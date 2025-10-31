We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Écran incurvé Nano IPS UltraWide 49 pouces Dual QHD (5120 × 1440) à 144 Hz
49U950A-W
()
principales caractéristiques
- Écran 49 pouces 21:9 DQHD (5120 × 1440) incurvé Nano IPS
- Taux de rafraîchissement 144 Hz, 1 ms MBR
- sRGB 98 % (Typ.), calibré en usine
- Luminosité 400 nits (Typ.) / VESA DisplayHDRMC 400
- 2 × 10 W haut-parleurs stéréo avec basses profondes
- Fonctionnalités gaming : Black Stabilizer, DAS, Game Mode, Crosshair
Moniteur incurvé Dual QHD de 49 pouces à 144 Hz
UltraWide Dual QHD (5120x1440)
Plus grand. Plus net. Plus large.
Découvrez la puissance de deux écrans QHD parfaitement combinés en un seul écran de 49 pouces. Le moniteur UltraWide 32:9 Dual QHD (5120x1440) de 49 pouces offre l’espace d’affichage de deux écrans QHD de 27 pouces au format 16:9, réunis dans une vue unique et panoramique. Avec environ 70 % de pixels en plus qu’une résolution Full HD 32:9 (3840x1080), il offre une clarté et des détails supérieurs.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Pour certains modèles de Mac équipés d’une carte graphique Intel, la résolution maximale n’est pas prise en charge lors de la connexion via USB-C.
*Le nombre de pistes et de clips affichés peut varier en fonction de vos paramètres.
*Les supports et fixations pour le montage vertical ne sont pas inclus dans l’emballage et doivent être achetés séparément.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Le support double moniteur illustré est fourni à titre indicatif uniquement et peut différer du produit réel. Il est vendu séparément.
Qualité d’image haut de gamme
Précision dans chaque pixel, éclat sous chaque angle.
Profitez d’une précision des couleurs de niveau professionnel et d’une clarté constante sur un large angle de vision.
Écran Nano IPSMC
Le moniteur LG Nano IPSMC offre une précision des couleurs exceptionnelle avec un large angle de vision.
DCI-P3 98%
Avec une couverture de 98 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, c’est une solution idéale pour un affichage précis des couleurs.
VESA Display HDRMC 400
HDR400 (plage dynamique élevée) prend en charge des niveaux spécifiques de couleur et de luminosité.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
USB Type-CMC avec alimentation de 90 W (Power Delivery)
Connectivité USB-C tout-en-un
Le port USB Type-CMC permet l’affichage, le transfert de données et la recharge d’un ordinateur portable — le tout via un seul câble. Grâce à une alimentation pouvant atteindre 90 W, il peut recharger un ordinateur portable connecté tout en alimentant le moniteur.
*Pour fonctionner correctement, le câble USB Type-CMC inclus dans l’emballage est nécessaire pour connecter le port USB Type-CMC au moniteur.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Haut-parleurs stéréo avec basses puissantes
Un son immersif sans haut-parleurs supplémentaires
Un son immersif sans haut-parleurs supplémentaires
Le moniteur est équipé de deux haut-parleurs stéréo intégrés de 10 W, offrant une expérience audio immersive pour les films, la musique et tout autre contenu multimédia. Il assure également une communication vocale claire lors des visioconférences et des appels, sans nécessiter de haut-parleurs externes.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Écran 49 pouces avec fréquence de rafraîchissement de 144 Hz
Voyez plus large. Jouez plus vite.
L’écran panoramique de 49 pouces, avec une résolution DQHD (5120 × 1440), offre un champ de vision ultra-large, idéal pour une expérience de jeu immersive. La technologie Nano IPS et une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz garantissent des couleurs éclatantes et des mouvements fluides à chaque instant de jeu.
*Les images sont simulées afin d’illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Écran rapide, jeu fluide
Profitez d’une expérience de jeu stable et sans saccades grâce à une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, à la compatibilité NVIDIA G-SYNCMD, à la technologie AMD FreeSyncMC et à diverses fonctionnalités d’assistance en jeu.
Image en écran partagé comparant, à gauche, l’effet de déchirement et de saccades de l’image, et à droite, un jeu fluide et net, illustrant l’impact de la synchronisation adaptative et d’une fréquence de rafraîchissement élevée.
*Les images sont simulées afin d’illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Dual Controller (commutateur KVM)
Contrôlez plusieurs appareils avec un seul moniteur
Travaillez en toute fluidité sur deux PC grâce à un seul moniteur, clavier et souris — il vous suffit de glisser-déposer vos fichiers avec la fonction Dual Controller.
*Les câbles inclus dans l’emballage sont : USB-C, HDMI et DP.
*Les images sont simulées afin d’illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
1ms MBR
Mouvements fluides avec 1 ms MBR
La fonction MBR 1 ms réduit le flou de mouvement et les effets de rémanence, offrant un gameplay plus fluide et des visuels plus nets dans les scènes rapides.
*Les images sont simulées afin d’illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Pour télécharger la dernière version de l’application LG Switch, recherchez 49U950A dans le menu Assistance du site LG.com.
Conçu pour le confort, pensé pour la productivité
Luminosité adaptative
Ajuste automatiquement la luminosité de l’écran en fonction de la lumière ambiante grâce à un capteur intégré, ce qui contribue à réduire la fatigue oculaire et à améliorer le confort visuel.
*Les images sont simulées afin d’illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Live color low blue light
La technologie Live Color Low Blue Light de LG, certifiée par TÜV Rheinland Display, contribue à protéger vos yeux contre la lumière bleue en combinant des ajustements matériels et logiciels RVB, tout en préservant la richesse et l’éclat des couleurs.
*Certification TÜV Rheinland (Low Blue Light – Solution matérielle) 1111255356
Support élégant avec base fine
Un espace dégagé grâce à un support raffiné
Un support en forme de L, élégant et épuré, est conçu pour offrir un confort ergonomique et une utilisation optimale de l’espace, garantissant une expérience utilisateur agréable et un poste de travail sans encombrement. Il permet des réglages en hauteur, inclinaison et rotation, et est compatible avec la fixation murale VESA 100 × 100.
Caractéristique clé
Taille [pouces]
49
Résolution
5120 x 1440
Type de panneau
IPS
Format d’image
32:9
Gamme de couleurs (typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
Luminosité (typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Courbure
3800R
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
144
Temps de réponse
5 ms (GtG en mode Faster)
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison / Hauteur / Pivot
Toutes les spécifications
ACCESSOIRES
DisplayPort
Oui
HDMI
Oui
USB de type C
Oui
CONNECTIVITÉ
Commutateur KVM intégré
Oui
DisplayPort
Oui (1 unité)
Version du DP
1.4
HDMI
Oui (2 unités)
Sortie pour casque d’écoute
Sortie casque 3 pôles (son uniquement)
USB de type C
Oui (1 unité)
USB de type C (transmission de données)
Oui
USB de type C (alimentation électrique)
90W
Port USB descendant
Oui (2 unités / ver. 3.0)
Port USB ascendant
Oui (1 unité / ver. 2.0)
DIMENSIONS ET POIDS
Poids à l’expédition [kg]
22.0 kg
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
1330 x 298 x 490
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
1215.1 x 365.7 x 114.2 mm
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
1215.1 x 598.2 x 260.0 mm
Poids sans le socle [kg]
12.6 kg
Poids avec le socle [kg]
17.3 kg
ÉCRAN
Format d’image
32:9
Luminosité (min.) [cd/m²]
320 cd/m²
Luminosité (typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
16.7M
Gamme de couleurs (min.)
DCI-P3 90% (CIE 1976)
Gamme de couleurs (typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
Rapport de contraste (min.)
700:1
Rapport de contraste (typ.)
1000:1
Courbure
3800R
Type de panneau
IPS
Pas de pixel [mm]
0.234 x 0.234
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
144
Résolution
5120 x 1440
Temps de réponse
5 ms (GtG en mode Faster)
Taille [cm]
124.46cm
Taille [pouces]
49
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FONCTIONNALITÉS
FreeSyncMC d’AMD
FreeSyncMC Premium
Luminosité automatique
Oui
Stabilisateur de noir
Oui
Couleur calibrée en usine
Oui
Réticule
Oui
Synchronisation à action dynamique
Oui
HDR10
Oui
Effet HDR
Oui
Technologie Nano IPSMC
Oui
G-SyncMC de NVIDIA
Compatible G-SYNC
PBP (image par image)
Oui (2BPB)
PIP (image dans l’image)
Oui
Mode Lecture
Oui
Économie d’énergie intelligente
Oui
Super résolution+
Oui
Touche définie par l’utilisateur
Oui
VESA DisplayHDRMC
DisplayHDR™ 400
TRV
Oui
INFORMATION
Nom du produit
UltraWide
Année
Y25
MÉCANIQUE
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison / Hauteur / Pivot
Installation murale [mm]
100 x 100
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240V (50/60Hz)
Consommation d’énergie (c. c. éteint)
Moins de 0,3 W
Consommation d’énergie (mode Veille)
Moins de 0,5 W
Type
Alimentation intégrée
SON
Basses riches
Oui
Haut-parleur
10W x 2
APPLICATION LOGICIELLE
Contrôleur double
Oui
