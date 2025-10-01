We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Vue avant de Sécheuse électrique à très grande capacité de 7,3 pi³ homologuée ENERGY STAR, DLE6100M
Vue avant de Sécheuse électrique à très grande capacité de 7,3 pi³ homologuée ENERGY STAR, DLE6100M
principales caractéristiques
Dites adieu aux essais et erreurs grâce au séchage par détecteur
Un capteur intégré détecte l’humidité et ajuste le temps de séchage, ce qui permet d’économiser de l’énergie et de réduire l’usure.
Indicateur d’obstruction dans le conduit FlowSenseMD
Sachez quand il est temps de nettoyer les conduits pour assurer un séchage adéquat et réduire les factures d’électricité.
Nous sommes là pour vous aider!
La fonctionnalité Smart Diagnosis aide le centre de services à diagnostiquer les problèmes1 par téléphone ou à l’aide de l’application ThinQ sur votre téléphone intelligent2, ce qui vous permet de limiter les appels de service peu pratiques.
Porte réversible pour les options d’installation
Lorsque l’espace est restreint, la porte réversible peut passer de la droite à la gauche pour s’adapter à presque tous les espaces.
Homologuée ENERGY STARMD
Caractéristique clé
MATÉRIAU et FINITION - Couleur extérieure
Noir onyx
DIMENSIONS et POIDS - Dimensions (L x H x P [po])
27 x 44 1/2 x 29 1/2
CARACTÉRISTIQUES - Pompe à chaleur à double onduleur
Non
CARACTÉRISTIQUES - Condensateur à nettoyage automatique
Non
CARACTÉRISTIQUES - Type de source de chaleur
Élément chauffant électrique
CARACTÉRISTIQUES - Porte réversible
Oui
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - Jumelage intelligent
Non
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)
Non
Toutes les spécifications
MATÉRIAU ET FINITION
Couleur extérieure
Noir onyx
Type de porte
Opaque
Arrière de tambour
Acier peint
Côté tambour
Alcosta
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Mode de séchage
Non
Séchage à l’air
Oui
Entretien du condensateur
Non
Verrouillage des commandes
Oui
Avertisseur de séchage humide
Non
Entretien du tambour
Non
Éclairage du tambour
Non
Niveau de séchage
3 niveaux
durée du séchage
Oui
Repassage facile
Non
Économie d’énergie
Oui
Moins de temps
Non
Plus de temps
Non
Séchage sur grille
Non
Réduction de l’électricité statique
Non
Démarrage à distance
Non
Carillons
Non
Séchage silencieux
Non
Vapeur
Non
Temp.
3 niveaux
Wi-Fi
Non
Antifroissement
Non
BAR CODE
Bar Code
195174135846
CAPACITÉ
Capacité (pi.3)
7,3
COMMANDES ET AFFICHAGE
Type d’affichage
Dial-A-CycleMC & tableau de commande électronique à afficheur DEL
Mise en marche différée
Non
Témoin de verrouillage de la porte
Non
Indicateur de chiffre
Non
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions de la boîte (L × H × P [po])
29 1/2 x 47 1/4 x 31 1/2
Dimensions (L x H x P [po])
27 x 44 1/2 x 29 1/2
Profondeur du produit avec la porte ouverte à 90° (po)
50 1/4
Poids incluant l’emballage (lb)
121,25
Poids (lb)
111,3
ÉNERGIE
Homologuée ENERGY STARMD
Oui
CEF
3,94
ENERGY STARMD Le plus efficace
Oui
CARACTÉRISTIQUES
Type
Sécheuse à évacuation
Vérification de l’installation en 3minutes
Oui
6 Motion DD
Non
Conforme aux normes de l’ADA
Non
IA DD
Non
Séchage par capteur IA
Non
Condensateur à nettoyage automatique
Non
Redémarrage automatique
Non
Éclairage du tambour
Non
Pompe à chaleur à double onduleur
Non
Double filtre à charpie
Non
Porte Easyload
Non
Gaufrage tambour intérieur
Non
Indicateur d’absence d’eau
Non
Avertisseur de fin de cycle
Oui
Indicateur d’obstruction dans le conduit FlowSense
Oui
Type de source de chaleur
Élément chauffant électrique
Moteur à inversion DirectDrive
Non
Moteur à inversion
Non
Pieds de mise à niveau
Oui
LoadSense
Non
Cuve en acier inoxydable NeveRust (côté tambour)
Non
Porte réversible
Oui
Séchage par détecteur
Oui
SteamFresh
Non
TrueSteam
Non
TurboSteam
Non
Option de ventilation
Ventilation à 3 directions
OPTIONS/ACCESSOIRES
Piédestal assorti
NA
ALIMENTATION
Exigences électriques
115/230V, 60Hz, 24A
PROGRAMMES
Séchage IA
Non
Tenue plein air (sportive)
Non
Séchage à l’air
Oui
Antibactéries
Non
Literie
Non
Rafraîchir literie
Non
Entretien condenseur
Non
Délicats
Oui
Cycle téléchargé
Non
Rafraîchir doudoune
Non
Entretien du baril
Non
Repassage facile
Non
Rafraîchir
Non
Séchage à la chaleur
Non
Vêtements très sales
Oui
Séchage jumbo
Non
Normal
Oui
Rafraîchir survêtement
Non
Tissus infroissables
Oui
Séchage puissant
Non
Cycle rapide 40
Non
Séchage éclair (séchage rapide)
Non
Séchage sur grille
Non
Journées pluvieuses
Non
Séchage discret
Non
Petite brassée
Non
Steam Fresh
Non
Steam Sanitary
Non
Séchage rapide
Non
Serviettes
Non
Prévention de plis
Non
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
ThinQ (Wi-Fi)
Non
Cycle téléchargé
Non
Jumelage intelligent
Non
Surveillance énergétique
Non
Service client proactif
Non
Démarrage à distance et Surveillance du cycle
Non
Diagnostic intelligent
Oui
Commande vocale (appareil tiers)
Non
Ce que les gens disent
FAQ
Les sécheuses à culbutage de LG nécessitent-elles l’installation d’une évacuation supplémentaire?
Les sécheuses à condensation de LG ne nécessitent aucune évacuation et peuvent être installées n’importe où sans contrainte d’espace.
Quels sont les éléments à prendre en compte lors de l’achat d’une sécheuse à culbutage?
Lorsque vous choisissez une sécheuse à culbutage, tenez compte de la capacité, de l’efficacité énergétique et de la technologie de séchage. Les sécheuses de LG sont dotées de la technologie de séchage par détecteur qui optimise les temps de séchage en fonction des niveaux d’humidité, garantissant ainsi des résultats parfaits tout en économisant de l’énergie. La technologie de thermopompe de LG offre une efficacité énergétique supérieure à celle des sécheuses à évacuation conventionnelles, ce qui se traduit par des économies d’énergie à chaque cycle.
Grâce à la technologie LG ThinQMD, vous pouvez commander votre sécheuse de LG à distance, ce qui rend la gestion de votre lavage plus pratique. La conception épurée des appareils de LG s’intègre parfaitement à toute salle de lavage, améliorant à la fois la fonctionnalité et le style.
Qu’est-ce qu’une sécheuse à thermopompe?
Une sécheuse à thermopompe fonctionne en recyclant l’air chaud dans le tambour, ce qui signifie qu’elle consomme moins d’énergie et qu’elle sèche vos vêtements plus délicatement. Voici comment cela fonctionne :
1. Chauffage de l’air : La thermopompe chauffe l’air et l’envoie dans le tambour pour absorber l’humidité de vos vêtements.
2. Condensation : L’air humide est ensuite refroidi dans un évaporateur, où l’eau est condensée et recueillie dans un réservoir ou évacuée.
3. Recyclage de l’air : L’air frais et sec est réchauffé et renvoyé dans le tambour pour continuer à sécher vos vêtements.
Quelles sécheuses à culbutage sont écoénergétiques?
Les sécheuses à thermopompe sont largement considérées comme des sécheuses écoénergétiques. En particulier, les sécheuses à thermopompe de LG sont conçues dans un souci d’efficacité énergétique. La technologie de thermopompe à double onduleur de LG réduit davantage la consommation d’énergie, offrant des économies substantielles par rapport aux modèles conventionnels. Cela fait des sécheuses de LG un choix idéal, car elles contribuent à réduire vos factures d’électricité tout en offrant des performances de séchage exceptionnelles.
Nos choix pour vous
Manuel et logiciels
Télécharger les manuels des produits et les derniers logiciels pour vos produits LG.
Dépannage
Trouvez des vidéos et des informations utiles sur vos systèmes de produits.
Information de garantie
Vérifier les informations de garantie LG ici.
Pièces et accessoires
Achetez filtres et pièces de remplacement LG authentiques
Enregistre-ment du
produit.
L’enregistrement de votre produit vous aidera à obtenir une assistance plus rapide.
Support produit
Trouver manuel, dépanner et la garantie de votre produit LG.
Assistance pour commander
Suivez votre commande et vérifiez la FAQ de la commande.
Demande de reparation
Demander un service de réparation en ligne.
Nous contacter
Clavardez avec nous
Obtenez vos réponses de nos assistants virtuels.
Envoyez-nous un courriel
Pas le temps de discuter ? Envoyez votre demande au soutien LG.
Appelez-nous
Parlez directement avec un de nos représentants.
Votre voix à l'équipe Exécutif LG
Votre opinion nous intéresse. Partagez-la avec l’équipe Exécutif LG.