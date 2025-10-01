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Sécheuse électrique à ultra capacité de 7,4 pi³ avec AI Sensor Dry🅫

Sécheuse électrique à ultra capacité de 7,4 pi³ avec AI Sensor Dry🅫

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Vue avant de Sécheuse électrique à ultra capacité de 7,4 pi³ avec AI Sensor Dry🅫 DLE3420W
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Vue avant de Sécheuse électrique à ultra capacité de 7,4 pi³ avec AI Sensor Dry🅫 DLE3420W
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principales caractéristiques

  • Super grande capacité de 7,4 pi3
  • AI Sensor DryMD
  • Indicateur d’obstruction dans le conduit FlowSense🅫
  • Technologie intelligente LG ThinQMD
  • Certifiées ENERGY STAR®
Plus

Super grande capacité de 7,4 pi3

Faites Moins de Lessive en Lavanat de Plus Grandes Brassées

Fini les piles de linge interminables. Cette sécheuse à hyper grande capacité est l’un des plus grands appareils à thermopompe à chargement frontal sans évent de sa catégorie* et peut facilement répondre aux besoins en matière de lavage d’une famille de cinq personnes. À quoi correspond 7,4 pi3? Cet appareil est assez grand pour contenir une douillette de très grande taille et bien plus ENCORE dans une seule brassée, pour vous permettre de gagner beaucoup de temps chaque semaine.

 

Super grande capacité de 7,4 pi3

Super grande capacité de 7,4 pi3

* Selon les caractéristiques techniques publiées par les fabricants de sécheuses électriques à thermopompe et à chargement frontal sans évent d’une largeur de 27 pouces ou moins (janvier 2024).

AI Sensor Dry🅫

L’intelligence élimine la part de hasard

Simplifiez-vous la vie; les capteurs intégrés utilisent l’IA pour détecter la texture et la taille de la brassée, puis sélectionnent les mouvements, la température et bien plus encore. AI Sensor Dry🅫 détecte le niveau d’humidité et ajuste automatiquement le temps de séchage pour les brassées de toutes tailles. Adieu vêtements humides et séchage excessif. Smart PairingMC est le compagnon de lavage idéal, choisissant le cycle de séchage approprié en fonction du cycle de lavage*.

AI Sensor Dry🅫

AI Sensor Dry®

* La laveuse et la sécheuse doivent toutes deux être enregistrées dans l’application LG ThinQ🅫 et connectées au Wi-Fi pour que la fonctionnalité de jumelage intelligent puisse être configurée.

Indicateur d’obstruction dans le conduit FlowSense🅫

Gardez votre sécheuse propre, efficace et sûre

Les indicateurs d’obstruction dans le conduit et le filtre à charpie FlowSense🅫 vous indiquent quand vos conduits et votre filtre doivent être nettoyés pour éviter l’accumulation de charpie et améliorer les performances de la sécheuse. Vous réduirez également vos factures d’électricité et obtiendrez un fonctionnement plus sûr et sans souci avec moins d’appels de service.

Indicateur d’obstruction dans le conduit FlowSense🅫

Get It Dry the First Time<br>1

Technologie intelligente LG ThinQ🅫

LG ThinQ🅫

 

Simpliez-vous la vie grâce à l’application LG ThinQ🅫, qui offre contrôle et commodité pour les appareils intelligents de LG. Commandez votre laveuse-sécheuse à distance, téléchargez des cycles, connectez les assistants vocaux Google ou Alexa d’Amazon, et accédez à des diagnostics intelligents, au soutien à la clientèle et à bien d’autres choses.

*Sur certains appareils intelligents de LG. Les fonctionnalités peuvent varier en fonction du modèle.

Certifiées ENERGY STAR®

Sécheuses écoénergétiques

Le séchage par capteur haute efficacité et les réglages de basse température permettent d’économiser argent et énergie et de consommer 20 % moins d’énergie, tout en conservant une performance optimale.

*Source: https://www.energystar.gov/products/appliances/clothes_dryers

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Caractéristique clé

  • MATÉRIAU et FINITION - Couleur extérieure

    Blanc

  • DIMENSIONS et POIDS - Dimensions (L x H x P [po])

    27 x 38 5/8 x 29 3/4

  • CARACTÉRISTIQUES - Condensateur à nettoyage automatique

    Non

  • CARACTÉRISTIQUES - Type de source de chaleur

    Élément chauffant électrique

  • CARACTÉRISTIQUES - Porte réversible

    Oui

  • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - Jumelage intelligent

    Oui

  • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

Toutes les spécifications

MATÉRIAU ET FINITION

  • Couleur extérieure

    Blanc

  • Type de porte

    Couvercle rond en polycarbonate transparent

  • Arrière de tambour

    Acier peint

  • Côté tambour

    Alcosta

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

  • Mode de séchage

    Non

  • Séchage à l’air

    Non

  • Entretien du condensateur

    Non

  • Verrouillage des commandes

    Oui

  • Avertisseur de séchage humide

    Oui

  • Entretien du tambour

    Non

  • Éclairage du tambour

    Non

  • Niveau de séchage

    5 niveaux

  • durée du séchage

    Oui

  • Repassage facile

    Non

  • Économie d’énergie

    Oui

  • Moins de temps

    Non

  • Plus de temps

    Non

  • Séchage sur grille

    Non

  • Réduction de l’électricité statique

    Non

  • Démarrage à distance

    Oui

  • Carillons

    Oui

  • Séchage silencieux

    Non

  • Vapeur

    Non

  • Temp.

    5 niveaux

  • Wi-Fi

    Oui

  • Antifroissement

    Oui

BAR CODE

  • Bar Code

    195174148761

CAPACITÉ

  • Capacité (pi.3)

    7,4

COMMANDES ET AFFICHAGE

  • Type d’affichage

    Pavé tactile intégral et afficheur DEL

  • Indicateur de chiffre

    88

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions de la boîte (L × H × P [po])

    29 x 43 1/8 x 31 3/8

  • Dimensions (L x H x P [po])

    27 x 38 5/8 x 29 3/4

  • Profondeur du produit avec la porte ouverte à 90° (po)

    51 7/8

  • Poids incluant l’emballage (lb)

    119,22

  • Poids (lb)

    112,61

ÉNERGIE

  • Homologuée ENERGY STARMD

    Oui

  • CEF

    3,93

  • ENERGY STARMD Le plus efficace

    Non

CARACTÉRISTIQUES

  • Type

    Sécheuse à évacuation

  • Vérification de l’installation en 3minutes

    Oui

  • 6 Motion DD

    Non

  • Conforme aux normes de l’ADA

    Oui

  • IA DD

    Non

  • Séchage par capteur IA

    Oui

  • Condensateur à nettoyage automatique

    Non

  • Redémarrage automatique

    Non

  • Éclairage du tambour

    Non

  • Double filtre à charpie

    Non

  • Porte Easyload

    Non

  • Gaufrage tambour intérieur

    Non

  • Avertisseur de fin de cycle

    Oui

  • Indicateur d’obstruction dans le conduit FlowSense

    Oui

  • Type de source de chaleur

    Élément chauffant électrique

  • Moteur à inversion DirectDrive

    Non

  • Moteur à inversion

    Non

  • Pieds de mise à niveau

    Oui

  • LoadSense

    Non

  • Cuve en acier inoxydable NeveRust (côté tambour)

    Non

  • Porte réversible

    Oui

  • Séchage par détecteur

    Oui

  • SteamFresh

    Non

  • TrueSteam

    Non

  • TurboSteam

    Non

  • Option de ventilation

    Ventilation à 4 directions

OPTIONS/ACCESSOIRES

  • Piédestal assorti

    WDP6W

ALIMENTATION

  • Exigences électriques

    115/230V, 60Hz, 24A

PROGRAMMES

  • Séchage IA

    Oui

  • Tenue plein air (sportive)

    Non

  • Séchage à l’air

    Oui

  • Antibactéries

    Non

  • Literie

    Oui

  • Rafraîchir literie

    Non

  • Entretien condenseur

    Non

  • Délicats

    Oui

  • Cycle téléchargé

    Oui

  • Rafraîchir doudoune

    Non

  • Entretien du baril

    Non

  • Repassage facile

    Non

  • Rafraîchir

    Non

  • Séchage à la chaleur

    Non

  • Vêtements très sales

    Oui

  • Séchage jumbo

    Non

  • Normal

    Oui

  • Rafraîchir survêtement

    Non

  • Tissus infroissables

    Oui

  • Séchage puissant

    Non

  • Cycle rapide 40

    Non

  • Séchage éclair (séchage rapide)

    Oui

  • Séchage sur grille

    Non

  • Journées pluvieuses

    Non

  • Hygiénique

    Oui

  • Séchage discret

    Non

  • Petite brassée

    Non

  • Steam Fresh

    Non

  • Steam Sanitary

    Non

  • Séchage rapide

    Non

  • Serviettes

    Non

  • Prévention de plis

    Non

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • Cycle téléchargé

    Oui

  • Jumelage intelligent

    Oui

  • Surveillance énergétique

    Oui

  • Service client proactif

    Oui

  • Démarrage à distance et Surveillance du cycle

    Oui

  • Diagnostic intelligent

    Oui

  • Commande vocale (appareil tiers)

    Non

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