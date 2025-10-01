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Laveuse à chargement frontal de 5,2 pi³ avec technologie DDMD AI 2.0

Laveuse à chargement frontal de 5,2 pi³ avec technologie DDMD AI 2.0

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Vue avant de Laveuse à chargement frontal de 5,2 pi³ avec technologie DD<sup>MD</sup> AI 2.0 WM3420CW
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Vue avant de Laveuse à chargement frontal de 5,2 pi³ avec technologie DD<sup>MD</sup> AI 2.0 WM3420CW
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principales caractéristiques

  • Super grande capacité
  • Capteur de lavage intelligent avec Jumelage intelligent

Super grande capacité

Faites moins de lessive en faisant de plus grandes brassées

Séchez plus de vêtements dans chaque brassée grâce à cette sécheuse d’une capacité de 5,2 pi3. Faites moins de brassées et économisez de l’énergie tout en réduisant vos factures d’électricité.

Faites moins de lessive en faisant de plus grandes brassées

Faites moins de lessive en faisant de plus grandes brassées

Capteur de lavage intelligent avec Jumelage intelligent

L’intelligence intégrée élimine la part de hasard

Plus besoin de passer des heures à trouver le bon cycle. Les capteurs intégrés utilisent la technologie d’IA pour détecter la texture du tissu et la taille de la brassée, puis sélectionnent automatiquement les mouvements de lavage, les températures et bien plus encore pour un entretien avancé du tissu. Grâce à la fonctionnalité Smart PairingMC, la laveuse peut même demander à la sécheuse de sélectionner un cycle de séchage compatible*, ce qui en fait le compagnon de lavage par excellence. 

L’intelligence intégrée élimine la part de hasard

L’intelligence intégrée élimine la part de hasard

* La laveuse et la sécheuse doivent toutes deux être enregistrées dans l’application LG ThinQMD et connectées au Wi-Fi pour que vous puissiez configurer la fonctionnalité de jumelage intelligent.

Technologie ColdWashMD

Nettoyage Comme Si C'était De L'eau Chaude, Économises Comme Si C'était De L'eau Froide

Pas besoin de faire de compromis sur le nettoyage pour économiser de l’énergie grâce à l’option ColdWashMD. Alimentée par le moteur DirectDriveMD de LG et la technologie 6MotionMD, elle est idéale pour nettoyer tous les types de vêtements, même ceux que vous lavez habituellement à l’eau chaude. Elle peut être utilisée avec presque tous les cycles de lavage et pratiquement tous les types de tissus.

Nettoyage Comme Si C'était De L'eau Chaude, Économises Comme Si C'était De L'eau Froide

Nettoyage Comme Si C'était De L'eau Chaude, Économises Comme Si C'était De L'eau Froide

Technologie 6MotionMD

Profitez d’un lavage sur mesure

La technologie 6MotionMD de LG utilise différents mouvements de lavage pour un nettoyage en profondeur.

Profitez d’un lavage sur mesure

Profitez d’un lavage sur mesure

Technologie intelligente LG ThinQMD

LG ThinQMD

Simpliez-vous la vie grâce à l’application LG ThinQMD, qui offre contrôle et commodité pour les appareils intelligents de LG. Commandez votre laveuse-sécheuse à distance, téléchargez des cycles, connectez les assistants vocaux Google ou Alexa d’Amazon, et accédez à des diagnostics intelligents, au soutien à la clientèle et à bien d’autres choses.

*Sur certains appareils intelligents de LG. Les fonctionnalités peuvent varier en fonction du modèle.

Certifiées ENERGY STAR®

Économisez de L’eau, de L’énergie et de L’argent

Cette laveuse à haute efficacité utilise moins d’eau et d’énergie pour offrir des économies qui s’accumulent à chaque brassée.

 

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Caractéristique clé

  • DIMENSIONS et POIDS - Dimensions (L x H x P [po])

    27 x 39 x 30 1/4

  • CARACTÉRISTIQUES - ezDispense

    Non

  • CARACTÉRISTIQUES - Vapeur

    Non

  • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

Toutes les spécifications

MATÉRIAU ET FINITION

  • Couleur extérieure

    Blanc

  • Type de porte

    Couvercle rond en polycarbonate transparent

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

  • Ajouter un article

    Non

  • ColdWash

    Oui

  • Verrouillage des commandes

    Oui

  • Lavage différé

    Oui

  • Niveau de détergent

    Non

  • Éclairage du tambour

    Non

  • Rinçage supplémentaire

    Oui

  • Soin fraîcheur

    Non

  • Prélavage

    Oui

  • Démarrage à distance

    Oui

  • Rinçage + Essorage

    Oui

  • Signal

    Oui

  • Niveau d’assouplissant

    Non

  • Saleté

    3 niveaux (légèrement sale à très sale)

  • Essorage

    5 niveaux

  • Essorage seulement

    Oui

  • Vapeur

    Non

  • Temp.

    Froide du robinet / Froide / Moyennement tiède / Tiède / Chaude

  • Nettoyage de la cuve

    Oui

  • TurboWash

    Non

  • Wi-Fi

    Oui

BAR CODE

  • Bar Code

    048231349895

CAPACITÉ

  • Capacité (pi.3)

    5,2

COMMANDES ET AFFICHAGE

  • Type d’affichage

    Dial-A-CycleMC & tableau de commande électronique à afficheur DEL

  • Mise en marche différée

    1 à 19 heures

  • Témoin de verrouillage de la porte

    Oui

  • Indicateur de chiffre

    88

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions de la boîte (L × H × P [po])

    29 3/4 x 41 7/8 x 31 1/2

  • Dimensions (L x H x P [po])

    27 x 39 x 30 1/4

  • Profondeur du produit avec la porte ouverte à 90° (po)

    55

  • Poids incluant l’emballage (lb)

    198,4

  • Poids (lb)

    185,2

ÉNERGIE

  • Homologuée ENERGY STARMD

    Oui

  • ENERGY STARMD Le plus efficace

    Oui

  • IMEF

    3,1

  • IWF

    2,9

CARACTÉRISTIQUES

  • Type

    Laveuse à chargement frontal

  • 6 Motion DD

    Oui

  • Conforme aux normes de l’ADA

    Oui

  • Ajouter un article

    Non

  • IA DD

    Oui

  • Redémarrage automatique

    Oui

  • Système Centum

    Non

  • ColdWash

    Oui

  • Dispositif de levage du tambour

    Élévateur en plastique

  • Éclairage du tambour

    Non

  • Gaufrage tambour intérieur

    Oui

  • Avertisseur de fin de cycle

    Oui

  • ezDispense

    Non

  • Système de détection de mousse

    Oui

  • Moteur à inversion DirectDrive

    Oui

  • Pieds de mise à niveau

    Oui

  • LoadSense

    Oui

  • Cuve en acier inoxydable NeveRust

    Oui

  • Vapeur

    Non

  • Système antivibrations TrueBalance

    Oui

  • TurboWash360˚

    Non

  • Capteur de vibrations

    Oui

  • Niveau d’eau

    Automatique

OPTIONS/ACCESSOIRES

  • Sécheuse thermopompe jumelée

    N/A

  • Sécheuse électrique assortie

    DLE3420W

  • Piédestal assorti

    WDP6W

  • Laveuse-piédestal SideKick assortie

    WD300CW

ALIMENTATION

  • Exigences électriques

    120 V, 60 Hz, 6 A

PROGRAMMES

  • LavageIA

    Oui

  • Allergiene

    Non

  • Ropa de bebé

    Non

  • Literie

    Oui

  • Bright Whites

    Non

  • Gros articles/Large

    Non

  • lavage à froid

    Oui

  • Delicado

    Oui

  • Cycle téléchargé

    Oui

  • Lavage à la main/Laine

    Non

  • Haut rendement

    Oui

  • Lavage grand format

    Non

  • Normal

    Oui

  • soins de nuit

    Non

  • Tissus infroissables

    Oui

  • Lavage éclair

    Oui

  • Lavage+séchage éclair

    Non

  • Lavage rapide

    Oui

  • Rafraîchir

    Non

  • Rinçage et essorage

    Non

  • Soins hygiéniques

    Non

  • Petite brassée

    Non

  • Essorage uniquement

    Oui

  • Tenue sportive (plein air)

    Non

  • Actualice de vapor

    Non

  • Serviettes

    Non

  • Limpiando el Tambor

    Oui

  • Lavage et séchage

    Non

  • Blancs éclatants

    Non

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • Cycle téléchargé

    Oui

  • Surveillance énergétique

    Oui

  • Service client proactif

    Oui

  • Démarrage à distance et Surveillance du cycle

    Oui

  • Diagnostic intelligent

    Oui

  • Conseil de nettoyage de la cuve

    Oui

  • Commande vocale (appareil tiers)

    Non

  • Appariage intelligent

    Oui

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