Série Ultramince

Conception de coin à 90° offerte
Le contenu avec l’option de coin à 90° est affiché sans aucune discontinuité, même lorsque l’affichage est installé dans un coin.
Compatibilité avec
les solutions de logiciel de LG
Lorsqu’elle est connectée au contrôleur de système CVCA de LG, la série LSCB est compatible avec les solutions de logiciel de LG, notamment SGC SuperSign, l’assistant à DEL et ConnectedCare, qui aident les clients à gérer leur entreprise habilement.
Un technicien de LG surveille l’état de l’écran à DEL grâce au contrôleur et aux solutions de logiciel webOS de LG.
*Les éléments suivants peuvent être surveillés par ConnectedCare de LG : carte principale (température, état des signaux, vérification FPGA, état de la connexion Ethernet), carte de réception (température, alimentation DEL).
Écran incurvé à DEL flexible
Le modèle LSCB-CKF, un écran incurvé à DEL flexible spécialement conçu, prend en charge de véritables courbures concaves et convexes jusqu’à 383 mm*. Cela améliore considérablement la flexibilité de la conception, ce qui permet aux utilisateurs de créer librement l’écran incurvé qu’ils souhaitent obtenir.
Les deux murs du couloir intérieur sont incurvés, et des écrans à DEL sont installés tout le long du mur.
Prise en charge de la redondance de l’alimentation et des signaux
La série LSCB est conçue pour prendre en charge la redondance du signal et de l’alimentation, assurant ainsi le confort des utilisateurs. Grâce à l’unité d’alimentation de secours intégrée en option et à la redondance des signaux, les clients peuvent expérimenter le fonctionnement continu de l’écran sans panne d’alimentation, tandis que les contrôleurs doubles peuvent réduire les pannes d’écran avec une entrée de signal bidirectionnelle.
En ce qui concerne l’affichage à DEL classique de LG, l’erreur est noircie, tandis que pour la série LSCB de LG, seule l’erreur est noircie et affichée.
* La mention « classique » ci-dessus fait référence aux écrans à DEL qui ne prennent pas en charge le mode de redondance de l’alimentation/du signal.
** La fonction de prise en charge de la redondance de l’alimentation est offerte en option.
*** Dans le cas de la prise en charge de la redondance de l’alimentation, des coûts supplémentaires peuvent être ajoutés.
Key Feature
- Pas de pixel : 2,50 mm
- Luminosité : 800 cd/m²
- Ultramince
- CEM de classe B, BS 476 section 7, classe 1
Toutes les spécifications
