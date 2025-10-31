Micro DEL pour la production virtuelle

La série LBAG utilise une puce à DEL soigneusement sélectionnée, qui est un facteur clé pour déterminer la pureté des couleurs. La longueur d’onde est ainsi réduite, ce qui permet d’afficher des couleurs uniformes à l’écran. En outre, la technologie améliorée de transfert de gamme lui permet de reproduire des couleurs proches de la couleur d’origine, ce qui est essentiel pour les endroits où la représentation exacte des couleurs est nécessaire.