About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Moniteur IPS Full HD de 27 po
Demande d'achat

Moniteur IPS Full HD de 27 po

Share This Content.

You Can Share The Items You Like With Your Friends

Moniteur IPS Full HD de 27 po

27BA400-B
front view
+15 degree side view
side view
rear view
rear perspective view
close-up view of ports
front view
+15 degree side view
side view
rear view
rear perspective view
close-up view of ports

principales caractéristiques

  • Écran IPS Full HD (1920 x 1080) de 27 po
  • Taux de rafraîchissement de 100 Hz
  • Haut-parleurs intégrés
  • Faible lumière bleue et sécurité contre le scintillement
  • Mode Faiblesse des couleurs
  • OnScreen Control
Plus

Moniteurs polyvalents pour divers espaces de travail

Ce moniteur polyvalent s’adapte à différents environnements tels que les bureaux, le service à la clientèle et les bibliothèques, grâce à son écran IPS clair et son design pratiquement sans bordure sur trois côtés.

Scènes d’utilisation du moniteur LG Full HD IPS au bureau.
Scènes d’utilisation du moniteur LG Full HD IPS dans un centre d’appels.
Scènes d’utilisation du moniteur LG Full HD IPS dans une bibliothèque.
Scènes d’utilisation du moniteur LG Full HD IPS au bureau.
Scènes d’utilisation du moniteur LG Full HD IPS dans un centre d’appels.
Scènes d’utilisation du moniteur LG Full HD IPS dans une bibliothèque.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des caractéristiques. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Écran IPS Full HD de 27 po

Couleurs précises sous de larges angles

Le moniteur LG Full HD (1920 x 1080) avec technologie IPS offre des couleurs claires et uniformes. Il assure une reproduction fidèle des couleurs et permet aux utilisateurs de profiter d’un angle de vision élargi.

Le moniteur IPS Full HD est posé sur un bureau, affichant des images nettes et aux couleurs précises sur son écran.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des caractéristiques. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Le clavier et la souris ne sont pas inclus dans l’emballage.

Flux de travail fluide

Taux de rafraîchissement de 100 Hz et temps de réponse de 5 ms

Un taux de rafraîchissement rapide de 100 Hz assure un chargement fluide des divers programmes, améliorant ainsi la productivité. De plus, profitez de vidéos réalistes avec moins de saccades et de flou de mouvement grâce au temps de réponse rapide de 5 ms.

Faible lumière bleue

Le mode Lecture, avec faible lumière bleue, ajuste la température des couleurs et la luminance afin de réduire la fatigue oculaire et d’offrir un confort accru lors de la lecture de documents sur le moniteur.

Sécurité contre le scintillement

La fonction Flicker Safe réduit le scintillement invisible à l’écran, contribuant à diminuer la fatigue oculaire. Elle offre un environnement de travail confortable, même lors d’une utilisation prolongée.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des caractéristiques. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Les fonctionnalités ci-dessus peuvent varier selon les conditions réelles d’utilisation et l’expérience de chaque utilisateur.

L’écran du moniteur affiche une vidéoconférence, tandis que le son provient des haut-parleurs situés au bas du moniteur.

Haut-parleurs intégrés

Prêt pour les réunions virtuelles

Le modèle 27BA400 est équipé de haut-parleurs intégrés, éliminant le besoin d’installer des enceintes supplémentaires pour participer à des conférences Web ou regarder des vidéos.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des caractéristiques. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Une caméra Web est requise pour les vidéoconférences et n’est pas incluse dans l’emballage (vendue séparément).

Icône fingerheart.

Une vie meilleure pour tous

Le modèle 27BA400 est conforme à plusieurs normes telles qu’Energy Star et EPEAT.

  • Logo ENERGY STAR.

    Certifié ENERGY STAR

  • Logo EPEAT.

    Enregistré EPEATMD

  • Off

  • On

Mode Faiblesse des couleurs

Le mode Faiblesse des couleurs ajuste la palette et le contraste afin de faciliter la distinction entre le rouge et le vert. Cette fonction est particulièrement utile pour les graphiques ou les données comparatives, lorsque les utilisateurs ont des difficultés à différencier les couleurs.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des caractéristiques. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Key Feature

  • Écran IPS Full HD (1920 x 1080) de 27 po
  • Taux de rafraîchissement de 100 Hz
  • Haut-parleurs intégrés
  • Faible lumière bleue et sécurité contre le scintillement
  • Mode Faiblesse des couleurs
  • OnScreen Control
Imprimer

Caractéristique clé

  • Écran - Taille [pouces]

    27

  • Écran - Résolution

    1920 x 1080

  • Écran - Type de panneau

    IPS

  • Écran - Format d’image

    16:9

  • Écran - Gamme de couleurs (typ.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • Écran - Luminosité (typ.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Écran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    100

  • Écran - Temps de réponse

    5 ms (GtG en mode Plus rapide)

  • Mécanique - Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison

Toutes les spécifications

INFORMATION

  • Nom du produit

    FHD

  • Année

    Y24

ÉCRAN

  • Format d’image

    16:9

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    200 cd/m²

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Bits de couleur

    8bit (6bit+FRC)

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    16.7M

  • Gamme de couleurs (typ.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • Rapport de contraste (min.)

    600:1

  • Rapport de contraste (typ.)

    1000:1

  • Type de panneau

    IPS

  • Pas de pixel [mm]

    0.3114 x 0.3114 mm

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    100

  • Résolution

    1920 x 1080

  • Temps de réponse

    5 ms (GtG en mode Plus rapide)

  • Taille [cm]

    68.6cm

  • Taille [pouces]

    27

  • Traitement de la surface

    Ant-ireflet

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º (G/D), 178º (H/B)

FONCTIONNALITÉS

  • Changement d’entrée automatique

    Oui

  • Stabilisateur de noir

    Oui

  • Faiblesse chromatique

    Oui

  • Réticule

    Oui

  • Synchronisation à action dynamique

    Oui

  • Protection contre le scintillement

    Oui

  • Mode Lecture

    Oui

  • Économie d’énergie intelligente

    Oui

  • Super résolution+

    Oui

CONNECTIVITÉ

  • Version du DP

    1.2

  • HDMI

    Oui (2 unités)

  • Sortie pour casque d’écoute

    3 pôles (Audio uniquement)

NORMAL

  • CE

    Oui

  • UL (cUL)

    Oui

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    Moins de 0,5 W

  • Consommation d’énergie (c. c. éteint)

    Moins de 0,3 W

SON

  • Haut-parleur

    2W x 2

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids à l’expédition [kg]

    5.2kg

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    612 x 454.9 x 190

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    612 x 362.5 x 56.2

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    670 x 150 x 443

  • Poids avec le socle [kg]

    3.5kg

  • Poids sans le socle [kg]

    3.1kg

MÉCANIQUE

  • Conception sans bordure

    Design pratiquement sans bordure sur 3 côtés

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison

  • Installation murale [mm]

    75 x 75

ACCESSOIRES

  • Adaptateur

    Oui

  • Câble HDMI (couleur/longueur)

    Noir / 1,8 m

  • Cordon d’alimentation

    Oui

  • HDMI

    Oui

  • Autres (accessoires)

    Vis utilisateur (2 unités)

Pour accéder à plus de documents et de téléchargements techniques veuillez consulter le portail des partenaires en commerce électronique interentreprises de LG.