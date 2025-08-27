LG UltraFine™evo 32 pouces Nano IPS Black 6K avec Thunderbolt™ 5

* Pour fonctionner correctement, le câble Thunderbolt™ 5 inclus dans ce package est requis pour connecter le port Thunderbolt™ 5 à l’écran.

* Pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités, y compris la charge 96 W et la résolution 6144 × 3456, votre appareil doit prendre en charge Thunderbolt™ 5 ou USB-C avec DisplayPort 2.1.

* Mac est une marque déposée d’Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays et régions.

* Les câbles suivants sont inclus dans le package : DP x1, HDMI x1, USB-C x1, cordon d’alimentation x1 et Thunderbolt™ x1.

* La fonctionnalité de chaînage en guirlande, la résolution et le taux de rafraîchissement peuvent être limités en fonction des performances des ordinateurs Mac et PC connectés.

** Thunderbolt™ 5 prend en charge une bande passante d’affichage allant jusqu’à 120 Gbps (unidirectionnelle) et offre des performances jusqu’à 2 fois plus rapides que Thunderbolt™ 4. Les performances de Thunderbolt™ 5 sont basées sur les spécifications officielles d’Intel.

