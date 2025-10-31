About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG UltraGear™ G6 Moniteur de jeu 34 pouces 240Hz WQHD | 34G630A avec DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), USB-C (PD 15W)
Demande d'achat

LG UltraGear™ G6 Moniteur de jeu 34 pouces 240Hz WQHD | 34G630A avec DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), USB-C (PD 15W)

Share This Content.

You Can Share The Items You Like With Your Friends

LG UltraGear™ G6 Moniteur de jeu 34 pouces 240Hz WQHD | 34G630A avec DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), USB-C (PD 15W)

34G630A-B
front view
left angled front view
right angled front view
right side view with tilt adjustment
front view with height adjustment
right side view
right side view with tilt adjustment
top view
top view with right swivel
top view with left swivel
rear view
left rear angled view
rear close-up view of stand mount
rear close-up view of ports
rear close-up view of ports and vesa mount
front view
left angled front view
right angled front view
right side view with tilt adjustment
front view with height adjustment
right side view
right side view with tilt adjustment
top view
top view with right swivel
top view with left swivel
rear view
left rear angled view
rear close-up view of stand mount
rear close-up view of ports
rear close-up view of ports and vesa mount

principales caractéristiques

  • 34 pouces WQHD (3440x1440)
  • Temps de réponse 1ms (GtG)
  • DisplayHDR™ 400 avec DCI-P3 95%
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Design pratiquement sans bordure
  • Support en L sans encombrement
Plus
LG UltraGear™ G6 logo.

LG UltraGear™ G6 logo.

34-inch 240Hz WQHD
Écran de jeu

Image frontale du moniteur de jeu dans une pièce futuriste éclairée au néon.

Image frontale du moniteur de jeu dans une pièce futuriste éclairée au néon.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Vue d’ensemble des fonctionnalités d’un moniteur de jeu mettant en avant : résolution 21:9 WQHD 3440x1440, gamut colorimétrique DCI-P3 95%, VESA DisplayHDR™ 400, taux de rafraîchissement 240Hz, temps de réponse 1ms (GtG), Adaptive Sync avec prise en charge d’AMD FreeSync™ Premium.

Vue d’ensemble des fonctionnalités d’un moniteur de jeu mettant en avant : résolution 21:9 WQHD 3440x1440, gamut colorimétrique DCI-P3 95%, VESA DisplayHDR™ 400, taux de rafraîchissement 240Hz, temps de réponse 1ms (GtG), Adaptive Sync avec prise en charge d’AMD FreeSync™ Premium.

Écran

Écran

Clarté qui vous garde en contrôle, sur un écran de 34 pouces

Grâce à son grand écran UltraWide WQHD (3440×1440) de 34 pouces, UltraGear™ offre une surface plus large qui aide à améliorer la clarté et les détails visuels. Le WQHD permet des images plus nettes et un espace d’écran supplémentaire, offrant une expérience plus immersive pour ceux qui apprécient à la fois la taille et la résolution.

Écran 34 pouces 21:9 WQHD affichant une scène de bataille futuriste avec de gigantesques machines robotiques dans une ville de science-fiction.

Écran 34 pouces 21:9 WQHD affichant une scène de bataille futuriste avec de gigantesques machines robotiques dans une ville de science-fiction.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Optez pour la largeur, pas pour la restriction.
Le format UltraWide 21:9 idéal pour le gaming

Le moniteur incurvé 21:9 WQHD offre une expérience immersive et captivante, tant pour le jeu que pour différents contenus de divertissement, grâce à son format d’image équilibré et optimisé.

Moniteur incurvé 21:9 UltraWide WQHD (3440x1440) affichant une skyline de ville futuriste avec un vaisseau spatial survolant des tours illuminées.

Moniteur incurvé 21:9 UltraWide WQHD (3440x1440) affichant une skyline de ville futuriste avec un vaisseau spatial survolant des tours illuminées.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Plongez dans des couleurs fidèles, maîtrisez le jeu

Notre moniteur de jeu prend en charge un large spectre de couleurs, 95% (Typ.) du gamut colorimétrique DCI-P3, offrant des couleurs haute fidélité et une reproduction précise grâce à VESA DisplayHDR™ 400, pour une expérience de jeu réaliste.

Un moniteur affichant une scène de bataille futuriste dans une ville avec des soldats blindés maniant des armes énergétiques lumineuses sous des lumières néon.

Un moniteur affichant une scène de bataille futuriste dans une ville avec des soldats blindés maniant des armes énergétiques lumineuses sous des lumières néon.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

VITESSE

VITESSE

Un moniteur montrant une course de moto à grande vitesse dans des rues de ville éclairées au néon, mettant en évidence la fluidité du mouvement avec un taux de rafraîchissement de 240Hz.

Mouvement de jeu fluide avec un taux de rafraîchissement de 240Hz

Pour offrir un taux de rafraîchissement de 240Hz garantissant des visuels fluides et cristallins, tout en minimisant le flou de mouvement. Plongez dans un gameplay plus immersif à chaque image.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Vitesse extrême, plongez dans le jeu

Le temps de réponse ultra-rapide de 1ms (GtG), réduisant les images fantômes inversées et offrant un temps de réponse rapide, permet de profiter d’une toute nouvelle performance de jeu.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Sélectionnez le 'Mode Faster' pour activer le 'Temps de réponse 1ms'. (Réglage du jeu → Temps de réponse → Mode Faster)

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

Mouvement fluide,
jeu infini

Réduisez les déchirures et les lags grâce à la technologie AMD FreeSync™ Premium sur un moniteur de jeu WQHD. Profitez d’une réduction significative des déchirures et des saccades à l’écran pour un gameplay fluide et net.

Une scène de jeu de course montrant une voiture de sport verte en tête sur une piste, avec plusieurs voitures suivant derrière, illustrant la fonctionnalité AMD FreeSync™ Premium.

Une scène de jeu de course montrant une voiture de sport verte en tête sur une piste, avec plusieurs voitures suivant derrière, illustrant la fonctionnalité AMD FreeSync™ Premium.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Les performances de cette fonctionnalité sont comparées aux modèles ne disposant pas de la technologie de synchronisation.

*Des erreurs ou des délais peuvent survenir selon la connexion réseau.

Dynamic Action Sync

En réduisant le délai d’entrée grâce à Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent saisir les moments critiques en temps réel et réagir rapidement.

Black Stabilizer

Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les snipers cachés dans les coins les plus sombres et à naviguer rapidement lors d’explosions lumineuses.

Crosshair

Le point de visée est fixé au centre pour améliorer la précision des tirs.

FPS Counter

Le FPS Counter vous permet de visualiser la fluidité du rendu. Que vous éditiez, jouiez ou regardiez un film, chaque image compte, et avec le FPS Counter, vous disposez de données en temps réel.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Design épuré et sans encombrement

Découvrez notre design pratiquement sans bordure, associé à une base entièrement réglable pour les ajustements de pivot, d’inclinaison, de hauteur et de rotation.

Le support en L, conçu pour économiser de l’espace sur le bureau et éliminer les zones inutilisées, rend votre installation propre et efficace.

Icône réglable pour l’inclinaison

Inclinaison

-5° ~ 20°

Icône réglable pour la rotation

Rotation

-30° ~ +30°

Icône réglable pour la hauteur

Hauteur

120mm

Icône réglable pour le montage mural

Montage mural

100x100

Vue avant et arrière du moniteur de jeu UltraGear™ 34G630A, affichant une scène de course futuriste à l’écran.

Vue avant et arrière du moniteur de jeu UltraGear™ 34G630A, affichant une scène de course futuriste à l’écran.

USB Type C icon.

USB-C (PD 15W)

HDMI icon.

HDMI™ 2.1 x2

DisplayPort icon.

DisplayPort1.4 x1 

Avec DSC

Speakers icon.

Haut-parleurs 5W x2

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Key Feature

  • 34 pouces WQHD (3440x1440)
  • Temps de réponse 1ms (GtG)
  • DisplayHDR™ 400 avec DCI-P3 95%
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Design pratiquement sans bordure
  • Support en L sans encombrement
Imprimer

Caractéristique clé

  • Taille [pouces]

    34

  • Résolution

    3440 x 1440

  • Format d’image

    21:9

  • Gamme de couleurs (typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Courbure

    1500R

  • Temps de réponse

    1ms (GtG en mode Faster)

Toutes les spécifications

ACCESSOIRES

  • HDMI

    Oui (ver 2.1)

CONNECTIVITÉ

  • DisplayPort

    Oui (1 unité)

  • HDMI

    Oui (2 unités)

ÉCRAN

  • Format d’image

    21:9

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Gamme de couleurs (min.)

    DCI-P3 90%

  • Gamme de couleurs (typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Courbure

    1500R

  • Pas de pixel [mm]

    0.2317 x 0.2317mm

  • Résolution

    3440 x 1440

  • Temps de réponse

    1ms (GtG en mode Faster)

  • Taille [cm]

    86.4

  • Taille [pouces]

    34

FONCTIONNALITÉS

  • PBP (image par image)

    2PBP

  • PIP (image dans l’image)

    Oui

  • Super résolution+

    Oui

  • Touche définie par l’utilisateur

    Oui

INFORMATION

  • Nom du produit

    UltraGear

  • Année

    Y25

ALIMENTATION

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    Moins de 0,5 W

  • Type

    Alimentation externe (Adaptateur)

SON

  • Haut-parleur

    5W x 2

Pour accéder à plus de documents et de téléchargements techniques veuillez consulter le portail des partenaires en commerce électronique interentreprises de LG.