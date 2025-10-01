Vue avant de Sécheuse électrique à très grande capacité de 7,3 pi³ homologuée ENERGY STAR, DLE6100M

Une sécheuse à thermopompe fonctionne en recyclant l’air chaud dans le tambour, ce qui signifie qu’elle consomme moins d’énergie et qu’elle sèche vos vêtements plus délicatement. Voici comment cela fonctionne :

1. Chauffage de l’air : La thermopompe chauffe l’air et l’envoie dans le tambour pour absorber l’humidité de vos vêtements.

2. Condensation : L’air humide est ensuite refroidi dans un évaporateur, où l’eau est condensée et recueillie dans un réservoir ou évacuée.

3. Recyclage de l’air : L’air frais et sec est réchauffé et renvoyé dans le tambour pour continuer à sécher vos vêtements.