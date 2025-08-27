Moniteur de jeu LG UltraGear™ G4 24 pouces 144 Hz overclocké FHD IPS | 24G411A, compatible NVIDIA G-SYNC®, sRGB 99 % (typ.)

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Ce produit prend en charge un taux de rafraîchissement de 120Hz et jusqu’à 144Hz en mode overclock lorsqu’il est connecté via DisplayPort 1.4. (HDMI 2.0 prend en charge jusqu’à 144Hz.)

*Le taux de rafraîchissement et le temps de réponse peuvent varier selon l’environnement, tel que le contenu ou les performances du PC (CPU/GPU). Un câble et une carte graphique compatibles DP 1.4 sont requis (carte graphique vendue séparément).