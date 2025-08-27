We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGearMC G6 Moniteur de jeu IPS QHD 27 pouces 300Hz | 27G640A avec DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDRMC 400, 1ms (GtG), USB-C (PD 15W)
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
Une clarté qui vous garde aux commandes
Avec son écran QHD 27 pouces (2560x1440), le moniteur offre des visuels réalistes et une qualité d’image constante, apportant clarté et profondeur. La résolution 1440p et le format 16:9 offrent une vue équilibrée et en plein écran, améliorant la perception de l’espace dans le jeu — vous maintenant immergé tout en rendant les éléments visuels essentiels faciles à suivre.
Plongez dans des couleurs authentiques, dominez le jeu
Notre moniteur de jeu prend en charge un large spectre de couleurs, couvrant 95% (Typ.) de l’espace colorimétrique DCI-P3, offrant une restitution fidèle des couleurs avec la certification VESA DisplayHDRMC 400, pour une expérience de jeu réaliste.
Une vitesse impressionnante,,
plongez dans le jeu avec
1ms (GtG)
Le temps de réponse ultra-rapide de 1 ms (GtG),
réduisant les images fantômes inversées et offrant une réactivité élevée, vous permet de profiter d’une toute nouvelle expérience de jeu.
*Sélectionnez le « Mode Plus Rapide » pour activer le « Temps de Réponse 1 ms » (Réglage du Jeu → Temps de Réponse → Mode Plus Rapide).
Mouvement fluide,
Jeu infini
Réduisez les déchirures et les ralentissements grâce à la technologie AMD FreeSyncMC Premium et à la compatibilité NVIDIAMD G-SYNCMD officiellement validée sur un moniteur de jeu 4K. Profitez d’une réduction significative des déchirures d’écran et des saccades pour un gameplay fluide et d’une clarté exceptionnelle.
*Les performances de cette fonctionnalité sont comparées à celles de modèles ne disposant pas de la technologie de synchronisation.
*Des erreurs ou des retards peuvent survenir selon la connexion réseau.
Dynamic Action Sync
En réduisant le délai d’entrée grâce à Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent saisir les moments décisifs en temps réel et réagir rapidement.
Design épuré et sans encombrement
Découvrez un éclairage hexagonal et une conception pratiquement sans bordures, associés à un socle entièrement réglable pour la rotation, l’inclinaison, la hauteur et le pivot. Le pied en L, conçu sans encombrement, permet d’optimiser l’espace du bureau et d’éliminer les zones inutilisées, rendant votre installation à la fois propre et efficace.
Key Feature
- Écran IPS QHD 27 pouces (2560x1440)
- Temps de réponse de 1 ms (GtG)
- DisplayHDR<sup>MC</sup> 400 avec DCI-P3 95%
- Compatible NVIDIA<sup>MD</sup> G-SYNC<sup>MD</sup> / AMD FreeSync<sup>MC</sup> Premium
- Conception pratiquement sans bordures sur 3 côtés
- Pied en forme de L pour un espace dégagé
Caractéristique clé
Taille [pouces]
27
Résolution
2560 x 1440
Type de panneau
IPS
Format d’image
16:9
Gamme de couleurs (typ.)
DCI P3 90% (CIE1976)
Luminosité (typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
300
Temps de réponse
1ms (GtG at Faster)
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation horizontale / Pivot
Toutes les spécifications
INFORMATION
Nom du produit
UltraGear
Année
Y25
ÉCRAN
Format d’image
16:9
Luminosité (min.) [cd/m²]
320cd/m²
Luminosité (typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
1.07B
Gamme de couleurs (min.)
DCI P3 90% (CIE1976)
Gamme de couleurs (typ.)
DCI P3 90% (CIE1976)
Rapport de contraste (min.)
600:1
Rapport de contraste (typ.)
1300:1
Type de panneau
IPS
Pas de pixel [mm]
0.2328 x 0.2328 mm
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
300
Résolution
2560 x 1440
Temps de réponse
1ms (GtG at Faster)
Taille [cm]
68.378
Taille [pouces]
27
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FONCTIONNALITÉS
FreeSyncMC d’AMD
FreeSync Premium
Changement d’entrée automatique
Oui
Stabilisateur de noir
Oui
Couleur calibrée en usine
Oui
Faiblesse chromatique
Oui
Réticule
Oui
Synchronisation à action dynamique
Oui
Compteur d’ips
Oui
HDR10
Oui
Effet HDR
Oui
G-SyncMC de NVIDIA
Compatible G-SYNC
Mode Lecture
Oui
Touche définie par l’utilisateur
Oui
VESA DisplayHDRMC
DisplayHDRMC 400
TRV
Oui
CONNECTIVITÉ
DisplayPort
Oui (1 unité)
Version du DP
1.4
HDMI
Oui (2 unités)
Sortie pour casque d’écoute
3 pôles (Audio uniquement)
USB de type C
Oui (1 unité)
USB de type C (transmission de données)
Oui
USB de type C (alimentation électrique)
15W
Port USB descendant
Oui (2 unités / ver 3.0)
Port USB ascendant
Oui (1 unité / ver 3.0)
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240V (50/60Hz)
Consommation d’énergie (c. c. éteint)
Moins de 0,3W
Consommation d’énergie (mode Veille)
Moins de 0,5W
Type
Alimentation externe (Adaptateur)
SON
Haut-parleur
5W x 2
MÉCANIQUE
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation horizontale / Pivot
DIMENSIONS ET POIDS
Poids à l’expédition [kg]
7.4kg
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
810×165×465mm
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
613.68×365.77×57.44mm
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
613,68 × 539,1 × 239 (Haut) / 613,68 × 389,1 × 239 (Bas)
Poids sans le socle [kg]
3.4kg
Poids avec le socle [kg]
5.47kg
ACCESSOIRES
DisplayPort
Oui
HDMI
Oui (Ver 2.1)
