About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG Moniteur Intelligent 27” 4K UHD IPS avec webOS
Demande d'achat

LG Moniteur Intelligent 27” 4K UHD IPS avec webOS

Share This Content.

You Can Share The Items You Like With Your Friends

LG Moniteur Intelligent 27” 4K UHD IPS avec webOS

27U730SA-W
front view with remote control
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
Front view with the display pivoting 90 degrees
+15 degree side view with the display pivoting 90 degrees
Right side view
Left side view
-45 degree rear view
Angled rear view
Top view
Rear view
-15 degree rear view
+15 degree rear view
Rear close-up vie with stand detached
front view with remote control
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
Front view with the display pivoting 90 degrees
+15 degree side view with the display pivoting 90 degrees
Right side view
Left side view
-45 degree rear view
Angled rear view
Top view
Rear view
-15 degree rear view
+15 degree rear view
Rear close-up vie with stand detached

principales caractéristiques

  • Écran IPS 27” 4K UHD (3840x2160)
  • webOS
  • AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
  • USB-C (alimentation 65W), 2 x HDMI, 2 x USB 2.0
  • ThinQ Home Dashboard / Télécommande Magic Remote
  • Pied inclinable réglable
Plus

Excellence primée

Image du logo du prix CES 2025 Honoree

CES Innovation Awards – Lauréat

Programme webOS Re:New

dans la catégorie Cybersécurité

Une image du logo AV Forums

Choix de la rédaction AVForums 2024/25

webOS 24

"webOS 24 offre une expérience intelligente élégante, rapide et facile à utiliser, avec une interface épurée et intuitive."

Une image du prix iF Design

iF Design Award – Lauréat

Interface utilisateur webOS 24

Logo LG Smart Monitor

Logo LG Smart Monitor

Un seul écran. Des possibilités infinies.

Adaptez-vous à toutes les tâches et à tous les environnements grâce à de nombreuses possibilités. Propulsé par webOS, vous pouvez gérer vos activités de bureau à domicile sans ordinateur et profiter d’un large éventail de contenus, alliant harmonieusement travail et divertissement. Profitez d’un grand écran de 27 pouces et d’une qualité d’image 4K saisissante, directement dans votre espace personnel.

L’image montre un moniteur intelligent LG sur un bureau, illustrant le travail et les loisirs.

LG Smart Monitor logo.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Le clavier et la souris présentés ci-dessus ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).

Il présente un astronaute ainsi qu’une image abstraite colorée avec des couleurs vives en 4K UHD.

Écran IPS 4K UHD de 27”

Photo illustrant la fonction de mise en miroir d’un moniteur intelligent.

Mise en miroir depuis votre appareil

Photo montrant un moniteur intelligent connecté à un ordinateur portable via USB-C, illustrant la charge et le transfert de données.

Maximiser la productivité

Photo présentant les moniteurs intelligents LG dans un bureau et à domicile.

webOS Work & Play

Écran IPS 27” 4K UHD

Un excellent écran pour le travail comme pour les loisirs

L’écran IPS 4K UHD (3840 x 2160) avec HDR 10 et une couverture jusqu’à 90 % du gamut colorimétrique DCI-P3 offre un fort contraste et des couleurs précises. Il procure une immersion visuelle, que ce soit pour profiter des divertissements ou pour accomplir vos tâches professionnelles.

Il présente un astronaute et une image abstraite colorée avec des couleurs vives en 4K UHD.

Il présente un astronaute et une image abstraite colorée avec des couleurs vives en 4K UHD.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Luminosité : 350 nits (typique), Gamme de couleurs : DCI-P3 90 % (typique)

webOS

Navigation fluide entre les chaînes

Grâce à webOS, profitez d’un accès fluide à une grande variété de contenus via des applications telles que Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV, ainsi que les chaînes gratuites LG Channels. Recevez des recommandations personnalisées, explorez des applications comme Sports, Game et LG Fitness, et contrôlez facilement tout depuis la télécommande. Le design sans bordure sur trois côtés du boîtier blanc et fin améliore l’immersion, tandis que les haut-parleurs stéréo 5W x 2 délivrent un son cristallin pour une expérience visuelle ultime.

Photo présentant divers contenus sur webOS.

Photo présentant divers contenus sur webOS.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Les services et applications de streaming intégrés peuvent varier selon le pays.

*Une connexion Internet et des abonnements aux services de streaming sont nécessaires. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour certains services, car ils ne sont pas inclus et nécessitent des abonnements séparés.

*Offre un large éventail d’applications et de services personnalisés, incluant musique, sport, bureau à domicile et cloud gaming pour chaque compte enregistré.

webOS

Prêt pour le bureau à domicile sans PC

webOS vous permet d’accéder à distance à votre PC et à votre PC Cloud via Remote PC. Cette fonctionnalité vous permet d’utiliser divers services de bureau à domicile, tels que la visioconférence et les applications basées sur le cloud, et ce, sans besoin de PC.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Le clavier, la souris, le casque, la manette de jeu et la webcam (de type Pogo) présentés ci-dessus ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).

*La fonction PC à distance est uniquement disponible sur les PC équipés de Windows 10 Pro ou version ultérieure.

*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming concernés sont requis. Certains services de streaming peuvent nécessiter un abonnement payant, non fourni (à acheter séparément).

*La fonctionnalité PC à distance est prise en charge à partir de Windows 10 Pro et est compatible avec les PC tiers prenant en charge la connexion à distance, y compris les modèles gram.

*Les services pris en charge peuvent varier selon le pays.

Jeux

Plongez directement dans le jeu

Plus besoin de console de jeu – jouez directement via le moniteur intelligent LG. Accédez aux jeux en cloud depuis l’écran d’accueil et connectez-vous facilement aux applications de streaming pour consulter du contenu lié aux jeux.

Musique

Une expérience musicale adaptée à vos goûts

Profitez d’une expérience sonore immersive grâce aux haut-parleurs stéréo 5 W x 2. Recherchez facilement vos morceaux préférés et accédez rapidement à vos musiques récemment écoutées via vos services de streaming. Le système vous recommande également des chansons populaires selon vos préférences.

Sports

Suivez vos équipes sportives préférées

Soutenez votre équipe grâce à un service personnalisé. Recevez des informations mises à jour sur vos équipes favorites en fonction de votre profil.

LG Fitness

Fitness personnalisé à la maison

Transformez votre salon en salle de sport personnelle avec LG Fitness. Profitez d’un large éventail d’entraînements, suivez vos progrès et atteignez vos objectifs – le tout confortablement installé chez vous.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Le clavier, la souris, le casque et la manette de jeu illustrés ci-dessus ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).

*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming concernés sont requis. Certains services de streaming peuvent nécessiter un abonnement payant, non inclus (à acheter séparément).

*La disponibilité du portail de jeux peut varier selon les régions. Dans les régions non prises en charge, les utilisateurs seront redirigés vers le Gaming Hub existant.

*Les services pris en charge peuvent varier selon le pays.

Contrôle de la luminosité

Une intelligence lumineuse, de jour comme de nuit

Le contrôle de la luminosité détecte les sources de lumière dans votre environnement et ajuste automatiquement la luminosité de l’écran pour des visuels nets et clairs, que ce soit en plein jour ou dans l’obscurité.

L’image de gauche montre l’apparence en journée avec la fonction d’ajustement de la luminosité, tandis que l’image de droite illustre l’apparence nocturne avec la même fonction.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Mappage de ton dynamique

Un éclat de contraste et de réalisme

Profitez d’un rendu visuel fidèle à l’intention originale grâce au mappage de ton dynamique, qui ajuste la luminosité et le contraste pour un niveau de détail optimal et un réalisme accru. Films et jeux gagnent en immersion avec une qualité d’image constante sur tous les contenus.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Disponible uniquement lorsque le signal vidéo HDR est activé.

Design épuré

Optimisez votre espace, sublimez votre style

Le design sans bord sur trois côtés, associé à un boîtier blanc mince et un pied plat et fin, s’intègre parfaitement dans votre bureau ou votre intérieur tout en occupant un espace minimal. Il offre une expérience de visionnement optimale grâce à un réglage d’inclinaison pratique.

Design élégant et peu encombrant.

Icône de réglage de la rotation horizontale.

Rotation horizontale

Icône de réglage de l’inclinaison.

Inclinaison

Icône de réglage de la hauteur.

Hauteur

Icône de rotation pivot à 90 degrés.

Design sans bordure

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Inclinaison : -5 à 21˚

USB-C

Centre de productivité avec connectivité simplifiée

Le port USB-C permet l’affichage, le transfert de données et la recharge d’appareils connectés (jusqu’à 65 W), prenant en charge votre ordinateur portable — le tout via un seul câble.

Un ordinateur portable est connecté à un moniteur intelligent LG via USB-C. Il est rechargé via USB-C tout en affichant la même image.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

L’écran du moniteur intelligent LG affiche l’interface du tableau de bord ThinQ Home.

Tableau de bord ThinQ Home

Contrôlez facilement vos appareils électroménagers

Le tableau de bord ThinQ Home rend la vie plus pratique. Vérifiez et gérez facilement l’état de vos appareils et dispositifs LG sur un seul écran à l’aide de la télécommande.

*Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ, veuillez installer l’application LG ThinQ depuis le Google Play Store ou l’Apple App Store sur votre smartphone et vous connecter au Wi-Fi. Veuillez consulter la section d’aide de l’application pour des instructions détaillées.

*Une connexion Internet sans fil à domicile est requise pour enregistrer les appareils dans l’application LG ThinQ.

*Les fonctionnalités réelles de l’application LG ThinQ peuvent varier selon le produit et le modèle.

*Ce produit est enregistré en tant que téléviseur dans l’application LG ThinQ. Vous pouvez modifier le nom de l’appareil enregistré dans l’application.

*Grâce à l’application LG ThinQ, vous pouvez utiliser les fonctions de contrôle du volume, du pointeur et de l’alimentation.

Contrôle vocal avec la télécommande Magic Remote

Grâce à l’application ThinQ, vous pouvez contrôler facilement le moniteur intelligent à distance via des commandes vocales avec Alexa. Il ne se contente plus d’être un simple écran : il devient un véritable centre de divertissement et de productivité, rehaussant votre expérience multimédia globale. Et tout cela ne nécessite qu'une seule chose : la télécommande Magic Remote.

Une femme augmente le volume du moniteur intelligent LG à l’aide d’une Magic Remote.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Pour fonctionner correctement, le moniteur intelligent LG doit être connecté à l’application ThinQ.

*Les images affichées à l’écran peuvent différer de l’apparence réelle de l’application. Les services peuvent varier selon la région/pays ou la version de l’application.

*Vous pouvez modifier les paramètres de langue et de région dans 22 langues pour 146 pays : anglais / coréen / espagnol / français / allemand / italien / portugais / russe / polonais / turc / japonais / arabe (Arabie Saoudite/Émirats) / vietnamien / thaï / suédois / taïwanais / indonésien / danois / néerlandais / norvégien / grec / hébreu (ex. : États-Unis/anglais).

**La télécommande standard est incluse dans l’emballage.

**La télécommande Magic Remote est vendue séparément et peut varier selon le pays.

**La fonctionnalité Alexa est disponible. Veuillez consulter les spécifications du produit pour plus de détails.

AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth

Dupliquer directement depuis vos appareils

Partagez facilement le contenu de votre appareil intelligent vers notre moniteur grâce à AirPlay 2* (pour les appareils Apple) ou à Screen Share** (pour les appareils Android). Connectez-vous instantanément et profitez d’une expérience visuelle et sonore fluide sur un écran plus grand, en quelques gestes seulement.

*Apple et les marques et logos associés sont des marques commerciales d’Apple Inc. Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier selon les pays et les régions.

*Pour utiliser AirPlay et HomeKit avec ce moniteur, il est recommandé d’avoir la dernière version d’iOS, iPadOS ou macOS. Apple, AirPlay et HomeKit sont des marques d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays et régions. Le badge Works with Apple Home est une marque d’Apple Inc.

*Screen Share : pris en charge sur Android ou Windows 10 et versions ultérieures.

*Connectez votre appareil au même réseau que votre moniteur.

Application LG Switch

Optimisation facile et sans effort avec LG Switch

L’application LG Switch optimise votre moniteur pour le travail comme pour la vie quotidienne. Vous pouvez naviguer rapidement et sélectionner les fonctions intelligentes à l’aide du clavier et de la souris, tout en basculant aisément entre votre PC et webOS grâce aux touches de raccourci. De plus, vous pouvez facilement diviser l’écran en jusqu’à 6 sections, changer le thème, ou lancer une plateforme d’appel vidéo via une touche programmable.

Contrôle rapide

Découvrez la commodité du Contrôle Rapide sur le moniteur intelligent LG, offrant un accès facile aux menus par des actions simples.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*L’application LG Switch est uniquement disponible pour PC.

Pour télécharger la dernière version de l’application LG Switch, veuillez visiter LG.com.

Ports multiples

Une variété d’interfaces

Notre moniteur intelligent propose 2 ports HDMI, 2 ports USB et un port USB-C compatibles avec divers appareils pour une affichage fluide. Il permet une installation de bureau sans encombrement, optimisant ainsi l’utilisation de l’espace.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Image d’un écran combinant moniteur intelligent et support.

Une expérience plus intelligente,
améliorée par un pied Swing

Découvrez un pied détachable pour moniteur intelligent. Personnalisez votre expérience visuelle grâce à notre pied flexible, offrant réglages d’inclinaison, de rotation, de hauteur, ainsi que le mode portrait. Sa base stable, sa finition élégante et ses roulettes garantissent à la fois stabilité et mobilité.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Ce pied est conçu pour supporter un poids de tête entre 4 kg et 6,5 kg ; les dommages causés par un dépassement de cette limite ne sont pas couverts par la garantie.

Selon le moniteur installé, la fonction de rotation de l’écran (Pivot) peut ne pas être disponible.

*Ce pied n’est pas inclus dans le contenu de l’emballage (vendu séparément).

Key Feature

  • Écran IPS 27” 4K UHD (3840x2160)
  • webOS
  • AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
  • USB-C (alimentation 65W), 2 x HDMI, 2 x USB 2.0
  • ThinQ Home Dashboard / Télécommande Magic Remote
  • Pied inclinable réglable
Imprimer

Caractéristique clé

  • Taille [pouces]

    27,0

  • Résolution

    3840 x 2160

  • Type de panneau

    IPS

  • Format d’image

    16:9

  • Gamme de couleurs (typ.)

    DCI-P3 90 %

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    350

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    60

  • Temps de réponse

    5 ms (GtG en mode Plus rapide)

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison / Hauteur / Rotation horizontale / Rotation verticale

Toutes les spécifications

INFORMATION

  • Nom du produit

    27U730SA-W

  • Année

    2025

ÉCRAN

  • Format d’image

    16:9

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    280

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    350

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    1,07 G

  • Gamme de couleurs (min.)

    DCI-P3 86 %

  • Gamme de couleurs (typ.)

    DCI-P3 90 %

  • Rapport de contraste (min.)

    700:1

  • Rapport de contraste (typ.)

    1000:1​

  • Type de panneau

    IPS

  • Pas de pixel [mm]

    0,1554 x 0,1554

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    60

  • Résolution

    3840 x 2160

  • Temps de réponse

    5 ms (GtG en mode Plus rapide)

  • Taille [cm]

    68,4

  • Taille [pouces]

    27,0

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º (G/D), 178º (H/B)

FONCTIONNALITÉS

  • Luminosité automatique

    OUI

  • HDR10

    OUI

  • Économie d’énergie intelligente

    OUI

FONCTIONNALITÉ INTELLIGENTE

  • Wi-Fi

    OUI

CONNECTIVITÉ

  • HDMI

    OUI (2 ports)

  • USB de type C

    OUI (1 port)

  • USB de type C (transmission de données)

    OUI

  • USB de type C (alimentation électrique)

    65 W

  • Port USB descendant

    OUI (USB-A, 2 ports)

  • Port USB ascendant

    OUI (USB-C, 1 port)

SON

  • Connectivité Bluetooth

    OUI

  • Haut-parleur

    5 W x 2

ACCESSOIRES

  • HDMI

    OUI

  • Télécommande

    OUI (Télécommande slim)

  • USB de type C

    OUI (Corée) / NON (International)

MÉCANIQUE

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison / Hauteur / Rotation horizontale / Rotation verticale

  • Installation murale [mm]

    100 x 100 mm

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240 V CA, 50/60 Hz

  • Consommation d’énergie (c. c. éteint)

    Moins de 0,5 W

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    Moins de 0,5 W

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    694 x 496 x 212 mm

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    613,2 x 372,6 x 49 mm

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    613,2 x 534,5 x 210 mm

  • Poids sans le socle [kg]

    4,55 kg

  • Poids avec le socle [kg]

    7,1 kg

Pour accéder à plus de documents et de téléchargements techniques veuillez consulter le portail des partenaires en commerce électronique interentreprises de LG.