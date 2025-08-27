Moniteur IPS UltraFine™ 4K UHD de 27 pouces

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Le nombre total de pixels est calculé en multipliant la résolution horizontale par la résolution verticale, ce qui donne 2,07 millions de pixels pour le FHD et 8,29 millions de pixels pour la 4K UHD.