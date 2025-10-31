About Cookies on This Site

Série d’affichage DEL pour l’intérieur
LSBE015-GD
principales caractéristiques

  • Pas de pixel : 1,56 mm
  • Luminosité : 600 nits
  • Facilité d’installation et d’entretien
  • Conception durable du cadre
  • Compatibilité avec les solutions de logiciel de LG
  • Indice IP : IP50 / IP50 (avant/arrière)
Série LSBE à DEL pour l’intérieur

Des écrans à DEL sont installés sur toute la surface des piliers carrés d’un centre commercial et affichent des publicités. Les écrans affichent une image claire et uniforme, même sur les coins des piliers.

*Toutes les images de cette page sont présentées à des fins d’illustration uniquement.

Luminosité

Grâce à une grande luminosité de 600 nits, l’écran diffuse clairement les contenus et attire l’attention du public. C’est l’écran idéal pour assurer une visibilité lumineuse à l’intérieur.

La série LSBE a une luminosité de 600 nits, ce qui assure sa visibilité même dans des conditions de forte luminosité.

Conception de coin à 90° offerte

Si vous ajoutez l’option de coin à 90°, la série LSBE s’intégrera parfaitement dans votre espace et présentera du contenu fluide aux clients.

Le contenu avec l’option de coin à 90° est affiché sans aucune discontinuité, même lorsque l’affichage est installé dans un coin.

Option de protection colle sur carte

Revêtement en polymère spécial anti-rayures et anti-statique qui permet de réduire le risque d’endommagement des pixels en cas de contact ou de choc accidentel.

La série LSBE est dotée d’une protection colle sur carte qui réduit les dommages causés aux pixels par les chocs externes.

*La protection colle sur carte est offerte en option pour les modèles suivants : LSBE012-GDG, LSBE015-GDG, LSBE018-GDG et LSBE025-GDG, en avril 2025.

Amélioration de la planéité et
facilité d’entretien

La série LSBE fait appel à deux modules pour former un seul boîtier, ce qui permet de réduire au minimum les écarts entre les modules par rapport aux boîtiers composés de plusieurs modules, ce qui permet d’obtenir un écran plus lisse avec moins d’écarts visibles. La série LSBE s’entretient également facilement grâce à son avantage structurel.

La série LSBE fait appel à seulement deux modules pour former un boîtier.

Le module est déplacé de manière sécuritaire grâce au fil de sécurité.

Un entretien plus sûr grâce à l’utilisation de fils de sécurité

Lors du retrait d’un module des boîtiers, le fil de sécurité permet de sécuriser l’entretien en empêchant l’écran et le module de tomber.

Le cadre des modèles de la série LSBE est fait d’aluminium.

Conception durable du cadre

La série LSBE est dotée d’un boîtier en aluminium qui renforce sa durabilité, et son cadre, plus résistant que du plastique, offre un fonctionnement stable.

Protection contre la propagation des flammes

La série LSBE est conforme à la norme d’évaluation de la propagation des flammes, avec une note de classe C d’après un test réalisé en vertu de la norme EN 13501-1:2018. Grâce à sa résistance au feu, la série LSBE contribue à la sécurité de votre espace.

La série LSBE est conçue pour résister au feu.

*Le test a été réalisé par SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., LTD du 21 au 24 août 2023, conformément à la norme EN 13501-1:2018. Le module DEL portant le numéro de produit (LSBE XX-XXX) a été utilisé comme sujet du test. Les résultats des tests ont confirmé sa conformité à la norme EN 13501-1:2018, Classe C-s2, d0.

Compatibilité avec les solutions de logiciel de LG

Lorsqu’elle est connectée au contrôleur de système CVBA de LG, la série LSBE est compatible avec les solutions de logiciel de LG, notamment SGC SuperSign, l’assistant à DEL et ConnectedCare, qui aident les clients à gérer leur entreprise adéquatement.

Un employé de LG surveille à distance un écran LSBE installé dans un autre endroit en utilisant la solution de surveillance infonuagique de LG. Le contrôleur de système avec webOS rend la série LSBE compatible avec les solutions de logiciel de LG.

*La disponibilité du service ConnectedCare de LG, qui doit être acheté séparément, varie selon les régions. Veuillez donc communiquer avec le représentant commercial de LG de votre région pour obtenir plus de détails.

*Les éléments qui peuvent être gérés par ConnectedCare de LG sont les suivants : Tableau principal (température, état des signaux, vérification FPGA, état de la connexion Ethernet), carte de réception (température, alimentation DEL)

*L’interface utilisateur graphique peut varier en fonction des différentes versions de webOS.

*Les solutions logicielles de LG sont vendues séparément.

