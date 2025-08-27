LG Moniteur Intelligent 27” 4K UHD IPS avec webOS

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Excellence primée
Choix de la rédaction AVForums 2024/25
webOS 24
"webOS 24 offre une expérience intelligente élégante, rapide et facile à utiliser, avec une interface épurée et intuitive."
Un seul écran. Des possibilités infinies.
Adaptez-vous à toutes les tâches et à tous les environnements grâce à de nombreuses possibilités. Propulsé par webOS, vous pouvez gérer vos activités de bureau à domicile sans ordinateur et profiter d’un large éventail de contenus, alliant harmonieusement travail et divertissement. Profitez d’un grand écran de 27 pouces et d’une qualité d’image 4K saisissante, directement dans votre espace personnel.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*Le clavier et la souris présentés ci-dessus ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).
Écran IPS 27” 4K UHD
Un excellent écran pour le travail comme pour les loisirs
L’écran IPS 4K UHD (3840 x 2160) avec HDR 10 et une couverture jusqu’à 90 % du gamut colorimétrique DCI-P3 offre un fort contraste et des couleurs précises. Il procure une immersion visuelle, que ce soit pour profiter des divertissements ou pour accomplir vos tâches professionnelles.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*Luminosité : 350 nits (typique), Gamme de couleurs : DCI-P3 90 % (typique)
webOS
Navigation fluide entre les chaînes
Grâce à webOS, profitez d’un accès fluide à une grande variété de contenus via des applications telles que Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV, ainsi que les chaînes gratuites LG Channels. Recevez des recommandations personnalisées, explorez des applications comme Sports, Game et LG Fitness, et contrôlez facilement tout depuis la télécommande. Le design sans bordure sur trois côtés du boîtier blanc et fin améliore l’immersion, tandis que les haut-parleurs stéréo 5W x 2 délivrent un son cristallin pour une expérience visuelle ultime.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*Les services et applications de streaming intégrés peuvent varier selon le pays.
*Une connexion Internet et des abonnements aux services de streaming sont nécessaires. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour certains services, car ils ne sont pas inclus et nécessitent des abonnements séparés.
*Offre un large éventail d’applications et de services personnalisés, incluant musique, sport, bureau à domicile et cloud gaming pour chaque compte enregistré.
webOS
Prêt pour le bureau à domicile sans PC
webOS vous permet d’accéder à distance à votre PC et à votre PC Cloud via Remote PC. Cette fonctionnalité vous permet d’utiliser divers services de bureau à domicile, tels que la visioconférence et les applications basées sur le cloud, et ce, sans besoin de PC.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*Le clavier, la souris, le casque, la manette de jeu et la webcam (de type Pogo) présentés ci-dessus ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).
*La fonction PC à distance est uniquement disponible sur les PC équipés de Windows 10 Pro ou version ultérieure.
*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming concernés sont requis. Certains services de streaming peuvent nécessiter un abonnement payant, non fourni (à acheter séparément).
*La fonctionnalité PC à distance est prise en charge à partir de Windows 10 Pro et est compatible avec les PC tiers prenant en charge la connexion à distance, y compris les modèles gram.
*Les services pris en charge peuvent varier selon le pays.
Jeux
Plongez directement dans le jeu
Plus besoin de console de jeu – jouez directement via le moniteur intelligent LG. Accédez aux jeux en cloud depuis l’écran d’accueil et connectez-vous facilement aux applications de streaming pour consulter du contenu lié aux jeux.
Musique
Une expérience musicale adaptée à vos goûts
Profitez d’une expérience sonore immersive grâce aux haut-parleurs stéréo 5 W x 2. Recherchez facilement vos morceaux préférés et accédez rapidement à vos musiques récemment écoutées via vos services de streaming. Le système vous recommande également des chansons populaires selon vos préférences.
Sports
Suivez vos équipes sportives préférées
Soutenez votre équipe grâce à un service personnalisé. Recevez des informations mises à jour sur vos équipes favorites en fonction de votre profil.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*Le clavier, la souris, le casque et la manette de jeu illustrés ci-dessus ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).
*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming concernés sont requis. Certains services de streaming peuvent nécessiter un abonnement payant, non inclus (à acheter séparément).
*La disponibilité du portail de jeux peut varier selon les régions. Dans les régions non prises en charge, les utilisateurs seront redirigés vers le Gaming Hub existant.
*Les services pris en charge peuvent varier selon le pays.
Contrôle de la luminosité
Une intelligence lumineuse, de jour comme de nuit
Le contrôle de la luminosité détecte les sources de lumière dans votre environnement et ajuste automatiquement la luminosité de l’écran pour des visuels nets et clairs, que ce soit en plein jour ou dans l’obscurité.
L’image de gauche montre l’apparence en journée avec la fonction d’ajustement de la luminosité, tandis que l’image de droite illustre l’apparence nocturne avec la même fonction.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Mappage de ton dynamique
Un éclat de contraste et de réalisme
Profitez d’un rendu visuel fidèle à l’intention originale grâce au mappage de ton dynamique, qui ajuste la luminosité et le contraste pour un niveau de détail optimal et un réalisme accru. Films et jeux gagnent en immersion avec une qualité d’image constante sur tous les contenus.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*Disponible uniquement lorsque le signal vidéo HDR est activé.
Design épuré
Optimisez votre espace, sublimez votre style
Le design sans bord sur trois côtés, associé à un boîtier blanc mince et un pied plat et fin, s’intègre parfaitement dans votre bureau ou votre intérieur tout en occupant un espace minimal. Il offre une expérience de visionnement optimale grâce à un réglage d’inclinaison pratique.
Design élégant et peu encombrant.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Inclinaison : -5 à 21˚
USB-C
Centre de productivité avec connectivité simplifiée
Le port USB-C permet l’affichage, le transfert de données et la recharge d’appareils connectés (jusqu’à 65 W), prenant en charge votre ordinateur portable — le tout via un seul câble.
Un ordinateur portable est connecté à un moniteur intelligent LG via USB-C. Il est rechargé via USB-C tout en affichant la même image.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ, veuillez installer l’application LG ThinQ depuis le Google Play Store ou l’Apple App Store sur votre smartphone et vous connecter au Wi-Fi. Veuillez consulter la section d’aide de l’application pour des instructions détaillées.
*Une connexion Internet sans fil à domicile est requise pour enregistrer les appareils dans l’application LG ThinQ.
*Les fonctionnalités réelles de l’application LG ThinQ peuvent varier selon le produit et le modèle.
*Ce produit est enregistré en tant que téléviseur dans l’application LG ThinQ. Vous pouvez modifier le nom de l’appareil enregistré dans l’application.
*Grâce à l’application LG ThinQ, vous pouvez utiliser les fonctions de contrôle du volume, du pointeur et de l’alimentation.
Contrôle vocal avec la télécommande Magic Remote
Grâce à l’application ThinQ, vous pouvez contrôler facilement le moniteur intelligent à distance via des commandes vocales avec Alexa. Il ne se contente plus d’être un simple écran : il devient un véritable centre de divertissement et de productivité, rehaussant votre expérience multimédia globale. Et tout cela ne nécessite qu'une seule chose : la télécommande Magic Remote.
Une femme augmente le volume du moniteur intelligent LG à l’aide d’une Magic Remote.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*Pour fonctionner correctement, le moniteur intelligent LG doit être connecté à l’application ThinQ.
*Les images affichées à l’écran peuvent différer de l’apparence réelle de l’application. Les services peuvent varier selon la région/pays ou la version de l’application.
*Vous pouvez modifier les paramètres de langue et de région dans 22 langues pour 146 pays : anglais / coréen / espagnol / français / allemand / italien / portugais / russe / polonais / turc / japonais / arabe (Arabie Saoudite/Émirats) / vietnamien / thaï / suédois / taïwanais / indonésien / danois / néerlandais / norvégien / grec / hébreu (ex. : États-Unis/anglais).
**La télécommande standard est incluse dans l’emballage.
**La télécommande Magic Remote est vendue séparément et peut varier selon le pays.
**La fonctionnalité Alexa est disponible. Veuillez consulter les spécifications du produit pour plus de détails.
AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
Dupliquer directement depuis vos appareils
Partagez facilement le contenu de votre appareil intelligent vers notre moniteur grâce à AirPlay 2* (pour les appareils Apple) ou à Screen Share** (pour les appareils Android). Connectez-vous instantanément et profitez d’une expérience visuelle et sonore fluide sur un écran plus grand, en quelques gestes seulement.
*Apple et les marques et logos associés sont des marques commerciales d’Apple Inc. Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier selon les pays et les régions.
*Pour utiliser AirPlay et HomeKit avec ce moniteur, il est recommandé d’avoir la dernière version d’iOS, iPadOS ou macOS. Apple, AirPlay et HomeKit sont des marques d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays et régions. Le badge Works with Apple Home est une marque d’Apple Inc.
*Screen Share : pris en charge sur Android ou Windows 10 et versions ultérieures.
*Connectez votre appareil au même réseau que votre moniteur.
Application LG Switch
Optimisation facile et sans effort avec LG Switch
L’application LG Switch optimise votre moniteur pour le travail comme pour la vie quotidienne. Vous pouvez naviguer rapidement et sélectionner les fonctions intelligentes à l’aide du clavier et de la souris, tout en basculant aisément entre votre PC et webOS grâce aux touches de raccourci. De plus, vous pouvez facilement diviser l’écran en jusqu’à 6 sections, changer le thème, ou lancer une plateforme d’appel vidéo via une touche programmable.
Contrôle rapide
Découvrez la commodité du Contrôle Rapide sur le moniteur intelligent LG, offrant un accès facile aux menus par des actions simples.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*L’application LG Switch est uniquement disponible pour PC.
Pour télécharger la dernière version de l’application LG Switch, veuillez visiter LG.com.
Ports multiples
Une variété d’interfaces
Notre moniteur intelligent propose 2 ports HDMI, 2 ports USB et un port USB-C compatibles avec divers appareils pour une affichage fluide. Il permet une installation de bureau sans encombrement, optimisant ainsi l’utilisation de l’espace.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*Ce pied est conçu pour supporter un poids de tête entre 4 kg et 6,5 kg ; les dommages causés par un dépassement de cette limite ne sont pas couverts par la garantie.
Selon le moniteur installé, la fonction de rotation de l’écran (Pivot) peut ne pas être disponible.
*Ce pied n’est pas inclus dans le contenu de l’emballage (vendu séparément).
Key Feature
- Écran IPS 27” 4K UHD (3840x2160)
- webOS
- AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
- USB-C (alimentation 65W), 2 x HDMI, 2 x USB 2.0
- ThinQ Home Dashboard / Télécommande Magic Remote
- Pied inclinable réglable
Caractéristique clé
Taille [pouces]
27,0
Résolution
3840 x 2160
Type de panneau
IPS
Format d’image
16:9
Gamme de couleurs (typ.)
DCI-P3 90 %
Luminosité (typ.) [cd/m²]
350
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
60
Temps de réponse
5 ms (GtG en mode Plus rapide)
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation horizontale / Rotation verticale
Toutes les spécifications
INFORMATION
Nom du produit
27U730SA-W
Année
2025
ÉCRAN
Format d’image
16:9
Luminosité (min.) [cd/m²]
280
Luminosité (typ.) [cd/m²]
350
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
1,07 G
Gamme de couleurs (min.)
DCI-P3 86 %
Gamme de couleurs (typ.)
DCI-P3 90 %
Rapport de contraste (min.)
700:1
Rapport de contraste (typ.)
1000:1
Type de panneau
IPS
Pas de pixel [mm]
0,1554 x 0,1554
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
60
Résolution
3840 x 2160
Temps de réponse
5 ms (GtG en mode Plus rapide)
Taille [cm]
68,4
Taille [pouces]
27,0
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º (G/D), 178º (H/B)
FONCTIONNALITÉS
Luminosité automatique
OUI
HDR10
OUI
Économie d’énergie intelligente
OUI
FONCTIONNALITÉ INTELLIGENTE
Wi-Fi
OUI
CONNECTIVITÉ
HDMI
OUI (2 ports)
USB de type C
OUI (1 port)
USB de type C (transmission de données)
OUI
USB de type C (alimentation électrique)
65 W
Port USB descendant
OUI (USB-A, 2 ports)
Port USB ascendant
OUI (USB-C, 1 port)
SON
Connectivité Bluetooth
OUI
Haut-parleur
5 W x 2
ACCESSOIRES
HDMI
OUI
Télécommande
OUI (Télécommande slim)
USB de type C
OUI (Corée) / NON (International)
MÉCANIQUE
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation horizontale / Rotation verticale
Installation murale [mm]
100 x 100 mm
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240 V CA, 50/60 Hz
Consommation d’énergie (c. c. éteint)
Moins de 0,5 W
Consommation d’énergie (mode Veille)
Moins de 0,5 W
Type
Alimentation externe (adaptateur)
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
694 x 496 x 212 mm
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
613,2 x 372,6 x 49 mm
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
613,2 x 534,5 x 210 mm
Poids sans le socle [kg]
4,55 kg
Poids avec le socle [kg]
7,1 kg
Manuel et logiciels
Télécharger les manuels des produits et les derniers logiciels pour vos produits LG.
Dépannage
Trouvez des vidéos et des informations utiles sur vos systèmes de produits.
Information de garantie
Vérifier les informations de garantie LG ici.
Pièces et accessoires
Achetez filtres et pièces de remplacement LG authentiques
Enregistre-ment du
produit.
L’enregistrement de votre produit vous aidera à obtenir une assistance plus rapide.
Support produit
Trouver manuel, dépanner et la garantie de votre produit LG.
Assistance pour commander
Suivez votre commande et vérifiez la FAQ de la commande.
Demande de reparation
Demander un service de réparation en ligne.
Nous contacter
Clavardez avec nous
Obtenez vos réponses de nos assistants virtuels.
Envoyez-nous un courriel
Pas le temps de discuter ? Envoyez votre demande au soutien LG.
Appelez-nous
Parlez directement avec un de nos représentants.
Votre voix à l'équipe Exécutif LG
Votre opinion nous intéresse. Partagez-la avec l’équipe Exécutif LG.
Pour accéder à plus de documents et de téléchargements techniques veuillez consulter le portail des partenaires en commerce électronique interentreprises de LG.
Produit Recommandé