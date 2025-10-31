About Cookies on This Site

24" IPS Full HD monitor
24" IPS Full HD monitor

24BA400-B

principales caractéristiques

  • Écran IPS Full HD de 23,8” (1920x1080)
  • Fréquence de rafraîchissement de 100 Hz
  • Haut-parleurs intégrés
  • Faible émission de lumière bleue et technologie Flicker Safe
  • Mode pour la déficience chromatique
  • OnScreen Control
Plus

Moniteurs polyvalents pour divers espaces de travail

Ce moniteur polyvalent s’adapte à différents environnements professionnels tels que les bureaux, les services clients ou les bibliothèques, grâce à son écran IPS clair et son design pratiquement sans bord sur trois côtés.

Scènes d’utilisation du moniteur IPS Full HD LG au bureau.
Scènes d’utilisation du moniteur IPS Full HD LG dans un centre d’appels.
Scènes d’utilisation du moniteur IPS Full HD LG dans une bibliothèque.
Scènes d’utilisation du moniteur IPS Full HD LG au bureau.
Scènes d’utilisation du moniteur IPS Full HD LG dans un centre d’appels.
Scènes d’utilisation du moniteur IPS Full HD LG dans une bibliothèque.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Écran IPS Full HD de 23,8"

Couleurs précises sous de larges angles de vision

Le moniteur LG Full HD (1920x1080) avec technologie IPS offre une image claire et des couleurs constantes. Il garantit une reproduction fidèle des couleurs et permet aux utilisateurs de visualiser l’écran sous un large angle.

Le moniteur IPS Full HD est posé sur un bureau, affichant des images nettes et fidèles en couleur sur son écran.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Le clavier et la souris ne sont pas inclus dans le package.

Flux de travail fluide

Fréquence de rafraîchissement de 100 Hz et temps de réponse de 5 ms

Une fréquence de rafraîchissement rapide de 100 Hz permet un chargement fluide dans divers programmes, améliorant ainsi la productivité. De plus, profitez de vidéos réalistes avec moins de saccades et de flou de mouvement grâce à un temps de réponse rapide de 5 ms.

Faible émission de lumière bleue

Le mode Lecture, avec une faible émission de lumière bleue, ajuste la température de couleur et la luminance afin de réduire la fatigue oculaire et d’offrir un meilleur confort lors de la lecture de documents à l’écran.

Flicker Safe

La fonction Flicker Safe réduit le scintillement imperceptible de l’écran, contribuant ainsi à diminuer la fatigue visuelle. Elle assure un espace de travail plus confortable lors d’une utilisation prolongée.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Les fonctionnalités ci-dessus peuvent varier selon les conditions d’utilisation réelles et l’expérience de chaque utilisateur.

L’écran du moniteur affiche une visioconférence, tandis que le son provient des haut-parleurs situés au bas du moniteur.

Haut-parleurs intégrés

Prêt pour les réunions virtuelles

Le modèle 24BA400 est équipé de haut-parleurs intégrés, éliminant le besoin d’installer des enceintes supplémentaires lors de conférences en ligne ou pour regarder des vidéos.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*La webcam est nécessaire pour les visioconférences et n’est pas incluse dans le package (vendue séparément).

Icône en forme de cœur fait avec les doigts.

Une vie meilleure pour tous

Le modèle 24BA400 est conforme à plusieurs normes telles que ENERGY STAR et EPEATMD.

  • Logo ENERGY STAR.

    Certifié ENERGY STAR

  • Logo EPEAT.

    Enregistré EPEATMD

  • Off

  • On

Mode pour la déficience chromatique

Le mode pour la déficience chromatique ajuste la palette et le contraste des couleurs, facilitant la distinction entre le rouge et le vert. Cette fonction est particulièrement utile pour les graphiques ou les données comparatives, lorsque l’utilisateur rencontre des difficultés à différencier certaines couleurs.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Caractéristique clé

  • Écran - Taille [pouces]

    23.8

  • Écran - Résolution

    1920 x 1080

  • Écran - Type de panneau

    IPS

  • Écran - Format d’image

    16:9

  • Écran - Gamme de couleurs (typ.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • Écran - Luminosité (typ.) [cd/m²]

    250

  • Écran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    100

  • Écran - Temps de réponse

    5ms (GtG at Faster)

  • Mécanique - Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison

Toutes les spécifications

INFORMATION

  • Nom du produit

    FHD

  • Année

    Y24

ÉCRAN

  • Format d’image

    16:9

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    200

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    250

  • Bits de couleur

    8bit (6bit+FRC)

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    16.7M

  • Gamme de couleurs (typ.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • Rapport de contraste (min.)

    600:1

  • Rapport de contraste (typ.)

    1000:1

  • Type de panneau

    IPS

  • Pas de pixel [mm]

    0.2745 x 0.2745

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    100

  • Résolution

    1920 x 1080

  • Temps de réponse

    5ms (GtG at Faster)

  • Taille [cm]

    60.4

  • Taille [pouces]

    23.8

  • Traitement de la surface

    Anti-reflet

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º (G/D), 178º (H/B)

FONCTIONNALITÉS

  • Changement d’entrée automatique

    Oui

  • Stabilisateur de noir

    Oui

  • Faiblesse chromatique

    Oui

  • Réticule

    Oui

  • Synchronisation à action dynamique

    Oui

  • Protection contre le scintillement

    Oui

  • Mode Lecture

    Oui

  • Économie d’énergie intelligente

    .Oui

  • Super résolution+

    Oui

CONNECTIVITÉ

  • HDMI

    Oui (2 unités)

  • Sortie pour casque d’écoute

    3 pôles (Son uniquement)

ACCESSOIRES

  • Adaptateur

    Oui

  • HDMI

    Oui

  • Câble HDMI (couleur/longueur)

    Noir / 1,8 m

  • Cordon d’alimentation

    Oui

MÉCANIQUE

  • Conception sans bordure

    Design sans bordures virtuelles sur 3 côtés

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison

  • Installation murale [mm]

    75 x 75

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240 V (50/60 Hz)

  • Sortie c.c.

    19 V / 13 A

  • Consommation d’énergie (c. c. éteint)

    Moins de 0,3 W

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    Moins de 0,5 W

  • Type

    Alimentation externe (Adaptateur)

SON

  • Haut-parleur

    2 W x 2

NORMAL

  • CE

    Oui

  • UL (cUL)

    Oui

APPLICATION LOGICIELLE

  • Contrôleur double

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids à l’expédition [kg]

    3,9 kg

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    625 x 141 x 418

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    539,9 x 321,4 x 56,2

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    539,9 x 414,4 x 190

  • Poids sans le socle [kg]

    2,3 kg

  • Poids avec le socle [kg]

    2,6 kg

Pour accéder à plus de documents et de téléchargements techniques veuillez consulter le portail des partenaires en commerce électronique interentreprises de LG.