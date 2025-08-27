Moniteur UltraFine™ VA 4K UHD 31,5"

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Détails maîtrisés
Affichage
31,5" UHD 4K (3840 x 2160)
Traitement antireflet
Design quasiment sans bord sur 3 côtés
Qualité
Qualité d’image
DCI-P3 90 % (Typ.)
HDR10
Contraste 3000:1
Luminosité 250 nits
Utilisabilité
Utilisabilité
USB-C (PD 90 W)
Interfaces multiples
Haut-parleurs 5 W x 2
LG Switch
*Le nombre total de pixels a été calculé en multipliant les résolutions horizontale et verticale, ce qui correspond à 2,07 millions de pixels pour le FHD et 8,29 millions de pixels pour la 4K UHD.
Des couleurs fidèles, approuvées par les professionnels
UltraFine™ est compatible avec la norme HDR10 (High Dynamic Range) et couvre 90 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, offrant des niveaux précis de couleur et de luminosité qui permettent aux créateurs de profiter d’une clarté visuelle exceptionnelle, avec des couleurs fidèles au contenu et des détails raffinés.
*Luminosité : 250 nits (Typ.), Gamut de couleurs : DCI-P3 90 % (Typ.)
*Les valeurs ou résultats réels peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation.
USB-C tout-en-un
Le port USB-C prend en charge l’affichage, le transfert de données et la charge de 90 W simultanément, offrant une compatibilité optimale avec les ordinateurs portables via un seul câble.
*Pour un fonctionnement optimal, un câble USB-C est requis pour connecter le port USB-C au moniteur.
Connexions multiples entre un appareil Mac et un PC
Les débutants comme les professionnels utilisent souvent de nombreux équipements. Reliez vos différents appareils et optimisez votre efficacité au travail.
*Les fonctionnalités peuvent varier en fonction des conditions et de l’environnement d’utilisation.
Son immersif
Une expérience visuelle et sonore immersive avec Waves MaxxAudio®—parfaite aussi bien pour les films à grand spectacle que pour les jeux d’aventure. Chaque scène devient plus riche, avec une profondeur et des détails accrus.
*La fonctionnalité peut varier en fonction des conditions et de l’environnement d’utilisation.
(Sans image)
Basculez en un instant
L’application LG Switch optimise votre moniteur pour le travail comme pour le divertissement. Personnalisez facilement la qualité d’image et la luminosité selon vos préférences, divisez l’écran en 11 options différentes et lancez rapidement votre plateforme d’appel vidéo pour une expérience encore plus pratique.
*Pour télécharger la deniére version de l'application LG Switch, rendez-vous sur LG.com.
Design épuré et fin
Un design pratiquement sans bord sur trois côtés, associé à un pied en L épuré et une base entièrement réglable pour l’inclinaison, la rotation horizontale, le pivotement et le réglage en hauteur. Conçu pour optimiser l’espace de votre bureau, il rend votre flux de travail plus efficace et vous aide à rester concentré plus longtemps lors du montage vidéo ou de la création visuelle.
*Pour télécharger la deniére version de l'application LG Switch, rendez-vous sur LG.com.
Key Feature
- Écran VA UHD 4K de 31,5" (3840 x 2160)
- DCI-P3 90 % (Typ.) avec HDR10
- Design sans bordures sur 3 côtés
- USB Type-C™ avec alimentation jusqu’à 90 W
- Compatibilité LG Switch
Caractéristique clé
Taille [pouces]
31.5
Résolution
3840 x 2160
Type de panneau
VA
Format d’image
16:09
Gamme de couleurs (typ.)
DCI-P3 90 % (CIE1976)
Luminosité (typ.) [cd/m²]
250
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
60
Temps de réponse
5 ms (GtG en mode Plus rapide)
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation horizontale / Rotation verticale
Toutes les spécifications
ACCESSOIRES
HDMI
OUI (2 ports)
USB de type C
OUI (1 port)
CONNECTIVITÉ
DisplayPort
OUI (1 port)
HDMI
OUI (1 pièce)
Sortie pour casque d’écoute
OUI
USB de type C
OUI (1 port)
Port USB descendant
OUI (2 ports / version 3.0)
Port USB ascendant
OUI (via USB-C)
DIMENSIONS ET POIDS
Poids à l’expédition [kg]
8,1 kg
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
714,3 x 597,8 x 250 (Haut)
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
714,3 x 420,1 x 45,7
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
821 x 219 x 507
Poids sans le socle [kg]
5,2 kg
Poids avec le socle [kg]
10,7 kg
ÉCRAN
Format d’image
16:09
Luminosité (min.) [cd/m²]
200
Luminosité (typ.) [cd/m²]
250
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
1,07 B
Gamme de couleurs (min.)
DCI-P3 80 % (CIE1976)
Gamme de couleurs (typ.)
DCI-P3 90 % (CIE1976)
Rapport de contraste (min.)
2100:1
Rapport de contraste (typ.)
3000:1
Type de panneau
VA
Pas de pixel [mm]
0,06053 x 0,18159
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
60
Résolution
3840 x 2160
Temps de réponse
5 ms (GtG en mode Plus rapide)
Taille [cm]
80
Taille [pouces]
31.5
INFORMATION
Nom du produit
UHD
Année
Y25
MÉCANIQUE
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation horizontale / Rotation verticale
Installation murale [mm]
100 x 100 mm
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240 V (50/60 Hz)
Consommation d’énergie (mode Veille)
0,5 W
Type
Alimentation externe (adaptateur)
SON
Maxx Audio
OUI
Haut-parleur
OUI (5W x2)
APPLICATION LOGICIELLE
Contrôleur double
OUI
