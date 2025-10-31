Écran de jeu incurvé 27” UltraGear™ 1000R | QHD, 1 ms (GtG), 180 Hz

Les dalles OLED émettent leur propre lumière au niveau du pixel, offrant des noirs presque parfaits, un contraste exceptionnel et des couleurs vives. Elles offrent également des temps de réponse ultra-rapides, ce qui les rend idéales pour les moniteurs de jeu haut de gamme, les téléviseurs haut de gamme et le montage vidéo professionnel.

Les dalles IPS sont réputées pour leur reproduction précise des couleurs et leurs larges angles de vision, qui permettent de conserver des images claires depuis différentes positions. Cela les rend bien adaptées au travail de bureau, à la conception et au jeu. Leur excellente précision des couleurs est particulièrement intéressante pour les joueurs qui veulent vivre les jeux exactement comme les développeurs l'ont voulu.

Les dalles VA affichent le rapport de contraste le plus élevé parmi les types de LCD, offrant une expérience immersive pour regarder des films et des vidéos. Bien qu'elles ne soient pas aussi rapides que les dalles TN, elles offrent des performances presque comparables.