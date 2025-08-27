About Cookies on This Site

LG UltraGear™ Moniteur Gaming OLED incurvé 34 pouces WQHD 160Hz | 160Hz, AMD FreeSync™ Premium
LG UltraGear™ Moniteur Gaming OLED incurvé 34 pouces WQHD 160Hz | 160Hz, AMD FreeSync™ Premium

LG UltraGear™ Moniteur Gaming OLED incurvé 34 pouces WQHD 160Hz | 160Hz, AMD FreeSync™ Premium

34G600A-B
front view of 34G600A-B
-15 degree side view of 34G600A-B
+15 degree side view of 34G600A-B
front view of the monitor of 34G600A-B with the stand down
side view of 34G600A-B
side view of a tilted monitor of 34G600A-B
side view of a tilted monitor of 34G600A-B
top view of 34G600A-B
-15 degree top view of 34G600A-B
+15 degree top view of 34G600A-B
rear view of 34G600A-B with lights off
rear view of 34G600A-B with lights on
rear perspective view of 34G600A-B with lights off
rear perspective view of 34G600A-B with lights on
close-up view of the rear emblem of 34G600A-B lights off
principales caractéristiques

  • Écran OLED 34 pouces WQHD (3440x1440)
  • Taux de rafraîchissement de 160Hz / 1ms MBR
  • Compatible NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium / AdaptiveSync certifié VESA
Logo UltraGear™ OLED GX6 avec image du produit UltraGear.

Écran de jeu incurvé 34 pouces
WQHD 160Hz 1ms MBR

Élargissez votre espace d’affichage pour le jeu

L’écran WQHD de 34 pouces (3440x1440) offre une vue 34 % plus large, permettant aux joueurs de distinguer davantage de détails à l’écran.

Ressentez l’intensité du combat grâce à des couleurs éclatantes.

Notre moniteur prend en charge le HDR10 et offre une couverture sRGB de 99 %, garantissant un large spectre de couleurs pour une reproduction fidèle et immersive. Les joueurs peuvent ainsi vivre des champs de bataille spectaculaires tels que conçus par les développeurs de jeux.

Scène de jeu de course illustrant une réactivité extrême et un taux de rafraîchissement rapide de 160Hz.

Mouvements de jeu fluides

Profitez d’un taux de rafraîchissement de 160Hz pour des visuels fluides et d’une clarté exceptionnelle, tout en réduisant le flou de mouvement. Plongez dans une expérience de jeu plus immersive à chaque image.

Un bolide de course jaune apparaît à l’écran filant à toute vitesse, avec l’intérieur du cadre blanc net et l’extérieur volontairement flouté.

Vitesse effrénée vers la victoire

La technologie 1ms Motion Blur Reduction* permet un jeu fluide en réduisant le flou et les images fantômes. Les objets dynamiques et rapides au cœur de l’action offrent ainsi aux joueurs un avantage compétitif.

*L’activation du 1ms Motion Blur Reduction entraîne une baisse de la luminance et empêche l’utilisation des fonctions suivantes : AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync).

*Un scintillement peut survenir lors du fonctionnement du 1ms MBR.

Plus net, plus fluide et plus rapide

Grâce à la technologie FreeSync™ Premium, les joueurs profitent de mouvements fluides et sans interruption dans les jeux rapides et en haute résolution. Elle réduit considérablement les déchirures d’image et les saccades.

Un personnage chevalier portant une cape rouge et tenant un grand bouclier ainsi qu’une épée. L’écran est divisé en deux : la partie gauche est floue tandis que la partie droite est nette. Le logo AMD FreeSync Premium apparaît en bas à droite.

Dynamic Action Sync

Réduisant le décalage d'entrée grâce à la fonction Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent saisir les moments critiques en temps réel et réagir rapidement.

Black Stabilizer

Le Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les snipers cachés dans les coins les plus sombres et à naviguer rapidement à travers les explosions de flash.

Crosshair

Le point de visée est fixé au centre pour améliorer la précision de tir.

L'USABILITÉ est écrite en lettres majuscules et le logo LG UltraGear se trouve dans le coin supérieur droit.

L'USABILITÉ est écrite en lettres majuscules et le logo LG UltraGear se trouve dans le coin supérieur droit.

Expérience de jeu immersive

Cet écran épuré présente un cadre mince sur un design presque sans bord sur trois côtés, sans distractions grâce à une image d'une précision et d'une vivacité époustouflantes, tandis que les haut-parleurs stéréo 5W x 2 avec MaxxAudio® complètent votre expérience de jeu immersive.

Une voiture de course rouge file sur la route, avec en toile de fond une ville bordée de magnifiques grands immeubles, un moniteur UltraGear en avant et une manette de jeu en bas à gauche. Le son est exprimé de manière dynamique à travers les haut-parleurs MaxxAudio situés des deux côtés du moniteur.

Design épuré et sans encombrement

Découvrez l'éclairage hexagonal et un design presque sans bord sur trois côtés, associé à une base entièrement réglable pour les ajustements de rotation, d'inclinaison et de hauteur. Le pied en L, sans encombrement, est conçu pour économiser de l'espace sur le bureau et éliminer les zones mortes, rendant votre installation propre et efficace.

Icône de réglage de la rotation.

Rotation

±30º

Icône de réglage de l'inclinaison.

Inclinaison

-5~15º

Icône de réglage de la hauteur.

Hauteur

110mm

Icône de design sans bord.

Design sans bord

Image des produits UltraGear placés sur un fond bleu marine sombre, avec le produit à gauche montrant l'arrière et le produit à droite montrant l'avant.

Image des produits UltraGear placés sur un fond bleu marine sombre, avec le produit à gauche montrant l'arrière et le produit à droite montrant l'avant.

Caractéristique clé

  • Taille [pouces]

    34

  • Résolution

    3440 x 1440

  • Format d’image

    21:09

  • Gamme de couleurs (typ.)

    sRGB 99 % (CIE1931)

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Courbure

    1800R

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    160

  • Temps de réponse

    5 ms (GtG en mode Plus rapide), 1 ms MBR

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison / Hauteur / Rotation

Toutes les spécifications

ACCESSOIRES

  • HDMI

    OUI

CONNECTIVITÉ

  • DisplayPort

    OUI (1 port)

  • HDMI

    OUI (2 ports)

  • Sortie pour casque d’écoute

    3 pôles (audio uniquement)

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids à l’expédition [kg]

    13kg

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    1053 x 529 x 232 mm

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    809 x 358,9 x 91,5 mm

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    809 x 470,3 x 249,1 mm

  • Poids sans le socle [kg]

    5.8kg

  • Poids avec le socle [kg]

    10kg

ÉCRAN

  • Format d’image

    21:09

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    240 cd/m²

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    16,7 M

  • Gamme de couleurs (min.)

    sRGB 95 % (CIE1931)

  • Gamme de couleurs (typ.)

    sRGB 99 % (CIE1931)

  • Rapport de contraste (min.)

    3200:1

  • Rapport de contraste (typ.)

    4000:1

  • Courbure

    1800R

  • Pas de pixel [mm]

    0,07725 × 0,23175 mm

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    160

  • Résolution

    3440 x 1440

  • Temps de réponse

    5 ms (GtG en mode Plus rapide), 1 ms MBR

  • Taille [cm]

    86,35

  • Taille [pouces]

    34

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º (G/D), 178º (H/B)

FONCTIONNALITÉS

  • FreeSyncMC d’AMD

    FreeSync Premium

  • Stabilisateur de noir

    OUI

  • Réticule

    OUI

  • Synchronisation à action dynamique

    OUI

  • Protection contre le scintillement

    OUI

  • HDR10

    OUI

  • Technologie de réduction du flou de mouvement

    OUI

  • Mode Lecture

    OUI

  • Économie d’énergie intelligente

    OUI

  • TRV

    OUI

INFORMATION

  • Nom du produit

    UltraGear

  • Année

    Y25

MÉCANIQUE

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison / Hauteur / Rotation

  • Installation murale [mm]

    100 x 100 mm

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    Moins de 0,5 W

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

SON

  • Maxx Audio

    OUI

  • Haut-parleur

    5 W x 2

APPLICATION LOGICIELLE

  • Contrôleur double

    OUI

  • OnScreen Control (gestionnaire d’écran de LG)

    OUI

Pour accéder à plus de documents et de téléchargements techniques veuillez consulter le portail des partenaires en commerce électronique interentreprises de LG.