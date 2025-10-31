About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Écran incurvé Nano IPS UltraWide 49 pouces Dual QHD (5120 × 1440) à 144 Hz
Demande d'achat

Écran incurvé Nano IPS UltraWide 49 pouces Dual QHD (5120 × 1440) à 144 Hz

Share This Content.

You Can Share The Items You Like With Your Friends

Écran incurvé Nano IPS UltraWide 49 pouces Dual QHD (5120 × 1440) à 144 Hz

49U950A-W
Front view
-15 degree side view
+15 degree side view
Front view
Tilted -15 degree side view
Tilted -15 degree side view with ports cover open
Left side view
Right side view
Top view
Rear view
Rear left view
Rear right view
Rear close-up view
Side ports view
Rear I/O ports view
Front view
-15 degree side view
+15 degree side view
Front view
Tilted -15 degree side view
Tilted -15 degree side view with ports cover open
Left side view
Right side view
Top view
Rear view
Rear left view
Rear right view
Rear close-up view
Side ports view
Rear I/O ports view

principales caractéristiques

  • Écran 49 pouces 21:9 DQHD (5120 × 1440) incurvé Nano IPS
  • Taux de rafraîchissement 144 Hz, 1 ms MBR
  • sRGB 98 % (Typ.), calibré en usine
  • Luminosité 400 nits (Typ.) / VESA DisplayHDRMC 400
  • 2 × 10 W haut-parleurs stéréo avec basses profondes
  • Fonctionnalités gaming : Black Stabilizer, DAS, Game Mode, Crosshair
Plus
Visuels remarquablesFonctionnalités pratiquesExpérience de jeu ultimeConfort amélioré
Logo du moniteur LG UltraWide.

Moniteur incurvé Dual QHD de 49 pouces à 144 Hz

Un bureau moderne à domicile équipé d’un grand moniteur LG ultra-large affichant des tableaux de bord et des graphiques de données, accompagné d’un clavier et d’une souris sans fil sur un bureau en bois.

Un bureau moderne à domicile équipé d’un grand moniteur LG ultra-large affichant des tableaux de bord et des graphiques de données, accompagné d’un clavier et d’une souris sans fil sur un bureau en bois.

Un bureau moderne à domicile équipé d’un grand moniteur LG ultra-large affichant des tableaux de bord et des graphiques de données, accompagné d’un clavier et d’une souris sans fil sur un bureau en bois.

49" DQHD
Nano IPS
avec incurvation

Scène de jeu rapide démontrant un mouvement fluide et sans déchirure sur le moniteur LG UltraWide, avec un taux de rafraîchissement certifié 144 Hz.

Jeu fluide certifié 144 Hz

Scène colorée de science-fiction avec un astronaute, mettant en valeur une clarté éclatante grâce au DisplayHDR 400 sur le moniteur LG UltraWide.

Clarté éclatante avec DisplayHDRMC 400

Un câble USB Type-C connecté entre un ordinateur portable et un moniteur LG ultra-large affichant une interface de montage vidéo, avec un gros plan montrant le port USB-C du moniteur.

Connectivité USB-C tout-en-un

Visuel mettant en avant un son immersif grâce à deux haut-parleurs de 10 W et des basses puissantes.

Son immersif
Basses riches 10 W x 2

UltraWide Dual QHD (5120x1440)

Plus grand. Plus net. Plus large.

Découvrez la puissance de deux écrans QHD parfaitement combinés en un seul écran de 49 pouces. Le moniteur UltraWide 32:9 Dual QHD (5120x1440) de 49 pouces offre l’espace d’affichage de deux écrans QHD de 27 pouces au format 16:9, réunis dans une vue unique et panoramique. Avec environ 70 % de pixels en plus qu’une résolution Full HD 32:9 (3840x1080), il offre une clarté et des détails supérieurs.

Image comparative montrant un moniteur ultra-large de 49" au format 32:9 par rapport à un écran de 34" au format 21:9, illustrant l’espace de travail horizontal étendu. L’écran affiche des applications créatives côte à côte.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Pour certains modèles de Mac équipés d’une carte graphique Intel, la résolution maximale n’est pas prise en charge lors de la connexion via USB-C.

*Le nombre de pistes et de clips affichés peut varier en fonction de vos paramètres.

*Les supports et fixations pour le montage vertical ne sont pas inclus dans l’emballage et doivent être achetés séparément.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Le support double moniteur illustré est fourni à titre indicatif uniquement et peut différer du produit réel. Il est vendu séparément.

Qualité d’image haut de gamme

Précision dans chaque pixel, éclat sous chaque angle.

Profitez d’une précision des couleurs de niveau professionnel et d’une clarté constante sur un large angle de vision.

Écran Nano IPSMC

Le moniteur LG Nano IPSMC offre une précision des couleurs exceptionnelle avec un large angle de vision.

DCI-P3 98%

Avec une couverture de 98 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, c’est une solution idéale pour un affichage précis des couleurs.

VESA Display HDRMC 400

HDR400 (plage dynamique élevée) prend en charge des niveaux spécifiques de couleur et de luminosité.

Étalonnage des couleurs

Garantit une reproduction des couleurs précise et uniforme.

Moniteur incurvé LG UltraWide affichant une image de science-fiction éclatante avec un astronaute dans une interface de retouche photo, mettant en valeur des couleurs vives et une haute résolution.

Moniteur incurvé LG UltraWide affichant une image de science-fiction éclatante avec un astronaute dans une interface de retouche photo, mettant en valeur des couleurs vives et une haute résolution.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

USB Type-CMC avec alimentation de 90 W (Power Delivery)

Connectivité USB-C tout-en-un

Le port USB Type-CMC permet l’affichage, le transfert de données et la recharge d’un ordinateur portable — le tout via un seul câble. Grâce à une alimentation pouvant atteindre 90 W, il peut recharger un ordinateur portable connecté tout en alimentant le moniteur.

Un moniteur connecté à un ordinateur portable via un seul câble USB Type-C avec une alimentation de 90 W, prenant en charge l’affichage, le transfert de données et la recharge. Le visuel met en avant la connectivité tout-en-un avec un bureau épuré.

Un moniteur connecté à un ordinateur portable via un seul câble USB Type-C avec une alimentation de 90 W, prenant en charge l’affichage, le transfert de données et la recharge. Le visuel met en avant la connectivité tout-en-un avec un bureau épuré.

*Pour fonctionner correctement, le câble USB Type-CMC inclus dans l’emballage est nécessaire pour connecter le port USB Type-CMC au moniteur.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Haut-parleurs stéréo avec basses puissantes

Un son immersif sans haut-parleurs supplémentaires

Un son immersif sans haut-parleurs supplémentaires

Le moniteur est équipé de deux haut-parleurs stéréo intégrés de 10 W, offrant une expérience audio immersive pour les films, la musique et tout autre contenu multimédia. Il assure également une communication vocale claire lors des visioconférences et des appels, sans nécessiter de haut-parleurs externes.

Une vidéo en boucle présente deux scènes illustrant les haut-parleurs intégrés du moniteur : l’une avec une scène cinématographique de dragon mettant en valeur l’audio immersif pour les contenus multimédias, et l’autre avec une interface d’appel en visioconférence, soulignant la clarté des communications vocales sans recours à des haut-parleurs externes. Des ondes sonores environnantes représentent visuellement la sortie stéréo.

A looping video shows two scenes demonstrating the monitor’s built-in speakers: one with a cinematic dragon scene for immersive multimedia audio, and another with a video conference call interface, emphasizing clear voice communication without external speakers. Surrounding sound waves visually represent the stereo output.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Écran 49 pouces avec fréquence de rafraîchissement de 144 Hz

Voyez plus large. Jouez plus vite.

L’écran panoramique de 49 pouces, avec une résolution DQHD (5120 × 1440), offre un champ de vision ultra-large, idéal pour une expérience de jeu immersive. La technologie Nano IPS et une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz garantissent des couleurs éclatantes et des mouvements fluides à chaque instant de jeu.

Comparaison illustrant le champ de vision élargi avec la résolution DQHD 5120 × 1440. En haut : vue standard avec bords visibles ; En bas : vue ultra-large et immersive sans interruption des bords.

*Les images sont simulées afin d’illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Écran rapide, jeu fluide

Profitez d’une expérience de jeu stable et sans saccades grâce à une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, à la compatibilité NVIDIA G-SYNCMD, à la technologie AMD FreeSyncMC et à diverses fonctionnalités d’assistance en jeu.

Logos de NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync et AMD FreeSync Premium Pro.

Image en écran partagé comparant, à gauche, l’effet de déchirement et de saccades de l’image, et à droite, un jeu fluide et net, illustrant l’impact de la synchronisation adaptative et d’une fréquence de rafraîchissement élevée.

*Les images sont simulées afin d’illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Dual Controller (commutateur KVM)

Contrôlez plusieurs appareils avec un seul moniteur

Travaillez en toute fluidité sur deux PC grâce à un seul moniteur, clavier et souris — il vous suffit de glisser-déposer vos fichiers avec la fonction Dual Controller.

*Les câbles inclus dans l’emballage sont : USB-C, HDMI et DP.

*Les images sont simulées afin d’illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

1ms MBR

Mouvements fluides avec 1 ms MBR

La fonction MBR 1 ms réduit le flou de mouvement et les effets de rémanence, offrant un gameplay plus fluide et des visuels plus nets dans les scènes rapides.

*Les images sont simulées afin d’illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Pour télécharger la dernière version de l’application LG Switch, recherchez 49U950A dans le menu Assistance du site LG.com.

Conçu pour le confort, pensé pour la productivité

Luminosité adaptative

Ajuste automatiquement la luminosité de l’écran en fonction de la lumière ambiante grâce à un capteur intégré, ce qui contribue à réduire la fatigue oculaire et à améliorer le confort visuel.

*Les images sont simulées afin d’illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Live color low blue light

La technologie Live Color Low Blue Light de LG, certifiée par TÜV Rheinland Display, contribue à protéger vos yeux contre la lumière bleue en combinant des ajustements matériels et logiciels RVB, tout en préservant la richesse et l’éclat des couleurs.

*Certification TÜV Rheinland (Low Blue Light – Solution matérielle) 1111255356

Support élégant avec base fine

Un espace dégagé grâce à un support raffiné

Un support en forme de L, élégant et épuré, est conçu pour offrir un confort ergonomique et une utilisation optimale de l’espace, garantissant une expérience utilisateur agréable et un poste de travail sans encombrement. Il permet des réglages en hauteur, inclinaison et rotation, et est compatible avec la fixation murale VESA 100 × 100.

Icône réglable en pivot.
Pivot
Icône réglable en inclinaison.
Inclinaison
Icône réglable en hauteur.
Hauteur

Key Feature

  • Écran 49 pouces 21:9 DQHD (5120 × 1440) incurvé Nano IPS
  • Taux de rafraîchissement 144 Hz, 1 ms MBR
  • sRGB 98 % (Typ.), calibré en usine
  • Luminosité 400 nits (Typ.) / VESA DisplayHDR<sup>MC</sup> 400
  • 2 × 10 W haut-parleurs stéréo avec basses profondes
  • Fonctionnalités gaming : Black Stabilizer, DAS, Game Mode, Crosshair
Imprimer

Caractéristique clé

  • Taille [pouces]

    49

  • Résolution

    5120 x 1440

  • Type de panneau

    IPS

  • Format d’image

    32:9

  • Gamme de couleurs (typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Courbure

    3800R

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    144

  • Temps de réponse

    5 ms (GtG en mode Faster)

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison / Hauteur / Pivot

Toutes les spécifications

ACCESSOIRES

  • DisplayPort

    Oui

  • HDMI

    Oui

  • USB de type C

    Oui

CONNECTIVITÉ

  • Commutateur KVM intégré

    Oui

  • DisplayPort

    Oui (1 unité)

  • Version du DP

    1.4

  • HDMI

    Oui (2 unités)

  • Sortie pour casque d’écoute

    Sortie casque 3 pôles (son uniquement)

  • USB de type C

    Oui (1 unité)

  • USB de type C (transmission de données)

    Oui

  • USB de type C (alimentation électrique)

    90W

  • Port USB descendant

    Oui (2 unités / ver. 3.0)

  • Port USB ascendant

    Oui (1 unité / ver. 2.0)

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids à l’expédition [kg]

    22.0 kg

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    1330 x 298 x 490

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    1215.1 x 365.7 x 114.2 mm

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    1215.1 x 598.2 x 260.0 mm

  • Poids sans le socle [kg]

    12.6 kg

  • Poids avec le socle [kg]

    17.3 kg

ÉCRAN

  • Format d’image

    32:9

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    320 cd/m²

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    16.7M

  • Gamme de couleurs (min.)

    DCI-P3 90% (CIE 1976)

  • Gamme de couleurs (typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Rapport de contraste (min.)

    700:1

  • Rapport de contraste (typ.)

    1000:1

  • Courbure

    3800R

  • Type de panneau

    IPS

  • Pas de pixel [mm]

    0.234 x 0.234

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    144

  • Résolution

    5120 x 1440

  • Temps de réponse

    5 ms (GtG en mode Faster)

  • Taille [cm]

    124.46cm

  • Taille [pouces]

    49

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FONCTIONNALITÉS

  • FreeSyncMC d’AMD

    FreeSyncMC Premium

  • Luminosité automatique

    Oui

  • Stabilisateur de noir

    Oui

  • Couleur calibrée en usine

    Oui

  • Réticule

    Oui

  • Synchronisation à action dynamique

    Oui

  • HDR10

    Oui

  • Effet HDR

    Oui

  • Technologie Nano IPSMC

    Oui

  • G-SyncMC de NVIDIA

    Compatible G-SYNC

  • PBP (image par image)

    Oui (2BPB)

  • PIP (image dans l’image)

    Oui

  • Mode Lecture

    Oui

  • Économie d’énergie intelligente

    Oui

  • Super résolution+

    Oui

  • Touche définie par l’utilisateur

    Oui

  • VESA DisplayHDRMC

    DisplayHDR™ 400

  • TRV

    Oui

INFORMATION

  • Nom du produit

    UltraWide

  • Année

    Y25

MÉCANIQUE

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison / Hauteur / Pivot

  • Installation murale [mm]

    100 x 100

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation d’énergie (c. c. éteint)

    Moins de 0,3 W

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    Moins de 0,5 W

  • Type

    Alimentation intégrée

SON

  • Basses riches

    Oui

  • Haut-parleur

    10W x 2

APPLICATION LOGICIELLE

  • Contrôleur double

    Oui

Pour accéder à plus de documents et de téléchargements techniques veuillez consulter le portail des partenaires en commerce électronique interentreprises de LG.