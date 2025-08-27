About Cookies on This Site

Moniteur de jeu LG UltraGear™ G6 27 pouces 200 Hz QHD │ 27G610A avec sRGB 99 % (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), HDMI 2.0
Moniteur de jeu LG UltraGear™ G6 27 pouces 200 Hz QHD │ 27G610A avec sRGB 99 % (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), HDMI 2.0

Moniteur de jeu LG UltraGear™ G6 27 pouces 200 Hz QHD │ 27G610A avec sRGB 99 % (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), HDMI 2.0

27G610A-B
front view
front view
front view of the monitor with the stand down
front view
front view
front view of the monitor with the stand down

principales caractéristiques

  • Moniteur de jeu 27 pouces QHD (2560x1440)
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • Taux de rafraîchissement 200 Hz
  • Temps de réponse 1 ms (GtG)
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Design quasiment sans bordures
Plus
Image avant du moniteur de jeu UltraGear™ 27g610a.

27 pouces QHD 200 Hz Moniteur de jeu IPS

Vue de face du moniteur de jeu LG UltraGear™ 27G610A sur sa base hexagonale, installé dans un couloir futuriste éclairé au néon ; l’écran affiche des tourbillons éclatants violets et rouges avec le logo UltraGear au centre.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Collage de cinq vignettes présentant les caractéristiques du LG UltraGear™ 27G610A : cadre du moniteur avec le texte “27″ QHD 2560×1440”; scène de bataille de science-fiction indiquant “sRGB 99% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ 400”; image de moto en mouvement flou portant la mention “200Hz” ; image de vaisseau spatial indiquant “1ms (GtG)”; et gros plan sur un câble HDMI avec l’inscription “HDMI 2.0.”

Collage de cinq vignettes présentant les caractéristiques du LG UltraGear™ 27G610A : cadre du moniteur avec le texte “27″ QHD 2560×1440”; scène de bataille de science-fiction indiquant “sRGB 99% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ 400”; image de moto en mouvement flou portant la mention “200Hz” ; image de vaisseau spatial indiquant “1ms (GtG)”; et gros plan sur un câble HDMI avec l’inscription “HDMI 2.0.”

Le mot 'DISPLAY' en grandes lettres dégradées, centré sur un fond sombre, avec un fin encadré s’étendant depuis la gauche.

Une clarté qui vous garde aux commandes

Avec son vaste écran QHD de 27 pouces (2560x1440), l’UltraGear offre une surface qui améliore la netteté et le niveau de détail visuel. Sa haute densité de pixels contribue à des images plus précises et plus nettes, procurant une expérience plus immersive.

" Gros plan sur l’écran du moniteur LG UltraGear™ 27G610A, affichant une scène de jeu de science-fiction avec des vaisseaux futuristes et des méchas. Un texte en superposition met en avant la résolution et le format d’image : “16:9 QHD 2560×1440.”"

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Plongez dans de vraies couleurs, dominez le jeu

Notre moniteur de jeu prend en charge un large spectre de couleurs, avec une couverture de 99 % sRGB (Typ.), offrant une reproduction fidèle des couleurs grâce au VESA DisplayHDR™ 400, pour une expérience de jeu réaliste.

Guerriers futuristes en armure s’affrontant avec des armes énergétiques dans une ville éclairée au néon.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*La fonctionnalité décrite ci-dessus peut varier en fonction des conditions réelles d’utilisation par l’utilisateur.

Vue latérale d’un moniteur affichant un personnage d’archer de jeu vidéo à l’écran.

Mouvement de jeu fluide

Pour offrir un taux de rafraîchissement de 200 Hz garantissant des visuels fluides et d’une clarté cristalline, tout en réduisant le flou de mouvement. Plongez dans un gameplay plus immersif à chaque image.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Vitesse impressionnante, plongez dans le jeu

Le temps de réponse ultra-rapide de 1 ms (GtG), réduisant le ghosting inverse et offrant une réactivité élevée, vous permet de profiter d’une toute nouvelle performance de jeu.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Sélectionnez le ‘Mode Plus Rapide' pour activer le  ‘Temps de réponse 1 ms’. (Réglage Jeu → Temps de réponse → Mode Plus Rapide)

Le mot 'TECHNOLOGY' en grandes lettres dégradées, centré sur un fond sombre, avec un fin encadré s’étendant depuis la gauche.

Certifié avec une technologie largement adoptée

Propulsé par AMD FreeSync™ Premium, ce moniteur garantit des visuels ultra-fluides sans déchirures et une faible latence, offrant une précision et une fluidité de jeu inégalées.

L’image montre une comparaison en écran partagé des visuels de jeu avec la technologie de synchronisation désactivée à gauche et activée à droite. À gauche, la vue du pilote d’un jet futuriste est déformée avec des déchirures et des saccades, tandis qu’à droite, la même scène apparaît fluide, avec des traînées de mouvement lumineuses. L’en-tête indique “Certifié avec une technologie largement adoptée”, mettant en avant la certification AMD FreeSync™ Premium et NVIDIA® G-SYNC® Compatible.

Image montrant le logo de certification AMD FreeSync™ Premium en noir, centré sur un fond beige clair.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Les performances de cette fonctionnalité sont comparées aux modèles ne disposant pas de la technologie de synchronisation.

*Des erreurs ou des délais peuvent survenir en fonction de la connexion réseau

Dynamic Action Sync

En réduisant le retard d’entrée grâce à Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent saisir les moments critiques en temps réel et réagir rapidement.

Black Stabilizer

Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les snipers cachés dans les coins les plus sombres et à naviguer rapidement lors d’explosions lumineuses.

Crosshair

Le point de visée est fixé au centre pour améliorer la précision des tirs.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Compact et élégant

Découvrez notre design quasiment sans bordures, doté d’une base entièrement réglable avec rotation, inclinaison et ajustement en hauteur. Un support en L épuré et une large amplitude de rotation sont conçus pour minimiser l’espace occupé sur le bureau et éliminer efficacement les zones inutilisées.

Icône d’ajustement de rotation

Rotation

-30° ~ 30°

Icône d’inclinaison réglable

Tilt

-5° ~ 20°

Icône de réglage de la hauteur

Hauteur

110mm

Icône de pivot

Pivot

'Dans le sens des aiguilles d’une montre

Vue avant et arrière du moniteur de jeu UltraGear™ 27G610A, affichant une scène de course futuriste à l’écran.
HDMI icon.

HDMI™ 2.1 x2

Icône DisplayPort

DisplayPort 1.4 x1 

Avec DSC

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Caractéristique clé

  • Taille [pouces]

    27

  • Résolution

    2560 x 1440

  • Type de panneau

    IPS

  • Format d’image

    16:9

  • Gamme de couleurs (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    200

  • Temps de réponse

    1ms (GtG at Faster)

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison / Rotation horizontale / Réglage en hauteur / Pivotement

Toutes les spécifications

INFORMATION

  • Nom du produit

    UltraGear

  • Année

    Y25

ÉCRAN

  • Format d’image

    16:9

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    16.7M

  • Gamme de couleurs (min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Gamme de couleurs (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Rapport de contraste (typ.)

    1000:1

  • Type de panneau

    IPS

  • Pas de pixel [mm]

    0.2331 x 0.2331 mm

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    200

  • Résolution

    2560 x 1440

  • Temps de réponse

    1ms (GtG at Faster)

  • Taille [cm]

    68.4

  • Taille [pouces]

    27

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FONCTIONNALITÉS

  • FreeSyncMC d’AMD

    FreeSync Premium

  • Changement d’entrée automatique

    OUI

  • Stabilisateur de noir

    OUI

  • Faiblesse chromatique

    OUI

  • Réticule

    OUI

  • Synchronisation à action dynamique

    OUI

  • Protection contre le scintillement

    OUI

  • Compteur d’ips

    OUI

  • HDR10

    OUI

  • Mode Lecture

    OUI

  • Économie d’énergie intelligente

    OUI

  • Touche définie par l’utilisateur

    OUI

  • VESA DisplayHDRMC

    DisplayHDR 400

CONNECTIVITÉ

  • DisplayPort

    OUI (1 pièce)

  • HDMI

    OUI (2 pièces)

  • Sortie pour casque d’écoute

    3 pôles (Audio uniquement)

MÉCANIQUE

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison / Rotation horizontale / Réglage en hauteur / Pivotement

  • Installation murale [mm]

    100 x 100 mm

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation d’énergie (c. c. éteint)

    Inférieur à 0,3 W

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    Inférieur à 0,5 W

  • Type

    Alimentation externe (Adaptateur)

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids à l’expédition [kg]

    7.1

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    865.0 x 435.0 x 140.0

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    613.2 x 364.5 x 49.2

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    613,2 x 544,2 x 224,5 (HAUT) /
    613,2 x 434,1 x 224,5 (BAS)

  • Poids sans le socle [kg]

    3.5

  • Poids avec le socle [kg]

    5.3

Pour accéder à plus de documents et de téléchargements techniques veuillez consulter le portail des partenaires en commerce électronique interentreprises de LG.