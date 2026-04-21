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Sécheuse à thermopompe de 7,3 pi³, DirectDrive🅫, AI Sensor Dry🅫

Sécheuse à thermopompe de 7,3 pi³, DirectDrive🅫, AI Sensor Dry🅫

DLHC8402W
Vue avant de Sécheuse à thermopompe de 7,3 pi³, DirectDrive🅫, AI Sensor Dry🅫 DLHC8402W
LG Sécheuse à thermopompe de 7,3 pi³, DirectDrive🅫, AI Sensor Dry🅫, DLHC8402W
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principales caractéristiques

  • Super grande capacité
  • Smart Diagnosis🅫
  • Tambour en acier inoxydable NeveRust
  • Option antifroissement
  • Porte réversible
  • Technologie intelligente ThinQ🅫
Plus

Super grande capacité 

Faites moins de lessive en faisant de plus grandes brassées

Séchez plus de vêtements dans chaque brassée grâce à cette sécheuse d’une capacité de XX pi3. Faites moins de brassées et économisez de l’énergie tout en réduisant vos factures d’électricité.

Super grande capacité

Super grande capacité

Technologie de thermopompe à double onduleur

Notre meilleure sécheuse sans évent, la plus écoénergétique

Utilise jusqu’à 55% moins d’énergie* avec des températures basses qui préservent l’éclat des vêtements.

Technologie de thermopompe à double onduleur

Technologie de thermopompe à double onduleur

* Basé sur des tests internes réalisés avec une sécheuse à évacuation traditionnelle DLEX4000 au cycle normal, avec une brassée DOE de 8,45 lb et un taux d’humidité initial de 57,5 % (août 2025).

Sensor DryMC

Le capteur ajuste le temps de séchage pour éliminer la part de hasard

Fini les vêtements humides : le capteur intégré détecte les niveaux d’humidité et ajuste automatiquement le temps de séchage pour les brassées de toutes tailles. Fini le séchage excessif : la sécheuse s’arrête juste au bon moment pour économiser de l’énergie tout en réduisant l’usure des vêtements.

Le capteur ajuste le temps de séchage pour éliminer la part de hasard

*Les images du produit présentées dans les images et les vidéos sont à des fins d’illustration seulement et peuvent différer du produit réel.

Smart Diagnosis🅫

Optez pour la solution intelligente

Si vous éprouvez un problème avec votre laveuse ou votre sécheuse de LG, ne vous inquiétez pas. La fonctionnalité SmartDiagnosis🅫 aide le centre de services à diagnostiquer les problèmes par téléphone ou à l’aide d’une simple application sur votre téléphone intelligent, ce qui vous permet de réduire les appels de service coûteux et peu pratiques*.

* SmartDiagnosis🅫 est un complément aux méthodes existantes de dépistage des problèmes et peut être incapable de résoudre certains problèmes.

Tambour en acier inoxydable NeveRust

Brillante et comme neuve

Ce n’est pas parce que vous voulez que votre sécheuse dure des années qu’elle doit montrer des signes apparents d’usage. Le tambour en acier inoxydable NeveRust est conçu pour continuer à sécher vos vêtements plus efficacement sans montrer de signes d’usure.

Brillante et comme neuve

Brillante et comme neuve

Option antifroissement

Gagnez la guerre contre les plis

Si vous détestez les plis, mais que vous ne pouvez pas enlever les vêtements de la sécheuse dès qu’ils sont secs, il vous suffit de sélectionner l’option Antifroissement avant de démarrer le cycle. La sécheuse fera périodiquement tourner le linge jusqu’à trois heures après la fin du cycle, ou jusqu’à l’ouverture de la porte, afin de réduire les plis.

Gagnez la guerre contre les plis

Gagnez la guerre contre les plis

Porte réversible

Une plus grande souplesse d’installation

Lorsque l’espace est restreint ou que votre buanderie ne correspond pas à une installation « conventionnelle », la porte de cette sécheuse peut facilement être inversée pour s’adapter à vos besoins. Passez d’une ouverte à droite à une ouverture à gauche en quelques minutes. Il suffit de dévisser les charnières et de les réinstaller en utilisant les trous pré-percés du côté opposé.

Technologie intelligente ThinQ🅫

ThinQ🅫 vous simplifie la vie

L’application ThinQ🅫 offre contrôle et commodité pour vous aider à vous simplifier la vie et à profiter du confort de votre demeure. Commandez votre sécheuse à distance ou utilisez des commandes vocales avec les assistants vocaux Google ou Alexa d’Amazon. De plus, téléchargez des cycles supplémentaires et accédez à Smart Diagnosis🅫, au service à la clientèle, et bien plus encore*.

ThinQMD vous simplifie la vie

ThinQMD vous simplifie la vie

* Disponible sur certains appareils intelligents de LG. Les fonctionnalités peuvent varier en fonction du modèle.

Certifiées ENERGY STAR®

Sécheuses écoénergétiques

Le séchage par capteur haute efficacité et les réglages de basse température permettent d’économiser argent et énergie et de consommer 20 % moins d’énergie, tout en conservant une performance optimale.

Source: https://www.energystar.gov/products/appliances/clothes_dryers 

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Caractéristique clé

  • MATÉRIAU et FINITION - Couleur extérieure

    Blanc essence

  • DIMENSIONS et POIDS - Dimensions (L x H x P [po])

    27 x 42 3/4 x 30 1/4

  • CARACTÉRISTIQUES - Pompe à chaleur à double onduleur

    Oui

  • CARACTÉRISTIQUES - Condensateur à nettoyage automatique

    Oui

  • CARACTÉRISTIQUES - Type de source de chaleur

    Pompe à chaleur électrique

  • CARACTÉRISTIQUES - Porte réversible

    Oui

  • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - Jumelage intelligent

    Oui

  • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

Toutes les spécifications

COMMANDES ET AFFICHAGE

  • Type d’affichage

    Dial-A-CycleMC & tableau de commande électronique à afficheur DEL

  • Mise en marche différée

    Non

  • Témoin de verrouillage de la porte

    Non

  • Indicateur de chiffre

    18:88

CARACTÉRISTIQUES

  • Type

    Sécheuse à condensation (sans évacuation)

  • 6 Motion DD

    Oui

  • Conforme aux normes de l’ADA

    Non

  • IA DD

    Oui

  • Séchage par capteur IA

    Oui

  • Condensateur à nettoyage automatique

    Oui

  • Redémarrage automatique

    Non

  • Éclairage du tambour

    Oui

  • Pompe à chaleur à double onduleur

    Oui

  • Double filtre à charpie

    Oui

  • Porte Easyload

    Non

  • Gaufrage tambour intérieur

    Oui

  • Avertisseur de fin de cycle

    Oui

  • Type de source de chaleur

    Pompe à chaleur électrique

  • Moteur à inversion DirectDrive

    Oui

  • Moteur à inversion

    Oui

  • Pieds de mise à niveau

    Oui

  • LoadSense

    Oui

  • Cuve en acier inoxydable NeveRust (côté tambour)

    Oui

  • Porte réversible

    Oui

  • Séchage par détecteur

    Oui

  • SteamFresh

    Non

  • TrueSteam

    Non

  • TurboSteam

    Non

ÉNERGIE

  • Homologuée ENERGY STARMD

    Oui

  • CEF

    9,3

  • ENERGY STARMD Le plus efficace

    Oui

PROGRAMMES

  • Séchage IA

    Oui

  • Tenue plein air (sportive)

    Non

  • Séchage à l’air

    Non

  • Antibactéries

    Non

  • Literie

    Oui

  • Rafraîchir literie

    Non

  • Entretien condenseur

    Oui

  • Délicats

    Oui

  • Cycle téléchargé

    Oui

  • Rafraîchir doudoune

    Non

  • Entretien du baril

    Oui

  • Repassage facile

    Non

  • Rafraîchir

    Non

  • Séchage à la chaleur

    Non

  • Vêtements très sales

    Oui

  • Séchage jumbo

    Non

  • Normal

    Oui

  • Rafraîchir survêtement

    Non

  • Tissus infroissables

    Oui

  • Séchage puissant

    Non

  • Cycle rapide 40

    Non

  • Séchage éclair (séchage rapide)

    Non

  • Séchage sur grille

    Non

  • Journées pluvieuses

    Non

  • Hygiénique

    Non

  • Séchage discret

    Non

  • Petite brassée

    Oui

  • Steam Fresh

    Non

  • Steam Sanitary

    Non

  • Séchage rapide

    Non

  • Serviettes

    Non

  • Prévention de plis

    Non

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

  • Mode de séchage

    Oui

  • Séchage à l’air

    Non

  • Entretien du condensateur

    Oui

  • Verrouillage des commandes

    Oui

  • Avertisseur de séchage humide

    Oui

  • Entretien du tambour

    Oui

  • Éclairage du tambour

    Non

  • Niveau de séchage

    5 niveaux

  • durée du séchage

    Oui

  • Repassage facile

    Non

  • Économie d’énergie

    Non

  • Moins de temps

    Oui

  • Plus de temps

    Oui

  • Séchage sur grille

    Non

  • Réduction de l’électricité statique

    Non

  • Démarrage à distance

    Oui

  • Carillons

    Oui

  • Séchage silencieux

    Non

  • Vapeur

    Non

  • Temp.

    Non

  • Wi-Fi

    Oui

  • Antifroissement

    Oui

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • Cycle téléchargé

    Oui

  • Jumelage intelligent

    Oui

  • Surveillance énergétique

    Oui

  • Service client proactif

    Oui

  • Démarrage à distance et Surveillance du cycle

    Oui

  • Diagnostic intelligent

    Oui

  • Commande vocale (appareil tiers)

    Oui

ALIMENTATION

  • Exigences électriques

    240V, 60Hz, 750W, 22.5lb / 208V, 60Hz, 740W, 22.5lb

BAR CODE

  • Bar Code

    195174147580

CAPACITÉ

  • Capacité (pi.3)

    7,3

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions de la boîte (L × H × P [po])

    29 x 45 3/4 x 31 3/8

  • Dimensions (L x H x P [po])

    27 x 42 3/4 x 30 1/4

  • Profondeur du produit avec la porte ouverte à 90° (po)

    51 1/2

  • Poids incluant l’emballage (lb)

    168,5

  • Poids (lb)

    159,0

MATÉRIAU ET FINITION

  • Couleur extérieure

    Blanc essence

  • Type de porte

    Couvercle en verre trempé teinté noir

  • Arrière de tambour

    Acier inoxydable

  • Côté tambour

    Acier inoxydable

OPTIONS/ACCESSOIRES

  • Piédestal assorti

    N/A

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