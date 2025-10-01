We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Laveuse à chargement vertical de 4,8 pi³ avec agitateur et couvercle en verre SlamProof
Tout faire, en moins de temps
Grâce à sa grande capacité (4,8 pi³), vous avez encore plus de place pour faire toute votre lessive en moins de brassées.
Optimisez les mouvements de lavage grâce à l’agitateur à quatre directions
Le mouvement de lavage unique à quatre directions déplace les vêtements de gauche à droite et de haut en bas pour un lavage en profondeur et en douceur.
Technologie TurboWashMC
La technologie révolutionnaire TurboWashMC de LG offre la durée de cycle la plus rapide sur le marché, ce qui vous permet de gagner jusqu’à 30 minutes par brassée*. Les puissantes buses haute pression offrent une qualité de lavage exceptionnelle sans compromis. C’est comme appuyer sur l’avance rapide de votre lessive.
*Selon des tests indépendants comparant les modèles WM3900HBA et WM4370HWA en cycle normal avec l’option TurboWashMC 360°, brassée de 10 livres, comparativement à l’option TurboWashMD 2.0, brassée de 8 livres (févr. 2019).
Smart DiagnosisMC
Au moyen d’une connexion Wi-Fi, vous pouvez résoudre les problèmes de votre laveuse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce à l’application Smart DiagnosisMC de votre appareil mobile. En cas de problème, votre téléphone identifiera les codes d’erreur qui permettront au service à la clientèle de LG de mieux vous aider, et l’application Smart DiagnosisMC de LG vous permettra de signaler un problème directement au centre de service afin qu’il puisse être résolu rapidement, ce qui vous assure confort et fiabilité.
Caractéristique clé
DIMENSIONS et POIDS - Dimensions (L x H x P [po])
27 x 44 1/2 x 28 3/8
CARACTÉRISTIQUES - ezDispense
Non
CARACTÉRISTIQUES - Vapeur
Non
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)
Non
Toutes les spécifications
MATÉRIAU ET FINITION
Couleur extérieure
Noir onyx
Type de couvercle
Verre trempé
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Ajouter un article
Non
ColdWash
Non
Verrouillage des commandes
Oui
Remplissage profond
Oui
Lavage différé
Non
Rinçage supplémentaire
Oui
Souillé à profusion
Non
Démarrage à distance
Non
Rinçage + Essorage
Oui
Trempage
Non
Saleté
Non
Essorage
Non
Essorage seulement
Non
Traitement des taches
Non
Vapeur
Non
Temp.
Froide / Tiède / Chaude
Nettoyage de la cuve
Non
TurboWash
Non
Plus d’eau
Non
Wi-Fi
Non
BAR CODE
Bar Code
195174136423
CAPACITÉ
Capacité (pi.3)
4,8
COMMANDES ET AFFICHAGE
Type d’affichage
Dial-A-CycleMC & tableau de commande électronique à afficheur DEL
Mise en marche différée
Non
Témoin de verrouillage de la porte
Oui
Indicateur de chiffre
Non
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions de la boîte (L × H × P [po])
29 1/2 x 46 5/8 x 31 1/4
Dimensions (L x H x P [po])
27 x 44 1/2 x 28 3/8
Hauteur avec couvercle ouvert
57 1/4
Poids incluant l’emballage (lb)
132,27
Poids (lb)
116,9
ÉNERGIE
Homologuée ENERGY STARMD
Non
ENERGY STARMD Le plus efficace
Non
IMEF
2,06
IWF
4,3
CARACTÉRISTIQUES
Type
Laveuse à chargement vertical
Agitateur 4 directions
Oui
6 Motion DD
Oui
Conforme aux normes de l’ADA
Non
Ajouter un article
Non
IA DD
Non
Redémarrage automatique
Oui
ColdWash
Non
Gaufrage tambour intérieur
Oui
Avertisseur de fin de cycle
Oui
ezDispense
Non
Système de détection de mousse
Oui
Moteur à inversion DirectDrive
Oui
JetSpray
Non
Pieds de mise à niveau
Oui
LoadSense
Oui
Cuve en acier inoxydable NeveRust
Non
Tambour en semi acier inoxydable
Oui
Porte à fermeture en douceur
Oui
Vapeur
Non
TurboWashMC
Non
Système antivibrations TrueBalance
Oui
TurboDrum
Oui
TurboWash 3D
Non
Capteur de vibrations
Non
Alimentation en eau (chaude/froide)
Chaude et froide
Niveau d’eau
Automatique
Force d'houle
Non
ALIMENTATION
Exigences électriques
120 V, 60 Hz, 5 A
PROGRAMMES
Lavage IA
Non
Allergiene
Non
Vêtements bébé
Non
Literie
Oui
Bright Whites
Non
Gros articles/Large
Non
Soins des couleurs
Non
Lavage en profondeur
Oui
Délicats
Oui
Téléchargé
Non
Laine / lavage à main
Non
Haut rendement
Oui
Lavage grand format
Non
Normal
Oui
Tissus infroissables
Non
Lavage éclair
Non
Lavage rapide
Oui
Rinçage et essorage
Non
Eau bouillante
Non
Petite charge
Non
Essorage seulement
Oui
Vêtements de sport
Non
Serviettes
Non
Nettoyage de la cuve
Non
Imperméable
Oui
Blancs éclatants
Non
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
ThinQ (Wi-Fi)
Non
Cycle téléchargé
Non
Surveillance énergétique
Non
Service client proactif
Non
Démarrage à distance et Surveillance du cycle
Non
Diagnostic intelligent
Oui
Conseil de nettoyage de la cuve
Non
Commande vocale (appareil tiers)
Non
Appariage intelligent
Non
Ce que les gens disent
FAQ
Quelle taille de laveuse convient le mieux à une famille?
Les laveuses d’une capacité de 4,0 à 5,5 pi³ sont idéales pour les familles. Un modèle de 4,0 pi³ convient à une famille de trois à quatre personnes, tandis qu’un modèle de 5,0 à 5,5 pi³ est préférable pour les ménages plus grands ou ceux qui font souvent la lessive.
Comment nettoyer une laveuse?
Pour nettoyer votre laveuse, retirez d’abord le tiroir du distributeur de détergent et faites-le tremper dans l’eau chaude, puis essuyez son compartiment. Nettoyez le filtre de vidange en enlevant les débris et en le faisant tremper dans l’eau chaude. Essuyez le tambour avec un chiffon. Pour nettoyer le joint en caoutchouc, lancez un cycle à vide avec du bicarbonate de soude, puis nettoyez le joint à l’eau tiède. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez le lien YouTube.
Qu’est-ce que la technologie DD IA dans les laveuses intelligentes de LG?
Les laveuses de LG dotées de la technologie intelligente DDMC IA analysent individuellement le poids et le type de tissu de vos brassées. Le résultat? Votre laveuse optimise automatiquement le mouvement de lavage, ce qui permet d’améliorer la protection des tissus et de garantir que vos vêtements préférés conserveront leur éclat plus longtemps. Les moteurs DirectDriveMC offrent une technologie à six mouvements pour un lavage efficace et comportent moins de pièces mobiles, ce qui se traduit par des performances plus durables.
Quelles sont les étapes à suivre pour installer ma laveuse?
Pour installer votre laveuse, commencez par déterminer un emplacement approprié ayant un accès à l’eau, au drainage et à une prise de courant. Retirez soigneusement tous les emballages et les boulons de transport de la laveuse. Placez la laveuse sur une surface plane pour éviter les vibrations pendant le fonctionnement. Raccordez le boyau d’entrée d’eau au robinet, en veillant à ce qu’il soit bien fixé, et raccordez le tuyau de vidange à votre système de plomberie. Branchez la laveuse dans une prise de courant mise à la terre. Une fois que tout est connecté, lancez un cycle d’essai pour vérifier s’il y a des fuites ou des problèmes. Pour obtenir des instructions plus détaillées, veuillez consulter le lien YouTube que nous avons préparé pour vous.
Nos choix pour vous
Manuel et logiciels
Télécharger les manuels des produits et les derniers logiciels pour vos produits LG.
Dépannage
Trouvez des vidéos et des informations utiles sur vos systèmes de produits.
Information de garantie
Vérifier les informations de garantie LG ici.
Pièces et accessoires
Achetez filtres et pièces de remplacement LG authentiques
Enregistre-ment du
produit.
L’enregistrement de votre produit vous aidera à obtenir une assistance plus rapide.
Support produit
Trouver manuel, dépanner et la garantie de votre produit LG.
Assistance pour commander
Suivez votre commande et vérifiez la FAQ de la commande.
Demande de reparation
Demander un service de réparation en ligne.
Nous contacter
Clavardez avec nous
Obtenez vos réponses de nos assistants virtuels.
Envoyez-nous un courriel
Pas le temps de discuter ? Envoyez votre demande au soutien LG.
Appelez-nous
Parlez directement avec un de nos représentants.
Votre voix à l'équipe Exécutif LG
Votre opinion nous intéresse. Partagez-la avec l’équipe Exécutif LG.