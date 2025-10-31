About Cookies on This Site

Série LSBF d’affichage à DEL pour l’intérieur
LSBF025-GD
principales caractéristiques

  • Pas de pixel : 2,50 mm
  • Luminosité : 600 nits
  • Facilité d’installation et d’entretien
  • Conception durable du cadre
  • Compatibilité avec les solutions de logiciel de LG
  • Indice IP (avant/arrière) : IP50/IP50
Plus

De grands écrans à DEL sont installés sur les trois étages d’un grand centre commercial, mettant en avant des publicités pour des parfums.

*Toutes les images de cette page sont présentées à des fins d’illustration uniquement.

La série LSBF a une luminosité de 600 nits, ce qui assure sa visibilité même dans les conditions de forte luminosité.

Luminosité

Grâce à une grande luminosité de 600 nits, l’écran diffuse clairement les contenus et attire l’attention du public. C’est l’écran idéal pour assurer une visibilité lumineuse à l’intérieur.

La série LSBF se compose d’un total de huit modules qui forment un seul boîtier.

Amélioration de la planéité et facilité d’entretien

La série LSBF est composée de quatre modules LSBE qui forment un boîtier de deux modules chacun, ce qui permet de créer un écran homogène. De plus, cela permet un entretien facile.

Le cadre des modèles de la série LSBF est composé d’aluminium.

Conception durable du cadre

La série LSBF est dotée d’un boîtier en aluminium qui renforce sa durabilité, et son cadre, plus résistant que du plastique, offre un fonctionnement stable.

Installation combinée 54 po et 27 po offerte

Les modèles LSBF (54 po) et LSBE (27 po), qui partagent la même plateforme de produits, offrent des combinaisons de matrices flexibles pour diverses configurations spatiales. La compatibilité entre les modèles de 54 po et de 27 po permet des options de dimensionnement polyvalentes en fonction de l’espace disponible, ce qui facilite l’installation.

Les modèles LSBE de 27 po et de 54 po compatibles sont installés sur le mur d’un centre commercial dans les dimensions appropriées.

Compatibilité avec les solutions de logiciel de LG

Lorsqu’elle est connectée au contrôleur de système CVBA de LG, la série LSBF est compatible avec les solutions de logiciel de LG, notamment SGC SuperSign, l’assistant à DEL et ConnectedCare, qui aident les clients à gérer leur propre entreprise adéquatement.

Un employé de LG surveille à distance un écran LSBF à l’aide de la solution de surveillance infonuagique de LG. Le contrôleur de système avec webOS permet à la série LSBF d’être compatible avec les solutions de logiciel de LG.

*La disponibilité du service ConnectedCare de LG, qui doit être acheté séparément, varie d’une région à l’autre. Veuillez communiquer avec le représentant commercial de LG de votre région pour obtenir plus de détails.
*Les éléments suivants peuvent être surveillés par ConnectedCare de LG : le tableau principal (température, état des signaux, vérification FPGA, état de la connexion Ethernet) et la carte de réception (température, alimentation DEL).
* L’interface utilisateur graphique peut varier en fonction des différentes versions de webOS.
* Les solutions logicielles de LG sont vendues séparément.

Toutes les spécifications

White Paper

extension : pdf
Quest for Genius.pdf
Télécharger

Pour accéder à plus de documents et de téléchargements techniques veuillez consulter le portail des partenaires en commerce électronique interentreprises de LG.