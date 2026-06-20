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Vue avant de
Angled front view of LG UltraWide Curved monitor showcasing 3-side virtually borderless design and wide screen.
Side view of LG UltraWide Curved monitor highlighting curved panel depth.
LG UltraWide Curved monitor on desk displaying multitasking layout with multiple windows for work and gaming.
LG 34-inch 21:9 WQHD Curved display compared with 27-inch 16:9 screen, illustrating expanded horizontal workspace.
LG UltraWide Curved monitor displaying vibrant image with HDR support and sRGB 99% color coverage.
LG UltraWide Curved monitor connected to laptop with DisplayPort and HDMI ports highlighted.
LG UltraWide Curved monitor showing LG Switch app interface for screen layout control and picture mode adjustment.
LG UltraWide Curved monitor displaying fast-moving game content with 120Hz refresh rate for smooth motion.
LG UltraWide Curved Monitor illustrating AMD FreeSync Premium technology with a side-by-side comparison of disabled and enabled modes.
LG UltraWide Curved monitor demonstrating Reader Mode and Flicker Safe features for reduced eye strain.
LG UltraWide Curved monitor with slim stand design minimizing desk space and supporting clean workspace setup.
Close-up of LG UltraWide Curved monitor rear ports including DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, and DC-IN.
LG UltraWide Curved monitor front and side view with product dimensions displayed in millimeters.
Top view of LG UltraWide Curved monitor showing curved panel shape and stand mounting structure.
Vue avant de
Angled front view of LG UltraWide Curved monitor showcasing 3-side virtually borderless design and wide screen.
Side view of LG UltraWide Curved monitor highlighting curved panel depth.
LG UltraWide Curved monitor on desk displaying multitasking layout with multiple windows for work and gaming.
LG 34-inch 21:9 WQHD Curved display compared with 27-inch 16:9 screen, illustrating expanded horizontal workspace.
LG UltraWide Curved monitor displaying vibrant image with HDR support and sRGB 99% color coverage.
LG UltraWide Curved monitor connected to laptop with DisplayPort and HDMI ports highlighted.
LG UltraWide Curved monitor showing LG Switch app interface for screen layout control and picture mode adjustment.
LG UltraWide Curved monitor displaying fast-moving game content with 120Hz refresh rate for smooth motion.
LG UltraWide Curved Monitor illustrating AMD FreeSync Premium technology with a side-by-side comparison of disabled and enabled modes.
LG UltraWide Curved monitor demonstrating Reader Mode and Flicker Safe features for reduced eye strain.
LG UltraWide Curved monitor with slim stand design minimizing desk space and supporting clean workspace setup.
Close-up of LG UltraWide Curved monitor rear ports including DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, and DC-IN.
LG UltraWide Curved monitor front and side view with product dimensions displayed in millimeters.
Top view of LG UltraWide Curved monitor showing curved panel shape and stand mounting structure.

principales caractéristiques

    Excellence primée

    Logo du Prix Digital Trends

    Tendances numériques 2025

    Choix des lecteurs, meilleure gamme de moniteurs pour les joueurs et ceux qui exigent des performances de haute qualité

    Logo incurvé du moniteur LG UltraWide.

    Voir plus, faire plus

    LG UltraWide Curved Monitor sur un bureau moderne, affichant un jeu à la première personne immersif sur un large écran incurvé accompagné d’une interface multitâche, offrant des visuels vastes, un gameplay fluide et une productivité accrue dans un espace de travail à domicile.

    *Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

    *Le clavier et la souris ci-dessus ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).

    Aperçu des fonctionnalités du moniteur LG UltraWide Curved montrant un écran incurvé WQHD de 34 pouces, HDR10 avec sRGB 99% de précision des couleurs, un taux de rafraîchissement fluide à 120 Hz, la prise en charge AMD FreeSync, et un support mince avec réglage d’inclinaison pour un jeu immersif et un multitâche efficace.
    Spectacle époustouflantExpérience de jeuConfort accruConnectivité essentielle

    Affichage incurvé 21:9 WQHD

    La résolution UltraWide™ WQHD (3440×1440) avec un format 21:9 offre un espace d’écran suffisant pour exécuter plusieurs programmes simultanément, améliorant ainsi l’efficacité du travail. La courbure de la 1800R suit le champ de vision naturel pour réduire la distorsion, tandis que l’écran à 3 faces pratiquement sans bordure offre un écran large et dégagé pour une expérience de visionnage plus immersive et confortable.

    Le moniteur LG UltraWide affiche plusieurs applications sur un écran 21:9 de 34 pouces, avec une comparaison surlignée montrant l’espace horizontal supplémentaire par rapport à un écran standard 16:9 de 27 pouces.

    *Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

    HDR10 avec sRGB 99%

    Couleur fidèle à la réalitéavec une précision avancée des couleurs

    La compatibilité HDR10 et une couverture sRGB de 99% offrent une reproduction des couleurs et un mappage de tonalité précis dans les scènes HDR.

    Le moniteur LG UltraWide Curved affiche un contenu créatif vif sur un écran large et incurvé avec support HDR10 et une couverture sRGB de 99% des couleurs, offrant une richesse de la précision des couleurs, un contraste amélioré et des détails visuels précis pour un travail créatif et un visionnage immersif.

    *Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

    *sRGB 99% est typique. La gamme de couleurs peut varier selon le modèle.

    Des motocyclistes futuristes filant dans une rue urbaine éclairée au néon, avec un flou de mouvement en arrière-plan et une section surlignée montrant des visuels nets et nets pour démontrer la fluidité et la clarté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

    Expérience de jeu fluide avec un taux de rafraîchissement de 120Hz

    Offre des performances fluides et réactives avec un taux de rafraîchissement de 120Hz,

    Offrant des visuels fluides et des mouvements plus clairs pour un gameplay plus réactif qui vous donne un avantage compétitif.

    *Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

    AMD FreeSync™ Premium

    Un mouvement fluide qui vous garde immergé

    Propulsé par la certification AMD FreeSync™ Premium, ce moniteur offre des visuels ultra-fluides sans déchirure et une faible latence, offrant une précision et une fluidité inégalées dans le jeu.

    LG UltraWide Curved Monitor illustrant la technologie AMD FreeSync Premium avec une comparaison côte à côte des modes désactivé et activé, montrant une réduction des déchirures d’écran et des mouvements plus fluides et fluides pour un jeu réactif et immersif.

    *Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

    *La performance de cette fonctionnalité est comparée à celle des modèles n’appliquant pas la technologie de synchronisation.

    *Les résultats réels ou la performance peuvent varier selon l’environnement d’utilisation

    *Des erreurs ou des délais peuvent survenir selon la connexion réseau.

    Synchronisation dynamique des actions

    En réduisant le délai d’entrée avec la synchronisation dynamique d’action, les joueurs peuvent capter les moments critiques en temps réel et réagir rapidement.

    Stabilisateur noir

    Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les snipers cachés dans les coins les plus sombres et à naviguer rapidement à travers des explosions éclairs.

    *Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

    Un confort accru dans chaque détail

    Application LG Switch

    Changez rapidement

    Vous pouvez facilement diviser tout l’écran en jusqu’à 6 sections, changer la conception du thème, ou même lancer une plateforme d’appel vidéo avec un raccourci clavier cartographié. Il prend également en charge les modes PBP et PIP pour un multitâche efficace sur plusieurs sources d’entrée.

    Télécharger

    *Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques et peuvent différer de l’utilisation réelle.

    *Pour télécharger la dernière application LG Switch, cherchez dans le menu LG.com Support.

    Mode lecteur

    Ajuste la température de couleur et la luminosité pour aider à réduire la fatigue oculaire lors de la consultation prolongée de documents.

    Coffre à scintillement

    Minimise le scintillement invisible de l’écran pour aider à diminuer la fatigue oculaire et offrir une expérience de visionnage plus confortable lors d’une utilisation prolongée.

    *Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

    *La fonctionnalité ci-dessus peut varier selon les conditions réelles d’utilisation utilisées par l’utilisateur.

    Sans encombrement avec un support mince

    Découvrez notre design à 3 faces pratiquement sans bordure avec une base ajustable qui permet l’ajustement de l’inclinaison. Son support mince et sans encombrement minimise l’espace de bureau et réduit l’espace inutilisé, créant un espace de travail plus propre et raffiné.

    Vue de dessus d’un moniteur LG UltraWide Curved sur un bureau avec une tasse à café, un clavier sans fil et une souris, ainsi qu’un gros plan sur la base mince et carrée du moniteur conçue pour la stabilité et un espace de travail sans encombrement.

    *Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

    *Le clavier et la souris ci-dessus ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).

    *Inclinaison : -5~+20º

    Connectivité

    Options essentielles de connectivité

    La compatibilité HDMI 2.0 et DisplayPort 1.4 de notre moniteur permet une connexion fluide à divers appareils, assurant une installation de bureau efficace et fluide.

    LG UltraWide Curved Monitor offrant plusieurs options de connectivité d’entrée, incluant DisplayPort et HDMI, connecté à un portable pour un montage et multitâche élargis sur un grand écran, offrant une configuration flexible des appareils et des flux de travail professionnels efficaces.

    *Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

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