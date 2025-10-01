Laveuse à chargement vertical de 4,8 pi³ avec agitateur et couvercle en verre SlamProof

Pour installer votre laveuse, commencez par déterminer un emplacement approprié ayant un accès à l’eau, au drainage et à une prise de courant. Retirez soigneusement tous les emballages et les boulons de transport de la laveuse. Placez la laveuse sur une surface plane pour éviter les vibrations pendant le fonctionnement. Raccordez le boyau d’entrée d’eau au robinet, en veillant à ce qu’il soit bien fixé, et raccordez le tuyau de vidange à votre système de plomberie. Branchez la laveuse dans une prise de courant mise à la terre. Une fois que tout est connecté, lancez un cycle d’essai pour vérifier s’il y a des fuites ou des problèmes. Pour obtenir des instructions plus détaillées, veuillez consulter le lien YouTube que nous avons préparé pour vous.

https://youtu.be/FiwpMT5LDys