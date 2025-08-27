We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ Moniteur Gaming OLED incurvé 34 pouces WQHD 160Hz | 160Hz, AMD FreeSync™ Premium
principales caractéristiques
- Écran OLED 34 pouces WQHD (3440x1440)
- Taux de rafraîchissement de 160Hz / 1ms MBR
- Compatible NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium / AdaptiveSync certifié VESA
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
Élargissez votre espace d’affichage pour le jeu
L’écran WQHD de 34 pouces (3440x1440) offre une vue 34 % plus large, permettant aux joueurs de distinguer davantage de détails à l’écran.
Ressentez l’intensité du combat grâce à des couleurs éclatantes.
Notre moniteur prend en charge le HDR10 et offre une couverture sRGB de 99 %, garantissant un large spectre de couleurs pour une reproduction fidèle et immersive. Les joueurs peuvent ainsi vivre des champs de bataille spectaculaires tels que conçus par les développeurs de jeux.
*L’activation du 1ms Motion Blur Reduction entraîne une baisse de la luminance et empêche l’utilisation des fonctions suivantes : AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync).
*Un scintillement peut survenir lors du fonctionnement du 1ms MBR.
Plus net, plus fluide et plus rapide
Grâce à la technologie FreeSync™ Premium, les joueurs profitent de mouvements fluides et sans interruption dans les jeux rapides et en haute résolution. Elle réduit considérablement les déchirures d’image et les saccades.
Un personnage chevalier portant une cape rouge et tenant un grand bouclier ainsi qu’une épée. L’écran est divisé en deux : la partie gauche est floue tandis que la partie droite est nette. Le logo AMD FreeSync Premium apparaît en bas à droite.
Dynamic Action Sync
Réduisant le décalage d'entrée grâce à la fonction Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent saisir les moments critiques en temps réel et réagir rapidement.
Black Stabilizer
Le Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les snipers cachés dans les coins les plus sombres et à naviguer rapidement à travers les explosions de flash.
Crosshair
Le point de visée est fixé au centre pour améliorer la précision de tir.
Expérience de jeu immersive
Cet écran épuré présente un cadre mince sur un design presque sans bord sur trois côtés, sans distractions grâce à une image d'une précision et d'une vivacité époustouflantes, tandis que les haut-parleurs stéréo 5W x 2 avec MaxxAudio® complètent votre expérience de jeu immersive.
Une voiture de course rouge file sur la route, avec en toile de fond une ville bordée de magnifiques grands immeubles, un moniteur UltraGear en avant et une manette de jeu en bas à gauche. Le son est exprimé de manière dynamique à travers les haut-parleurs MaxxAudio situés des deux côtés du moniteur.
Design épuré et sans encombrement
Découvrez l'éclairage hexagonal et un design presque sans bord sur trois côtés, associé à une base entièrement réglable pour les ajustements de rotation, d'inclinaison et de hauteur. Le pied en L, sans encombrement, est conçu pour économiser de l'espace sur le bureau et éliminer les zones mortes, rendant votre installation propre et efficace.
Caractéristique clé
Taille [pouces]
34
Résolution
3440 x 1440
Format d’image
21:09
Gamme de couleurs (typ.)
sRGB 99 % (CIE1931)
Luminosité (typ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Courbure
1800R
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
160
Temps de réponse
5 ms (GtG en mode Plus rapide), 1 ms MBR
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation
Toutes les spécifications
ACCESSOIRES
HDMI
OUI
CONNECTIVITÉ
DisplayPort
OUI (1 port)
HDMI
OUI (2 ports)
Sortie pour casque d’écoute
3 pôles (audio uniquement)
DIMENSIONS ET POIDS
Poids à l’expédition [kg]
13kg
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
1053 x 529 x 232 mm
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
809 x 358,9 x 91,5 mm
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
809 x 470,3 x 249,1 mm
Poids sans le socle [kg]
5.8kg
Poids avec le socle [kg]
10kg
ÉCRAN
Format d’image
21:09
Luminosité (min.) [cd/m²]
240 cd/m²
Luminosité (typ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
16,7 M
Gamme de couleurs (min.)
sRGB 95 % (CIE1931)
Gamme de couleurs (typ.)
sRGB 99 % (CIE1931)
Rapport de contraste (min.)
3200:1
Rapport de contraste (typ.)
4000:1
Courbure
1800R
Pas de pixel [mm]
0,07725 × 0,23175 mm
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
160
Résolution
3440 x 1440
Temps de réponse
5 ms (GtG en mode Plus rapide), 1 ms MBR
Taille [cm]
86,35
Taille [pouces]
34
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º (G/D), 178º (H/B)
FONCTIONNALITÉS
FreeSyncMC d’AMD
FreeSync Premium
Stabilisateur de noir
OUI
Réticule
OUI
Synchronisation à action dynamique
OUI
Protection contre le scintillement
OUI
HDR10
OUI
Technologie de réduction du flou de mouvement
OUI
Mode Lecture
OUI
Économie d’énergie intelligente
OUI
TRV
OUI
INFORMATION
Nom du produit
UltraGear
Année
Y25
MÉCANIQUE
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation
Installation murale [mm]
100 x 100 mm
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240V (50/60Hz)
Consommation d’énergie (mode Veille)
Moins de 0,5 W
Type
Alimentation externe (adaptateur)
SON
Maxx Audio
OUI
Haut-parleur
5 W x 2
APPLICATION LOGICIELLE
Contrôleur double
OUI
OnScreen Control (gestionnaire d’écran de LG)
OUI
