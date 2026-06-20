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Excellence primée
Tendances numériques 2025
Choix des lecteurs, meilleure gamme de moniteurs pour les joueurs et ceux qui exigent des performances de haute qualité
Voir plus, faire plus
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*Le clavier et la souris ci-dessus ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).
Affichage incurvé 21:9 WQHD
La résolution UltraWide™ WQHD (3440×1440) avec un format 21:9 offre un espace d’écran suffisant pour exécuter plusieurs programmes simultanément, améliorant ainsi l’efficacité du travail. La courbure de la 1800R suit le champ de vision naturel pour réduire la distorsion, tandis que l’écran à 3 faces pratiquement sans bordure offre un écran large et dégagé pour une expérience de visionnage plus immersive et confortable.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
HDR10 avec sRGB 99%
Couleur fidèle à la réalitéavec une précision avancée des couleurs
La compatibilité HDR10 et une couverture sRGB de 99% offrent une reproduction des couleurs et un mappage de tonalité précis dans les scènes HDR.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*sRGB 99% est typique. La gamme de couleurs peut varier selon le modèle.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
AMD FreeSync™ Premium
Un mouvement fluide qui vous garde immergé
Propulsé par la certification AMD FreeSync™ Premium, ce moniteur offre des visuels ultra-fluides sans déchirure et une faible latence, offrant une précision et une fluidité inégalées dans le jeu.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*La performance de cette fonctionnalité est comparée à celle des modèles n’appliquant pas la technologie de synchronisation.
*Les résultats réels ou la performance peuvent varier selon l’environnement d’utilisation
*Des erreurs ou des délais peuvent survenir selon la connexion réseau.
Synchronisation dynamique des actions
En réduisant le délai d’entrée avec la synchronisation dynamique d’action, les joueurs peuvent capter les moments critiques en temps réel et réagir rapidement.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Un confort accru dans chaque détail
Application LG Switch
Changez rapidement
Vous pouvez facilement diviser tout l’écran en jusqu’à 6 sections, changer la conception du thème, ou même lancer une plateforme d’appel vidéo avec un raccourci clavier cartographié. Il prend également en charge les modes PBP et PIP pour un multitâche efficace sur plusieurs sources d’entrée.
*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Pour télécharger la dernière application LG Switch, cherchez dans le menu LG.com Support.
Mode lecteur
Ajuste la température de couleur et la luminosité pour aider à réduire la fatigue oculaire lors de la consultation prolongée de documents.
Coffre à scintillement
Minimise le scintillement invisible de l’écran pour aider à diminuer la fatigue oculaire et offrir une expérience de visionnage plus confortable lors d’une utilisation prolongée.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*La fonctionnalité ci-dessus peut varier selon les conditions réelles d’utilisation utilisées par l’utilisateur.
Sans encombrement avec un support mince
Découvrez notre design à 3 faces pratiquement sans bordure avec une base ajustable qui permet l’ajustement de l’inclinaison. Son support mince et sans encombrement minimise l’espace de bureau et réduit l’espace inutilisé, créant un espace de travail plus propre et raffiné.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*Le clavier et la souris ci-dessus ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).
*Inclinaison : -5~+20º
Connectivité
Options essentielles de connectivité
La compatibilité HDMI 2.0 et DisplayPort 1.4 de notre moniteur permet une connexion fluide à divers appareils, assurant une installation de bureau efficace et fluide.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Pour accéder à plus de documents et de téléchargements techniques veuillez consulter le portail des partenaires en commerce électronique interentreprises de LG.
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