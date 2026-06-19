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UltraFine™ U7 de 32 pouces, moniteur 4K UHD 4K
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UltraFine™ U7 de 32 pouces, moniteur 4K UHD 4K

32U700B-B
Vue avant de UltraFine™ U7 de 32 pouces, moniteur 4K UHD 4K 32U700B-B
UltraFine™ U7 de 32 pouces, moniteur 4K UHD 4K
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Vue avant de UltraFine™ U7 de 32 pouces, moniteur 4K UHD 4K 32U700B-B
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principales caractéristiques

  • 32" UHD 4K (3840x2160)
  • sRGB 99% (type) avec HDR10
  • 3 faces Virtuellement sans frontières
  • LG Switch
Plus
Logo du moniteur LG UltraFine.

Détails maîtrisés

Un espace de travail studio propre avec le moniteur LG UltraFine 32U700B affichant des graphiques animés 3D vibrants, flanqué d’une lampe de bureau et d’un équipement professionnel de montage audio/vidéo.

*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques. Cela peut différer de l’utilisation réelle.

Les caractéristiques clés du moniteur LG UHD 4K présentent une résolution d’affichage de 3840x2160, plusieurs options de connexion, ainsi que des réglages ajustables en hauteur et inclinaison.

Les caractéristiques clés du moniteur LG UHD 4K présentent une résolution d’affichage de 3840x2160, plusieurs options de connexion, ainsi que des réglages ajustables en hauteur et inclinaison.

Les caractéristiques phares du moniteur LG UHD 4K incluent une résolution d’affichage de 3840x2160, offrant plus d’espace à l’écran et des détails plus nets pour une productivité accrue.

UHD 4K pour plus d’espace à l’écran,
Détails plus nets

Avec un HDR 4K (3840x2160) et un design sans bordure à trois faces, il offre un espace de travail avec une résolution quatre fois supérieure à celle d’un écran Full HD, vous permettant de modifier plusieurs pistes vidéo ou de réduire les lignes du temps.

*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques. Cela peut différer de l’utilisation réelle.

*Le nombre total de pixels a été calculé en multipliant les résolutions horizontale et verticale, ce qui donne 2,07 millions de pixels pour la FHD et 8,29 millions de pixels pour la 4K UHD.

Couleur fidèle à la réalité avec une précision de couleur avancée

La compatibilité HDR10 et une couverture sRGB de 99% offrent une reproduction des couleurs et un mappage de tonalité précis dans les scènes HDR.

Les caractéristiques phares du moniteur LG UHD 4K incluent la prise en charge HDR et une précision des couleurs sRGB de 99%, mettant en valeur des couleurs vives pour une qualité visuelle améliorée.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Luminosité : 250 nits (type), Gamme de couleurs : sRGB 99% (type)

*Les chiffres/résultats réels peuvent varier selon l’environnement d’utilisation.

Connexions multiples

La compatibilité HDMI 2.0 et DisplayPort 1.4 de notre moniteur permet une connexion fluide à divers appareils, assurant une installation de bureau efficace et fluide.

Icône HDMI 2.0.
Icône HP/MIC.
Icône HP/MIC.
Les points forts du moniteur LG UHD 4K affichent un espace de travail dynamique avec un portable et un moniteur, parfait pour le montage vidéo et les projets créatifs avec des visuels époustouflants.

*La fonctionnalité peut varier selon la condition et l’environnement utilisé par l’utilisateur.

*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques. Cela peut différer de l’utilisation réelle.

Changez rapidement

L’application LG Switch optimise votre écran autant pour le travail que pour la vie. Personnalisez facilement la qualité d’image et la luminosité de vos préférences, et il est aussi possible de diviser l’écran en 11 options et de lancer rapidement votre 

plateforme d’appels vidéo, ce qui rend le tout encore plus pratique.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Pour télécharger la dernière version de l’application LG Switch, visitez LG.com.

Conçu pour le confort, conçu pour la productivité

Mode lecteur

Ajuste la température de couleur et la luminosité pour aider à réduire la fatigue oculaire lors de la consultation prolongée de documents.

Coffre à scintillement

Flicker Safe réduit le scintillement invisible à l’écran et offre un environnement de travail plus confortable pour vos yeux.

*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques. Cela peut différer de l’utilisation réelle.

*La fonctionnalité ci-dessus peut varier selon les conditions réelles d’utilisation utilisées par l’utilisateur.

Conception ultra-mince. Presque flottant

Profitez de plus d’écran et moins de distractions grâce à la lunette ultra-fine et à la base minimale du pied, avec un design pratiquement sans bordure. Le support flottant accentue l’esthétique propre et légère, tandis que l’impression d’écran sans couture offre une expérience visuelle immersive — idéale pour des configurations doubles ou des espaces de travail minimalistes.

Icône de design sans bordure pratiquement à trois faces.

Virtuellement à 3 faces
Conception sans bordure

Icône ajustable en inclinaison.

Inclinaison

'-5° ~ 15°

height

Fixation murale

Icône de fixation murale.

Fixation murale

100*100

Les caractéristiques des moniteurs LG affichent l’écran de face et de côté, illustrant une hauteur ajustable et un design minimaliste adapté aux espaces de travail modernes.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Key Feature

  • 32" UHD 4K (3840x2160)
  • sRGB 99% (type) avec HDR10
  • 3 faces Virtuellement sans frontières
  • LG Switch
Imprimer

Caractéristique clé

  • Écran - Taille [pouces]

    31.5

  • Écran - Résolution

    3840 x 2160

  • Écran - Type de panneau

    VA

  • Écran - Format d’image

    16:9

  • Écran - Gamme de couleurs (typ.)

    sRGB 99%(CIE1931)

  • Écran - Luminosité (typ.) [cd/m²]

    250

  • Écran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    60

  • Écran - Temps de réponse

    5 ms (GtG à plus vite)

  • Mécanique - Ajustements de la position de l’écran

    Tilt/HAS

Toutes les spécifications

INFORMATION

  • Nom du produit

    UltraFine

  • Année

    Y26

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

  • Sortie c.c.

    48W (19V / 2,53A)

APPLICATION LOGICIELLE

  • Contrôleur double

    OUI

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids à l’expédition [kg]

    7.5

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    713,9 x 524 x 256

  • Poids avec le socle [kg]

    5.8

  • Poids sans le socle [kg]

    4.6

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    713,9 x 416,1 x 42,7

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    870 x 511 x 122

MÉCANIQUE

  • Conception sans bordure

    Conception à 3 faces pratiquement sans bordure

  • Ajustements de la position de l’écran

    Tilt/HAS

  • Installation murale [mm]

    100 x 100 mm

ÉCRAN

  • Format d’image

    16:9

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Taille [pouces]

    31.5

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    60

  • Taille [cm]

    80

  • Temps de réponse

    5 ms (GtG à plus vite)

  • Résolution

    3840 x 2160

  • Pas de pixel [mm]

    0,18159 x 0,18159

  • Type de panneau

    VA

  • Rapport de contraste (typ.)

    3000:1

  • Gamme de couleurs (typ.)

    sRGB 99%(CIE1931)

  • Gamme de couleurs (min.)

    sRGB 94%(CIE1931)

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    1,07B

  • Rapport de contraste (min.)

    2400:1

  • Bits de couleur

    8bit+FRC

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    250

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    200

ACCESSOIRES

  • Adaptateur

    OUI

  • HDMI

    OUI

  • Câble HDMI (couleur/longueur)

    Noir / 1,5 m

  • Cordon d’alimentation

    OUI

NORMAL

  • CE

    OUI

  • UL (cUL)

    OUI

  • KC (pour la République de Corée)

    Selon les relations publiquesTYPE TUV

CONNECTIVITÉ

  • HDMI

    OUI(1EA)

  • Sortie pour casque d’écoute

    3 pôles (son seulement)

  • Version du DP

    1.4

  • DisplayPort

    OUI(1EA)

FONCTIONNALITÉS

  • Super résolution+

    OUI

  • Économie d’énergie intelligente

    OUI

  • Mode Lecture

    OUI

  • Effet HDR

    OUI

  • HDR10

    OUI

  • Synchronisation à action dynamique

    OUI

  • Température des couleurs

    OUI

  • Stabilisateur de noir

    OUI

Pour accéder à plus de documents et de téléchargements techniques veuillez consulter le portail des partenaires en commerce électronique interentreprises de LG.

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32U700B-B

principales caractéristiques

  • 32" UHD 4K (3840x2160)
  • sRGB 99% (type) avec HDR10
  • 3 faces Virtuellement sans frontières
  • LG Switch
Plus
Imprimer

Caractéristique clé

  • Écran - Taille [pouces]

    31.5

  • Écran - Résolution

    3840 x 2160

  • Écran - Type de panneau

    VA

  • Écran - Format d’image

    16:9

  • Écran - Gamme de couleurs (typ.)

    sRGB 99%(CIE1931)

  • Écran - Luminosité (typ.) [cd/m²]

    250

  • Écran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    60

  • Écran - Temps de réponse

    5 ms (GtG à plus vite)

  • Mécanique - Ajustements de la position de l’écran

    Tilt/HAS

Toutes les spécifications

INFORMATION

  • Nom du produit

    UltraFine

  • Année

    Y26

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

  • Sortie c.c.

    48W (19V / 2,53A)

APPLICATION LOGICIELLE

  • Contrôleur double

    OUI

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids à l’expédition [kg]

    7.5

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    713,9 x 524 x 256

  • Poids avec le socle [kg]

    5.8

  • Poids sans le socle [kg]

    4.6

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    713,9 x 416,1 x 42,7

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    870 x 511 x 122

MÉCANIQUE

  • Conception sans bordure

    Conception à 3 faces pratiquement sans bordure

  • Ajustements de la position de l’écran

    Tilt/HAS

  • Installation murale [mm]

    100 x 100 mm

ÉCRAN

  • Format d’image

    16:9

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Taille [pouces]

    31.5

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    60

  • Taille [cm]

    80

  • Temps de réponse

    5 ms (GtG à plus vite)

  • Résolution

    3840 x 2160

  • Pas de pixel [mm]

    0,18159 x 0,18159

  • Type de panneau

    VA

  • Rapport de contraste (typ.)

    3000:1

  • Gamme de couleurs (typ.)

    sRGB 99%(CIE1931)

  • Gamme de couleurs (min.)

    sRGB 94%(CIE1931)

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    1,07B

  • Rapport de contraste (min.)

    2400:1

  • Bits de couleur

    8bit+FRC

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    250

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    200

ACCESSOIRES

  • Adaptateur

    OUI

  • HDMI

    OUI

  • Câble HDMI (couleur/longueur)

    Noir / 1,5 m

  • Cordon d’alimentation

    OUI

NORMAL

  • CE

    OUI

  • UL (cUL)

    OUI

  • KC (pour la République de Corée)

    Selon les relations publiquesTYPE TUV

CONNECTIVITÉ

  • HDMI

    OUI(1EA)

  • Sortie pour casque d’écoute

    3 pôles (son seulement)

  • Version du DP

    1.4

  • DisplayPort

    OUI(1EA)

FONCTIONNALITÉS

  • Super résolution+

    OUI

  • Économie d’énergie intelligente

    OUI

  • Mode Lecture

    OUI

  • Effet HDR

    OUI

  • HDR10

    OUI

  • Synchronisation à action dynamique

    OUI

  • Température des couleurs

    OUI

  • Stabilisateur de noir

    OUI

Pour accéder à plus de documents et de téléchargements techniques veuillez consulter le portail des partenaires en commerce électronique interentreprises de LG.