Micro DEL pour la production virtuelle
Demande d'achat

Micro DEL pour la production virtuelle

Micro DEL pour la production virtuelle

LBAG015-G3
Front view with infill image
Rear view
-45 degree rear side view
+45 degree rear side view
-45 degree rear side view taken from the top right
+45 degree rear side view taken from the top left
Top view
Bottom view
Front view with infill image
Rear view
-45 degree rear side view
+45 degree rear side view
-45 degree rear side view taken from the top right
+45 degree rear side view taken from the top left
Top view
Bottom view

principales caractéristiques

  • Pas de pixel : 1,56 mm
  • Luminosité : 1 500 nits
  • Expérience utilisateur et interface utilisateur puissantes avec dispositif de commande MVR
  • Facilité d’installation et d’entretien
  • Effet de courbe disponible
  • Système d’empilage et de suspension disponible
Plus

Micro DEL pour
la production virtuelle

Une femme se fait filmer devant un grand écran à DEL en forme de cube. L’écran à DEL affiche un arrière-plan enneigé et étoilé étincelant qui contraste grandement avec la robe rouge de la femme, créant ainsi une image éclatante sur le grand écran.

*Toutes les images de cette page sont présentées à des fins d’illustration uniquement.

Expérience utilisateur et interface
utilisateur puissantes avec dispositif de commande MVR

Grâce au dispositif de commande MVR, la série LBAG a désormais la capacité d’offrir de puissantes fonctionnalités expérience utilisateur et interface utilisateur. Des fonctionnalités de cartographie en temps réel, de commande multi-utilisateurs, de contrôle supérieur des couleurs, de correction des coutures à grande vitesse à l’aide d’une manette de jeu ainsi que de surveillance et de diagnostic par le biais de diagnostics à distance sont offertes.

Le dispositif de commande MVR permet d’accéder à des fonctions comme la cartographie en temps réel et la commande multi-usages, le contrôle supérieur des couleurs, la correction des coutures à grande vitesse à l’aide d’une manette de jeu, ainsi que la surveillance et le diagnostic à l’aide de diagnostics à distance.

*Le dispositif de commande MVR doit être acheté séparément.

Facilité d’installation et d’entretien

Le module peut être facilement retiré, même à mains nues, car il est doté d’un accès pour l’entretien à l’arrière qui ne nécessite aucun outil. Les goupilles de positionnement et les aimants facilitent également le réglage des panneaux, ce qui permet d’assembler l’écran en toute simplicité.

Les pièces de l’armoire, y compris la « goupille de positionnement », le « support de module d’affichage à DEL et la conception sans vis », le « verrouillage rapide et le contrôle d’une seule main » et le « boulon sans tête » sont représentés de manière agrandie.

Le voyant à DEL situé à l’arrière de la série LBAG est illustré dans une vue agrandie.

Voyant à DEL pour vérifier l’état

Le voyant à DEL permet aux utilisateurs de vérifier l’état de la série LBAG grâce à un code de couleurs.

La partie où l’armoire peut être empilée ou suspendue est agrandie et montrée.

Système d’empilage et de suspension disponible

Cette série peut être empilée ou suspendue en utilisant les accessoires offerts en option, comme des poutres simples ou doubles, pour l’adapter à l’environnement du studio.

*Les accessoires d’installation doivent être achetés séparément.

Des murs à DEL incurvés sont installés dans un studio.

Effet de courbe disponible

Le système d’inclinaison et le dispositif de verrouillage rapide sont conçus pour faciliter l’installation des écrans incurvés. Le système permet une inclinaison allant jusqu’à 10 degrés dans la surface concave tout en assurant un raccord mécanique sûr.

Un écran prenant en charge la technologie HDR et affichant des couleurs vives et un écran avec un taux de rafraîchissement élevé reproduisant des couleurs exactes sont présentés.

Qualité de diffusion disponible

Grâce à la capacité HDR et au traitement vidéo à faible latence, la série LBAG prend en charge la qualité de diffusion, offrant une lecture précise et fluide.

La série LBAG fait appel à la technologie de revêtement noir intégral et à la technologie de pastillage pour afficher un noir au contraste élevé.

Immersion noire, détails animés

En retirant le boîtier entourant les puces DEL R, V, B et en appliquant la technologie de revêtement noir intégral propre à LG, la série LBAG offre de manière surprenante un noir beaucoup plus profond que le boîtier classique des affichages à DEL*. Cela permet non seulement d’améliorer la vivacité des couleurs, mais aussi de faire apparaître les détails qui étaient cachés dans les ombres, ce qui donne au public un sentiment d’immersion.

*Basé sur l’affichage à DEL classique de LG.

La technologie de la série LBAG met en valeur les couleurs de l’arc-en-ciel avec une uniformité et reproduit des couleurs extrêmement fidèles aux couleurs originales.

Couleurs exactes, comme prévues

La série LBAG utilise une puce à DEL soigneusement sélectionnée, qui est un facteur clé pour déterminer la pureté des couleurs. La longueur d’onde est ainsi réduite, ce qui permet d’afficher des couleurs uniformes à l’écran. En outre, la technologie améliorée de transfert de gamme lui permet de reproduire des couleurs proches de la couleur d’origine, ce qui est essentiel pour les endroits où la représentation exacte des couleurs est nécessaire.

Grand angle de visionnement en couleur

La structure de la série LBAG réduit au minimum la distorsion des couleurs en fonction de l’angle de visionnement. En d’autres termes, la couleur originale peut être appréciée même depuis les angles latéraux, captivant les piétons même lorsque l’écran est installé dans un vaste lieu public.

Même sous un grand angle, la technologie de la série LBAG reproduit fidèlement les véritables couleurs grâce à son grand format allongé.

Toutes les spécifications

White Paper

extension : pdf
Quest for Genius.pdf
Télécharger

Pour accéder à plus de documents et de téléchargements techniques veuillez consulter le portail des partenaires en commerce électronique interentreprises de LG.