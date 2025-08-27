About Cookies on This Site

Affichage UHD
Affichage UHD

75UH5N-M

75UH5N-M
Front view with infill image
Front view
-45 degree side view
-90 degree side view
+45 degree side view
+90 degree side view
Rear view
Top view
Image taken from the top right
principales caractéristiques

  • Résolution : 3 840 × 2 160 (UHD)
  • Luminosité : 500 nits (typ.)
  • Traitement de surface (voile) : 25 %
  • Largeur du cadre : 12,9 mm
Grand écran d’affichage UHD de conception mince

Des panneaux installés sur les murs intérieurs du centre commercial affichent des publicités aux images réalistes.

*Toutes les images de cette page sont présentées à des fins d’illustration uniquement.

Grand écran accrocheur

Un grand écran permet de capter efficacement l’attention des gens. En particulier, le modèle de 86 po prend en charge la fréquence de 120 Hz, ce qui permet un affichage fluide du contenu.

Le salon de l’entreprise est doté d’un grand écran UH5N-M installé sur le mur. Le grand écran affiche des images très nettes, ce qui permet de capter facilement l’attention des gens.

Conception robuste et résistance aux flammes

Le couvercle extérieur du produit est conçu pour résister efficacement à la propagation des flammes, ce qui en fait un produit idéal pour une installation dans les espaces publics.

*Sur la base de tests effectués par un tiers, le dessus du boîtier et le couvercle arrière du produit appartiennent à la Classe A1 (dessus du boîtier) et à la Classe A2 (couvercle arrière) selon la norme EN13501-1, et à la Classe 1 selon la norme BS476 Partie 7

Faible profondeur et cadre uniforme

Malgré son grand écran, le modèle UH5N-M présente une faible profondeur, ce qui est avantageux pour l’aménagement intérieur. Pour éviter les problèmes visuels lors du passage en mode portrait, le cadre a une épaisseur uniforme sur les quatre côtés, offrant une parfaite symétrie en haut, en bas, à gauche et à droite. Ce modèle peut donc être agencé de différentes manières.

Le modèle UH5N-M est installé au mur d’un magasin de cosmétiques. Sa conception fine et son cadre uniforme s’intègrent parfaitement à l’intérieur.

Fonctionnement polyvalent
avec plusieurs ports USB

Grâce à la prise en charge de deux ports USB, le modèle UH5N-M offre des options d’utilisation polyvalentes. Par exemple, il est possible d’utiliser le contenu de l’écran tout en utilisant simultanément d’autres appareils connectés. Cela inclut des tâches pratiques telles que le téléchargement de fichiers PPT à partir de périphériques de stockage externes tout en utilisant une souris ou un clavier lors d’une réunion.

Un homme dirige une réunion à l’aide d’une souris et d’un clavier, qui sont connectés au modèle UH5N-M et utilisés simultanément.

Une comparaison rapide montre que la qualité Ultra-HD est quatre fois supérieure à celle de la pleine HD.

Écran à haute résolution

Cet écran offre une résolution quatre fois supérieure à la pleine HD, ce qui satisfait les clients sur le plan visuel. En outre, le revêtement antireflet de l’écran réduit les reflets dans les environnements à forte luminosité, ce qui améliore la visibilité et la lisibilité, offrant ainsi plus de confort aux clients.

L’interface graphique intuitive permet d’effectuer simultanément un certain nombre de tâches.

Plateforme webOS conviviale

Le modèle UH5N-M est doté d’un système sur puce haute performance qui permet d’effectuer plusieurs tâches sans avoir recours à un lecteur multimédia séparé. La plateforme webOS fournit des outils de développement d’applications avec une interface utilisateur intuitive qui améliore le confort, permettant une connexion facile avec des capteurs externes et des applications partenaires webOS pour créer un environnement convivial pour les SI.

Durabilité et fiabilité

Optimisé pour les environnements professionnels, le modèle UH5N-M est protégé contre la rouille et la poussière grâce à un revêtement enrobant et à sa certification IP5x, ce qui permet un fonctionnement stable.

Le modèle UH5N-M dispose d’un revêtement enrobant pour protéger l’écran, même dans un environnement salin ou humide.

Le modèle UH5N-M offre des fonctionnalités de sécurité pour protéger les données importantes contre les accès externes ou les attaques.

Fonctionnalités de sécurité améliorée

Le modèle UH5N-M offre des fonctionnalités de sécurité avancées, y compris la technologie EKP (Enhanced Kernel Protection) de LG, pour protéger les données importantes contre les accès externes ou les attaques. L’affichage UHD de LG détient également des certifications fiables dans le domaine de la sécurité de l’information afin de préserver les données et les activités des clients en toute sécurité. Par exemple, ce modèle est certifié ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2.

Solutions SuperSign

SuperSign est une solution de gestion de contenu intégrée et intuitive pour le contenu d’affichage numérique créatif et organisé dans votre espace, connectant les clients à une gamme de services offrant des expériences utilisateur pratiques. Il existe diverses versions, comme SuperSign Cloud, alors découvrez et appréciez la version qui vous convient le mieux.

Les gérants d’un café créent des menus qui seront affichés à l’écran installé sur le mur du café à l’aide du logiciel de gestion de contenu.

Key Feature

  • Résolution : 3 840 × 2 160 (UHD)
  • Luminosité : 500 nits (typ.)
  • Traitement de surface (voile) : 25 %
  • Largeur du cadre : 12,9 mm
Toutes les spécifications

ACCESSOIRE

  • De base

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, Cable Holder(6ea)

  • Optionnel

    일반 Wall Mount (LSW640A/B)

CERTIFICATION

  • ePEAT (États-Unis uniquement)

    O / Carbon "Measured" (TBD)

  • Sécurité

    CB / NRTL

CONNECTIVITÉ

  • Sortie audio

    O(1)

  • Entrée HDMI

    O(3), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4

  • Entrée IR

    O(1)

  • Sortie IR

    Ｘ (Support IR daisy chain via RS232C IN/OUT)

  • Entrée RS232C

    O(1), 4pin Phone-jack

  • Sortie RS232C

    O(1), 4pin Phone-jack

  • Entrée USB

    USB2.0 Type A(2)

FONCTIONNALITÉ - MATÉRIEL

  • Mémoire interne (eMMC)

    16GB

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

  • Couleur du cadre

    Black

  • Poids (tête)

    35.7 kg

PANNEAU

  • Type de rétroéclairage

    Edge

  • Luminosité

    500nit(typ.)

  • Gamme de couleurs

    BT709 95%

  • Rapport de contraste

    1,200:1

  • Durée de vie

    50,000Hrs (Min.)

  • Résolution native

    3840 x 2160 (UHD)

  • Heures de fonctionnement (Heures/Jour)

    24/7

  • Temps de réponse

    8m (G to G)

ALIMENTATION

  • Alimentation électrique

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Type d’alimentation

    Built-In Power

CONSOMMATION D’ÉNERGIE

  • BTU (Unité thermique britannique)

    546 BTU/Hr(Typ.), 843 BTU/Hr(Max)

  • DPM

    0.5W

  • Max.

    247W

  • Mise hors tension

    0.5W

  • Économie d’énergie intelligente (70 %)

    112W

  • Typ.

    160W

SON

  • Haut-parleur (intégré)

    O (10W X 2)

