About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Vue avant de Sécheuse électrique à très grande capacité de 7,3 pi³ homologuée ENERGY STAR, DLE6100M

Vue avant de Sécheuse électrique à très grande capacité de 7,3 pi³ homologuée ENERGY STAR, DLE6100M

DLE6100X
LG Sécheuse électrique à très grande capacité de 7,3 pi³ homologuée ENERGY STAR (DLE6100M) Vue de face
LG Vue avant de Sécheuse électrique à très grande capacité de 7,3 pi³ homologuée ENERGY STAR, DLE6100M, DLE6100X
LG Vue avant de Sécheuse électrique à très grande capacité de 7,3 pi³ homologuée ENERGY STAR, DLE6100M, DLE6100X
LG Vue avant de Sécheuse électrique à très grande capacité de 7,3 pi³ homologuée ENERGY STAR, DLE6100M, DLE6100X
LG Vue avant de Sécheuse électrique à très grande capacité de 7,3 pi³ homologuée ENERGY STAR, DLE6100M, DLE6100X
LG Vue avant de Sécheuse électrique à très grande capacité de 7,3 pi³ homologuée ENERGY STAR, DLE6100M, DLE6100X
LG Vue avant de Sécheuse électrique à très grande capacité de 7,3 pi³ homologuée ENERGY STAR, DLE6100M, DLE6100X
LG Vue avant de Sécheuse électrique à très grande capacité de 7,3 pi³ homologuée ENERGY STAR, DLE6100M, DLE6100X
LG Vue avant de Sécheuse électrique à très grande capacité de 7,3 pi³ homologuée ENERGY STAR, DLE6100M, DLE6100X
LG Vue avant de Sécheuse électrique à très grande capacité de 7,3 pi³ homologuée ENERGY STAR, DLE6100M, DLE6100X
LG Vue avant de Sécheuse électrique à très grande capacité de 7,3 pi³ homologuée ENERGY STAR, DLE6100M, DLE6100X
LG Sécheuse électrique à très grande capacité de 7,3 pi³ homologuée ENERGY STAR (DLE6100M) Vue de face
LG Vue avant de Sécheuse électrique à très grande capacité de 7,3 pi³ homologuée ENERGY STAR, DLE6100M, DLE6100X
LG Vue avant de Sécheuse électrique à très grande capacité de 7,3 pi³ homologuée ENERGY STAR, DLE6100M, DLE6100X
LG Vue avant de Sécheuse électrique à très grande capacité de 7,3 pi³ homologuée ENERGY STAR, DLE6100M, DLE6100X
LG Vue avant de Sécheuse électrique à très grande capacité de 7,3 pi³ homologuée ENERGY STAR, DLE6100M, DLE6100X
LG Vue avant de Sécheuse électrique à très grande capacité de 7,3 pi³ homologuée ENERGY STAR, DLE6100M, DLE6100X
LG Vue avant de Sécheuse électrique à très grande capacité de 7,3 pi³ homologuée ENERGY STAR, DLE6100M, DLE6100X
LG Vue avant de Sécheuse électrique à très grande capacité de 7,3 pi³ homologuée ENERGY STAR, DLE6100M, DLE6100X
LG Vue avant de Sécheuse électrique à très grande capacité de 7,3 pi³ homologuée ENERGY STAR, DLE6100M, DLE6100X
LG Vue avant de Sécheuse électrique à très grande capacité de 7,3 pi³ homologuée ENERGY STAR, DLE6100M, DLE6100X
LG Vue avant de Sécheuse électrique à très grande capacité de 7,3 pi³ homologuée ENERGY STAR, DLE6100M, DLE6100X

principales caractéristiques

    Dites adieu aux essais et erreurs grâce au séchage par détecteur

    Un capteur intégré détecte l’humidité et ajuste le temps de séchage, ce qui permet d’économiser de l’énergie et de réduire l’usure.

    Indicateur d’obstruction dans le conduit FlowSenseMD

    Sachez quand il est temps de nettoyer les conduits pour assurer un séchage adéquat et réduire les factures d’électricité.

    Nous sommes là pour vous aider!

    La fonctionnalité Smart Diagnosis aide le centre de services à diagnostiquer les problèmes1 par téléphone ou à l’aide de l’application ThinQ sur votre téléphone intelligent2, ce qui vous permet de limiter les appels de service peu pratiques.

    Porte réversible pour les options d’installation

    Lorsque l’espace est restreint, la porte réversible peut passer de la droite à la gauche pour s’adapter à presque tous les espaces.

    Homologuée ENERGY STARMD

    Imprimer

    Caractéristique clé

    • MATÉRIAU et FINITION - Couleur extérieure

      Noir onyx

    • DIMENSIONS et POIDS - Dimensions (L x H x P [po])

      27 x 44 1/2 x 29 1/2

    • CARACTÉRISTIQUES - Pompe à chaleur à double onduleur

      Non

    • CARACTÉRISTIQUES - Condensateur à nettoyage automatique

      Non

    • CARACTÉRISTIQUES - Type de source de chaleur

      Élément chauffant électrique

    • CARACTÉRISTIQUES - Porte réversible

      Oui

    • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - Jumelage intelligent

      Non

    • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

      Non

    Toutes les spécifications

    MATÉRIAU ET FINITION

    • Couleur extérieure

      Noir onyx

    • Type de porte

      Opaque

    • Arrière de tambour

      Acier peint

    • Côté tambour

      Alcosta

    OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

    • Mode de séchage

      Non

    • Séchage à l’air

      Oui

    • Entretien du condensateur

      Non

    • Verrouillage des commandes

      Oui

    • Avertisseur de séchage humide

      Non

    • Entretien du tambour

      Non

    • Éclairage du tambour

      Non

    • Niveau de séchage

      3 niveaux

    • durée du séchage

      Oui

    • Repassage facile

      Non

    • Économie d’énergie

      Oui

    • Moins de temps

      Non

    • Plus de temps

      Non

    • Séchage sur grille

      Non

    • Réduction de l’électricité statique

      Non

    • Démarrage à distance

      Non

    • Carillons

      Non

    • Séchage silencieux

      Non

    • Vapeur

      Non

    • Temp.

      3 niveaux

    • Wi-Fi

      Non

    • Antifroissement

      Non

    BAR CODE

    • Bar Code

      195174135846

    CAPACITÉ

    • Capacité (pi.3)

      7,3

    COMMANDES ET AFFICHAGE

    • Type d’affichage

      Dial-A-CycleMC & tableau de commande électronique à afficheur DEL

    • Mise en marche différée

      Non

    • Témoin de verrouillage de la porte

      Non

    • Indicateur de chiffre

      Non

    DIMENSIONS ET POIDS

    • Dimensions de la boîte (L × H × P [po])

      29 1/2 x 47 1/4 x 31 1/2

    • Dimensions (L x H x P [po])

      27 x 44 1/2 x 29 1/2

    • Profondeur du produit avec la porte ouverte à 90° (po)

      50 1/4

    • Poids incluant l’emballage (lb)

      121,25

    • Poids (lb)

      111,3

    ÉNERGIE

    • Homologuée ENERGY STARMD

      Oui

    • CEF

      3,94

    • ENERGY STARMD Le plus efficace

      Oui

    CARACTÉRISTIQUES

    • Type

      Sécheuse à évacuation

    • Vérification de l’installation en 3minutes

      Oui

    • 6 Motion DD

      Non

    • Conforme aux normes de l’ADA

      Non

    • IA DD

      Non

    • Séchage par capteur IA

      Non

    • Condensateur à nettoyage automatique

      Non

    • Redémarrage automatique

      Non

    • Éclairage du tambour

      Non

    • Pompe à chaleur à double onduleur

      Non

    • Double filtre à charpie

      Non

    • Porte Easyload

      Non

    • Gaufrage tambour intérieur

      Non

    • Indicateur d’absence d’eau

      Non

    • Avertisseur de fin de cycle

      Oui

    • Indicateur d’obstruction dans le conduit FlowSense

      Oui

    • Type de source de chaleur

      Élément chauffant électrique

    • Moteur à inversion DirectDrive

      Non

    • Moteur à inversion

      Non

    • Pieds de mise à niveau

      Oui

    • LoadSense

      Non

    • Cuve en acier inoxydable NeveRust (côté tambour)

      Non

    • Porte réversible

      Oui

    • Séchage par détecteur

      Oui

    • SteamFresh

      Non

    • TrueSteam

      Non

    • TurboSteam

      Non

    • Option de ventilation

      Ventilation à 3 directions

    OPTIONS/ACCESSOIRES

    • Piédestal assorti

      NA

    ALIMENTATION

    • Exigences électriques

      115/230V, 60Hz, 24A

    PROGRAMMES

    • Séchage IA

      Non

    • Tenue plein air (sportive)

      Non

    • Séchage à l’air

      Oui

    • Antibactéries

      Non

    • Literie

      Non

    • Rafraîchir literie

      Non

    • Entretien condenseur

      Non

    • Délicats

      Oui

    • Cycle téléchargé

      Non

    • Rafraîchir doudoune

      Non

    • Entretien du baril

      Non

    • Repassage facile

      Non

    • Rafraîchir

      Non

    • Séchage à la chaleur

      Non

    • Vêtements très sales

      Oui

    • Séchage jumbo

      Non

    • Normal

      Oui

    • Rafraîchir survêtement

      Non

    • Tissus infroissables

      Oui

    • Séchage puissant

      Non

    • Cycle rapide 40

      Non

    • Séchage éclair (séchage rapide)

      Non

    • Séchage sur grille

      Non

    • Journées pluvieuses

      Non

    • Séchage discret

      Non

    • Petite brassée

      Non

    • Steam Fresh

      Non

    • Steam Sanitary

      Non

    • Séchage rapide

      Non

    • Serviettes

      Non

    • Prévention de plis

      Non

    TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

    • ThinQ (Wi-Fi)

      Non

    • Cycle téléchargé

      Non

    • Jumelage intelligent

      Non

    • Surveillance énergétique

      Non

    • Service client proactif

      Non

    • Démarrage à distance et Surveillance du cycle

      Non

    • Diagnostic intelligent

      Oui

    • Commande vocale (appareil tiers)

      Non

    Ce que les gens disent

    FAQ

    Les sécheuses à culbutage de LG nécessitent-elles l’installation d’une évacuation supplémentaire?

    Les sécheuses à condensation de LG ne nécessitent aucune évacuation et peuvent être installées n’importe où sans contrainte d’espace.

    Quels sont les éléments à prendre en compte lors de l’achat d’une sécheuse à culbutage?

    Lorsque vous choisissez une sécheuse à culbutage, tenez compte de la capacité, de l’efficacité énergétique et de la technologie de séchage. Les sécheuses de LG sont dotées de la technologie de séchage par détecteur qui optimise les temps de séchage en fonction des niveaux d’humidité, garantissant ainsi des résultats parfaits tout en économisant de l’énergie. La technologie de thermopompe de LG offre une efficacité énergétique supérieure à celle des sécheuses à évacuation conventionnelles, ce qui se traduit par des économies d’énergie à chaque cycle.

    Grâce à la technologie LG ThinQMD, vous pouvez commander votre sécheuse de LG à distance, ce qui rend la gestion de votre lavage plus pratique. La conception épurée des appareils de LG s’intègre parfaitement à toute salle de lavage, améliorant à la fois la fonctionnalité et le style.

    Qu’est-ce qu’une sécheuse à thermopompe?

    Une sécheuse à thermopompe fonctionne en recyclant l’air chaud dans le tambour, ce qui signifie qu’elle consomme moins d’énergie et qu’elle sèche vos vêtements plus délicatement. Voici comment cela fonctionne :

     

    1. Chauffage de l’air : La thermopompe chauffe l’air et l’envoie dans le tambour pour absorber l’humidité de vos vêtements.

     

    2. Condensation : L’air humide est ensuite refroidi dans un évaporateur, où l’eau est condensée et recueillie dans un réservoir ou évacuée.

     

    3. Recyclage de l’air : L’air frais et sec est réchauffé et renvoyé dans le tambour pour continuer à sécher vos vêtements.

    Quelles sécheuses à culbutage sont écoénergétiques?

    Les sécheuses à thermopompe sont largement considérées comme des sécheuses écoénergétiques. En particulier, les sécheuses à thermopompe de LG sont conçues dans un souci d’efficacité énergétique. La technologie de thermopompe à double onduleur de LG réduit davantage la consommation d’énergie, offrant des économies substantielles par rapport aux modèles conventionnels. Cela fait des sécheuses de LG un choix idéal, car elles contribuent à réduire vos factures d’électricité tout en offrant des performances de séchage exceptionnelles.

    Nos choix pour vous

    Trouver localement

    Faites l’expérience de ce produit autour de vous.