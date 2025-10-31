About Cookies on This Site

Affichage à DEL pour vitrine
Demande d'achat

Affichage à DEL pour vitrine

Affichage à DEL pour vitrine

LWBC039-GDR
front view with inscreen
Front view
-45 degree side view
-90 degree side view
+45 degree side view
+90 degree side view
rear view
-45 degree rear view
+45 degree rear view
rear view taken from the top right
bottom view
top view
principales caractéristiques

  • Pas de pixel : 3,91 mm
  • Luminosité : 3 500 nits
  • Cadre mince
  • Des performances élevées et durables
  • Verrouillage rapide et conception à rabat
  • Accès par l’avant ou l’arrière
Plus

Affichage à DEL pour vitrine

Une femme regarde un grand écran à DEL installé sur le mur d’une vitrine.

*Toutes les images de cette page Web sont présentées à des fins d’illustration uniquement.

Une femme qui porte des lunettes de soleil regarde des publicités sur l’écran installé dans la vitrine d’un magasin. Les publicités sur l’écran sont très visibles, même en plein soleil.

Haute visibilité sous la lumière du soleil

Grâce à une grande luminosité de 3 500 nits, l’écran LWBC diffuse clairement le contenu et attire l’attention du public. C’est l’écran idéal pour assurer une visibilité extérieure.

Le contenu s’affiche efficacement même lorsque l’écran est installé dans un coin de 90°.

Conception de coin à 90° offerte

Si vous ajoutez l’option de coin à 90°, la série LWBC s’intégrera parfaitement dans votre espace et présentera du contenu fluide et impeccable aux clients.

Front or Rear Installation & Maintenance

Installation et entretien par l’avant ou par l’arrière

Accès facile par l’avant ou par l’arrière pour l’entretien du boîtier.

Une vue agrandie de la fonctionnalité de verrouillage rapide et de la conception à rabat à l’arrière du boîtier.

Verrouillage rapide et conception à rabat

Installation facile grâce au système de verrouillage rapide, pour un alignement exceptionnel. De plus, la conception à rabat permet de réparer et de remplacer facilement le système d’alimentation et la carte de réception intégrés.

Compatibilité avec
les solutions de logiciel de LG

Alimentée par le contrôleur de système à haute performance de LG, la série LWBC est compatible avec les solutions de logiciel de LG, notamment SGC SuperSign, l’assistant à DEL et ConnectedCare, qui aident les clients à gérer leur entreprise de manière impeccable.

"Un employé de LG surveille à distance un écran LWBC installé dans un autre endroit en utilisant la solution de surveillance infonuagique de LG. Le contrôleur de système avec webOS rend la série LWBC compatible avec les solutions de logiciel de LG."

*La disponibilité du service ConnectedCare de LG, qui doit être acheté séparément, varie selon les régions. Veuillez donc communiquer avec le représentant commercial de LG de votre région pour obtenir plus de détails.

*Les éléments qui peuvent être gérés par ConnectedCare de LG sont les suivants : Tableau principal (température, état des signaux, vérification FPGA, état de la connexion Ethernet), carte de réception (température, alimentation DEL).

*L’interface utilisateur graphique peut varier en fonction des différentes versions de webOS.

Toutes les spécifications

