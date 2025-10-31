Série d’affichage DEL pour l’intérieur

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Un entretien plus sûr grâce à l’utilisation de fils de sécurité
Lors du retrait d’un module des boîtiers, le fil de sécurité permet de sécuriser l’entretien en empêchant l’écran et le module de tomber.