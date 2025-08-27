We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Moniteur de jeu LG UltraGear™ G4 24 pouces 144 Hz overclocké FHD IPS | 24G411A, compatible NVIDIA G-SYNC®, sRGB 99 % (typ.)
principales caractéristiques
- Écran IPS FHD 24 pouces (1920 x 1080)
- Fréquence de rafraîchissement de 120 Hz (O/C 144 Hz) / 1 ms MBR
- Compatible NVIDIA®G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium Pro
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
Ressentez l’intensité du combat avec des couleurs éclatantes
Notre moniteur prend en charge le HDR10 et offre une couverture sRGB de 99 %, garantissant un large spectre de couleurs pour une reproduction fidèle et précise grâce à sa dalle IPS, offrant ainsi une expérience de jeu immersive. Les joueurs peuvent ainsi vivre des champs de bataille spectaculaires tels que conçus par les développeurs de jeux.
Scène de jeu de combat spatial mettant en valeur des couleurs vives grâce au HDR, au sRGB 99 % et à l’écran IPS de l’UltraGear.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
IPS™ Display
Le moniteur LG IPS™ offre une précision des couleurs exceptionnelle avec un large angle de vision.
HDR 10
Le HDR10 (High Dynamic Range) prend en charge des niveaux spécifiques de couleur et de luminosité
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Ce produit prend en charge un taux de rafraîchissement de 120Hz et jusqu’à 144Hz en mode overclock lorsqu’il est connecté via DisplayPort 1.4. (HDMI 2.0 prend en charge jusqu’à 144Hz.)
*Le taux de rafraîchissement et le temps de réponse peuvent varier selon l’environnement, tel que le contenu ou les performances du PC (CPU/GPU). Un câble et une carte graphique compatibles DP 1.4 sont requis (carte graphique vendue séparément).
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*L’activation du 1ms Motion Blur Reduction entraîne une réduction de la luminance et désactive les fonctionnalités suivantes : AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync).
*Un scintillement peut survenir lors de l’utilisation du mode 1ms MBR.
Certifié avec une technologie largement adoptée
Propulsé par AMD FreeSync™ et validé par NVIDIA pour sa compatibilité G-SYNC®, ce moniteur garantit des visuels fluides et sans déchirures, avec une faible latence, offrant une précision et une fluidité de jeu inégalées.
Vue en écran partagé d’un pilote dans un jeu dynamique, illustrant des images plus fluides et plus nett
*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Les performances de la fonctionnalité sont comparées à celles des modèles ne prenant pas en charge la technologie de synchronisation.
*Des erreurs ou des retards peuvent survenir en fonction de la connexion réseau.
Dynamic Action Sync
En réduisant le temps de latence grâce à la fonction Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent saisir les moments critiques en temps réel et réagir rapidement.
Black Stabilizer
La fonction Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les snipers dissimulés dans les coins les plus sombres et à réagir rapidement lors d’explosions lumineuses.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation
LG Switch App
Basculer rapidement
Vous pouvez facilement diviser l’ensemble de l’affichage en jusqu’à 6 sections, modifier le thème graphique ou même lancer une plateforme d’appel vidéo grâce à une touche de raccourci prédéfinie. L’application prend également en charge les modes PBP et PIP pour un multitâche efficace entre plusieurs sources d’entrée.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Pour télécharger la dernière version de l’application LG Switch, effectuez une recherche dans le menu Support de LG.com.
Design pratiquement sans bord et base de support fine
Design ultra-fin. Presque flottant
Profitez de plus d’écran et de moins de distractions grâce à la lunette ultra-fine et à la base de support minimaliste, présentant un design quasi sans bordure. Le support semblant flotter renforce l’esthétique épurée et légère, tandis que l’écran sans couture offre une expérience visuelle immersive—idéal pour des configurations doubles ou des espaces de travail minimalistes.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Inclinaison (-5~20°), compatible fixation murale (100 x 100).
Key Feature
- Écran IPS FHD 24 pouces (1920 x 1080)
- Fréquence de rafraîchissement de 120 Hz (O/C 144 Hz) / 1 ms MBR
- Compatible NVIDIA<sup>®</sup>G-SYNC<sup>®</sup> / AMD FreeSync™ Premium Pro
Caractéristique clé
Taille [pouces]
23.8
Résolution
1920 x 1080
Type de panneau
IPS
Format d’image
16:9
Gamme de couleurs (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Luminosité (typ.) [cd/m²]
250cd/m²
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
144 (O/C)
Temps de réponse
5ms (GtG at Faster)
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison
Toutes les spécifications
INFORMATION
Nom du produit
UltraGear
Année
Y25
ÉCRAN
Format d’image
16:9
Luminosité (min.) [cd/m²]
220cd/m²
Luminosité (typ.) [cd/m²]
250cd/m²
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
16.7M
Gamme de couleurs (min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Gamme de couleurs (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Rapport de contraste (min.)
1050:1
Rapport de contraste (typ.)
1500:1
Type de panneau
IPS
Pas de pixel [mm]
0.2745 × 0.2745 mm
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
144 (O/C)
Résolution
1920 x 1080
Temps de réponse
5ms (GtG at Faster)
Taille [cm]
60.4
Taille [pouces]
23.8
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FONCTIONNALITÉS
FreeSyncMC d’AMD
FreeSync
Stabilisateur de noir
OUI
Faiblesse chromatique
OUI
Réticule
OUI
Synchronisation à action dynamique
OUI
Protection contre le scintillement
OUI
Compteur d’ips
OUI
HDR10
OUI
Technologie de réduction du flou de mouvement
OUI
G-SyncMC de NVIDIA
Compatible G-SYNC
Surcadençable
OUI
Mode Lecture
OUI
Économie d’énergie intelligente
OUI
Touche définie par l’utilisateur
OUI
CONNECTIVITÉ
DisplayPort
OUI (1 pièce)
HDMI
OUI (1 pièce)
Sortie pour casque d’écoute
3 pôles (Audio uniquement)
ACCESSOIRES
HDMI
OUI
MÉCANIQUE
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison
Installation murale [mm]
100 x 100
ALIMENTATION
Consommation d’énergie (mode Veille)
Moins de 0,5 W
Type
Alimentation externe (adaptateur)
DIMENSIONS ET POIDS
Poids à l’expédition [kg]
4.6kg
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
620 x 134 x 385mm
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
539.4 x 317.1 x 38.7mm
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
539.4 x 412 x 220mm
Poids sans le socle [kg]
2.4kg
Poids avec le socle [kg]
3.3kg
Manuel et logiciels
Télécharger les manuels des produits et les derniers logiciels pour vos produits LG.
Dépannage
Trouvez des vidéos et des informations utiles sur vos systèmes de produits.
Information de garantie
Vérifier les informations de garantie LG ici.
Pièces et accessoires
Achetez filtres et pièces de remplacement LG authentiques
Enregistre-ment du
produit.
L’enregistrement de votre produit vous aidera à obtenir une assistance plus rapide.
Support produit
Trouver manuel, dépanner et la garantie de votre produit LG.
Assistance pour commander
Suivez votre commande et vérifiez la FAQ de la commande.
Demande de reparation
Demander un service de réparation en ligne.
Nous contacter
Clavardez avec nous
Obtenez vos réponses de nos assistants virtuels.
Envoyez-nous un courriel
Pas le temps de discuter ? Envoyez votre demande au soutien LG.
Appelez-nous
Parlez directement avec un de nos représentants.
Votre voix à l'équipe Exécutif LG
Votre opinion nous intéresse. Partagez-la avec l’équipe Exécutif LG.
Pour accéder à plus de documents et de téléchargements techniques veuillez consulter le portail des partenaires en commerce électronique interentreprises de LG.