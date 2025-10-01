About Cookies on This Site

Laveuse à chargement vertical de 4,8 pi³ avec agitateur et couvercle en verre SlamProof

Laveuse à chargement vertical de 4,8 pi³ avec agitateur et couvercle en verre SlamProof

WT6105CX
Vue avant de Laveuse à chargement vertical de 4,8 pi³ avec agitateur et couvercle en verre SlamProof, WT6105CM
Vue de face, porte ouverte
Vue latérale gauche
Vue du plateau de distribution du détergent et du liquide
Gros plan du tambour
Porte ouverte avec vue du mouvement
Vue du panneau de commande
Vue en perspective du dessus du tambour
Vue du dessous du tambour
Vue du dessus, porte ouverte
Vue du dessus, porte fermée
Vue en perspective du dessus à droite
Vue latérale
Vue de l’arrière
principales caractéristiques

  • Capacité (4,8 pi³)
  • DD AIMC 2.0
  • Technologie TurboWashMD 360
  • Smart DiagnosisMC
Plus

Tout faire, en moins de temps

Grâce à sa grande capacité (4,8 pi³), vous avez encore plus de place pour faire toute votre lessive en moins de brassées.

Optimisez les mouvements de lavage grâce à l’agitateur à quatre directions

Le mouvement de lavage unique à quatre directions déplace les vêtements de gauche à droite et de haut en bas pour un lavage en profondeur et en douceur.

Technologie TurboWashMC

La technologie révolutionnaire TurboWashMC de LG offre la durée de cycle la plus rapide sur le marché, ce qui vous permet de gagner jusqu’à 30 minutes par brassée*. Les puissantes buses haute pression offrent une qualité de lavage exceptionnelle sans compromis. C’est comme appuyer sur l’avance rapide de votre lessive.

*Selon des tests indépendants comparant les modèles WM3900HBA et WM4370HWA en cycle normal avec l’option TurboWashMC 360°, brassée de 10 livres, comparativement à l’option TurboWashMD 2.0, brassée de 8 livres (févr. 2019).

Smart DiagnosisMC

Au moyen d’une connexion Wi-Fi, vous pouvez résoudre les problèmes de votre laveuse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce à l’application Smart DiagnosisMC de votre appareil mobile. En cas de problème, votre téléphone identifiera les codes d’erreur qui permettront au service à la clientèle de LG de mieux vous aider, et l’application Smart DiagnosisMC de LG vous permettra de signaler un problème directement au centre de service afin qu’il puisse être résolu rapidement, ce qui vous assure confort et fiabilité.

Imprimer

Caractéristique clé

  • DIMENSIONS et POIDS - Dimensions (L x H x P [po])

    27 x 44 1/2 x 28 3/8

  • CARACTÉRISTIQUES - ezDispense

    Non

  • CARACTÉRISTIQUES - Vapeur

    Non

  • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

    Non

Toutes les spécifications

MATÉRIAU ET FINITION

  • Couleur extérieure

    Noir onyx

  • Type de couvercle

    Verre trempé

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

  • Ajouter un article

    Non

  • ColdWash

    Non

  • Verrouillage des commandes

    Oui

  • Remplissage profond

    Oui

  • Lavage différé

    Non

  • Rinçage supplémentaire

    Oui

  • Souillé à profusion

    Non

  • Démarrage à distance

    Non

  • Rinçage + Essorage

    Oui

  • Trempage

    Non

  • Saleté

    Non

  • Essorage

    Non

  • Essorage seulement

    Non

  • Traitement des taches

    Non

  • Vapeur

    Non

  • Temp.

    Froide / Tiède / Chaude

  • Nettoyage de la cuve

    Non

  • TurboWash

    Non

  • Plus d’eau

    Non

  • Wi-Fi

    Non

BAR CODE

  • Bar Code

    195174136423

CAPACITÉ

  • Capacité (pi.3)

    4,8

COMMANDES ET AFFICHAGE

  • Type d’affichage

    Dial-A-CycleMC & tableau de commande électronique à afficheur DEL

  • Mise en marche différée

    Non

  • Témoin de verrouillage de la porte

    Oui

  • Indicateur de chiffre

    Non

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions de la boîte (L × H × P [po])

    29 1/2 x 46 5/8 x 31 1/4

  • Dimensions (L x H x P [po])

    27 x 44 1/2 x 28 3/8

  • Hauteur avec couvercle ouvert

    57 1/4

  • Poids incluant l’emballage (lb)

    132,27

  • Poids (lb)

    116,9

ÉNERGIE

  • Homologuée ENERGY STARMD

    Non

  • ENERGY STARMD Le plus efficace

    Non

  • IMEF

    2,06

  • IWF

    4,3

CARACTÉRISTIQUES

  • Type

    Laveuse à chargement vertical

  • Agitateur 4 directions

    Oui

  • 6 Motion DD

    Oui

  • Conforme aux normes de l’ADA

    Non

  • Ajouter un article

    Non

  • IA DD

    Non

  • Redémarrage automatique

    Oui

  • ColdWash

    Non

  • Gaufrage tambour intérieur

    Oui

  • Avertisseur de fin de cycle

    Oui

  • ezDispense

    Non

  • Système de détection de mousse

    Oui

  • Moteur à inversion DirectDrive

    Oui

  • JetSpray

    Non

  • Pieds de mise à niveau

    Oui

  • LoadSense

    Oui

  • Cuve en acier inoxydable NeveRust

    Non

  • Tambour en semi acier inoxydable

    Oui

  • Porte à fermeture en douceur

    Oui

  • Vapeur

    Non

  • TurboWashMC

    Non

  • Système antivibrations TrueBalance

    Oui

  • TurboDrum

    Oui

  • TurboWash 3D

    Non

  • Capteur de vibrations

    Non

  • Alimentation en eau (chaude/froide)

    Chaude et froide

  • Niveau d’eau

    Automatique

  • Force d'houle

    Non

ALIMENTATION

  • Exigences électriques

    120 V, 60 Hz, 5 A

PROGRAMMES

  • Lavage IA

    Non

  • Allergiene

    Non

  • Vêtements bébé

    Non

  • Literie

    Oui

  • Bright Whites

    Non

  • Gros articles/Large

    Non

  • Soins des couleurs

    Non

  • Lavage en profondeur

    Oui

  • Délicats

    Oui

  • Téléchargé

    Non

  • Laine / lavage à main

    Non

  • Haut rendement

    Oui

  • Lavage grand format

    Non

  • Normal

    Oui

  • Tissus infroissables

    Non

  • Lavage éclair

    Non

  • Lavage rapide

    Oui

  • Rinçage et essorage

    Non

  • Eau bouillante

    Non

  • Petite charge

    Non

  • Essorage seulement

    Oui

  • Vêtements de sport

    Non

  • Serviettes

    Non

  • Nettoyage de la cuve

    Non

  • Imperméable

    Oui

  • Blancs éclatants

    Non

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Non

  • Cycle téléchargé

    Non

  • Surveillance énergétique

    Non

  • Service client proactif

    Non

  • Démarrage à distance et Surveillance du cycle

    Non

  • Diagnostic intelligent

    Oui

  • Conseil de nettoyage de la cuve

    Non

  • Commande vocale (appareil tiers)

    Non

  • Appariage intelligent

    Non

Ce que les gens disent

FAQ

Quelle taille de laveuse convient le mieux à une famille?

Les laveuses d’une capacité de 4,0 à 5,5 pi³ sont idéales pour les familles. Un modèle de 4,0 pi³ convient à une famille de trois à quatre personnes, tandis qu’un modèle de 5,0 à 5,5 pi³ est préférable pour les ménages plus grands ou ceux qui font souvent la lessive.

Comment nettoyer une laveuse?

Pour nettoyer votre laveuse, retirez d’abord le tiroir du distributeur de détergent et faites-le tremper dans l’eau chaude, puis essuyez son compartiment. Nettoyez le filtre de vidange en enlevant les débris et en le faisant tremper dans l’eau chaude. Essuyez le tambour avec un chiffon. Pour nettoyer le joint en caoutchouc, lancez un cycle à vide avec du bicarbonate de soude, puis nettoyez le joint à l’eau tiède. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez le lien YouTube.

 

https://youtu.be/LA6dPVAEbfE

Qu’est-ce que la technologie DD IA dans les laveuses intelligentes de LG?

Les laveuses de LG dotées de la technologie intelligente DDMC IA analysent individuellement le poids et le type de tissu de vos brassées. Le résultat? Votre laveuse optimise automatiquement le mouvement de lavage, ce qui permet d’améliorer la protection des tissus et de garantir que vos vêtements préférés conserveront leur éclat plus longtemps. Les moteurs DirectDriveMC offrent une technologie à six mouvements pour un lavage efficace et comportent moins de pièces mobiles, ce qui se traduit par des performances plus durables.

Quelles sont les étapes à suivre pour installer ma laveuse?

Pour installer votre laveuse, commencez par déterminer un emplacement approprié ayant un accès à l’eau, au drainage et à une prise de courant. Retirez soigneusement tous les emballages et les boulons de transport de la laveuse. Placez la laveuse sur une surface plane pour éviter les vibrations pendant le fonctionnement. Raccordez le boyau d’entrée d’eau au robinet, en veillant à ce qu’il soit bien fixé, et raccordez le tuyau de vidange à votre système de plomberie. Branchez la laveuse dans une prise de courant mise à la terre. Une fois que tout est connecté, lancez un cycle d’essai pour vérifier s’il y a des fuites ou des problèmes. Pour obtenir des instructions plus détaillées, veuillez consulter le lien YouTube que nous avons préparé pour vous.

 

https://youtu.be/FiwpMT5LDys

