDES ET AFFICHAGE
Type d’affichage
Dial-A-CycleMC & tableau de commande électronique à afficheur DEL
Indicateur de chiffre
Non
Mise en marche différée
Non
Témoin de verrouillage de la porte
Non
CARACTÉRISTIQUES
Type
Sécheuse à évacuation
Type de source de chaleur
Élément chauffant électrique
Pompe à chaleur à double onduleur
Non
IA DD
Non
Moteur à inversion DirectDrive
Non
6 Motion DD
Non
Séchage par capteur IA
Non
Moteur à inversion
Non
Condensateur à nettoyage automatique
Non
Séchage par détecteur
Oui
TurboSteam
Non
TrueSteam
Non
SteamFresh
Non
Double filtre à charpie
Non
Porte Easyload
Non
Porte réversible
Oui
Indicateur d’obstruction dans le conduit FlowSense
Oui
Conforme aux normes de l’ADA
Non
Vérification de l’installation en 3minutes
Oui
Option de ventilation
Ventilation à 3 directions
Avertisseur de fin de cycle
Oui
Redémarrage automatique
Non
LoadSense
Non
Éclairage du tambour
Non
Indicateur d’absence d’eau
Non
Pieds de mise à niveau
Oui
Cuve en acier inoxydable NeveRust (côté tambour)
Non
Gaufrage tambour intérieur
Non
PROGRAMMES
Séchage IA
Non
Normal
Oui
Vêtements très sales
Oui
Literie
Non
Petite brassée
Non
Antibactéries
Non
Steam Sanitary
Non
Steam Fresh
Non
Tissus infroissables
Oui
Séchage à l’air
Oui
Séchage jumbo
Non
Rafraîchir
Non
Séchage rapide
Non
Séchage à la chaleur
Non
Délicats
Oui
Serviettes
Non
Séchage sur grille
Non
Cycle téléchargé
Non
Séchage puissant
Non
Rafraîchir doudoune
Non
Rafraîchir literie
Non
Séchage éclair (séchage rapide)
Non
Tenue plein air (sportive)
Non
Entretien du baril
Non
Rafraîchir survêtement
Non
Séchage discret
Non
Journées pluvieuses
Non
Repassage facile
Non
Entretien condenseur
Non
Prévention de plis
Non
Cycle rapide 40
Non
CAPACITÉ
Capacité (pi.3)
7,3
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
ThinQ (Wi-Fi)
Non
Démarrage à distance et Surveillance du cycle
Non
Cycle téléchargé
Non
Diagnostic intelligent
Oui
Surveillance énergétique
Non
Commande vocale (appareil tiers)
Non
Service client proactif
Non
Jumelage intelligent
Non
BAR CODE
Bar Code
195174125533
ÉNERGIE
Homologuée ENERGY STARMD
Oui
ENERGY STARMD Le plus efficace
Oui
CEF
3,94
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Mode de séchage
Non
Niveau de séchage
3 niveaux
Temp.
3 niveaux
Temps de séchage
Oui
Plus de temps
Non
Moins de temps
Non
Antifroissement
Non
Vapeur
Non
Verrouillage des commandes
Oui
Wi-Fi
Non
Démarrage à distance
Non
Éclairage du tambour
Non
Entretien du condensateur
Non
Entretien du tambour
Non
Réduction de l’électricité statique
Non
Économie d’énergie
Oui
Avertisseur de séchage humide
Non
Repassage facile
Non
Séchage sur grille
Non
Carillons
Non
Séchage silencieux
Non
Séchage à l’air
Oui
durée du séchage
Oui
ALIMENTATION
Exigences électriques
115/230V, 60Hz, 24A
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions (L x H x P [po])
27 x 44 1/2 x 29 1/2
Profondeur du produit avec la porte ouverte à 90° (po)
50 1/4
Dimensions de la boîte (L × H × P [po])
29 x 31 27/64 x 46 1/2
Poids (lb)
110,2
Poids incluant l’emballage (lb)
114,6
OPTIONS/ACCESSOIRES
Piédestal assorti
NA
