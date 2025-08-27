We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Smart Monitor 34 Inch WQHD Curved display for Streaming 34U601SA with webOS
34U601SA-W
()
principales caractéristiques
- Écran incurvé 34 pouces 21:9 WQHD (3440 x 1440)
- Luminosité typique : 300 nits / Gamut de couleurs : sRGB 99 % / Rapport de contraste : 3000:1
- Haut-parleurs stéréo 2 x 7 W
- webOS
- AirPlay 2, Google Cast, Screen Share, Bluetooth
- Tableau de bord ThinQ Home / Prise en charge de Magic Remote
Excellence primée
*Les CES Innovation Awards sont basés sur les documents descriptifs soumis aux juges. Le CTA n’a pas vérifié l’exactitude des informations fournies ni des affirmations faites, et n’a pas testé le produit ayant reçu le prix.
Un écran. Des possibilités infinies.
Adaptez-vous à toutes les tâches ou environnements grâce à de nombreuses possibilités. Propulsé par webOS, vous pouvez gérer les tâches de votre bureau à domicile sans PC et profiter d’un large éventail de contenus, tout en équilibrant parfaitement travail et divertissement. L’écran ultra-large 34 pouces 21:9 offre un espace généreux pour le multitâche et une expérience visuelle immersive, idéal à la fois pour le travail et les loisirs.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
*Le clavier et la souris présentés ci-dessus ne sont pas inclus dans le pack (vendus séparément).
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
Écran incurvé 34” 21:9 WQHD
Un écran idéal pour le travail et les loisirs
Son écran ultra-large 34 pouces WQHD au format 21:9 offre un champ de vision élargi, idéal pour le multitâche, la création de contenu et le divertissement immersif. Le design incurvé 1800R enveloppe votre champ de vision, offrant une expérience cinématographique qui vous plonge au cœur de chaque scène.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
*Luminosité : 300 nits (Typ.), Gamut de couleurs : sRGB 99 % (Typ.)
HDR 10 with sRGB 99% (Typ.)
Au-delà de l’écran : découvrez le réel
Compatible avec la norme HDR 10 et couvrant 99 % du gamut de couleurs sRGB, cet écran révèle des détails et des contrastes éclatants. Que vous regardiez des films ou retouchiez des photos, il garantit une expression des couleurs précise ainsi que des hautes lumières et des ombres réalistes.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
*Luminosité : 300 nits (Typ.), Gamut de couleurs : sRGB 99 % (Typ.)
webOS
Navigation fluide entre les chaînes
Grâce à webOS, profitez d’un accès fluide à une variété de contenus via des applications telles que Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV et les LG Channels gratuits. Recevez des recommandations personnalisées, explorez des applications comme Sports, Game et LG Fitness, et contrôlez facilement l’ensemble avec une télécommande. Le design sans bord sur trois côtés du boîtier blanc fin renforce l’immersion, tandis que les haut-parleurs stéréo 7W x 2 offrent un son cristallin pour une expérience visuelle optimale.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
*Les services de streaming intégrés et les applications peuvent varier selon le pays.
*Une connexion Internet et des abonnements aux services de streaming sont requis. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour certains services, car ils ne sont pas inclus et nécessitent des abonnements séparés.
*Offre un large éventail d’applications et de services personnalisés, notamment musique, sport, bureau à domicile et cloud gaming pour chaque compte enregistré.
Nouvelles mises à jour pendant 5 ans grâce au programme webOS Re:New primé
Profitez des avantages des dernières fonctionnalités et mises à jour logicielles — jusqu’à quatre fois sur cinq ans. Lauréat du CES Innovation Award dans la catégorie cybersécurité, webOS protège votre vie privée et vos données à chaque mise à jour.
*Le programme webOS Re:New s’applique aux modèles LG Smart Monitor, prévus pour être commercialisés en 2025, et équipés de la version webOS 24.
*Les modèles LG Smart Monitor prévoient de passer à webOS 26 et non à webOS 25.
*Les mises à jour et le calendrier de certaines fonctionnalités, applications et services peuvent varier selon le modèle et la région.
*Les mises à jour de webOS sont disponibles jusqu’à quatre fois sur une période de cinq ans à compter de la date de sortie du produit. La disponibilité des fonctionnalités et le calendrier des mises à jour peuvent varier selon le modèle et la région.
webOS
Prêt pour le bureau à domicile sans PC
webOS vous permet d’accéder à distance à votre PC et à votre Cloud PC via Remote PC. Cette fonctionnalité vous permet d’utiliser divers services de bureau à domicile, y compris la visioconférence et les applications basées sur le cloud, le tout sans PC.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
*Le clavier, la souris, le casque et la manette de jeu présentés ci-dessus ne sont pas inclus dans le pack (vendus séparément).
*Remote PC n’est disponible que sur les PC équipés de Windows 10 Pro ou d’une version ultérieure.
*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming correspondants sont requis. Certains services de streaming peuvent nécessiter un abonnement payant et ne sont pas fournis (achetés séparément).
*La fonctionnalité Remote PC est prise en charge sur Windows 10 Pro ou versions ultérieures et est compatible avec les PC tiers supportant la connexion Remote PC, y compris les modèles gram.
*Les services pris en charge peuvent varier selon le pays.
Le portail de jeux est désormais ouvert
Le portail de jeux est une plateforme adaptée aux joueurs, offrant une expérience personnalisée avec des options pour sélectionner les menus pour manettes ou télécommandes et un support pour la gamification personnalisée. Vous pouvez suivre les classements et les points entre joueurs, tout en accédant facilement à un large éventail de titres, des jeux AAA aux jeux sociaux. Grâce à des partenariats avec des services de cloud gaming de premier plan tels que GeForce NOW, Amazon Luna et prochainement Xbox Cloud, ainsi qu’aux jeux via les applications natives webOS, il permet de jouer sans consoles ou appareils externes, offrant ainsi une expérience de jeu optimale.
*La prise en charge du portail de jeux peut varier selon le pays.
*La prise en charge des services de cloud gaming et des jeux au sein du portail de jeux peut varier selon le pays.
*Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette de jeu.
Sports
Suivez vos équipes sportives
Soutenez votre équipe grâce à un service personnalisé. Il affiche des informations mises à jour sur vos équipes sportives favorites en fonction de votre profil.
Music
Sélectionnée selon vos goûts musicaux
Profitez d’une expérience musicale personnalisée grâce aux haut-parleurs stéréo 5W x 2. Vous pouvez rechercher facilement vos morceaux et accéder rapidement aux chansons récemment écoutées sur vos services de streaming. De plus, le système recommande des titres populaires en fonction de vos préférences.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming correspondants sont requis. Certains services de streaming peuvent nécessiter un abonnement payant et ne sont pas fournis (achetés séparément).
*Les services pris en charge peuvent varier selon le pays.
Contrôle de la luminosité
Intelligence lumineuse en toute condition
Le Contrôle de la luminosité détecte les sources de lumière dans votre environnement et ajuste automatiquement la luminosité de l’écran pour des images nettes et claires, de jour comme de nuit.
L’image de gauche montre l’apparence en journée avec la fonction de réglage de la luminosité, tandis que l’image de droite montre l’apparence nocturne avec la même fonction.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
Haut-parleurs intégrés 7W x 2
Un son immersif sans haut-parleurs supplémentaires
Le moniteur est équipé de haut-parleurs stéréo intégrés 7W x 2, offrant un son immersif pour les films, la musique et autres contenus multimédias, tout en garantissant une communication vocale claire pour les appels vidéo et les visioconférences, sans nécessiter de haut-parleurs externes.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
Cartographie dynamique des tons
Vivez pleinement la luminosité et le contraste
Profitez d’images telles qu’elles ont été conçues, grâce à la Cartographie dynamique des tons qui ajuste la luminosité et le contraste pour un niveau de détail et un réalisme optimaux. Les films et les jeux prennent vie avec une immersion riche et une qualité constante sur tous les contenus.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
*Disponible uniquement lorsque le signal vidéo HDR est activé.
*Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ, veuillez installer l’application « LG ThinQ » depuis le Google Play Store ou l’Apple App Store sur votre smartphone et vous connecter au Wi-Fi. Consultez la section d’aide de l’application pour des instructions détaillées d’utilisation.
*Une connexion Internet sans fil à domicile est nécessaire pour enregistrer les appareils dans l’application LG ThinQ.
*Les fonctionnalités réelles de l’application LG ThinQ peuvent varier selon le produit et le modèle.
*Ce produit est enregistré en tant que TV dans l’application LG ThinQ. Vous pouvez modifier le nom de l’appareil enregistré dans l’application LG ThinQ.
*Grâce à l’application LG ThinQ, vous pouvez utiliser les fonctions de contrôle du volume, du pointeur et d’alimentation.
Contrôle vocal avec Magic Remote
Avec l’application ThinQ, vous pouvez contrôler facilement le moniteur à distance à l’aide de commandes vocales via Alexa, faisant du smart monitor bien plus qu’un simple écran. Il devient un hub central pour tous vos besoins en divertissement et productivité, améliorant votre expérience multimédia globale. Tout cela ne nécessite que la Magic Remote.
Une femme augmente le volume du LG Smart Monitor à l’aide d’une Magic Remote.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
*Pour fonctionner correctement, il est nécessaire de connecter le LG Smart Monitor à l’application ThinQ.
*Les images affichées à l’écran peuvent différer de celles de l’application réelle. Les services peuvent varier selon la région/le pays ou les versions de l’application.
*Vous pouvez modifier les paramètres de langue et de région pour 22 langues dans 146 pays : anglais / coréen / espagnol / français / allemand / italien / portugais / russe / polonais / turc / japonais / arabe (Arabie Saoudite/Émirats) / vietnamien / thaï / suédois / taïwanais / indonésien / danois / néerlandais / norvégien / grec / israélien (ex. : USA/anglais).
**La télécommande est incluse dans le pack.
**La Magic Remote est vendue séparément et peut varier selon le pays.
**La fonctionnalité Alexa est disponible. Veuillez vous référer aux spécifications du produit pour plus de détails.
Google Cast + AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
Miroir directement depuis vos appareils
Partagez facilement le contenu de votre appareil intelligent sur notre moniteur grâce à AirPlay 2* (pour les appareils Apple), Screen Share** (pour les appareils Android) ou Google Cast***. Connectez-vous instantanément et profitez d’une expérience visuelle et audio fluide sur un écran plus grand en quelques gestes seulement.
*Apple et les marques et logos associés sont des marques déposées d’Apple Inc. Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier selon les pays et les régions.
*Pour utiliser AirPlay et HomeKit avec ce moniteur, il est recommandé d’avoir la dernière version d’iOS, iPadOS ou macOS. Apple, AirPlay et HomeKit sont des marques déposées d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays et régions. Le badge Works with Apple Home est une marque d’Apple Inc.
**Screen Share : pris en charge sur Android ou Windows 10 et versions ultérieures.
**Connectez votre appareil au même réseau que votre moniteur.
***Google Cast : pris en charge sur téléphone ou tablette Android avec Android 9.0 ou ultérieur et sur iPhone ou iPad avec iOS 16.0 ou ultérieur.
***Google Cast est une marque de Google LLC. Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier selon le pays.
Application LG Switch
Optimisez facilement votre moniteur avec LG Switch
L’application LG Switch optimise votre moniteur pour le travail comme pour la vie quotidienne. Vous pouvez naviguer rapidement et sélectionner les fonctions intelligentes à l’aide du clavier et de la souris, tout en passant aisément entre votre PC et webOS grâce aux touches de raccourci. De plus, vous pouvez facilement diviser l’écran en jusqu’à 6 sections, changer le thème, ou lancer une plateforme d’appel vidéo via une touche de raccourci personnalisée.
Contrôle rapide
Découvrez la commodité du Contrôle rapide sur le LG Smart Monitor, offrant un accès facile aux menus par des actions simples.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
*L’application LG Switch est uniquement disponible sur PC.
*Pour télécharger la dernière version de l’application LG Switch, rendez-vous sur LG.com.
Multi-ports
Une variété d’interfaces
Notre smart monitor propose 2 ports HDMI et 2 ports USB compatibles avec divers appareils pour un affichage fluide. Il permet une configuration de bureau épurée pour une utilisation optimale de l’espace.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
Support élégant avec base fine
Un bureau dégagé grâce à un support raffiné
Un support élégant en forme de L est conçu pour un confort ergonomique, et sa base fine permet de maximiser l’espace de travail.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
*Ce support est conçu pour supporter des écrans pesant entre 4 kg et 6,5 kg, et les dommages causés par le dépassement de cette limite ne sont pas couverts par la garantie.
*Selon le moniteur installé, la fonction de rotation de l’écran (Pivot) peut ne pas être disponible.
*Ce support n’est pas inclus dans le pack (vendu séparément).
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
*Le moniteur, le Swing Stand et la télécommande ne sont pas inclus dans le pack et sont vendus séparément.
*La télécommande est incluse avec le LG Smart Monitor, qui est vendu séparément.
Key Feature
- Écran incurvé 34 pouces 21:9 WQHD (3440 x 1440)
- Luminosité typique : 300 nits / Gamut de couleurs : sRGB 99 % / Rapport de contraste : 3000:1
- Haut-parleurs stéréo 2 x 7 W
- webOS
- AirPlay 2, Google Cast, Screen Share, Bluetooth
- Tableau de bord ThinQ Home / Prise en charge de Magic Remote
Caractéristique clé
Taille [pouces]
34
Résolution
3440 x 1440
Type de panneau
VA
Format d’image
21:9
Gamme de couleurs (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Luminosité (typ.) [cd/m²]
300
Courbure
1800R
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
100
Temps de réponse
5ms (GtG at Faster)
Ajustements de la position de l’écran
Tilt
Toutes les spécifications
ACCESSOIRES
HDMI
OUI
Télécommande
OUI (Slim Remote)
CONNECTIVITÉ
HDMI
OUI (2 unités)
Sortie pour casque d’écoute
OUI
LAN (RJ-45)
OUI
Port USB descendant
OUI (2 unités / version 2.0)
DIMENSIONS ET POIDS
Poids à l’expédition [kg]
9.0 kg
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
978 x 465 x 203 mm
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
809.1 x 369.4 x 91.4 mm
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
809.1 x 486.3 x 220.0 mm
Poids sans le socle [kg]
5.1 kg
Poids avec le socle [kg]
6.8 kg
ÉCRAN
Format d’image
21:9
Luminosité (min.) [cd/m²]
240
Luminosité (typ.) [cd/m²]
300
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
16.7M
Gamme de couleurs (min.)
sRGB 90% (CIE1931)
Gamme de couleurs (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Rapport de contraste (min.)
1500:1
Rapport de contraste (typ.)
3000:1
Courbure
1800R
Type de panneau
VA
Pas de pixel [mm]
0.07725 × 0.23175 mm
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
100
Résolution
3440 x 1440
Temps de réponse
5ms (GtG at Faster)
Taille [cm]
86.42
Taille [pouces]
34
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FONCTIONNALITÉS
Luminosité automatique
OUI
Protection contre le scintillement
OUI
HDR10
OUI
Économie d’énergie intelligente
OUI
TRV
OUI
INFORMATION
Nom du produit
Smart
Année
2025
MÉCANIQUE
Ajustements de la position de l’écran
Tilt
Installation murale [mm]
100 x 100 mm
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240Vac, 50/60Hz
Consommation d’énergie (mode Veille)
Moins de 0,5 W
Type
Alimentation externe (adaptateur)
FONCTIONNALITÉ INTELLIGENTE
Wi-Fi
OUI
SON
Connectivité Bluetooth
OUI
Haut-parleur
7W x2
Manuel et logiciels
Télécharger les manuels des produits et les derniers logiciels pour vos produits LG.
Dépannage
Trouvez des vidéos et des informations utiles sur vos systèmes de produits.
Information de garantie
Vérifier les informations de garantie LG ici.
Pièces et accessoires
Achetez filtres et pièces de remplacement LG authentiques
Enregistre-ment du
produit.
L’enregistrement de votre produit vous aidera à obtenir une assistance plus rapide.
Support produit
Trouver manuel, dépanner et la garantie de votre produit LG.
Assistance pour commander
Suivez votre commande et vérifiez la FAQ de la commande.
Demande de reparation
Demander un service de réparation en ligne.
Nous contacter
Clavardez avec nous
Obtenez vos réponses de nos assistants virtuels.
Envoyez-nous un courriel
Pas le temps de discuter ? Envoyez votre demande au soutien LG.
Appelez-nous
Parlez directement avec un de nos représentants.
Votre voix à l'équipe Exécutif LG
Votre opinion nous intéresse. Partagez-la avec l’équipe Exécutif LG.
Pour accéder à plus de documents et de téléchargements techniques veuillez consulter le portail des partenaires en commerce électronique interentreprises de LG.
Produit Recommandé