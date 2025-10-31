About Cookies on This Site

Écran de jeu incurvé 27” UltraGear™ 1000R | QHD, 1 ms (GtG), 180 Hz
Écran de jeu incurvé 27” UltraGear™ 1000R | QHD, 1 ms (GtG), 180 Hz

27GS60QX-B
principales caractéristiques

  • Écran incurvé QHD 27 pouces (2560 x 1440) 1000R
  • Fréquence de rafraîchissement 180 Hz
  • Temps de réponse 1 ms (GtG)
  • HDR10 / sRGB 99% (Typ.)
  • Design quasiment sans bordure sur trois côtés
  • AMD FreeSync™ / AdaptiveSync certifié VESA
Né pour le jeu

Prenez l’avantage grâce à l’immersion ultime 1000R.

Prenez l’avantage grâce à l’immersion ultime 1000R.

Prenez l’avantage avec une immersion ultime 1000R

La courbure naturelle 1000R n’est que le début. C’est une révolution du gaming avec une vitesse satisfaisante de 180Hz, une qualité d’image et une ergonomie jamais expérimentées auparavant.

Écran

27” QHD incurvé (2560x1440)

HDR10 / sRGB 99% (Typ.)

Vitesse

Taux de rafraîchissement 180Hz

Temps de réponse 1ms (GtG)

Technologie

AMD FreeSync™

VESA certified AdaptiveSync

Vue latérale d’un moniteur avec un personnage d’archer de jeu à l’écran.

Écran QHD incurvé 1000R de 27 pouces

Courbure parfaite, jeu ininterrompu

Découvrez la courbure 1000R, qui s’adapte au champ de vision humain et reproduit des scènes éclatantes avec un taux de rafraîchissement de 180Hz, pour une expérience plus réaliste et immersive.

Taux de rafraîchissement 180Hz

Vitesse améliorée.
Nouveau standard.

Nous avons porté le standard de vitesse d’UltraGear à 180Hz. Vous pouvez profiter d’images ultra-claires et fluides grâce à un taux de rafraîchissement de 180Hz, qui affiche les images 180 fois par seconde.

Image comparative d’un jeu rapide avec un faible taux de rafraîchissement et d’une image claire avec un taux de rafraîchissement élevé de 180 Hz.

Temps de réponse 1ms (GtG)

Vitesse exceptionnelle,
plongée dans le jeu

Le temps de réponse ultra-rapide de 1ms (GtG), réduisant le ghosting inverse et offrant une réactivité optimale, vous permet de profiter d’une toute nouvelle performance de jeu.

Images de robot aux couleurs de haute qualité avec sRGB 99% et HDR10.

HDR10 avec sRGB 99% (Typ.)

Couleurs fidèles à la réalité

Ce moniteur prend en charge un large gamut de couleurs, sRGB 99% (Typ.) et HDR10, reproduisant des couleurs haute fidélité pour permettre aux joueurs de voir les teintes saisissantes telles que les développeurs de jeux les ont conçues, quel que soit le champ de bataille.

Expérience de jeu fluide

Comparaison d’une image de jeu fluide – L’image de gauche présente des déchirures, tandis que l’image de droite est sans déchirures.

Design axé sur le joueur

Améliorez votre expérience de jeu grâce à un design quasi sans bordure sur trois côtés pour une vue immersive et un pied inclinable vous permettant de jouer plus confortablement. Son support en L épuré occupe un espace minimal sur le bureau, vous permettant de réduire les zones inutilisées.

Icône de moniteur à conception sans bordure.

Design sans bordure

Quasi sans bordure sur trois côtés

Icône d’inclinaison réglable.

Tilt

-5°~+15°

  • Icône HDMI

    HDMI

  • Icône DisplayPort

    DisplayPort

Interface de jeu (GUI)

Adaptez-vous à votre style de jeu

Les joueurs peuvent utiliser l’On-Screen Display et l’OnScreen Control pour personnaliser facilement les paramètres, depuis les options de base du moniteur jusqu’à l’enregistrement de la « Touche Définie par l’Utilisateur » permettant de créer des raccourcis.

Dynamic Action Sync

En réduisant le délai d’entrée grâce à Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent saisir les moments critiques en temps réel et réagir rapidement.

Black Stabilizer

Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les snipers cachés dans les coins les plus sombres et à réagir rapidement aux explosions lumineuses.

Crosshair

Le point de visée est fixé au centre pour améliorer la précision des tirs.

Compteur FPS

Le compteur FPS vous permet de voir la fluidité du rendu. Que vous éditiez, jouiez ou regardiez un film, chaque image compte, et avec le compteur FPS, vous disposez de données en temps réel.

Key Feature

  • Écran incurvé QHD 27 pouces (2560 x 1440) 1000R
  • Fréquence de rafraîchissement 180 Hz
  • Temps de réponse 1 ms (GtG)
  • HDR10 / sRGB 99% (Typ.)
  • Design quasiment sans bordure sur trois côtés
  • AMD FreeSync™ / AdaptiveSync certifié VESA
Caractéristique clé

  • Écran - Taille [pouces]

    27

  • Écran - Résolution

    2560 x 1440

  • Écran - Type de panneau

    VA

  • Écran - Format d’image

    16:9

  • Écran - Gamme de couleurs (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Écran - Luminosité (typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Écran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    180

  • Écran - Temps de réponse

    1ms (GtG at Faster)

  • Mécanique - Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison

ACCESSOIRES

  • Adaptateur

    OUI

  • Cordon d’alimentation

    OUI

CONNECTIVITÉ

  • DisplayPort

    OUI (1 unité)

  • HDMI

    OUI (2 unités)

  • Sortie pour casque d’écoute

    3 pôles (Son uniquement)

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids à l’expédition [kg]

    6,3 kg

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    685,0 x 435,0 x 160 mm

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    604,9 x 363,8 x 95,7 mm

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    604,9 x 450,7 x 226,5 mm

  • Poids sans le socle [kg]

    3,5 kg

  • Poids avec le socle [kg]

    4,8 kg

ÉCRAN

  • Format d’image

    16:9

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    16,7M

  • Gamme de couleurs (min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Gamme de couleurs (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Rapport de contraste (min.)

    2400:01:00

  • Rapport de contraste (typ.)

    3000:01:00

  • Courbure

    1000R

  • Type de panneau

    VA

  • Pas de pixel [mm]

    0.233 x 0.233 mm

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    180

  • Résolution

    2560 x 1440

  • Temps de réponse

    1ms (GtG at Faster)

  • Taille [cm]

    68.4

  • Taille [pouces]

    27

  • Traitement de la surface

    Anti-reflet

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º (R/L), 178º (U/D)

FONCTIONNALITÉS

  • Stabilisateur de noir

    OUI

  • Faiblesse chromatique

    OUI

  • Réticule

    OUI

  • Synchronisation à action dynamique

    OUI

  • Protection contre le scintillement

    OUI

  • Compteur d’ips

    OUI

  • HDR10

    OUI

  • Effet HDR

    OUI

  • Mode Lecture

    OUI

  • Économie d’énergie intelligente

    OUI

  • Touche définie par l’utilisateur

    OUI

INFORMATION

  • Nom du produit

    UltraGear

  • Année

    Y24

MÉCANIQUE

  • Conception sans bordure

    Design quasi sans bordure sur trois côtés

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison

  • Installation murale [mm]

    100 x 100

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240V (50/60Hz)

  • Sortie c.c.

    19V / 2,1A

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    Moins de 0,3W

  • Type

    Alimentation externe (Adaptateur)

NORMAL

  • CE

    OUI

  • KC (pour la République de Corée)

    OUI

  • UL (cUL)

    OUI

APPLICATION LOGICIELLE

  • Contrôleur double

    OUI

  • OnScreen Control (gestionnaire d’écran de LG)

    OUI

FAQ

Comment choisir un moniteur de jeu ?

Commencez par vos priorités. Vous voulez des images nettes ? Optez pour une résolution 4K. Besoin d'un mouvement ultra-fluide ? Donnez la priorité à un taux de rafraîchissement élevé (144Hz ou plus) et à un faible temps de réponse. Si vous recherchez un contraste profond et une précision des couleurs, envisagez les dalles OLED ou Nano IPS, ou les dalles Nano IPS black. N'oubliez pas les technologies de synchronisation adaptative comme NVIDIA G-SYNC ou AMD FreeSync™ Premium pour éliminer le screen tearing. La série LG UltraGear™ propose une gamme de moniteurs de jeu adaptés à votre style, que ce soit pour le jeu sur console occasionnel ou les compétitions sur PC de haute intensité.

Qu'est-ce que le taux de rafraîchissement d'un moniteur de jeu ?

Le taux de rafraîchissement, calculé en Hertz (Hz), indique le nombre de fois que l'affichage est mis à jour en une seconde. Par exemple, un taux de 120Hz signifie que l'écran se rafraîchit 120 fois par seconde. Les moniteurs de jeu avec des taux de rafraîchissement élevés offrent des visuels plus fluides et moins de screen tearing.

Combien d'hertz faut-il pour les jeux vidéo ?

Pour la plupart des joueurs, 144Hz représente l'équilibre idéal pour une expérience de jeu fluide et réactive. Les joueurs de compétition peuvent préférer des taux de rafraîchissement encore plus rapides, comme 240Hz, pour un avantage supplémentaire dans les shooters rapides ou les titres esports. La gamme de moniteurs de jeu LG UltraGear™ comprend des modèles allant de 144Hz à 240Hz et au-delà, tous conçus pour suivre l'action tout en minimisant le lag et le screen tearing.

 

Les taux de rafraîchissement réels peuvent varier en fonction des spécifications et des configurations de la carte graphique de l'ordinateur.

Quelles sont les différences entre les dalles OLED, IPS et VA ?

Les dalles OLED émettent leur propre lumière au niveau du pixel, offrant des noirs presque parfaits, un contraste exceptionnel et des couleurs vives. Elles offrent également des temps de réponse ultra-rapides, ce qui les rend idéales pour les moniteurs de jeu haut de gamme, les téléviseurs haut de gamme et le montage vidéo professionnel.

 

 

Les dalles IPS sont réputées pour leur reproduction précise des couleurs et leurs larges angles de vision, qui permettent de conserver des images claires depuis différentes positions. Cela les rend bien adaptées au travail de bureau, à la conception et au jeu. Leur excellente précision des couleurs est particulièrement intéressante pour les joueurs qui veulent vivre les jeux exactement comme les développeurs l'ont voulu.

 

Les dalles VA affichent le rapport de contraste le plus élevé parmi les types de LCD, offrant une expérience immersive pour regarder des films et des vidéos. Bien qu'elles ne soient pas aussi rapides que les dalles TN, elles offrent des performances presque comparables.

Devrais-je acheter un moniteur incurvé ?

Si vous souhaitez une expérience de jeu plus immersive, les moniteurs de jeu incurvés sont un excellent choix. La courbure aide à maintenir vos yeux naturellement concentrés sur le centre de l'écran, ce qui est idéal pour les longues sessions de jeu.

 

Le LG UltraGear GX9 prend en charge une courbure 800R et un format ultra-large 21:9, offrant des visuels immersifs et une distance de vision idéale. À une distance de vision de 800 mm, sa courbure 800R crée un angle de vision de 90 degrés à la fois au centre et sur les bords, vous plongeant plus profondément dans le jeu.

Le 1440p ou le 4K, qu'est-ce qui est mieux pour les jeux vidéo ?

Les deux ont leurs points forts. Pour de nombreux joueurs, le 1440p (QHD) est un bon compromis entre résolution et performance, surtout pour le jeu compétitif où la fréquence d'images est primordiale. Il est plus facile d'atteindre un FPS plus élevé sans surcharger votre GPU. Le 4K, en revanche, est axé sur les détails et l'immersion—parfait pour les aventures en solo ou pour jouer sur les consoles de nouvelle génération. Les moniteurs de jeu LG UltraGear™ proposent des options QHD et 4K, donc que vous privilégiez la vitesse ou des images époustouflantes, il y a une solution parfaite pour votre configuration.

Puis-je connecter mon moniteur à mon PC avec un câble USB-C ?

Connecter votre moniteur de jeu via USB-C est simple : il suffit de brancher une extrémité du câble de votre moniteur de jeu dans le port USB-C de votre appareil, et c'est prêt. Vous pouvez également charger votre ordinateur portable si votre PC est connecté à votre moniteur avec un port USB-C.

 

* Les modèles pris en charge peuvent varier.

Qu'est-ce que DisplayPort 2.1 ?

DisplayPort 2.1, la dernière version de la norme DisplayPort, offre des débits de données ultra-rapides pour un jeu fluide à des taux de rafraîchissement élevés. Il a été développé par la VESA (Video Electronics Standards Association) pour offrir une connectivité d'affichage haute performance pour les ordinateurs et les moniteurs.

 

 

De nombreux modèles récents de LG prennent en charge DisplayPort 2.1*, qui double la bande passante de DP 1.4. Cela signifie que vous bénéficiez de résolutions plus élevées, de fréquences d'images plus fluides et d'une latence réduite—parfait pour les jeux à rythme rapide.

 

*Remarque : Nous avons reçu de nombreux signalements d'utilisateurs de cartes graphiques NVIDIA de la série 50 dont les écrans s'éteignent lorsqu'ils utilisent DisplayPort 2.1 avec des paramètres 10 ou 12 bits. Si vous rencontrez le même problème, en guise de solution temporaire, vous pouvez passer l'entrée DisplayPort en 1.4 dans le menu OSD de votre moniteur ou régler le paramètre de couleur sur 8 bits dans le Panneau de configuration NVIDIA. Ce problème a été signalé à NVIDIA pour une solution plus permanente.

Qu'est-ce que HDMI 2.1 ?

Grâce à la prise en charge HDMI 2.1, vous profiterez de fonctionnalités telles que le Variable Refresh Rate (VRR), l'Auto Low Latency Mode (ALLM) et la prise en charge du 4K jusqu'à 120Hz. Que vous jouiez sur une console ou un PC, ces améliorations vous offrent la flexibilité et les performances adaptées à n'importe quelle configuration.

Pour accéder à plus de documents et de téléchargements techniques veuillez consulter le portail des partenaires en commerce électronique interentreprises de LG.