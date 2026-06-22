UltraGear™ G4 24 pouces, moniteur de jeu FHD 144 Hz

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*La réduction du flou de mouvement de 1 ms cause une réduction de luminance, et les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées pendant son activation : AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync)

*Un scintillement peut survenir pendant le fonctionnement du MBR à 1 ms.