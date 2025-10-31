We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Écran de jeu incurvé 27” UltraGear™ 1000R | QHD, 1 ms (GtG), 180 Hz
*Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Taux de rafraîchissement 180Hz
Vitesse améliorée.
Nouveau standard.
Nous avons porté le standard de vitesse d’UltraGear à 180Hz. Vous pouvez profiter d’images ultra-claires et fluides grâce à un taux de rafraîchissement de 180Hz, qui affiche les images 180 fois par seconde.
Image comparative d’un jeu rapide avec un faible taux de rafraîchissement et d’une image claire avec un taux de rafraîchissement élevé de 180 Hz.
*Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Comparaison entre un taux de rafraîchissement de 60Hz (image de gauche) et de 180Hz.
Temps de réponse 1ms (GtG)
Vitesse exceptionnelle,
plongée dans le jeu
Le temps de réponse ultra-rapide de 1ms (GtG), réduisant le ghosting inverse et offrant une réactivité optimale, vous permet de profiter d’une toute nouvelle performance de jeu.
*Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Sélectionnez le 'Mode Plus Rapide' pour activer le 'Temps de Réponse 1ms'. (Réglage du jeu → Temps de réponse → Mode Plus Rapide).
*Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Expérience de jeu fluide
Comparaison d’une image de jeu fluide – L’image de gauche présente des déchirures, tandis que l’image de droite est sans déchirures.
VESA certified AdaptiveSync
Doté de la certification VESA AdaptiveSync Display, conçu pour le gaming avec des taux de rafraîchissement nettement plus élevés et une faible latence. Profitez d’images de jeu plus fluides, sans déchirures, et d’une lecture vidéo sans saccades.
AMD FreeSync™
Grâce à la technologie FreeSync™, les joueurs peuvent bénéficier de mouvements fluides et continus dans les jeux haute résolution et rapides. Elle réduit considérablement les déchirures d’écran et les saccades. Logo AMD FreeSync™
*Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Les performances de cette fonctionnalité sont comparées aux modèles ne disposant pas de la technologie de synchronisation.
*Des erreurs ou des retards peuvent survenir selon la connexion réseau.
Design axé sur le joueur
Améliorez votre expérience de jeu grâce à un design quasi sans bordure sur trois côtés pour une vue immersive et un pied inclinable vous permettant de jouer plus confortablement. Son support en L épuré occupe un espace minimal sur le bureau, vous permettant de réduire les zones inutilisées.
*Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Interface de jeu (GUI)
Adaptez-vous à votre style de jeu
Les joueurs peuvent utiliser l’On-Screen Display et l’OnScreen Control pour personnaliser facilement les paramètres, depuis les options de base du moniteur jusqu’à l’enregistrement de la « Touche Définie par l’Utilisateur » permettant de créer des raccourcis.
*Pour télécharger le dernier logiciel OnScreen Control, rendez-vous sur LG.COM.
*Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Dynamic Action Sync
En réduisant le délai d’entrée grâce à Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent saisir les moments critiques en temps réel et réagir rapidement.
Black Stabilizer
Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les snipers cachés dans les coins les plus sombres et à réagir rapidement aux explosions lumineuses.
*Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*La fonction Crosshair n’est pas disponible lorsque le compteur FPS est activé.
*Le compteur FPS peut afficher une valeur dépassant le taux de rafraîchissement maximal du moniteur.
*Compteur FPS (Frames Per Second) : mesure du nombre d’images par seconde.
Key Feature
- Écran incurvé QHD 27 pouces (2560 x 1440) 1000R
- Fréquence de rafraîchissement 180 Hz
- Temps de réponse 1 ms (GtG)
- HDR10 / sRGB 99% (Typ.)
- Design quasiment sans bordure sur trois côtés
- AMD FreeSync™ / AdaptiveSync certifié VESA
Caractéristique clé
Écran - Taille [pouces]
27
Écran - Résolution
2560 x 1440
Écran - Type de panneau
VA
Écran - Format d’image
16:9
Écran - Gamme de couleurs (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Écran - Luminosité (typ.) [cd/m²]
300cd/m²
Écran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
180
Écran - Temps de réponse
1ms (GtG at Faster)
Mécanique - Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison
Toutes les spécifications
ACCESSOIRES
Adaptateur
OUI
Cordon d’alimentation
OUI
CONNECTIVITÉ
DisplayPort
OUI (1 unité)
HDMI
OUI (2 unités)
Sortie pour casque d’écoute
3 pôles (Son uniquement)
DIMENSIONS ET POIDS
Poids à l’expédition [kg]
6,3 kg
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
685,0 x 435,0 x 160 mm
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
604,9 x 363,8 x 95,7 mm
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
604,9 x 450,7 x 226,5 mm
Poids sans le socle [kg]
3,5 kg
Poids avec le socle [kg]
4,8 kg
ÉCRAN
Format d’image
16:9
Luminosité (min.) [cd/m²]
250cd/m²
Luminosité (typ.) [cd/m²]
300cd/m²
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
16,7M
Gamme de couleurs (min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Gamme de couleurs (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Rapport de contraste (min.)
2400:01:00
Rapport de contraste (typ.)
3000:01:00
Courbure
1000R
Type de panneau
VA
Pas de pixel [mm]
0.233 x 0.233 mm
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
180
Résolution
2560 x 1440
Temps de réponse
1ms (GtG at Faster)
Taille [cm]
68.4
Taille [pouces]
27
Traitement de la surface
Anti-reflet
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º (R/L), 178º (U/D)
FONCTIONNALITÉS
Stabilisateur de noir
OUI
Faiblesse chromatique
OUI
Réticule
OUI
Synchronisation à action dynamique
OUI
Protection contre le scintillement
OUI
Compteur d’ips
OUI
HDR10
OUI
Effet HDR
OUI
Mode Lecture
OUI
Économie d’énergie intelligente
OUI
Touche définie par l’utilisateur
OUI
INFORMATION
Nom du produit
UltraGear
Année
Y24
MÉCANIQUE
Conception sans bordure
Design quasi sans bordure sur trois côtés
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison
Installation murale [mm]
100 x 100
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240V (50/60Hz)
Sortie c.c.
19V / 2,1A
Consommation d’énergie (mode Veille)
Moins de 0,3W
Type
Alimentation externe (Adaptateur)
NORMAL
CE
OUI
KC (pour la République de Corée)
OUI
UL (cUL)
OUI
APPLICATION LOGICIELLE
Contrôleur double
OUI
OnScreen Control (gestionnaire d’écran de LG)
OUI
FAQ
Comment choisir un moniteur de jeu ?
Commencez par vos priorités. Vous voulez des images nettes ? Optez pour une résolution 4K. Besoin d'un mouvement ultra-fluide ? Donnez la priorité à un taux de rafraîchissement élevé (144Hz ou plus) et à un faible temps de réponse. Si vous recherchez un contraste profond et une précision des couleurs, envisagez les dalles OLED ou Nano IPS, ou les dalles Nano IPS black. N'oubliez pas les technologies de synchronisation adaptative comme NVIDIA G-SYNC ou AMD FreeSync™ Premium pour éliminer le screen tearing. La série LG UltraGear™ propose une gamme de moniteurs de jeu adaptés à votre style, que ce soit pour le jeu sur console occasionnel ou les compétitions sur PC de haute intensité.
Qu'est-ce que le taux de rafraîchissement d'un moniteur de jeu ?
Le taux de rafraîchissement, calculé en Hertz (Hz), indique le nombre de fois que l'affichage est mis à jour en une seconde. Par exemple, un taux de 120Hz signifie que l'écran se rafraîchit 120 fois par seconde. Les moniteurs de jeu avec des taux de rafraîchissement élevés offrent des visuels plus fluides et moins de screen tearing.
Combien d'hertz faut-il pour les jeux vidéo ?
Pour la plupart des joueurs, 144Hz représente l'équilibre idéal pour une expérience de jeu fluide et réactive. Les joueurs de compétition peuvent préférer des taux de rafraîchissement encore plus rapides, comme 240Hz, pour un avantage supplémentaire dans les shooters rapides ou les titres esports. La gamme de moniteurs de jeu LG UltraGear™ comprend des modèles allant de 144Hz à 240Hz et au-delà, tous conçus pour suivre l'action tout en minimisant le lag et le screen tearing.
Les taux de rafraîchissement réels peuvent varier en fonction des spécifications et des configurations de la carte graphique de l'ordinateur.
Quelles sont les différences entre les dalles OLED, IPS et VA ?
Les dalles OLED émettent leur propre lumière au niveau du pixel, offrant des noirs presque parfaits, un contraste exceptionnel et des couleurs vives. Elles offrent également des temps de réponse ultra-rapides, ce qui les rend idéales pour les moniteurs de jeu haut de gamme, les téléviseurs haut de gamme et le montage vidéo professionnel.
Les dalles IPS sont réputées pour leur reproduction précise des couleurs et leurs larges angles de vision, qui permettent de conserver des images claires depuis différentes positions. Cela les rend bien adaptées au travail de bureau, à la conception et au jeu. Leur excellente précision des couleurs est particulièrement intéressante pour les joueurs qui veulent vivre les jeux exactement comme les développeurs l'ont voulu.
Les dalles VA affichent le rapport de contraste le plus élevé parmi les types de LCD, offrant une expérience immersive pour regarder des films et des vidéos. Bien qu'elles ne soient pas aussi rapides que les dalles TN, elles offrent des performances presque comparables.
Devrais-je acheter un moniteur incurvé ?
Si vous souhaitez une expérience de jeu plus immersive, les moniteurs de jeu incurvés sont un excellent choix. La courbure aide à maintenir vos yeux naturellement concentrés sur le centre de l'écran, ce qui est idéal pour les longues sessions de jeu.
Le LG UltraGear GX9 prend en charge une courbure 800R et un format ultra-large 21:9, offrant des visuels immersifs et une distance de vision idéale. À une distance de vision de 800 mm, sa courbure 800R crée un angle de vision de 90 degrés à la fois au centre et sur les bords, vous plongeant plus profondément dans le jeu.
Le 1440p ou le 4K, qu'est-ce qui est mieux pour les jeux vidéo ?
Les deux ont leurs points forts. Pour de nombreux joueurs, le 1440p (QHD) est un bon compromis entre résolution et performance, surtout pour le jeu compétitif où la fréquence d'images est primordiale. Il est plus facile d'atteindre un FPS plus élevé sans surcharger votre GPU. Le 4K, en revanche, est axé sur les détails et l'immersion—parfait pour les aventures en solo ou pour jouer sur les consoles de nouvelle génération. Les moniteurs de jeu LG UltraGear™ proposent des options QHD et 4K, donc que vous privilégiez la vitesse ou des images époustouflantes, il y a une solution parfaite pour votre configuration.
Puis-je connecter mon moniteur à mon PC avec un câble USB-C ?
Connecter votre moniteur de jeu via USB-C est simple : il suffit de brancher une extrémité du câble de votre moniteur de jeu dans le port USB-C de votre appareil, et c'est prêt. Vous pouvez également charger votre ordinateur portable si votre PC est connecté à votre moniteur avec un port USB-C.
* Les modèles pris en charge peuvent varier.
Qu'est-ce que DisplayPort 2.1 ?
DisplayPort 2.1, la dernière version de la norme DisplayPort, offre des débits de données ultra-rapides pour un jeu fluide à des taux de rafraîchissement élevés. Il a été développé par la VESA (Video Electronics Standards Association) pour offrir une connectivité d'affichage haute performance pour les ordinateurs et les moniteurs.
De nombreux modèles récents de LG prennent en charge DisplayPort 2.1*, qui double la bande passante de DP 1.4. Cela signifie que vous bénéficiez de résolutions plus élevées, de fréquences d'images plus fluides et d'une latence réduite—parfait pour les jeux à rythme rapide.
*Remarque : Nous avons reçu de nombreux signalements d'utilisateurs de cartes graphiques NVIDIA de la série 50 dont les écrans s'éteignent lorsqu'ils utilisent DisplayPort 2.1 avec des paramètres 10 ou 12 bits. Si vous rencontrez le même problème, en guise de solution temporaire, vous pouvez passer l'entrée DisplayPort en 1.4 dans le menu OSD de votre moniteur ou régler le paramètre de couleur sur 8 bits dans le Panneau de configuration NVIDIA. Ce problème a été signalé à NVIDIA pour une solution plus permanente.
Qu'est-ce que HDMI 2.1 ?
Grâce à la prise en charge HDMI 2.1, vous profiterez de fonctionnalités telles que le Variable Refresh Rate (VRR), l'Auto Low Latency Mode (ALLM) et la prise en charge du 4K jusqu'à 120Hz. Que vous jouiez sur une console ou un PC, ces améliorations vous offrent la flexibilité et les performances adaptées à n'importe quelle configuration.
Manuel et logiciels
Télécharger les manuels des produits et les derniers logiciels pour vos produits LG.
Dépannage
Trouvez des vidéos et des informations utiles sur vos systèmes de produits.
Information de garantie
Vérifier les informations de garantie LG ici.
Pièces et accessoires
Achetez filtres et pièces de remplacement LG authentiques
Enregistre-ment du
produit.
L’enregistrement de votre produit vous aidera à obtenir une assistance plus rapide.
Support produit
Trouver manuel, dépanner et la garantie de votre produit LG.
Assistance pour commander
Suivez votre commande et vérifiez la FAQ de la commande.
Demande de reparation
Demander un service de réparation en ligne.
Nous contacter
Clavardez avec nous
Obtenez vos réponses de nos assistants virtuels.
Envoyez-nous un courriel
Pas le temps de discuter ? Envoyez votre demande au soutien LG.
Appelez-nous
Parlez directement avec un de nos représentants.
Votre voix à l'équipe Exécutif LG
Votre opinion nous intéresse. Partagez-la avec l’équipe Exécutif LG.
Pour accéder à plus de documents et de téléchargements techniques veuillez consulter le portail des partenaires en commerce électronique interentreprises de LG.