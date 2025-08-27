We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Smart Monitor 36,5 pouces 4K UHD IPS pour le streaming 37U730SA avec webOS
37U730SA-W
()
Excellence primée
*Les CES Innovation Awards sont basés sur les documents descriptifs soumis aux juges. CTA n’a pas vérifié l’exactitude de ces soumissions ni des affirmations faites et n’a pas testé l’article auquel le prix a été attribué.
Un écran. Des possibilités infinies.
Adaptez-vous à toutes les tâches ou environnements grâce à de nombreuses possibilités. Propulsé par webOS, vous pouvez gérer vos tâches de bureau à domicile sans PC et profiter d’une multitude de contenus, équilibrant parfaitement travail et divertissement. Profitez d’un grand écran de 36,5 pouces et d’une qualité d’image 4K époustouflante dans votre propre espace.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Le clavier et la souris présentés ci-dessus ne sont pas inclus dans le paquet (vendus séparément).
*Les images ont été simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
36,5” Écran IPS 4K UHD
Excellent écran pour le travail comme pour le divertissement
Écran IPS 4K UHD (3840x2160) avec HDR 10 et jusqu’à 90 % de gamut colorimétrique DCI-P3 offrant un contraste élevé et des couleurs précises. Permet une immersion visuelle, que ce soit pour profiter de contenus de divertissement ou pour traiter du travail.
*Les images ont été simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Luminosité : 300 nits (typ.), Gamme de couleurs : DCI-P3 90 % (typ.)
webOS
Navigation fluide entre les chaînes
Grâce à webOS, profitez d’un accès fluide à une grande variété de contenus via des applications comme Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV et les chaînes gratuites LG. Recevez des recommandations personnalisées, explorez des applications telles que Sports, Game et LG Fitness, et contrôlez facilement tout avec la télécommande. Le design quasi sans bordures sur 3 côtés du corps blanc mince renforce l’immersion, tandis que les haut-parleurs stéréo 5W x2 offrent un son cristallin pour une expérience de visionnage optimale.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
*Les services et applications de streaming intégrés peuvent varier selon le pays.
*Une connexion Internet et des abonnements aux services de streaming sont requis. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour certains services, car ils ne sont pas inclus et nécessitent des abonnements séparés.
*Offre une multitude d’applications et services personnalisés, notamment musique, sports, bureau à domicile et cloud gaming pour chaque compte enregistré.
Nouvelles mises à niveau pendant 5 ans avec le programme webOS Re:New primé
Profitez des avantages des dernières fonctionnalités et logiciels grâce aux mises à niveau — jusqu’à quatre fois sur cinq ans. Lauréat du CES Innovation Award dans la catégorie cybersécurité, webOS protège votre vie privée et vos données à chaque mise à jour.
*Le programme webOS Re:New s’applique aux modèles LG Smart Monitor, qui seront lancés en 2025, et qui présenteront la version webOS 24.
*Les modèles LG Smart Monitor prévoient de mettre à jour non pas vers webOS 25, mais vers webOS 26.
*Les mises à jour et le calendrier de certaines fonctionnalités, applications et services peuvent varier selon le modèle et la région.
*Les mises à niveau webOS sont disponibles jusqu’à quatre fois sur une période de cinq ans à partir de la date de lancement du produit. La disponibilité des fonctionnalités et les calendriers de mise à jour peuvent varier selon le modèle et la région.
webOS
Prêt pour le télétravail sans PC
webOS vous permet d’accéder à distance à votre PC et à votre Cloud PC via Remote PC. Cette fonctionnalité vous permet d’utiliser divers services de télétravail, y compris la visioconférence et les applications basées sur le cloud, le tout sans PC.
*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
*Le clavier, la souris, le casque, la manette de jeu et la webcam (type Pogo) présentés ci-dessus ne sont pas inclus dans le package (vendus séparément).
*Remote PC n’est disponible que sur les PC avec Windows 10 Pro ou version ultérieure.
*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming concernés sont requis. Certains services de streaming peuvent nécessiter un abonnement payant et ne sont pas fournis (achetés séparément).
*La fonctionnalité Remote PC est compatible avec Windows 10 Pro ou versions ultérieures et fonctionne avec les PC tiers prenant en charge la connexion à distance, y compris gram.
*Les services pris en charge peuvent varier selon le pays.
Le Gaming Portal est maintenant ouvert
Le Gaming Portal est une plateforme adaptée aux joueurs offrant une expérience personnalisée, avec des options pour sélectionner des menus pour gamepads ou télécommandes et un support pour la gamification personnalisée. Vous pouvez suivre les classements et les points entre les joueurs, tout en accédant facilement à une large gamme de titres, allant des jeux AAA aux jeux sociaux. Grâce à des partenariats avec des services de cloud gaming de premier plan tels que GeForce NOW, Amazon Luna et bientôt Xbox Cloud, ainsi qu’aux jeux d’applications natives webOS, il permet de jouer sans consoles ni dispositifs externes, offrant ainsi l’expérience de jeu ultime.
*La prise en charge du Gaming Portal peut varier selon le pays.
*La prise en charge des services de cloud gaming et des jeux dans le Gaming Portal peut varier selon le pays.
*Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette de jeu.
Jeu - Xbox Pass Ultimate
Xbox Game Pass Ultimate sur
LG’s Gaming Portal
Accédez à des franchises légendaires et jouez aux nouveaux jeux dès leur sortie via l’application Xbox disponible sur le portail de jeu LG.
Commencez le streaming dès aujourd’hui et améliorez votre expérience de jeu*.
Musique
Sélectionnée selon vos goûts musicaux
Profitez d’une expérience musicale immersive grâce aux haut-parleurs stéréo 5W x 2. Vous pouvez rechercher facilement de la musique et accéder rapidement aux chansons récemment écoutées depuis vos services de streaming. De plus, il recommande des chansons populaires en fonction de vos préférences.
Sports
Suivez vos équipes sportives
Soutenez votre équipe avec un service personnalisé. Il affiche des informations mises à jour sur votre équipe sportive favorite en fonction de votre profil.
*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Le clavier, la souris, le casque et la manette de jeu ci-dessus ne sont pas inclus dans le colis (vendus séparément).
*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming correspondants sont requis. Certains services de streaming peuvent nécessiter un paiement d’abonnement et ne sont pas fournis (achetés séparément).
*La disponibilité du Gaming Portal peut varier selon la région. Dans les régions non prises en charge, les utilisateurs seront redirigés vers le Gaming Hub existant.
*Les services pris en charge peuvent différer selon le pays.
*Connexion Internet, abonnement Xbox Game Pass Ultimate et manette de jeu Bluetooth compatible requis. Xbox Cloud Gaming (Beta) nécessite un abonnement Game Pass Ultimate et un appareil compatible (vendus séparément). Régions sélectionnées (xbox.com/regions), appareils (xbox.com/cloud-devices) et jeux (xbox.com/play). Disponible sur certains LG Smart Monitors prenant en charge webOS 24 et versions ultérieures.
Contrôle de la luminositContrôle de la luminosité
Intelligence lumineuse dans toutes les conditions
Le Contrôle de la luminosité détecte les sources de lumière dans votre espace et ajuste automatiquement la luminosité de l’écran pour des images nettes et claires, de jour comme de nuit.
L’image de gauche montre l’apparence de jour avec la fonction de réglage de la luminosité, tandis que l’image de droite montre l’apparence de nuit avec la même fonction.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer la fonctionnalité et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
Cartographie dynamique des tons
Vivez des images éclatantes grâce à la luminosité et au contraste
Profitez des visuels tels qu’ils ont été conçus pour être vus, la Cartographie dynamique des tons ajustant la luminosité et le contraste pour un détail et un réalisme optimaux. Les films et les jeux prennent vie avec une immersion riche et une qualité constante sur tout le contenu.
*Les images ont été simulées pour mieux comprendre la fonctionnalité et peuvent différer de l’expérience réelle.
*Disponible uniquement lorsque le signal vidéo HDR est fourni.
USB-C
Hub de productivité avec connectivité simplifiée
Le port USB-C permet à la fois le transfert d’affichage et de données ainsi que la charge de l’appareil connecté (jusqu’à 65 W), prenant en charge votre ordinateur portable, le tout simultanément via un seul câble.
Un ordinateur portable est connecté à un LG Smart Monitor via USB-C. Il se charge via USB-C tout en affichant le même écran.
*Les images ont été simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ, veuillez installer l’application 'LG ThinQ' depuis le Google Play Store ou l’Apple App Store sur votre smartphone et vous connecter au Wi-Fi. Reportez-vous à la section d’aide de l’application pour des instructions détaillées.
*Une connexion internet sans fil à domicile est requise pour enregistrer les appareils dans l’application LG ThinQ.
*Les fonctionnalités réelles de l’application LG ThinQ peuvent varier selon le produit et le modèle.
*Ce produit est enregistré comme TV dans l’application LG ThinQ. Vous pouvez modifier le nom de l’appareil enregistré dans l’application LG ThinQ.
*Via l’application LG ThinQ, vous pouvez utiliser les fonctions de contrôle du volume, du pointeur et de l’alimentation.
Contrôle vocal avec Magic Remote
Avec l’application ThinQ, vous pouvez facilement contrôler à distance le LG Smart Monitor en utilisant des commandes vocales via Alexa, garantissant que le moniteur intelligent serve à bien plus qu’un simple affichage. Il devient un hub central pour tous vos besoins en divertissement et productivité, améliorant ainsi votre expérience multimédia globale. Tout cela nécessite uniquement le Magic Remote.
Une femme augmente le volume du LG Smart Monitor à l’aide du Magic Remote.
*Les images sont simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités. L’utilisation réelle peut différer.
*Pour fonctionner correctement, vous devez connecter le LG Smart Monitor à l’application ThinQ.
*Les images à l’écran peuvent différer de celles de l’application réelle. Les services peuvent varier selon la région/pays ou la version de l’application.
*Vous pouvez modifier les paramètres de langue et de région parmi 22 langues pour 146 pays : English / Korean / Spanish / French / German / Italian / Portuguese / Russian / Polish / Turkish / Japanese / Arabic (Saudi/UAE) / Vietnamese / Thai / Swedish / Taiwanese / Indonesian / Danish / Dutch / Norwegian / Greek / Israeli (par ex., USA/English).
**La télécommande est incluse dans le package.
**Le Magic Remote est vendu séparément et peut varier selon le pays.
**La fonctionnalité Alexa est disponible. Veuillez consulter les spécifications du produit pour plus de détails.
AirPlay 2 + Partage d’écran + Bluetooth
Miroir directement depuis vos appareils
Partagez facilement le contenu de votre appareil intelligent sur notre moniteur avec AirPlay 2* (pour les appareils Apple), Partage d’écran** (pour les appareils Android). Connectez-vous instantanément et profitez d’une expérience visuelle et audio fluide sur un écran plus grand en quelques tapotements seulement.
*Apple et les marques et logos associés sont des marques déposées d’Apple Inc. Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier selon les pays et les régions.
*Pour utiliser AirPlay et HomeKit avec ce moniteur, il est recommandé d’avoir la dernière version d’iOS, iPadOS ou macOS. Apple, AirPlay et HomeKit sont des marques déposées d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays et régions. Le badge Works with Apple Home est une marque d’Apple Inc.
*Partage d’écran : pris en charge sur Android ou Windows 10 et versions ultérieures.
*Connectez votre appareil au même réseau que votre moniteur.
LG Switch app
Facile à optimiser sans effort avec LG Switch
L’application LG Switch optimise votre moniteur pour le travail comme pour la vie quotidienne. Vous pouvez naviguer rapidement et sélectionner les fonctions intelligentes avec le clavier et la souris, tout en passant facilement de votre PC à webOS grâce aux touches de raccourci. De plus, vous pouvez facilement diviser l’affichage en jusqu’à 6 sections, modifier le design du thème ou lancer une plateforme d’appels vidéo avec une touche de raccourci configurée.
Quick Control
Découvrez la commodité de Quick Control sur le LG Smart Monitor, qui permet un accès facile aux menus via des actions simples avec le clavier et la souris. Il permet également un passage fluide entre le PC et webOS grâce aux raccourcis clavier.
*Les images ont été simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
*L’application LG Switch est uniquement disponible sur PC.
*Pour télécharger la dernière version de l’application LG Switch, rendez-vous sur LG.com.
Multi ports
Une variété d’interfaces
Notre LG Smart Monitor offre 2 ports HDMI, 2 ports USB et un port USB-C compatibles avec divers appareils pour un affichage fluide. Il permet une configuration de bureau épurée pour une utilisation optimale de l’espace.
*Les images ont été simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
Conception ergonomique
Design épuré sans encombrement avec un pied élégant
Le design quasi sans bordure du boîtier blanc mince, associé au pied plat et minimaliste, s’intègre parfaitement à tout bureau ou intérieur tout en occupant un minimum d’espace. Il offre une expérience visuelle idéale avec des réglages pratiques en hauteur, pivotement et inclinaison.
LG Smart Monitor sur un bureau avec clavier, souris et tasse de café vus de dessus, présenté à côté d’une vue latérale mettant en évidence le réglage en hauteur
*Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. L’utilisation réelle peut différer.
*Inclinaison : -5-20˚
*Les images ont été simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Ce support est conçu pour supporter des poids de tête entre 4 kg et 6,5 kg, et les dommages causés par le dépassement de cette limite ne sont pas couverts par la garantie.
*Selon le moniteur installé, la fonction de rotation de l’écran (Pivot) peut ne pas être disponible.
Ce support n’est pas inclus dans le pack (vendu séparément).
*Les images ont été simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
*Le moniteur, le Swing Stand et la télécommande ne sont pas inclus dans le forfait et sont vendus séparément.
*La télécommande est incluse avec le LG Smart Monitor, qui est vendu séparément.
Key Feature
- Écran IPS 36,5” 4K UHD (3840x2160)
- webOS
- AirPlay 2, Partage d’écran, Bluetooth
- USB-C (PD 65W), 2xHDMI, 2xUSB 2.0
- Tableau de bord ThinQ Home / Prise en charge de la Magic Remote
- Support inclinable réglable
Toutes les spécifications
ACCESSOIRES
HDMI
Oui
Télécommande
Oui (Slim Remote)
USB de type C
Oui (Corée) / NON (À l’étranger)
CONNECTIVITÉ
HDMI
Oui (2 unités)
USB de type C
Oui (1 unité)
USB de type C (transmission de données)
Oui
USB de type C (alimentation électrique)
65 W
Port USB descendant
Oui (USB-A, 2 unités)
Port USB ascendant
Oui (USB-C, 1 unité)
DIMENSIONS ET POIDS
Poids à l’expédition [kg]
11,7 kg
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
823,7 x 483,8 x 52,1
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
823,7 x 640,1 x 242
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
1081 x 583 x 197
Poids sans le socle [kg]
14,75 kg
Poids avec le socle [kg]
162 pcs / 378 pcs / 504 pcs
ÉCRAN
Format d’image
16:9
Luminosité (min.) [cd/m²]
240
Luminosité (typ.) [cd/m²]
300
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
1,07 Md
Gamme de couleurs (min.)
DCI-P3 80 %
Gamme de couleurs (typ.)
DCI-P3 90 %
Rapport de contraste (min.)
800:1
Rapport de contraste (typ.)
1000:1
Type de panneau
IPS
Pas de pixel [mm]
0,2104 x 0,2104
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
60
Résolution
3840 x 2160
Temps de réponse
5 ms (GtG à Faster)
Taille [cm]
92,71
Taille [pouces]
36,5
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º (G/D), 178º (H/B)
FONCTIONNALITÉS
Luminosité automatique
Oui
Protection contre le scintillement
Oui
HDR10
Oui
Économie d’énergie intelligente
Oui
INFORMATION
Nom du produit
37U730SA-W
Année
2025
MÉCANIQUE
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison/Hauteur/Rotation
Installation murale [mm]
100 x 100 mm
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240 Vca, 50/60 Hz
Consommation d’énergie (c. c. éteint)
Moins de 0,5 W
Consommation d’énergie (mode Veille)
Moins de 0,5 W
Type
Alimentation externe (Adaptateur)
FONCTIONNALITÉ INTELLIGENTE
LG ThinQMD
Oui
Wi-Fi
Oui
SON
Connectivité Bluetooth
Oui
Haut-parleur
5W x2
Manuel et logiciels
Télécharger les manuels des produits et les derniers logiciels pour vos produits LG.
Dépannage
Trouvez des vidéos et des informations utiles sur vos systèmes de produits.
Information de garantie
Vérifier les informations de garantie LG ici.
Pièces et accessoires
Achetez filtres et pièces de remplacement LG authentiques
Enregistre-ment du
produit.
L’enregistrement de votre produit vous aidera à obtenir une assistance plus rapide.
Support produit
Trouver manuel, dépanner et la garantie de votre produit LG.
Assistance pour commander
Suivez votre commande et vérifiez la FAQ de la commande.
Demande de reparation
Demander un service de réparation en ligne.
Nous contacter
Clavardez avec nous
Obtenez vos réponses de nos assistants virtuels.
Envoyez-nous un courriel
Pas le temps de discuter ? Envoyez votre demande au soutien LG.
Appelez-nous
Parlez directement avec un de nos représentants.
Votre voix à l'équipe Exécutif LG
Votre opinion nous intéresse. Partagez-la avec l’équipe Exécutif LG.
Pour accéder à plus de documents et de téléchargements techniques veuillez consulter le portail des partenaires en commerce électronique interentreprises de LG.
Produit Recommandé