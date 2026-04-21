Sécheuse à thermopompe de 7,3 pi³, DirectDrive🅫, AI Sensor Dry🅫

Lorsque l’espace est restreint ou que votre buanderie ne correspond pas à une installation « conventionnelle », la porte de cette sécheuse peut facilement être inversée pour s’adapter à vos besoins. Passez d’une ouverte à droite à une ouverture à gauche en quelques minutes. Il suffit de dévisser les charnières et de les réinstaller en utilisant les trous pré-percés du côté opposé.