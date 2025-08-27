We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Écran UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) IPS de 34 pouces
34U511A-B
Écran 21:9 WFHD (2560x1080) IPS de 34 pouces
Écran 21:9 UltraWide™ Full HD
Voir plus, faire plus
L’écran UltraWide™ Full HD (2560×1080) offre plus d’espace horizontal que celui d’un moniteur FHD standard (1920×1080). Son design pratiquement sans bordure offre une vue plus large et ininterrompue, permettant un multitâche plus efficace sans avoir à changer de fenêtres.
*Les images sont simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
VESA DisplayHDR™ 400
Une clarté qui vous garde concentré
Prend en charge VESA DisplayHDR™ 400, offrant une luminosité et un contraste améliorés pour des détails plus nets dans les contenus HDR.
Écran IPS™
Le moniteur LG IPS™ offre une précision des couleurs exceptionnelle avec un large angle de vision.
VESA Display HDR™ 400
HDR400 (plage dynamique élevée) prend en charge des niveaux spécifiques de couleur et de luminosité.
sRGB 99% (Typ.)
Avec une couverture de 99% de l’espace colorimétrique DCI-P3, il constitue une excellente solution pour un affichage des couleurs précis.
Application LG Switch™
Changement rapide
Vous pouvez facilement diviser l’écran en jusqu’à 6 sections, modifier le thème du design ou même lancer une plateforme d’appel vidéo via une touche de raccourci assignée. Elle prend également en charge les modes PBP et PIP pour un multitâche efficace sur plusieurs sources d’entrée.
*Pour télécharger la dernière version de l’application LG Switch™, recherchez-la dans le menu Support de LG.com.
1ms MBR
Mouvement clair avec 1ms MBR
Le 1ms MBR réduit le flou de mouvement et les images fantômes, offrant un gameplay plus fluide et des visuels plus nets dans les scènes rapides.
Conçu pour le confort, pensé pour la productivité
Reader Mode
Ajuste la température des couleurs et la luminosité pour aider à réduire la fatigue oculaire lors de la consultation de documents pendant de longues périodes.
Flicker Safe
Flicker Safe réduit le scintillement invisible de l’écran et offre un environnement de travail plus confortable pour vos yeux.
Support élégant avec base fine
Sans encombrement grâce à un support élégant
Un support élégant en forme de L est conçu pour le confort ergonomique avec réglage de l’inclinaison, et est également compatible avec le montage mural VESA 100×100 pour une installation flexible et une utilisation efficace de l’espace de travail.
Key Feature
- Écran 21:9 WFHD (2560x1080) IPS de 34 pouces
- Design pratiquement sans bord sur 3 côtés
- sRGB 99% (Typ.), calibré en usine
- Luminosité de 400 nits (Typ.) / VESA DisplayHDR™ 400
- Fréquence de rafraîchissement de 100 Hz, 1ms MBR
Caractéristique clé
Taille [pouces]
34
Résolution
2560 x 1080
Format d’image
21:9
Gamme de couleurs (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Luminosité (typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Temps de réponse
5ms (GtG en mode Faster)
Toutes les spécifications
ACCESSOIRES
HDMI
OUI
CONNECTIVITÉ
DisplayPort
OUI (1 unité)
Version du DP
1.4
HDMI
OUI (1 unité)
ÉCRAN
Format d’image
21:9
Luminosité (min.) [cd/m²]
320 cd/m²
Luminosité (typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Gamme de couleurs (min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Gamme de couleurs (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Pas de pixel [mm]
0.3124 x 0.310
Résolution
2560 x 1080
Temps de réponse
5ms (GtG en mode Faster)
Taille [cm]
86.36cm
Taille [pouces]
34
FONCTIONNALITÉS
Technologie de réduction du flou de mouvement
OUI
Économie d’énergie intelligente
OUI
Super résolution+
OUI
INFORMATION
Nom du produit
UltraWide
Année
Y25
ALIMENTATION
Consommation d’énergie (mode Veille)
Moins de 0,5 W
Type
Alimentation externe (Adaptateur)
