LG Moniteur Intelligent 27” 4K UHD IPS avec webOS

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Le clavier, la souris, le casque, la manette de jeu et la webcam (de type Pogo) présentés ci-dessus ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).

*La fonction PC à distance est uniquement disponible sur les PC équipés de Windows 10 Pro ou version ultérieure.

*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming concernés sont requis. Certains services de streaming peuvent nécessiter un abonnement payant, non fourni (à acheter séparément).

*La fonctionnalité PC à distance est prise en charge à partir de Windows 10 Pro et est compatible avec les PC tiers prenant en charge la connexion à distance, y compris les modèles gram.

*Les services pris en charge peuvent varier selon le pays.