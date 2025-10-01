Laveuse à chargement frontal de 5,2 pi³ avec technologie DDMD AI 2.0

Plus besoin de passer des heures à trouver le bon cycle. Les capteurs intégrés utilisent la technologie d’IA pour détecter la texture du tissu et la taille de la brassée, puis sélectionnent automatiquement les mouvements de lavage, les températures et bien plus encore pour un entretien avancé du tissu. Grâce à la fonctionnalité Smart PairingMC, la laveuse peut même demander à la sécheuse de sélectionner un cycle de séchage compatible*, ce qui en fait le compagnon de lavage par excellence.