Sécheuse électrique à ultra capacité de 7,4 pi³ avec AI Sensor Dry🅫

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Fini les piles de linge interminables. Cette sécheuse à hyper grande capacité est l’un des plus grands appareils à thermopompe à chargement frontal sans évent de sa catégorie* et peut facilement répondre aux besoins en matière de lavage d’une famille de cinq personnes. À quoi correspond 7,4 pi3? Cet appareil est assez grand pour contenir une douillette de très grande taille et bien plus ENCORE dans une seule brassée, pour vous permettre de gagner beaucoup de temps chaque semaine.