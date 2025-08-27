We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Moniteur de jeu LG UltraGearMC 27 pouces OLED de 4ᵉ génération 280 Hz QHD │ 27GX700A avec VESA DisplayHDRMC True Black 500
principales caractéristiques
- Écran OLED QHD 27 pouces (2560 x 1440)
- VESA DisplayHDRMC True Black 500
- OLED avec taux de rafraîchissement de 280 Hz
- Temps de réponse de 0,03 ms (GtG)
- Compatible NVIDIAMD G-SYNCMD / Certifié VESA AdaptiveSync / AMD FreeSyncMC Premium Pro
- Design d’éclairage hexagonal avec support en L optimisé pour économiser l’espace
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
Présentation du OLED de 4ᵉ génération le plus lumineux de LG*
Découvrez le tout premier moniteur de jeu de LG équipé de l’OLED de 4ᵉ génération avec la technologie révolutionnaire Primary RGB Tandem, atteignant jusqu’à 1500 nits de luminosité maximale pour un gameplay visiblement plus clair. Lors de scènes de jeu rapides ou exposées au soleil, l’APL amélioré et l’ABL réduit permettent de maintenir une luminance constante sans atténuer les éléments visuels critiques. Avec UL Verified Perfect Black et VESA DisplayHDRMC True Black 500, cet OLED nouvelle génération offre le contraste et la clarté dont les joueurs ont besoin pour réagir plus rapidement, voir davantage et rester immergés dans chaque image.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*En août 2025, parmi tous les modèles LG utilisant le WOLED avant l’OLED de 4ᵉ génération, le 27GX700A offre la luminosité la plus élevée.
Éclat de l’OLED de nouvelle génération
Équipé de l’OLED Primary RGB Tandem de 4ᵉ génération, le 27GX700A offre des images plus lumineuses tout en consommant moins d’énergie que les OLED de 3ᵉ génération—atteignant jusqu’à 1500 nits de luminosité maximale. Sa structure avancée RGB à 4 couches produit un contraste plus profond, des détails plus nets et une précision des couleurs impressionnante. Profitez d’ombres plus claires, d’une immersion totale et d’une cohérence visuelle dans chaque image—conçu pour le gaming sérieux.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
Expérience visuelle parfaite certifiée UL, constante à la fois en conditions de faible et de forte luminosité
Perfect black
Perfect Black est certifié UL et offre des niveaux de noir véritable pour améliorer la perception de la luminosité et du contraste, que l’environnement soit lumineux ou sombre.
Perfect color & 100% color fidelity
Perfect Color et 100 % Color Fidelity garantissent une reproduction précise des couleurs même dans des conditions d’éclairage variables, allant de la faible luminosité aux environnements très éclairés.
Perfect reproduction
La Perfect Reproduction certifiée UL assure que le contenu réel du jeu est fidèlement rendu à l’écran, en conservant les couleurs et les détails prévus dans des environnements à la fois sombres et lumineux. Contrairement aux métriques basées sur des images statiques, cette certification reflète la précision de reproduction du contenu dans des conditions réelles.
Détails approfondis avec VESA DisplayHDRMC True Black 500
Découvrez une profondeur inégalée et un réalisme vibrant grâce à VESA DisplayHDRMC True Black 500, offrant une expression des noirs détaillée même dans les scènes les plus sombres. Avec l’espace colorimétrique DCI-P3 99,5 % (Typ.), le moniteur garantit que les couleurs sont affichées avec un niveau de détail réaliste, le plus proche possible de l’intention originale.
Un guerrier lourdement armuré se tient dans une caverne sombre et rocheuse, brandissant une épée incandescente et flamboyante. Devant lui, un torrent massif de lave en fusion s’écoule du plafond de la caverne, projetant une lumière orange vive et intense sur la scène. Le contraste entre l’obscurité de la caverne et le feu ardent accentue le style visuel dramatique et cinématographique du jeu.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
Technologies avancées de confort visuel certifiées par cinq vérifications UL
Dotées de AGLR (Anti-glare and Low Reflection), les technologies avancées de confort visuel de l’OLED LG WOLED minimisent les reflets gênants et préservent le confort des yeux, offrant des performances de jeu cristallines avec une clarté constante. Grâce aux certifications UL dans des domaines clés—limitant l’exposition à la lumière bleue nocive et empêchant les distractions liées au scintillement—ces technologies favorisent le confort visuel et contribuent à une expérience de jeu plus fluide, que vous jouiez dans des environnements lumineux ou des pièces éclairées par des LED.
*Toutes les images présentées sont simulées à des fins d’illustration uniquement.
*Les OLED LG WOLED ont été certifiés par UL comme étant sans scintillement, sans éblouissement gênant et à faible lumière bleue.
*Numéros de certificat : Écran sans scintillement (OLED) - A196009, Sans éblouissement gênant - V563481 (conditions de UGR < 22), Solution matérielle faible lumière bleue Platinum - V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 - V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 - V275741
*Les fonctionnalités ci-dessus peuvent varier en fonction de l’environnement informatique ou des conditions d’utilisation de l’utilisateur.
Protection de l’OLED via l’On-Screen Display
Grâce à l’On-Screen Display, vous pouvez ajuster la luminosité de l’OLED et activer des paramètres de protection pour prévenir les images résiduelles ou le burn-in, vous permettant ainsi de profiter plus longtemps d’une qualité d’image OLED supérieure. De plus, les joueurs peuvent facilement personnaliser leur configuration de jeu pour des performances optimales.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
Comment utiliser l’On-Screen Display
Profitez d’un accès fluide à vos fonctionnalités préférées, que vous soyez en pleine session de jeu ou en navigation ! Localisez le joystick situé au centre de votre moniteur. Appuyez sur le bouton du joystick pour faire apparaître le menu principal de l’interface de jeu.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Un burn-in de l’écran peut survenir en mode lumineux.
Vitesse fulgurante
Moniteur de jeu LG UltraGear affichant une voiture de Formule 1 à grande vitesse, avec un effet de flou dynamique. Le nombre ‘280 Hz’ est mis en avant, soulignant le taux de rafraîchissement ultra-rapide du moniteur. Le moniteur est présenté sous un angle latéral, mettant en valeur ses performances et son design axé sur la vitesse.
Moniteur de jeu LG UltraGear affichant une voiture de Formule 1 à grande vitesse avec un effet de flou dynamique. Le chiffre ‘280 Hz’ est mis en évidence, soulignant le taux de rafraîchissement ultra-rapide du moniteur. Le moniteur est présenté sous un angle latéral, mettant en avant ses performances et son design orienté vitesse.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
Vitesse fulgurante, plongez dans le jeu
Le temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms (GtG) réduit le ghosting inversé et offre une réactivité exceptionnelle, vous permettant de profiter d’une expérience de jeu totalement nouvelle.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Sélectionnez le ‘Faster Mode’ pour activer le ‘0,03 ms Response Time’. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode).
Certifié avec une technologie largement adoptée
Équipé de AMD FreeSyncMC Premium Pro, compatible G-SYNCMD validé par NVIDIA, et certifié VESA AdaptiveSyncMC, ce moniteur offre des images fluides sans déchirures et une faible latence, garantissant une précision et une fluidité de jeu inégalées.
Comparaison d’une image de jeu fluide : l’image de gauche présente des déchirures, tandis que l’image de droite est sans déchirure.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Les performances de cette fonctionnalité sont comparées aux modèles ne disposant pas de la technologie sync.
*Des erreurs ou des délais peuvent survenir selon la connexion réseau.
*Casques vendus séparément.
Contrôle intelligent et commutation fluide avec LG Switch
Avec l’application LG Switch, il est facile d’optimiser votre moniteur pour le jeu comme pour un usage quotidien. Gérez aisément les réglages du moniteur—ajustez la qualité d’image et la luminosité selon vos préférences, puis appliquez vos paramètres instantanément via une touche de raccourci. L’application permet également de diviser l’écran en 11 dispositions et de lancer votre plateforme de visioconférence en un clic, offrant encore plus de commodité à votre configuration.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Cette vidéo est à des fins d’illustration uniquement et peut ne pas refléter les spécifications réelles du produit 27GX700A.
*Le logiciel LG Switch nécessite un téléchargement logiciel et manuel depuis LG.com pour une utilisation correcte.
Compact et élégant
Découvrez notre éclairage hexagonal et un design épuré quasi sans bordures, doté d’un socle entièrement ajustable avec rotation, inclinaison, réglage en hauteur et pivot. Un support en L dégagé et une rotation sur large amplitude sont conçus pour minimiser l’espace occupé sur le bureau et éliminer efficacement les zones inutilisées.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
Toutes les spécifications
ÉCRAN
Format d’image
16:9
Luminosité (min.) [cd/m²]
300cd/m²
Luminosité (typ.) [cd/m²]
335cd/m²
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
1.07B
Gamme de couleurs (min.)
DCI-P3 94.0% (CIE1976)
Gamme de couleurs (typ.)
DCI-P3 99.5% (CIE1976)
Rapport de contraste (min.)
1200000:1
Rapport de contraste (typ.)
1500000:1
Type de panneau
OLED
Pas de pixel [mm]
0.2292 x 0.2292 mm
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
280
Résolution
2560 x 1440
Temps de réponse
0.03ms (GTG)
Taille [cm]
67.32
Taille [pouces]
26.5
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º(R/L), 178º(U/D)
INFORMATION
Nom du produit
UltraGear
Année
2025
FONCTIONNALITÉS
FreeSyncMC d’AMD
FreeSyncMC Premium Pro
Changement d’entrée automatique
Oui
Stabilisateur de noir
Oui
Couleur calibrée en usine
Oui
Réticule
Oui
Synchronisation à action dynamique
Oui
Compteur d’ips
Oui
HDR10
Oui
Effet HDR
Oui
G-SyncMC de NVIDIA
Compatible G-SYNC
Mode Lecture
Oui
Éclairage à DEL RVB
Éclairage hexagonal
Économie d’énergie intelligente
Oui
Super résolution+
Oui
Touche définie par l’utilisateur
Oui
VESA DisplayHDRMC
DisplayHDR True Black 500
TRV
Oui
APPLICATION LOGICIELLE
Contrôleur double
Oui
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Oui
CONNECTIVITÉ
DisplayPort
Oui (1 unité)
Version du DP
1.4
HDMI
Oui (2 unités)
Sortie pour casque d’écoute
Sortie casque 4 pôles (son + micro)
Port USB descendant
Oui (2 unités / version 3.0)
Port USB ascendant
Oui (1 unité / version 3.0)
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240V (50/60Hz)
Consommation d’énergie (c. c. éteint)
Moins de 0,3 W
Consommation d’énergie (mode Veille)
Moins de 0,5 W
Type
Alimentation externe (Adaptateur)
MÉCANIQUE
Ajustements de la position de l’écran
Réglages Tilt/Height/Swivel/Pivot
DIMENSIONS ET POIDS
Poids à l’expédition [kg]
12.2kg
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
820x183x532
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
605.2x351.0x45.3
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
605,2 x 579,3 x 249,1 mm (haut) / 605,2 x 469,3 x 249,1 mm (bas)
Poids sans le socle [kg]
4.8kg
Poids avec le socle [kg]
9.0kg
ACCESSOIRES
DisplayPort
Oui
HDMI
Oui (ver. 2.1)
USB de type A vers USB de type B
Oui
