Moniteur de jeu LG UltraGear™ G4 27 pouces 144Hz overclock FHD IPS | 27G411A compatible NVIDIA G-SYNC®, sRGB 99% (Typ.)
Moniteur de jeu LG UltraGear™ G4 27 pouces 144Hz overclock FHD IPS | 27G411A compatible NVIDIA G-SYNC®, sRGB 99% (Typ.)

27G411A-B

27G411A-B
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
front view of the monitor with the stand down
side view
side view of a tilted monitor
top view
-15 degree top view
+15 degree top view
rear view with lights off
rear view with lights on
rear perspective view with lights off
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
front view of the monitor with the stand down
side view
side view of a tilted monitor
top view
-15 degree top view
+15 degree top view
rear view with lights off
rear view with lights on
rear perspective view with lights off

principales caractéristiques

  • ÉCRAN IPS FHD 27 pouces (1920 x 1080)
  • Taux de rafraîchissement 144Hz (overclock) (120Hz natif) / 1ms MBR
  • Compatible NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™
Front image of the UltraGear™ 27G411A gaming monitor.



27" 144Hz (overclock)
Moniteur de jeu FHD IPS

Front image of the UltraGear™ 27G411A gaming monitor.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Écran 27 pouces FHD IPS 1920x1080, sRGB 99%, HDR 10, taux de rafraîchissement 144Hz (overclock) (120Hz natif), 1ms MBR, design ultra-fin
« ÉCRAN » est écrit en lettres majuscules.

Ressentez l’intensité du combat avec des couleurs éclatantes

Notre moniteur prend en charge le HDR10 et offre une couverture sRGB de 99 %, fournissant un large spectre de couleurs qui permet une reproduction fidèle des couleurs grâce à son écran IPS, pour une expérience de jeu immersive. Il permet aux joueurs de vivre des champs de bataille spectaculaires tels que prévus par les développeurs du jeu.

Scène de jeu de combat spatial mettant en valeur des couleurs éclatantes grâce au HDR, à la couverture sRGB 99 % et à l’écran IPS du moniteur LG UltraGear.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

IPS™ Display

Le moniteur LG IPS™ offre une précision des couleurs exceptionnelle avec un large angle de vision.

HDR10

HDR 10 (plage dynamique élevée) prend en charge des niveaux spécifiques de couleur et de luminosité.

sRGB 99% (Typ.)

Avec une couverture de 99 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, il s’agit d’une solution idéale pour un affichage précis des couleurs.

VITESSE est écrit en lettres majuscules.
Scène de jeu de course illustrant une réponse extrêmement rapide et un taux de rafraîchissement rapide de 144Hz.

Mouvements de jeu fluides
avec un taux de rafraîchissement de 144Hz overclock
(120Hz natif

Offre un taux de rafraîchissement de 144Hz (overclock) (120Hz natif) pour des

images fluides et d’une netteté cristalline, tout en minimisant le flou de mouvement. Plongez dans un gameplay encore plus immersif à chaque image.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Ce produit prend en charge un taux de rafraîchissement de 120Hz et jusqu’à 144Hz en mode overclock lorsqu’il est connecté via DisplayPort 1.4. (HDMI 2.0 prend en charge jusqu’à 144Hz.)

*Le taux de rafraîchissement et le temps de réponse peuvent varier selon l’environnement, le contenu ou les performances du PC (CPU/GPU). Un câble compatible DP 1.4 et une carte graphique sont requis (carte graphique vendue séparément).

Une voiture de course jaune est représentée à grande vitesse à l’écran, l’intérieur du cadre blanc carré étant parfaitement net tandis que l’extérieur apparaît flou.

Vitesse fulgurante
vers la victoire

La technologie 1 ms Motion Blur Reduction* assure une fluidité de jeu optimale en réduisant le flou et l’effet de rémanence. Les objets dynamiques et rapides au cœur de l’action offrent ainsi aux joueurs un avantage compétitif.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*La fonction 1ms Motion Blur Reduction entraîne une baisse de la luminance, et les fonctionnalités suivantes ne peuvent pas être utilisées lorsqu’elle est activée : AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync).

*Un scintillement peut survenir lors de l’utilisation du mode 1ms MBR.

Certifié avec une technologie largement adoptée

Grâce à AMD FreeSync™ et à la compatibilité G-SYNC® validée par NVIDIA, ce moniteur garantit des images fluides, sans déchirement, avec une latence réduite, offrant ainsi une précision et une fluidité de jeu inégalées.

Vue en écran partagé d’un pilote dans un jeu dynamique, illustrant des images plus fluides et plus nettes.

Logos de NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Les performances de cette fonctionnalité sont comparées à celles des modèles ne disposant pas de la technologie de synchronisation.

*Des erreurs ou des retards peuvent survenir en fonction de la connexion réseau.

Dynamic Action Sync

En réduisant le délai d’entrée grâce à Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent saisir les moments critiques en temps réel et réagir rapidement.

Black Stabilizer

Black Stabilizer aide les joueurs à repérer les tireurs embusqués dans les zones les plus sombres et à réagir rapidement face aux éclairs d’explosions.

Crosshair

Le point de visée est fixé au centre afin d’améliorer la précision des tirs.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

UTILISABILITÉ est écrit en lettres majuscules.

LG Switch App

Basculez rapidement

Vous pouvez facilement diviser l’ensemble de l’affichage en jusqu’à 6 sections, modifier le thème graphique ou même lancer une plateforme d’appel vidéo grâce à une touche de raccourci prédéfinie. L’application prend également en charge les modes PBP et PIP pour un multitâche efficace entre plusieurs sources d’entrée.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Pour télécharger la dernière version de l’application LG Switch, effectuez une recherche dans le menu Support de LG.com.

Design quasi sans bordure et base de support fine

Design ultra-fin. Presque en suspension

Profitez d’un écran élargi avec moins de distractions grâce à son cadre ultra-fin et à sa base de support minimaliste, dotés d’un design pratiquement sans bord. Le pied à l’allure flottante renforce l’esthétique épurée et légère, tandis que la continuité visuelle de l’écran offre une expérience immersive — idéale pour une configuration double ou un espace de travail minimaliste.

Icône du design sans bordures.

Design sans bordures

avec base de support fine

Icône de réglage de l’inclinaison.

Inclinaison

'-5~20º

Icône de fixation murale.

Fixation murale

100X100

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Inclinaison (-5~20°), compatible fixation murale (100 x 100).

Key Feature

  • ÉCRAN IPS FHD 27 pouces (1920 x 1080)
  • Taux de rafraîchissement 144Hz (overclock) (120Hz natif) / 1ms MBR
  • Compatible NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™
Imprimer

Caractéristique clé

  • Taille [pouces]

    27

  • Résolution

    1920 x 1080

  • Type de panneau

    IPS

  • Format d’image

    16:9

  • Gamme de couleurs (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    144 (O/C)

  • Temps de réponse

    5ms (GtG at Faster)

Toutes les spécifications

ACCESSOIRES

  • HDMI

    OUI

CONNECTIVITÉ

  • DisplayPort

    OUI (1 pièce)

  • Version du DP

    1.4

  • HDMI

    OUI (1 pièce)

  • Sortie pour casque d’écoute

    3 pôles (Audio uniquement)

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids à l’expédition [kg]

    5.3kg

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    690 x 141 X 430mm

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    611.5 x 357.8 X 38.5mm

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    611.5 x 452.4 x 220mm

  • Poids sans le socle [kg]

    2.9kg

  • Poids avec le socle [kg]

    3.8kg

ÉCRAN

  • Format d’image

    16:9

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    220cd/m²

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    16.7M

  • Gamme de couleurs (min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Gamme de couleurs (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Rapport de contraste (min.)

    1050:1

  • Rapport de contraste (typ.)

    1500:1

  • Type de panneau

    IPS

  • Pas de pixel [mm]

    0.3114 x 0.3114 mm

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    144 (O/C)

  • Résolution

    1920 x 1080

  • Temps de réponse

    5ms (GtG at Faster)

  • Taille [cm]

    68.5

  • Taille [pouces]

    27

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FONCTIONNALITÉS

  • FreeSyncMC d’AMD

    FreeSync

  • Stabilisateur de noir

    OUI

  • Faiblesse chromatique

    OUI

  • Réticule

    OUI

  • Synchronisation à action dynamique

    OUI

  • Protection contre le scintillement

    OUI

  • Compteur d’ips

    OUI

  • HDR10

    OUI

  • Technologie de réduction du flou de mouvement

    OUI

  • G-SyncMC de NVIDIA

    G-SYNC Compatible

  • Surcadençable

    OUI

  • Mode Lecture

    OUI

  • Économie d’énergie intelligente

    OUI

  • Touche définie par l’utilisateur

    OUI

  • TRV

    OUI

INFORMATION

  • Nom du produit

    UltraGear

  • Année

    Y25

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    Moins de 0,5 W

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

Pour accéder à plus de documents et de téléchargements techniques veuillez consulter le portail des partenaires en commerce électronique interentreprises de LG.