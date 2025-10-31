We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Téléviseur homologué UL pour usage dans les hôpitaux
Un patient allongé dans son lit regarde la télévision tout en l’écoutant au moyen d’un haut-parleur d’oreiller.
*Toutes les images de cette page Web sont présentées à des fins d’illustration uniquement.
Prise en charge d’un
haut-parleur d’oreiller
Le téléviseur pour utilisation dans les hôpitaux est doté d’une interface compatible avec un haut-parleur d’oreiller* qui peut commander le son et l’image du téléviseur directement à partir du chevet du patient.
*Le haut-parleur d’oreiller n’est pas fourni par LG (vendu séparément).
Prise en charge d’un dispositif d’appel infirmier
Grâce au système d’appel infirmier fourni par le haut-parleur d’oreiller* connecté au téléviseur pour usage dans les hôpitaux de LG, le personnel peut être appelé immédiatement en cas d’urgence.
Homologué UL pour usage dans les hôpitaux
Le téléviseur pour usage dans les hôpitaux est conçu pour un environnement médical et hospitalier, et il répond aux normes de sécurité de l’UL.
Menu rapide
Le nouveau menu rapide (ver. 5.0) permet au personnel hospitalier de personnaliser et d’utiliser facilement ses propres menus télévisés à l’aide de modèles, y compris un outil de création vidéo pour réaliser des vidéos promotionnelles.
Différents modèles télévisés propres aux besoins des hôpitaux sont présentés.
Pro:Centric V, un outil de gestion simple et efficace
Soutenu par son propre serveur et sa propre application, Pro:Centric V offre des solutions complètes, en particulier pour l’infrastructure RF, permettant au personnel hospitalier de fournir des renseignements de manière efficace. Grâce à des modèles personnalisables faciles à utiliser, le personnel hospitalier est en mesure d’adapter l’aspect et la convivialité du contenu et de ses communications, ce qui permet aux patients et aux visiteurs de se sentir pris en charge.
Pro:Centric V offers a customizable template & page, multi-language, multi-channel spooling, billing info, etc. to help in delivering hospital information simply and effectively.
Key Feature
- Homologué UL pour usage dans les hôpitaux
- Prise en charge d’un haut-parleur d’oreiller
- Système d’appel infirmier fiable
- Solution Pro:Centric V
Toutes les spécifications
Manuel et logiciels
Télécharger les manuels des produits et les derniers logiciels pour vos produits LG.
Dépannage
Trouvez des vidéos et des informations utiles sur vos systèmes de produits.
Information de garantie
Vérifier les informations de garantie LG ici.
Pièces et accessoires
Achetez filtres et pièces de remplacement LG authentiques
Enregistre-ment du
produit.
L’enregistrement de votre produit vous aidera à obtenir une assistance plus rapide.
Support produit
Trouver manuel, dépanner et la garantie de votre produit LG.
Assistance pour commander
Suivez votre commande et vérifiez la FAQ de la commande.
Demande de reparation
Demander un service de réparation en ligne.
Nous contacter
Clavardez avec nous
Obtenez vos réponses de nos assistants virtuels.
Envoyez-nous un courriel
Pas le temps de discuter ? Envoyez votre demande au soutien LG.
Appelez-nous
Parlez directement avec un de nos représentants.
Votre voix à l'équipe Exécutif LG
Votre opinion nous intéresse. Partagez-la avec l’équipe Exécutif LG.
White Paper
extension : pdf
Pour accéder à plus de documents et de téléchargements techniques veuillez consulter le portail des partenaires en commerce électronique interentreprises de LG.
Produit Recommandé