Laveuse à chargement vertical avec agitateur de 4,8 pi³ et sécheuse à chargement frontal de7,3 pi³

Laveuse à chargement vertical avec agitateur de 4,8 pi³ et sécheuse à chargement frontal de7,3 pi³

WTD6105
Bundle
Bundle

principales caractéristiques

  • Agitateur à 4 directions
  • Technologie TurboDrumMC
  • Couvercle en verre SlamProofMC
  • Le capteur intégré de la sécheuse détecte l’humidité et ajuste automatiquement le temps de séchage, ce qui permet d’économiser de l’énergie. Sécheuse homologuée ENERGY STARMD.
  • Grâce à la très grande capacité de 7,3 pi³, vous avez encore plus de place pour faire toute votre lessive en moins de brassées.
  • Indicateur d’obstruction dans le conduit FlowSenseMD
Plus
Caractéristique clé

CAPACITÉ - Capacité (pi³)

4,8

DIMENSIONS et POIDS - Dimensions (L x H x P [po])

27 x 44 1/2 x 28 3/8

CARACTÉRISTIQUES - ezDispense

Non

CARACTÉRISTIQUES - Vapeur

Non

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

Non

Toutes les spécifications

MATÉRIAU ET FINITION

Couleur extérieure

Blanc

Type de couvercle

Verre trempé

COMMANDES ET AFFICHAGE

Type d’affichage

Dial-A-CycleMC & tableau de commande électronique à afficheur DEL

Mise en marche différée

Non

Témoin de verrouillage de la porte

Oui

Indicateur de chiffre

Non

CARACTÉRISTIQUES

Type

Laveuse à chargement vertical

Agitateur 4 directions

Oui

6 Motion DD

Oui

Conforme aux normes de l’ADA

Non

Ajouter un article

Non

IA DD

Non

Redémarrage automatique

Oui

ColdWash

Non

Gaufrage tambour intérieur

Oui

Avertisseur de fin de cycle

Oui

ezDispense

Non

Système de détection de mousse

Oui

Moteur à inversion DirectDrive

Oui

JetSpray

Non

Pieds de mise à niveau

Oui

LoadSense

Oui

Cuve en acier inoxydable NeveRust

Non

Tambour en semi acier inoxydable

Oui

Porte à fermeture en douceur

Oui

Vapeur

Non

TurboWashMC

Non

Système antivibrations TrueBalance

Oui

TurboDrum

Oui

TurboWash 3D

Non

Capteur de vibrations

Non

Alimentation en eau (chaude/froide)

Chaude et froide

Niveau d’eau

Automatique

Force d'houle

Non

CAPACITÉ

Capacité (pi³)

4,8

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

ThinQ (Wi-Fi)

Non

Cycle téléchargé

Non

Surveillance énergétique

Non

Service client proactif

Non

Démarrage à distance et Surveillance du cycle

Non

Diagnostic intelligent

Oui

Conseil de nettoyage de la cuve

Non

Commande vocale (appareil tiers)

Non

Appariage intelligent

Non

BAR CODE

Bar Code

195174035269

ÉNERGIE

Homologuée ENERGY STARMD

Non

ENERGY STARMD Le plus efficace

Non

IMEF

2,06

IWF

4,3

ALIMENTATION

Exigences électriques

120 V, 60 Hz, 5 A

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Ajouter un article

Non

ColdWash

Non

Verrouillage des commandes

Oui

Remplissage profond

Oui

Lavage différé

Non

Rinçage supplémentaire

Oui

Démarrage à distance

Non

Rinçage + Essorage

Oui

Trempage

Non

Saleté

Non

Essorage

Non

Essorage seulement

Non

Traitement des taches

Non

Vapeur

Non

Temp.

Froide / Tiède / Chaude

Nettoyage de la cuve

Non

TurboWash

Non

Plus d’eau

Non

Wi-Fi

Non

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions de la boîte (L × H × P [po])

29 1/2 x 46 5/8 x 31 1/4

Dimensions (L x H x P [po])

27 x 44 1/2 x 28 3/8

Hauteur avec couvercle ouvert

57 1/4

Poids incluant l’emballage (lb)

132,27

Poids (lb)

116,9

PROGRAMMES

Lavage IA

Non

Allergiene

Non

Vêtements bébé

Non

Literie

Oui

Bright Whites

Non

Gros articles/Large

Non

Soins des couleurs

Non

Délicats

Oui

Téléchargé

Non

Laine / lavage à main

Non

Haut rendement

Oui

Lavage grand format

Non

Normal

Oui

Tissus infroissables

Non

Lavage éclair

Non

Lavage rapide

Oui

Rinçage et essorage

Non

Eau bouillante

Non

Petite charge

Non

Essorage seulement

Oui

Vêtements de sport

Non

Serviettes

Non

Nettoyage de la cuve

Oui

Blancs éclatants

Non

Caractéristique clé

MATÉRIAU et FINITION - Couleur extérieure

Blanc

DIMENSIONS et POIDS - Dimensions (L x H x P [po])

27 x 44 1/2 x 29 1/2

CARACTÉRISTIQUES - Pompe à chaleur à double onduleur

Non

CARACTÉRISTIQUES - Condensateur à nettoyage automatique

Non

CARACTÉRISTIQUES - Type de source de chaleur

Élément chauffant électrique

CARACTÉRISTIQUES - Porte réversible

Oui

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - Jumelage intelligent

Non

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

Non

Toutes les spécifications

MATÉRIAU ET FINITION

Couleur extérieure

Blanc

Type de porte

Opaque

Côté tambour

Alcosta

Arrière de tambour

Acier peint

COMMANDES ET AFFICHAGE

Type d’affichage

Dial-A-CycleMC & tableau de commande électronique à afficheur DEL

Indicateur de chiffre

Non

Mise en marche différée

Non

Témoin de verrouillage de la porte

Non

CARACTÉRISTIQUES

Type

Sécheuse à évacuation

Type de source de chaleur

Élément chauffant électrique

Pompe à chaleur à double onduleur

Non

IA DD

Non

Moteur à inversion DirectDrive

Non

6 Motion DD

Non

Séchage par capteur IA

Non

Moteur à inversion

Non

Condensateur à nettoyage automatique

Non

Séchage par détecteur

Oui

TurboSteam

Non

TrueSteam

Non

SteamFresh

Non

Double filtre à charpie

Non

Porte Easyload

Non

Porte réversible

Oui

Indicateur d’obstruction dans le conduit FlowSense

Oui

Conforme aux normes de l’ADA

Non

Vérification de l’installation en 3minutes

Oui

Option de ventilation

Ventilation à 3 directions

Avertisseur de fin de cycle

Oui

Redémarrage automatique

Non

LoadSense

Non

Éclairage du tambour

Non

Indicateur d’absence d’eau

Non

Pieds de mise à niveau

Oui

Cuve en acier inoxydable NeveRust (côté tambour)

Non

Gaufrage tambour intérieur

Non

PROGRAMMES

Séchage IA

Non

Normal

Oui

Vêtements très sales

Oui

Literie

Non

Petite brassée

Non

Antibactéries

Non

Steam Sanitary

Non

Steam Fresh

Non

Tissus infroissables

Oui

Séchage à l’air

Oui

Séchage jumbo

Non

Rafraîchir

Non

Séchage rapide

Non

Séchage à la chaleur

Non

Délicats

Oui

Serviettes

Non

Séchage sur grille

Non

Cycle téléchargé

Non

Séchage puissant

Non

Rafraîchir doudoune

Non

Rafraîchir literie

Non

Séchage éclair (séchage rapide)

Non

Tenue plein air (sportive)

Non

Entretien du baril

Non

Rafraîchir survêtement

Non

Séchage discret

Non

Journées pluvieuses

Non

Repassage facile

Non

Entretien condenseur

Non

Prévention de plis

Non

Cycle rapide 40

Non

CAPACITÉ

Capacité (pi.3)

7,3

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

ThinQ (Wi-Fi)

Non

Démarrage à distance et Surveillance du cycle

Non

Cycle téléchargé

Non

Diagnostic intelligent

Oui

Surveillance énergétique

Non

Commande vocale (appareil tiers)

Non

Service client proactif

Non

Jumelage intelligent

Non

BAR CODE

Bar Code

195174125533

ÉNERGIE

Homologuée ENERGY STARMD

Oui

ENERGY STARMD Le plus efficace

Oui

CEF

3,94

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Mode de séchage

Non

Niveau de séchage

3 niveaux

Temp.

3 niveaux

Temps de séchage

Oui

Plus de temps

Non

Moins de temps

Non

Antifroissement

Non

Vapeur

Non

Verrouillage des commandes

Oui

Wi-Fi

Non

Démarrage à distance

Non

Éclairage du tambour

Non

Entretien du condensateur

Non

Entretien du tambour

Non

Réduction de l’électricité statique

Non

Économie d’énergie

Oui

Avertisseur de séchage humide

Non

Repassage facile

Non

Séchage sur grille

Non

Carillons

Non

Séchage silencieux

Non

Séchage à l’air

Oui

durée du séchage

Oui

ALIMENTATION

Exigences électriques

115/230V, 60Hz, 24A

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (L x H x P [po])

27 x 44 1/2 x 29 1/2

Profondeur du produit avec la porte ouverte à 90° (po)

50 1/4

Dimensions de la boîte (L × H × P [po])

29 x 31 27/64 x 46 1/2

Poids (lb)

110,2

Poids incluant l’emballage (lb)

114,6

OPTIONS/ACCESSOIRES

Piédestal assorti

NA

