Le modèle UH5N-M offre des fonctionnalités de sécurité avancées, y compris la technologie EKP (Enhanced Kernel Protection) de LG, pour protéger les données importantes contre les accès externes ou les attaques. L’affichage UHD de LG détient également des certifications fiables dans le domaine de la sécurité de l’information afin de préserver les données et les activités des clients en toute sécurité. Par exemple, ce modèle est certifié ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2.