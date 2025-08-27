About Cookies on This Site

Téléviseur homologué UL pour usage dans les hôpitaux
Téléviseur homologué UL pour usage dans les hôpitaux

Téléviseur homologué UL pour usage dans les hôpitaux

32LN572M9UB
Front view with infill image
Front view
-45 degree side view
-90 degree side view
+45 degree side view
Front view with infill image
Front view
-45 degree side view
-90 degree side view
+45 degree side view

principales caractéristiques

  • Homologué UL pour usage dans les hôpitaux
  • Prise en charge d’un haut-parleur d’oreiller
  • Système d’appel infirmier fiable
  • Solution Pro:Centric V
Plus

Téléviseur homologué UL pour usage dans les hôpitaux

Un patient allongé dans son lit regarde la télévision tout en l’écoutant au moyen d’un haut-parleur d’oreiller.

*Toutes les images de cette page Web sont présentées à des fins d’illustration uniquement.

Les données de réglage de l’écran peuvent être stockées sur clé USB et transmises à d’autres écrans.

Les données de réglage de l’écran peuvent être stockées sur clé USB et transmises à d’autres écrans.

Prise en charge d’un
haut-parleur d’oreiller

Le téléviseur pour utilisation dans les hôpitaux est doté d’une interface compatible avec un haut-parleur d’oreiller* qui peut commander le son et l’image du téléviseur directement à partir du chevet du patient.

*Le haut-parleur d’oreiller n’est pas fourni par LG (vendu séparément).

Prise en charge d’un dispositif d’appel infirmier

 

Grâce au système d’appel infirmier fourni par le haut-parleur d’oreiller* connecté au téléviseur pour usage dans les hôpitaux de LG, le personnel peut être appelé immédiatement en cas d’urgence.

Homologué UL pour usage dans les hôpitaux

 

Le téléviseur pour usage dans les hôpitaux est conçu pour un environnement médical et hospitalier, et il répond aux normes de sécurité de l’UL.

Les données de réglage de l’écran peuvent être stockées sur clé USB et transmises à d’autres écrans.

Clonage par USB

Le clonage des données par USB rend la gestion de plusieurs écrans plus efficace. Au lieu de configurer chaque écran individuellement, le gestionnaire informatique peut copier les données sur une clé USB* pour un écran, pour ensuite les envoyer aux autres écrans par un connecteur USB.

*La clé USB n’est pas fournie par LG (vendue séparément).

Chaque télécommande ne commande qu’un seul téléviseur désigné.

Fonction Multi IR

La fonction Multi IR* élimine les interférences de signal des télécommandes qui peuvent se produire entre plusieurs téléviseurs dans un même endroit. Le téléviseur pour utilisation dans les hôpitaux de LG prend en charge cette fonction, de sorte que les utilisateurs peuvent commander librement leur propre téléviseur sans déranger les autres.

*La télécommande Multi IR n’est pas fournie par LG (vendue séparément).

Des téléviseurs pour usage dans les hôpitaux de LG sont connectés au décodeur, et la télécommande y est également connectée.

Sortie IR

Lorsque vous utilisez le décodeur compatible*, la série LN572M peut être commandée à l’aide d’une seule télécommande.

 

*Le décodeur n’est pas fourni par LG (vendu séparément).

Un téléviseur projette des messages d’accueil avec des images.

Écran d’accueil

Affichez un message d’accueil chaleureux avec le nom et le logo de votre hôpital sur le téléviseur lorsqu’il est allumé. L’écran d’accueil fournit une expérience invitante et personnalisée à vos patients.

Menu rapide

Le nouveau menu rapide (ver. 5.0) permet au personnel hospitalier de personnaliser et d’utiliser facilement ses propres menus télévisés à l’aide de modèles, y compris un outil de création vidéo pour réaliser des vidéos promotionnelles.

Différents modèles télévisés propres aux besoins des hôpitaux sont présentés.

Pro:Centric V, un outil de gestion simple et efficace

Soutenu par son propre serveur et sa propre application, Pro:Centric V offre des solutions complètes, en particulier pour l’infrastructure RF, permettant au personnel hospitalier de fournir des renseignements de manière efficace. Grâce à des modèles personnalisables faciles à utiliser, le personnel hospitalier est en mesure d’adapter l’aspect et la convivialité du contenu et de ses communications, ce qui permet aux patients et aux visiteurs de se sentir pris en charge.

Pro:Centric V offers a customizable template & page, multi-language, multi-channel spooling, billing info, etc. to help in delivering hospital information simply and effectively.

Toutes les spécifications

