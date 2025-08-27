We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Moniteur de jeu LG UltraGear™ G4 27 pouces 144Hz overclock FHD IPS | 27G411A compatible NVIDIA G-SYNC®, sRGB 99% (Typ.)
principales caractéristiques
- ÉCRAN IPS FHD 27 pouces (1920 x 1080)
- Taux de rafraîchissement 144Hz (overclock) (120Hz natif) / 1ms MBR
- Compatible NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience réelle d'utilisation.
Ressentez l’intensité du combat avec des couleurs éclatantes
Notre moniteur prend en charge le HDR10 et offre une couverture sRGB de 99 %, fournissant un large spectre de couleurs qui permet une reproduction fidèle des couleurs grâce à son écran IPS, pour une expérience de jeu immersive. Il permet aux joueurs de vivre des champs de bataille spectaculaires tels que prévus par les développeurs du jeu.
Scène de jeu de combat spatial mettant en valeur des couleurs éclatantes grâce au HDR, à la couverture sRGB 99 % et à l’écran IPS du moniteur LG UltraGear.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience réelle d'utilisation.
IPS™ Display
Le moniteur LG IPS™ offre une précision des couleurs exceptionnelle avec un large angle de vision.
HDR10
HDR 10 (plage dynamique élevée) prend en charge des niveaux spécifiques de couleur et de luminosité.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience réelle d'utilisation.
*Ce produit prend en charge un taux de rafraîchissement de 120Hz et jusqu’à 144Hz en mode overclock lorsqu’il est connecté via DisplayPort 1.4. (HDMI 2.0 prend en charge jusqu’à 144Hz.)
*Le taux de rafraîchissement et le temps de réponse peuvent varier selon l’environnement, le contenu ou les performances du PC (CPU/GPU). Un câble compatible DP 1.4 et une carte graphique sont requis (carte graphique vendue séparément).
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience réelle d'utilisation.
*La fonction 1ms Motion Blur Reduction entraîne une baisse de la luminance, et les fonctionnalités suivantes ne peuvent pas être utilisées lorsqu’elle est activée : AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync).
*Un scintillement peut survenir lors de l’utilisation du mode 1ms MBR.
Certifié avec une technologie largement adoptée
Grâce à AMD FreeSync™ et à la compatibilité G-SYNC® validée par NVIDIA, ce moniteur garantit des images fluides, sans déchirement, avec une latence réduite, offrant ainsi une précision et une fluidité de jeu inégalées.
Vue en écran partagé d’un pilote dans un jeu dynamique, illustrant des images plus fluides et plus nettes.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience réelle d'utilisation.
*Les performances de cette fonctionnalité sont comparées à celles des modèles ne disposant pas de la technologie de synchronisation.
*Des erreurs ou des retards peuvent survenir en fonction de la connexion réseau.
Dynamic Action Sync
En réduisant le délai d’entrée grâce à Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent saisir les moments critiques en temps réel et réagir rapidement.
Black Stabilizer
Black Stabilizer aide les joueurs à repérer les tireurs embusqués dans les zones les plus sombres et à réagir rapidement face aux éclairs d’explosions.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience réelle d'utilisation.
LG Switch App
Basculez rapidement
Vous pouvez facilement diviser l’ensemble de l’affichage en jusqu’à 6 sections, modifier le thème graphique ou même lancer une plateforme d’appel vidéo grâce à une touche de raccourci prédéfinie. L’application prend également en charge les modes PBP et PIP pour un multitâche efficace entre plusieurs sources d’entrée.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l'utilisation réelle.
*Pour télécharger la dernière version de l’application LG Switch, effectuez une recherche dans le menu Support de LG.com.
Design quasi sans bordure et base de support fine
Design ultra-fin. Presque en suspension
Profitez d’un écran élargi avec moins de distractions grâce à son cadre ultra-fin et à sa base de support minimaliste, dotés d’un design pratiquement sans bord. Le pied à l’allure flottante renforce l’esthétique épurée et légère, tandis que la continuité visuelle de l’écran offre une expérience immersive — idéale pour une configuration double ou un espace de travail minimaliste.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l'utilisation réelle.
*Inclinaison (-5~20°), compatible fixation murale (100 x 100).
Key Feature
- ÉCRAN IPS FHD 27 pouces (1920 x 1080)
- Taux de rafraîchissement 144Hz (overclock) (120Hz natif) / 1ms MBR
- Compatible NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™
Caractéristique clé
Taille [pouces]
27
Résolution
1920 x 1080
Type de panneau
IPS
Format d’image
16:9
Gamme de couleurs (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Luminosité (typ.) [cd/m²]
250cd/m²
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
144 (O/C)
Temps de réponse
5ms (GtG at Faster)
Toutes les spécifications
ACCESSOIRES
HDMI
OUI
CONNECTIVITÉ
DisplayPort
OUI (1 pièce)
Version du DP
1.4
HDMI
OUI (1 pièce)
Sortie pour casque d’écoute
3 pôles (Audio uniquement)
DIMENSIONS ET POIDS
Poids à l’expédition [kg]
5.3kg
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
690 x 141 X 430mm
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
611.5 x 357.8 X 38.5mm
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
611.5 x 452.4 x 220mm
Poids sans le socle [kg]
2.9kg
Poids avec le socle [kg]
3.8kg
ÉCRAN
Format d’image
16:9
Luminosité (min.) [cd/m²]
220cd/m²
Luminosité (typ.) [cd/m²]
250cd/m²
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
16.7M
Gamme de couleurs (min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Gamme de couleurs (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Rapport de contraste (min.)
1050:1
Rapport de contraste (typ.)
1500:1
Type de panneau
IPS
Pas de pixel [mm]
0.3114 x 0.3114 mm
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
144 (O/C)
Résolution
1920 x 1080
Temps de réponse
5ms (GtG at Faster)
Taille [cm]
68.5
Taille [pouces]
27
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FONCTIONNALITÉS
FreeSyncMC d’AMD
FreeSync
Stabilisateur de noir
OUI
Faiblesse chromatique
OUI
Réticule
OUI
Synchronisation à action dynamique
OUI
Protection contre le scintillement
OUI
Compteur d’ips
OUI
HDR10
OUI
Technologie de réduction du flou de mouvement
OUI
G-SyncMC de NVIDIA
G-SYNC Compatible
Surcadençable
OUI
Mode Lecture
OUI
Économie d’énergie intelligente
OUI
Touche définie par l’utilisateur
OUI
TRV
OUI
INFORMATION
Nom du produit
UltraGear
Année
Y25
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240V (50/60Hz)
Consommation d’énergie (mode Veille)
Moins de 0,5 W
Type
Alimentation externe (adaptateur)
